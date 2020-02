DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit nişanlısını asker selamıyla uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül (26), memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Esma Dursun, üniformasını giydiği 1,5 yıllık nişanlısını asker selamıyla uğurladı.

Suriye’nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan şehit Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül için bugün memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi önce hava yoluyla Merzifon Havaalanı’na ardından buradan da kara yoluyla Alaca ilçesine getirildi. Denizhan Mahallesi’nde annesinin yaşadığı evin önüne getirilen şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül için yakınlarından helallik alınıp dua edildi. Ardından cenazesi Eski Ömer Paşa Camii’ne götürüldü. Şehidin babası Mustafa, kardeşleri Fatma ve Muharrem Aygül ile şehidin 1,5 yıllık nişanlısı Esma Dursun, Türk Bayrağı\'na sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi Zeynep Aygül\'ü yakınları teskin etmeye çalıştı. Burada öğlen namazı sonrasında İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül\'ün cenazesinin omuzlarda taşındığı sırada Esma Dursun bu yaz için düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını asker selamı vererek uğurladı. 1,5 yıllık asker olan Şehit Tankçı Uzman Onbaşı Aygül\'ün cenazesi daha sonra Alaca İlçe Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Törene, Vali Necmeddin Kılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Çetin Öcal, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Terör örgütü propagandasına 3 tutuklama

Tekirdağ\'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 2\'si kent merkezi olmak üzere, Çorlu, Çerkezköy\'den 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S., T. Ç. ve A.Y., tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Diyanet Sen\'den Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Diyanet Sen Manisa Şubesi üyeleri, Adnan Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adnan Oktar arasındaki gerilim devam ederken, Diyanet Sen Manisa Şubesi, Manisa Adliyesi\'ne gelerek Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Diyanet Sen üyeleri, Oktar\'a ceza verilmesini istedi. Diyanet Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, \"Bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip, toplumun sinir uçlarına dokunmak, normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar\'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet İşleri\'ni hedef alarak halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır. Kurmuş olduğu \'kerhane\' içerikli ifadenin kendisine has bir yaşam şekli olduğunu hatırlatarak, dünyayı kendi penceresinden görüp algılamamasını tavsiye ediyoruz. Bu bir kalkışmadır. İslam\'a ve insanlığa karşı bir kalkışmadır\" diye konuştu. Hakimlere seslenen Özdemir, Adnan Oktar\'ın İsrail ve FETÖ bağlantılarının ve ekonomik beslenme kaynaklarının araştırılarak, ceza verilmesini istedi. Açıklamanın ardından Diyanet Sen üyeleri Manisa Adliyesi\'ne girerek suç duyurusunda bulundu.

Vali Güzeloğlu: Lice terör ile değil, eğitim başarısı ile konuşuluyor

Diyarbakır\'ın Lice ilçesine 2017-2018 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminin açılış törenine katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Bugün Lice artık terör olayları ile değil, eğitim başarısı ile konuşuluyor. İnsanı merkeze alan, insana hizmeti ibadet sayan bir yönetim anlayışıyla hizmet ediyoruz\" dedi.

Eğitim ve öğretiminin ikinci dönem açılışı için Diyarbakır Valiliği Lice ilçesinde etkinlikler düzenledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacattin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir\'in katılımıyla ilk program Lice ilçe merkezinde yapıldı. Mevlüt İlgin Ortaokulu\'nda yapılan 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin açılış töreninde konuşan Vali Güzeloğlu, bugün Lice\'de terörü değil, Lice\'nin eğitim başarısını konuşulduğunu ifade ederek, terör örgütlerine rağmen, güzel geleceğe doğru yol aldıklarını söyledi: Vali Güzeloğlu, \"Yıllardır Diyarbakır ve Lice\'yi acı ve gözyaşıyla buluşturan ihanet örgütlerinin, PKK\'nın ve diğer işbirlikçilerin sonrasında bugün huzurun ve güveninin hakim olduğu Lice ve Diyarbakır\'da, artık Lice\'nin eğitim başarısını konuşuyoruz. Lice\'de okullaşma öncesinde yüzde 99\'lara varan bir büyük dönüşmü konuşuyoruz. Bu büyük millet ve devlet olarak, bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçilerine karşı, devletiyle bütünleşmiş milletiyle daha güzel geleceğe doğru yol alıyoruz. Biz insanlarımızı seviyor, onlara hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz\" diye konuştu.

\'BÜYÜK TOPLUMSAL VE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ YAŞIYORUZ\'

Değişen Türkiye\'de artık Lice ve Diyarbakır\'ın değiştiğini görmekten mutluluk duyduklarnı dile getiren Vali Güzeloğlu, insanı merkeze alan, insana hizmeti ibadet sayan bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Diyarbakır\'ın tüm ilçelerinde bir büyük toplumsal ve sosyal dönüşümü yaşıyoruz. Geride kalan yıllarda ihmal bırakılan alanlarda bir büyük gayret ve kararlılık sergiliyoruz. Artık gündemimiz huzur ve güvenin sağlanmasınından sonra, ekonomik ve sosyal kalkınma, eğitimden başlayarak, ekonomik alandaki faaliyetleri hayata geçirme ve Lice\'nin her insanın geleceğine sahip çıkmaktır. Geçmişte terör örgütü PKK\'nın bu bölgelerde estirdiği o ihanet ortamından sonra insanımız, iradesine sahip çıkmanın, geçmişte yaşanan acıları geride bırakmanın güveni içerisindedir. Bizler devlet olarak kararlılıkla insanlarımıza hizmet etmek, Lice ve Diyarbakır\'ı kalkındırmak ve kalkınma yarışında en öne çıkarmaya gayreti içerisindeyiz. Geçmişte Lice\'nin anılan bütün olumsuzlukları geride bırakarak, bu bölgede sanayi geliştirmek açısında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Kimin ne meselesi varsa, bizim meselemizdir diyoruz. Kimin derdi varsa o dert bizim derdimizdir diyoruz. Bu çaba ile yolumuza devam ediyoruz ve size hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bugün Lice\'de özellikle olmak istedik. Lice artık eğitimde başarılarla anılıyor. Bu kararlıkla azimle yolumuza devam ederken, gelecek her gün Licemize ülkemize güzellikler getirecek. Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Her düzeyde terör tehdidi bu bölgede ve Türkiye\'de kaldırılıp, yok olacaktır. Bugün Türkiye insanlık adına, terörle mücüdele adına dünya çapında bir sorumluluk yüklüyor.\" Lice ilçe merkezindeki programının ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Oyuklu köyündeki etkinliğe katıldı. Oyuklu İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinliği köydekiler için Valilikçe düzenlenen organizasyonla yemek ikramında bulunuldu. Coşkulu geçen etkinlikte öğrenci ve veliler için müzik etkinliği düzenlendi. Vali Güzeloğlu, müzik korusundakilerine eşlik ederek, öğrenciler şarkılar seslendirmesiyle tören son buldu.

Sevgililere, nesli tehdit altındaki türleri \'evlat edinme\' kampanyası

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından nesli tehlikede olan türlerin korunması için 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne özel \'evlat edinme\' kampanyası başlatıldı. Türkiye\'de nesli tehlike altındaki saz kedisi, deniz kaplumbağası, yunus, turna ve orfoz evlat edinilebilecek.

WWF Türkiye, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ve doğum günlerinde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü de kapsayan ve Türkiye\'deki nesli tehlike altındakiler de dahil toplam 9 türle ilgili \'evlat edinme\' kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, Türkiye\'de nesli tehlike altındaki türlerden saz kedisi, deniz kaplumbağası, yunus, orfoz ve turna bulunuyor. Ayrıca dünyada nesli tehlikede olan kaplan, kutup ayısı, orangutan ve panda da kampanya dahilinde evlat edinilebiliyor.

30 BİNİN ÜZERİNDE \'EVLAT EDİNME\' DESTEĞİ

Evlat edinme sürecinde, belirtilen hesaba hangi hayvan için olduğu belirtilerek, bağışta bulunuluyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde destekçi, evlat edinme bağışı yaparak, tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmaları destekledi. WWF, bu gelirleri, türlere yönelik doğal yaşam alanlarında, popülasyon belirleme, araştırma ve izleme çalışmalarında kullanıyor. Yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerine hibe ve tecrübe desteği de verilerek, yerelde nesli tehlike altındaki türlerle ilgili farkındalık sağlanıyor. Evlat edinen kişiler, proje alanlarında yapılacak gözlemlere katılabiliyor.

SAZ KEDİLERİNİN YAŞAM ALANI DARALIYOR

Saz kedilerinin yaşam ve beslenme alanlarının, insan etkisiyle giderek, daraldığı belirtildi. Saz kedilerinin avcılık, doğal yaşam alanı kaybı, bataklıkların tarım alanına dönüştürülmesi, kemirgenlerle mücadele sonucu avlandığı, bu nedenle ülkemizde \'nesli tehlike altında\' bulunan türlerden olduğu kaydedildi.

110 MİLYON YILDIR DÜNYADA

Gelecekleri tehdit altında olan diğer tür deniz kaplumbağalarının 110 milyon yıldır dünyada yaşadığı vurgulandı. Akdeniz\'de bugüne kadar yapılan araştırmaların, iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağasının (chelonia mydas) türünün en önemli yuvalama alanlarının Yunanistan ve Türkiye\'de olduğunu gösterdiği belirtildi. Bu sebeple Türkiye\'nin, türün Akdeniz Havzası\'ndaki en önemli yuvalama alanlarından biri niteliğinde olduğu da belirtilerek, türün yaşamaya devam etmesi için destek isteniyor.

ORFOZU \'AŞIRI AVCILIK\' YOK EDİYOR

Orfozun aşırı avcılık ve kirlilik nedeniyle nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz\'deki popülasyonları hızla artan orfozun Bern Sözleşmesi kapsamında, Akdeniz ülkeleri tarafından koruma altında ve IUCN kırmızı listede \'düşük risk altında\' olarak tanımlandığı kaydedildi. Türkiye\'de orfozun ağ, olta ve zıpkınla yapılan avcılığının ticari ve \'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler\' kapsamında sınırlandığı da belirtilerek, bunun nesli tehlike altındaki türlerin korunması için yeterli olmadığı, bölgesel koruma alanlarının oluşturulması gerektiği söylendi.

YUNUSLARI KİRLİLİK ÖLDÜRÜYOR

Yunusların yaşam alanı kaybı, deniz ve ses kirliliği, tesadüf avcılık ve kasti gibi tehditler yaşadığına dikkat çeken WWF Türkiye yönetimi, Akdeniz ve özellikle Karadeniz\'in kapalı, yarı kapalı konumu, kıyı alanlarındaki insan yoğunluğu ve faaliyetlerinin yunusları belirgin biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Yunusların deniz ortamındaki besin zincirinin en üst halkalarından birinde yer aldıkları için biyolojik birikme sonucu kirlilikten ciddi zarar gördükleri belirtilerek, tüm bu tehditlerin bir araya gelerek yarattığı olumsuzlukların, denizlerimizdeki yunus türlerinin neslinin devamı için ciddi risk oluşturduğu dile getirildi.

\'TÜRKÜ VE ŞİİRLERİN KUŞU\' KIRMIZI LİSTEDE

Dünyada 15 türü bulunan turnanın sadece bir türünün (grus grus) Türkiye\'de yaşadığı belirtilerek, “IUCN 2012 kırmızı listeye göre turnaların Türkiye\'deki popülasyonu tehdit altındadır. Türkülerimizde, şiirlerimizde, motiflerimizde yer alarak kuşaklar arası yolculuk yapan turnaların Anadolu\'daki neslinin devamı için doğal yaşam alanlarının korunması gerekiyor. WWF Türkiye olarak, ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95\'ini barındıran Çukurova Deltası\'nda izleme ve koruma çalışmaları yürütüyoruz\" denildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, nesli tehlikede olan türlerin korunması için 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne özel \'evlat edinme\' kampanyası başlattı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli kampanyanın içeriği ile ilgili olarak, \"Çeşitli opsiyonlarımız var. Eğer peluş oyuncaklarımızla birlikte fiziksel bir sertifikayı tercih ediyorsanız bunun ücreti 120 TL. Sadece basılı olarak sertifika tercih ederseniz 75 TL. Online sertifikayı ise 40 TL bağış karşılığı alabilirsiniz\" dedi. Pasinli, daha önce de benzer kampanyalar düzenlendiğini belirterek, \"Çeşitli zamanlarda böyle kampanyalarımız oluyor. Bu senelerdir devam eden bir çalışmamız. Doğa bilincinin artmasıyla daha çok ilgi görmeye başladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor\" şeklinde konuştu.

Hepsiburada\'dan, Antalya\'da e-ticaret zirvesi

Onlıne alışveriş sitesi Hepsiburada\'nın Antalya\'da düzenlediği e-ticaret zirvesi, yoğun ilgi gördü.

Türkiye\'yi gezen Hepsiburada, düzenlediği e-ticaret zirvesi ile KOBİ\'lere, girişimcilere, öğrenci ve esnafa bilgi veriyor. Hepsiburada\'nın Adana ve Bursa\'nın ardından bugünkü durağı, turizmin başkenti Antalya oldu. Google, İdeaSoft, eFinans ve AyenSoftware\'in sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsipay Ticari Grup Başkanı İlknur Uzunoğlu, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

650\'NİN ÜZERİNDE KATILIMCI

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Antalya\'daki zirvede 650\'nin üzerinde katılımcının yer aldığını söyledi. Etkinliklere her kentte ciddi talep olduğunu belirten Ekmekçi, katılımcıların e-ticaret\'i anlamak ve Türkiye\'nin dijitalleşmesinde bir yön almak amacıyla buraya geldiğini aktardı. E-ticaret\'in perakendenin dijitalleşmesi olduğunu belirten Ekmekçi, fiziksel perakendeci ile online tüketicinin buluşmasının bu yöntemle gerçekleştiğini kaydetti.

E-TİCARET\'İN GELİŞİMİ ANADOLU\'DAKİ KOBİLERLE OLACAK

Katılımcılara dijital dünyada nasıl bulunmaları gerektiğini anlattıklarını aktaran Ekmekçi, \"Hepsiburada, Türkiye\'nin en büyük e-ticaret platformu. Zirveyle amacımız, Hepsiburada üzerinden tüm tüketicilerin, KOBİ\'lerle buluşmasını sağlamak. Hepsiburada teknoloji altyapısı tüm KOBİ\'lere açıyor. Önümüzde İzmir, Ankara ve Gaziantep var. İki ayda bir büyükşehirlerde bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. Türkiye\'de e-ticaret\'in gelişimi Anadolu\'daki KOBİ\'lerle olacak\" diye konuştu.

HEPSİBURADA\'DA ANTALYA 6\'NCI BÜYÜK İL

Dünyada, e-ticaret\'in perakende satışın yüzde 10\'unu oluşturduğunu belirten Emre Ekmekçi, Türkiye\'de bunun 3.5 seviyelerinde olduğunu söyledi. Antalya\'nın, Hepsiburada\'da 6\'ncı en büyük alışveriş yapılan il olduğunu belirten Ekmekçi, ancak Antalya\'dan yapılan satışlarda bir zayıflık olduğunu kaydetti. Ekmekçi, \"Antalyalı üreticilerin 81 ile satışını artırmasını istiyoruz. E-ticaret\'te alışveriş yapmanın en büyük nedeni kolaylık. Hayatımız çok yoğun olduğu için genel alışverişte bir ürünü aramak yerine değişik aktiviteler yapabiliyoruz. Hepsiburada bu sene 20\'nci yılını kutluyor. Lojistik ve teknolojik altyapısı oldukça iyi. Türkiye\'de e-ticaret\'in öncü şirketiyiz\" dedi.

