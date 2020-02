DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Gül: Bomba Türkiye\'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki herhangi bir gruba karşı değil, teröristlere yönelik düzenlendiğini belirterek, \"Bomba Türkiye\'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir\" dedi.

Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te AK Parti Şehitkâmil Gençlik Kollarının kongresine katıldı. Şehitkâmil Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Bakan Gül\'ün yanı sıra; milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Abdulhamit Gül, Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na değindi. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın Türkiye\'nin huzuru için başlatıldığını belirten Bakan Gül, \"Asla ve asla bizim başka ülkelerin toprağında gözümüz yok. Bizim kendi sınırlarımızın güvenliği için bu operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonda siviller asla hedef değildir. Hedef olan; bizim vatandaşlarımıza, camimize, kutsal mabedimize, esnafımızın dükkânına, hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın evine bomba gönderen teröristlere karşı yapılmaktadır bu harekât. Türkiye\'nin bu harekâtı, bir meşru müdafaa olarak yapılmaktadır, icra edilmektedir. Oradaki Kürtleri değil, teröristlere yapılmaktadır\" dedi.

\'ÇOK BÜYÜK HASSASİYET VAR\'

Bakan Gül, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın bölgedeki her hangi bir gruba değil, terör unsurlarına yönelik olduğunu ifade ederek şunları söyledi: \"Bomba Türkiye\'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir. Bizler bin yıldır bu topraklarda etle tırnak gibi Türk\'üyle, Kürt\'üyle, Arap\'ıyla, Çerkez\'iyle kardeş gibi yaşadık, kıyamete kadar da kardeşçe yaşayacağız. Bizim kardeşliğimizi hiç kimse sona erdiremeyecektir. Bugün yapılan harekât da oradaki bir gruba, Kürt\'lere karşı değildir. Bunun altını hassasiyetle önemle çizmek istiyorum. Bu operasyonda Mehmetçiğimizin dikkat ettiği hususlardan birisi, sivillere asla zarar gelmemesi yönünde çok büyük bir hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyeti dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millette göremezsiniz. Bombalar yağdırılır; tarihi eserler, kültürel eserler, masumlar, canlılar, hayvanlar, insanlar, siviller ölmüş, ölmemiş buna dikkat etmez. Ama bizim milletimiz, bu konuda en büyük hassasiyeti göstermiştir, göstermeye devam etmektedir. \'Fırat Kalkanı\'nda bunu gösterdik. Yine orada DEAŞ terörüyle mücadelede bu hassasiyet gösterildi. Türkiye\'de çukurlar kazarak, terörü hortlatmak isteyenlere karşı verilen mücadelede de bu hassasiyet gösterildi. Yine \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda da sivillere asla zarar gelmemesi için bu gayret gösterilmektedir.\"

\'SURİYELİLERİN MEMLEKETLERİNE DÖNECEĞİ BİR SONUCU VERECEKTİR\'

Bakan Gül, harekâtın bir diğer amacının da Suriyeli sığınmacıların evlerine özgürce dönmeleri olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: \"İnşallah bu harekât, başarıyla sonuçlanacaktır. Ülkemizi, memleketimizi tehdit eden bu terör unsurları inşallah ortadan kaldırılacaktır. Böylece bugün Suriye\'den gelen Gaziantep\'imizde yaklaşık 500 bin insan yaşamaktadır. İnşallah Suriyeli bu misafirlerimiz de kendi ülkelerinde özgürce yaşayacakları günü en kısa zamanda göreceklerdir. Bu operasyonun bir diğer amacı da yine yurtlarına özgürce dönmeleri için Suriyelilerin inşallah memleketlerine döneceği bir sonucu verecektir.\" Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Mesut Bozatlı, AK Parti Şehitkâmil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kongreye katılanlar

- Kuran okunması

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Bakan Gül\'e çiçek verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP,(DHA)

==============================================

Sınırdaki en yüksek tepeye dev Türk bayrağı yapıldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan yüksek tepeye yapılan dev Türk bayrağı düzenlenen törenle açıldı. Mahalle de oturan Bekir Şanverdi ve arkadaşları tarafından taşlarla yapılan ve daha sonra kırmızı Beyaza boyanarak üst tarafına da \'Önce Vatan\' yazılan 150 metrekare ebadındaki dev Türk bayrağının açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Emniyet Müdürü Nadir Örten, Jandarma Komutan vekili M. Çoşkun Doğdu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan, STK temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile tepeye çıkan çocuklar, \'şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Türkiye’nin, bu harekatla en kısa zamanda terörden kurtulacağını söyledi. Şanverdi, \"Reyhanlı’da sınırın sıfır noktasındayız. Yanı başımızda Cinderes ve mahalleleri var. Nasriye, Der Ballut var. Bir kaç gün içerisinde Türk askerimiz bu bölgeleri aldılar. Kısa sürede daha ileriye giderek inşallah muzaffer olacağız. Bu bölgeleri tamamen teröristlerden ve terörizmden temizleyeceğiz. Davutpaşa Mahallesi\'nde dev Türk bayrağımızın açılışını yaptık. Tüm Türkiye’ye sınırın sıfır noktasından selam gönderiyoruz\" dedi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise, gençlerin yaptığı Türk Bayrağı’nın açılışını yaptıklarını söyledi. Milli birlik beraberlik olduğu sürece Türk milletinin önünde kimsenin duramayacağını belirten Kaymakam Çobanoğlu, \"Gençlerimizde ve çocuklarımızda bu heyecanı görmek ayrıca bizleri mutlu ediyor. Devletimiz milletimiz ordumuzla hep beraber bu terör belasını en kısa sürede bertaraf ederek zafere ulaşacağız\" diye konuştu. Dev Türk Bayrağını yapan Bekir Şanverdi ise şunları söyledi:\"150 metrekarelik olan bayrağımızı 16 günde tamamladık. Zeytin dalı harekatının ertesi günü yapmaya başladım. Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına yaptım. Benden çocuklarımıza da miras kalacak. Cinederes yolu üzerindeki tepedeki bayrağımız buradan geçen Mehmetçiklerimize ruhan ve bedenen destek sağlıyor. Gurur duyuyorum. Ayrıca 10 kilometre güneydeki Reyhanlı’dan da görülüyor. Bana yardımcı olan koca yürekli çocuklar ve gençlere teşekkür ediyorum.\"

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek açılış yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tepedeki dev Türk bayrağı

- Ellerinde Türk Bayrağı olan çocuklar

- Açılış yapılırken

- Belediye başkanı konuşması

- Kaymakamın konuşması

- Bayrağı yapan Bekir Şanverdi konuşması

- Detaylar

SÜRE: 3’59\" BOYUT: 127 MB

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

===============================================

Tekirdağ\'da Afrin\'e motosikletli destek

Türkiye Motosiklet Platformu Tekirdağ üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için 200 motosikletle \'destek sürüşü\' yaparak, \'Mehmetçiklerimizin yanındayız\' mesajı verdi.

Türkiye Motosiklet Platformu Tekirdağ üyesi yaklaşık 200 kişi motosikletleriyle Tekirdağ Valiliği karşısındaki Tuğlalı Park\'ta bir araya geldi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için toplanan motosikletçiler adına konuşan Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı, teröristlere geçit verilmeyeceğini ifade ederek, şöyle dedi: \"Türkiye Motosiklet Platformu olarak ülkemizin öncelikle güvenliği sonrasında da hak ve menfaatleri doğrultusunda Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında ve destekçisiyiz. Bugüne kadar ülkemize zarar vermeye çalışan teröristlere şimdiye kadar nasıl geçit verilmediyse bugünden sonrada aynı kararlılıkla geçit verilmeyecektir. Maalesef her savaş veya çatışma üzüntüleri de beraberinde getirmektedir. Ancak vatan uğrunda verilen her şehit, bu kutsal vatanın yücelmesinde bir nişandır. Zeytin Dalı Harekat’ında başından beri verdiğimiz sivil ve asker bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor. Kederli ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatını feda eden tüm şehitlerimiz her zaman Yüce Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. Türkiye Motosiklet Platformu olarak bizler şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız.\" Açıklamanın ardından toplanan motosikletliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kontrolünde siren ve kornalar çalarak Tekirdağ turuyla \'destek sürüşü\' yaptı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Motosikletçilerin alana gelişi

-Alanda toplanan motosikletçiler

-Dernek başkanı açıklamaları

-Trafik ekiplerinin nezaretinde yola çıkılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

==============================================

Amasya’da alacak verecek davasında silahlar patladı: 2 ölü

Amasya\'da polis memuru M.A.K. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı iki kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay saat 15.00 sıralarında Amasya kent merkezindeki Şehit Özcan Özen Sokakta bulunan Taşdemir İşhanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru M.A.K. (44), Naci Yıldız (34) ve Mustafa Çelik (58) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.K. beylik tabancası ile Yıldız ve Çelik\'i vurdu. Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, Yıldız ağır yaralandı.Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yıldız yapılan tüm müdahalelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin sardından Çelik\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis memuru M.A.K. ise Yavuz Selim Meydanı\'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Silah kavganın yaşandığı yerden detay

-Güvenlik şeridi ve vatandaşlardan detay

-Polis ve cenaze otosundan detay

-Cenazenin cenaze otosuna taşınması detay

-Vatandaşların kalabalığından detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:26 Dk) (BOYUT 385 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

==============================================

Gölcük\'te sokak ortasında çatışma: 7 yaralı

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sokak ortasında çatışma çıktı. Tabancalarla 30\'dan fazla ateş edilirken, 7 kişi yaralandı.

Olay öğleden sonra, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir parke dükkanının içerisinde bulunan 7 kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine silah çeken şahıslar sokak ortasında çatışmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan iş yeri sahibi Özkan Ece, Murat Gökmen, Seyhan Aras, Muhammet Kuş ve İrfan Ayazoğlu\'na ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan bir kişi ise kendisi özel bir hastaneye gitti. Çatışmanın ardından yaralı olarak olay yerinden kaçan bir kişi ise polis ekiplerince yakalanarak tedavisi için hastaneye götürüldü. Polis olay yerinde 30\'dan fazla mermi kovanı tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detay

Haber: Soner GÜLEZER-Soner GÜLEZER-Uğur AYDIN- KAMERA: Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

===================================================

Hasta caretta carettayı AKUT Bodrum ekibi kurtardı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, denizde hasta olarak bulunan caretta caretta, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibi tarafından sudan çıkartılıp, tedavisi için Ortaca ilçesi, Dalyan Mahallesi\'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) götürülüp, teslim edildi.

Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde koyda avlanan amatör balıkçılar, sahilden 300 metre açıkta, suda hareketsiz duran bir caretta caretta olduğunu farkedip, bir terslik olduğunu düşünerek durumu AKUT Bodrum ekibine bildirip, yardım istedi. AKUT Bodrum Ekibi lideri Sadettin Uslu, beraberindeki iki AKUT üyesi ile botla denize açılıp, 35 santimetre boyunda, 28 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı sudan çıkartıp, karaya getirdi. Vücudunda ve kabuğunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan deniz kaplumbağası bir araca konularak tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi\'ndeki DEKAMER\'e götürülüp, teslim edildi. AKUT Bodrum Ekibi lideri Sadettin Uslu, \"Aşırı soğuk, hastalık ve açlık gibi çeyitli nedenlerle halsiz olarak bulduğumuz caretta carettayı kurtarıp, ilgililere teslim ettik. Antibiyotik tedavisine başlandı, kısa zamanda iyileştikten sonra yine doğal ortamına bırakılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Hasta caretta carettanın denizden çıkarılıp, götürülmesi

-AKUT Bodrum Ekibi Lideri Sadettin Uslu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA)