DHA YURT BÜLTENİ-13

Askeri araç kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinde askeri araca çarpan işçi minibüsünde hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Kırıkhan İlçesi\'ne bağlı Yalangoz Mahallesinde, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıkarak yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 31 yaşındaki Emin İdem, 16 yaşındaki Osman Anşen, 50 yaşındaki Selvi Balakan ile minibüs şoförü Hüseyin Anşen hayatını kaybederken, yaralı 9 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

DEFNEDİLDİLER

Sabah saatlerinde hastaneden alınan cenazeler, Yalangoz ve Demirkonak Mahallelerine getirildi. Cenazelere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ak Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve yüzlerce vatandaş katıldı. İlk tören, Yalangoz Mahallesi\'nde kazada hayatını kaybeden Emin İdem için yapıldı. 2 çocuk babası İdem, gözyaşları içerisinde Yalangoz Mahalle Mezarlığına defnedildi. Diğer cenaze töreni ise Demirkonak Mahallesinde Osman Anşen, Selvi Balakan ve aracın şoförü Hüseyin Anşen için düzenlendi. Demirkonak Mahallesi Mezarlığına getirilen tabutlar yan yana dizildi. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizleri geçirdi. Cenaze namazlarının ardından omuzlara alınan tabutlar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bakan Elvan devreye girdi, park ve spor alanı kamuya kaldı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bir süredir gündemde olan 76 dönümlük denize sıfır park ve spor alanı olarak ayrılan arazinin turizm tesisi olarak tahsis edilmesi nedeni ile verilen mücadelede Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da araya girmesi ile geri adım atıldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı telefonla arayarak, halkının umutla beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Elvan ile yaptığı görüşmeyi aktaran Başkan Tarhan, \"Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, beni aradı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti. Mülkiyeti TOKİ’ye geçen Tece’deki Hazine’ye ait 76 dönümlük imar planında yeşil alan ve spor alanı olarak görünen parseller için iki şirket adına verilen Turizm Yatırımcı Belgesi’nden bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini aktardı. Kendisinin konuyla yakından ilgilendiğini, Mersin kamuoyunun endişe etmemesine neden olacak bir durumun söz konusu olamayacağını bildirmişlerdir\"dedi. Uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin olumlu bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Tarhan, \"Tece’de ki söz konusu arazi hususunda Bakan Lütfi Elvan’ın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Bize bu alanın amacına uygun olarak kullanacağı yönünde güvence vermiştir. Ayrıca, bu süreçte yasal direnme hakkımızı kullanırken yanımızda yer alarak, desteklerini esirgemeyen Tece ve Mersin halkına, milletvekillerimize, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ve meslek odalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Toplam 76 dönümlük bir alanı savunurken siyaset üstü bir mücadele sergiledik. Direndik, mücadele verdik ve başardık. Kent adına ortak sorunlarda değişik siyasi görüş ve düşüncede ki insanların birlikte yasal direnme hakkını kullandıkları zaman, nasıl sonuca gidilebileceğini, başarı sağlanacağını Tece olgusunda tüm kamuoyuna göstermiş olduk\" dedi.



Gölcük\'teki çatışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay geçen pazar günü, Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir parke dükkanında iki grubun tartışması sonucu silahlı çatışma yaşanmış, 30\'un üzerinde kurşunun ateşlendiği kavgada 5 kişi yaralanmış, 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Serhan Aras\'ın ağabeyi Erhan Aras, Cabir A., M.A. ve S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların polise verdikleri ifadelerinde tartışmanın kız meselesi sebebiyle çıktığını söyledikleri iddia edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildi. Olayda yaralanan Özkan E., Murat G., Muhammet K. ve İrfan A.\'nın ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Klimacılardan Afrin\'e destek konvoyu

Antalya\'da hizmet veren 500 klima bakım ve montaj çalışanı, iş için kullandıkları araçlarına Türk bayrağı asarak Afrin\'e destek konvoyu oluşturdu.

Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı\'nda toplanan yaklaşık 500 klima bakım ve montaj çalışanı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek vermek için konvoy oluşturdu. İş için kullandıkları araçlarına Türk bayrağı asan servis elemanları, daha sonra sahil yolunda kent turu yaptı. Konvoya pek çok sürücü de araçlarıyla katılarak destek verdi. Korna çalıp Mehmetçiğe destek sloganları atan klima bakım ve montaj çalışanları, Mehmetçik\'in sınır ötesindeki operasyondan bir an önce zaferle dönmesini diledi.

Dumlupınar Bulvarı\'ndaki destek konvoyu ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gümbet Koyu\'ndan 615 kilo atık çıkarıldı

Muğla\'nın Bodrum Belediyesi\'nin \"Denize en çok MAVİ yakışır\" sloganıyla bu yıl 4\'üncü kez düzenlediği deniz dibi temizlik kampanyası, Gümbet Koyu\'nda devam etti. Denizden 615 kilo atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü\'nün ortak projesi olan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası çalışmaları; toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla devam ediyor. Şuana kadar 4 koyun temizlendiği çalışmalar, Gümbet Koyu\'nda devam etti. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmalarına, 10 dalgıç katıldı. Çalışmalar, kıyıda dalış kaptanının hangi noktalarda dalışların yapılacağı ve dalış sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen brifingin ardından başladı.

MEHMETÇİĞİN SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KUTLANDI

Denizin içinde 14 Şubat Sevgililer Günü için \'Vatan Sevdamız Mehmetçik Canımız\' yazılı pankart açan dalgıçlar, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlerin Sevgililer Günü\'nü kutladı. Çalışmalar sonunda dalgıçlar koydan toplam 615 kilo atık çıkardı. Denizden çıkarılan market arabası, tencere, tabak, halı gibi atıklar ise görenleri şaşırttı. Denizden çıkarılan boruların içerisinde karaya çıkan bir yılan balığı, görevliler tarafından tekrar denize bırakıldı. Dalgıçlardan Öner Karaçiçek, \"Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'un imzasıyla sualtında pankart açtık ve bunu da Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize adadık. Onlara kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şehit vermeden inşallah bu operasyon tamamlanır, biter. Şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine, ailelerine sabırlar diliyoruz\" dedi. Çalışmaların 21 Şubat Çarşamba günü Bitez Koyu\'nda, daha sonraki haftalarda ise Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükköy, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak da Bodrum Merkez\'de olmak üzere 19 koyda gerçekleşeceği öğrenildi.

Kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişiden, Yusuf Duman (3) sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün gece ilçe merkezindeki Karayaka Bulvarında meydana geldi. Akraba ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah Duman’ın (24) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte Yusuf, Medine (4), Merve (7), Asiye (27), Nurcan (38) ve Hamide Duman (68) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Duman ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan küçük çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Yusuf ikindi namazından sonra ilçe merkezindeki Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Van\'da, Iraklı çocuğa biyonik kulak ameliyatı yapıldı



Doğuştan işitme engelli, Iraklı 2,5 yaşındaki Danar Diyar Abdullah, Van\'da yapılan biyonik kulak operasyonu sayesinde artık duyabilecek.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'nde, Irak\'ın kuzeyinde yaşayan doğuştan işitme engelli Danar Diyar Abdullah\'ın bir kulağına \'biyonik kulak\' olarak bilinen \'koklear implantasyon\' ameliyatı yapıldı. Danar Diyar\'ın kısa zaman sonra duyabileceği belirtildi. Yöntemin, doğumsal ya da sonradan gelişen ileri seviyede işitme kayıplarının tedavisinde uygulandığı, ameliyatla kulağa yerleştirilen bir alet yardımıyla işitme engelli kişinin yeniden duymaya başladığı kaydedildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, özellikle Irak\'ın kuzeyinden ve diğer bölgelerinden hastaların Van\'ı sağlık turizmi açısından tercih ettiğini belirterek, \"Bu son yapılan cerrahi operasyon, aslında birçok operasyonlarla beraber üniversitemizin çok etkin operasyonlar yapabildiğini gösteren bir olaydı. Kulak burun boğaz bölümünden hocamız Faruk Kıroğlu ve ekibi çok önemli operasyonlar yapıyorlar. Bugün yapılan tedavi yöntemi iki yönüyle dikkatimizi çekti. Birincisi, biyonik kulak şekliyle ameliyat yaptılar. Bu ameliyatı artık çok küçük yaştan itibaren yapabiliyorlar. Diğer husus da artık sağlık turizmi ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar etkisini gösteriyor. Özellikle Kuzey Irak\'tan ve Irak\'ın diğer bölgelerinden hastalarımız geliyor ve ameliyatlarını burada yapıyorlar. Bu yoğunluk her geçen gün artıyor. Bu cerrahi operasyonlar değişik alanlarda artarak devam edecek. Bizim temel amacımız halkımıza hizmettir. Bu hizmeti yaparken de özellikle bölgemizden İstanbul\'a, Ankara\'ya, büyük şehirlere sevk edilen hastaların mümkün oldukça kendi şehirlerinde tedavi olmasını hedefliyoruz\" dedi. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Ahmet Faruk Kıroğlu ise Van YYÜ Hastanesi\'nde yaptıkları 50 biyonik kulak ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Kıroğlu, şöyle konuştu: \"Son yaptığımız ameliyat biyonik kulak ameliyatı. Bu yeni bir ameliyat değil, 3 yıldır biz bu ameliyatı yapıyoruz. Yaklaşık şimdiye kadar 50 hastayı ameliyat ettik. Oldukça başarılı sonuçlarımız var. Bugünkü vakanın özelliği daha önce hitap ettiğimiz bölge Van ve çevresiyken, artık yurt dışından da Kuzey Irak ve İran\'dan da ülkemize hasta geliyor. Bugünkü hasta Kuzey Irak\'tan ülkemize gelen, doğuştan duyma problemi olan 2,5 yaşında bir çocuktu. Onu ameliyat ettik, oldukça başarılı geçti. Birkaç gün kendisini burada misafir ettikten sonra rehabilite olması için bulunduğu ülkeye, şehre göndereceğiz. Bu ameliyat ile dışarıdan sesleri alan bir cihaz, bu sesleri daha sonra elektriksel uyaranlara dönüştürüyor. İç kulakta salyangoz denilen işitmeyi alan yere bir elektrot vasıtasıyla iletiliyor. Ve elektrot sayesinde işitme sağlanmış oluyor. Ameliyat çok uzun bir ameliyat değil, yaklaşık 1,5 saat kadar sürüyor. Asıl önemli olan bundan sonra çocuğun rehabilite olacak eğitimler alması. Çünkü bu zamana kadar hiç duymayan bir çocuk ses ile tanışmış olacak. İki kulak da hiç duymuyor, biz tek kulağını ameliyat ettik. Ülkemizde 4 yaşından küçük çocukların her iki kulağına da yapılan ameliyatlar için SGK destek veriyor. 30 bin TL\'lik bir maliyeti var, devlet bunu karşılıyor. Uygun şartlar olursa 4 yaşından küçük çocukların her iki kulak ameliyatına, yetişkin bireylerin ise bir kulak için yapılan ameliyata SGK destek veriyor.\" Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Demir ise Türkiye\'nin büyük şehirlerinde ve hastanelerinde uygulanan tedavi yönteminin Van\'da da uygulandığını belirterek, şunları söyledi: \"Hastalara genelde burada teşhis konulur ama farklı sebeplerden, mahalle baskısından veya öteden beri gelen sebeplerden dolayı mutlaka büyükşehirlere, hastanelere gitme ihtiyacı hissederler. Sonradan büyük üniversitelerde, büyük şehirlerde yapılan her şeyin burada yapıldığını görünce geri dönüyürlar. Bu konuda da eskisi gibi bir direnç yok, illa başka şehirlere gideceğiz diye bir düşünceleri artık yok. Türkiye\'nin büyük şehirlerinde ne yapılıyorsa Van\'daki, hastanemizde o yapılıyor.\"

Mehmetçiğe \'Asıl sevgi vatan sevgisidir\' pankartıyla destek

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde bir esnaf, iş yerine astığı \'Asıl sevgi vatan sevgisidir. Sevgililer Günü kutlu olsun\' pankartıyla Mehmetçiğe destek verdi.

İskenderun\'da esnaf Dinçer Kömoğlu, Afrin’de mücadele veren Mehmetçik için iş yerine \'Asıl sevgi vatan sevgisidir, Sevgililer Günün kutlu olsun Türkiye’m\' yazılı pankart astı. Vatan için mücadele veren ve bu uğurda şehit olan kahraman Mehmetçiklere moral vermek için böyle bir pankart astığını söyleyen Dinçer Kömoğlu, \"Mehmetçiğimizin ruhen yanında olmak istedik. Herkes Sevgililer Günü\'nü kutlama için sıraya girmiş ancak yanı başımızda Mehmetçiklerimiz ülkemizin ve vatandaşlarının can güvenliği için mücadelelerini sürdürürken onlara destek olmak için bu pankartı hazırladım\" dedi.

Mehmetçik Vakfı\'nı destek oldular

Bolu\'da, Memur-Sen üyeleri cep telefonlarından \'Mehmetçik\' yazıp 2582\'ye mesaj atarak Mehmetçik Vakfı\'na 10 TL bağışta bulundu.

TSK\'nın Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonuna Memur-Sen Bolu Şube Başkanlığı destek verdi. Demokrasi Meydanı\'ndaki basın açıklamasına Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Memur-Sen Bolu Şubesi Başkanı Ahmet Koçak ve sendika üyelerinin katıldı. Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak yaptığı açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, yanlış anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye\'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik itici darbe hamlesini savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye\'ye yönelik örtülü savaş ilanını, sivil halk hassasiyeti adı altında perdelemeye çalışanlar var. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. Birincisi küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleri ile stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleridir\" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından cep telefonlarından \'Mehmetçik\' yazıp 2582\'ye mesaj atarak Mehmetçik Vakfı\'na 10 TL bağışta bulunduktan sonra dualar etti.

Sevgililer gününde nişanlısı için aracını süsletti, pankart açtırdı

Kırıkkale\'de bir süre önce Duygu Borak (21) ile nişanlanan Ahmet Eroğlu (22), 14 Şubat Sevgililer gününde otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, Cumhuriyet meydanında \'Seni seviyorum Minnoş\' pankartı açtırdı.

Kırıkkale\'de bulunan bir asansör firmasında çalışan Ahmet Eroğlu bir süre önce Duygu Borak ile nişanlandı. Ahmet Eroğlu, nişanlısı Duygu Borak\'a 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla sürpriz yapmak istedi. Eroğlu, bunun için kendisine ait aracı balonlarla süsledi, ayrıca nişanlısı için \'Seni seviyorum Minnoş\' pankartı hazırlattı. Hazırlanan pankart ve otomobil arkadaşları tarafından Cumhuriyet meydanında getirildi. Nişanlısı Ahmet Eroğlu ile birlikte her şeyden habersiz Cumhuriyet meydanına gelen Duygu Borak, hazırlanan otomobili ve açılan pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarını tutmayan ve nişanlısı Ahmet Eroğlu\'na sarılan Duygu Borak, \"Sevgililer gününde bu benim için ayrı bir güzellik oldu. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım\" dedi. Nişanlısı Duygu ile evlilik yolunda adım attıklarını ve sevgililer günü dolayısıyla böyle bir program düzenlendiğini belirten Ahmet Eroğlu ise \"Sevgimi ispat etmek için Kırıkkale’nin Cumhuriyet meydanında aracımı süsledim ve sürpriz yaptım. Duygu’nun son derece sevinmesi beni mutlu etti\" diye konuştu.

