DHA YURT BÜLTENİ-13

OTLARI YAKARKEN, ŞALVARI TUTUŞAN YAŞLI ADAM ÖLDÜ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için ateş yakan Ömer Yanardöner (75), şalvarının tutuşması sonucu yanarak öldü.

Olay, dün akşam ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köklü Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaşlılığa bağlı olarak yürümekte zorluk çeken 6 çocuk babası Ömer Yanardöner, evinin bahçesindeki zararlı otları temizlemek için, birden fazla noktada ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcım, gözleri de iyi görmeyen Yanardöner\'in şalvarını tutuşturdu. Bahçesinin birkaç metre ilerisinde akan dereye gitmek isteyen Ömer Yanardöner, düşünce olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından bulunan Ömer Yanardöner\'in cesedi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Köklü Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Köklü Mahallesi

- Sağlık fotosu

- Cenaze namazı

- Torunu Sibel Çağlar olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 15\'İNCİ GÜN; 897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (3)

GENELKURMAY: 2 SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenen roket, sınır hattındaki Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine isabet etti. Saldırıda kulede bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servisde yapılan tüm müdahaleye karşın 1 asker kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerden 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı\'nca yapılan açıklamada ayrıca Afrin kırsalında yürütülen Zeytin Dalı Herekatı sırasında yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildiridi. Açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 1 kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

Haber: Mücahit YOLCU - Kilis (DHA)

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ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NDA 15\'İNCİ GÜN; 897 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (6)

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 3 olduğu bildirildi. 3\'üncü şehidin Afrin kırsalında isabet alan tankın yakınlarındaki bulunan asker olduğu belirtilen açıklamada şöyle dendi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tank civarında bulunan 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.\"

SALDIRI DÜZENLENEN BÖLGE BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalından sınır hattında bulunan karakola düzenlenen saldırının ardından Şeyh Horoz Dağındaki teröristlerin belirlenen mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alındı. Türk savaş uçakları ile sınırda konuşlu topçu bataryaları, teröristlerin mevzilerini bombaladı. Ateş altına alınan bölgeden yükselen duman Kilis\'ten de görüldü.

Haber: Mücahit YOLCU - Kilis (DHA)

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KOCASINI ÖLDÜRÜP, JANDARMAYA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ



ORDU\'da yaklaşık 16 gün önce jandarmaya kayıp başvurusu yapılan Tuncay K.\'nin (58), kendisine şiddet uyguladığını ileri süren eşi B.K. (58) tarafından kafasına odunla vurulurak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti, evdeki bir damla kan izinden aydınlatan jandarma, şüpheli kadın ile kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu T.K.\'yi (27) gözaltına aldı. Tuncay K.\'nin cansız bedenini de fındık bahçesinde çukurda buldu.

Olay, Ordu\'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi\'nde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi B.K., oğlu T.K.\'yi yanına alıp, geçen 18 Ocak\'ta Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek eşi Tuncay K.\'nin kayıp olduğunu söyledi. B.K., eşinin \"İstanbul\'a gidiyorum\" diyerek evden ayrıldığını, bir daha da dönmediğini belirterek, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede herhangi bir bulguya rastlamadı.

CİNAYET, BİR DAMLA KAN İZİNDEN AYDINLATILDI

Anne ve oğlunun çelişkili ifadelerinden şüphelenen jandarma, mahalleye giderek evde ve çevresinde de araştırma yaptı. Dedektör iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler evde bir damla kan izi gördü. Evde ve çevresinde aramayı yoğunlaştıran ekipler, fındık bahçesindeki üzeri çalılarla örtülü çukurda, Tuncay K.\'nin cansız bedenini buldu. Tuncay K.\'nin cenazesi otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. B.K. ile oğlu T. K. ise olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli B.K., eşinin kendisine şiddet uyguladığını, aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu söyledi. B.K., bir kavga sırasında eşini kafasına odunla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun da yardımıyla Tuncay K.\'nin cesedini evin penceresinden dışarı attığını ifade eden şüpheli, cesedi buradan da sırtta taşıyıp, evin 100 metre uzağındaki fındık bahçesinde bir çukurun içine koyduklarını, üzerini de çalı ile örttüklerini kaydetti. Şüpheli, daha sonra da jandarmaya kayıp başvurusu yaptıklarını söyledi.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Tuncay K.\'nin daha önceki yıllarda eşi B.K.\'ye sürekli şiddet uygulaması nedeniyle mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası aldığı, çiftin bir süre öncede barışarak birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Halen gözaltında bulunan anne-oğulun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabirin anonsu

-Cinayet şüphelisi anne-oğulun adliyeye sevk edilirken görüntüsü

-B.K.\'nin adliyeye sevk edilirken gazeteclierin sorusunu cevaplamasından görüntü

-Cinayetin işlendiği evden görüntü

-Cesedin bulunduğu bahçe ve çukurdan görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

(SÜRE: 3.51 Dk ) (BOYUT: 230 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

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YALNIZÇAM\'DAKİ TELESİYEJ HATTI BAKANLARIN KATILIMI İLE AÇILDI

ARDAHAN’da yapımı tamamlanan Yalnızçam Kayak Merkezi’ndeki son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı üç bakanın katılımı ile yapıldı.

İl merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kayak Merkezi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen \'Yalnızçam’da Turizm Altyapısını Geliştirme\' projesi kapsamında 25 milyon lira kaynakla yapımı tamamlanan üç kilometrelik son sistem telesiyej hattı ve kayak pistinin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kars’tan karayolu ile Ardahan’a gelen bakanlar Yalnızçam Kayak Merkezinde atlı kızaklarla karşılandı. Atlı kızaklara binerek açılış alanına geçen bakanlar, burada toplanan kalabalığı selamladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kayak Merkezi’ndeki karın kristal kar özelliği taşıdığına vurgu yapartı. Bakan Arslan, \"Buraya tam 50 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Kar kalitesini söylemeye gerek yok. Gerek Kars Sarıkamış’ta gerek Ardahan Yalnızçam’da kristal kar dediğimiz, dünyada emsali çok az olan bir kar var. Uzmanlarla konuştuğunuzda derler ki; kristal kar birleşip birbirini tutup buz haline gelmez. Buz pistler kayakçıların en sevmediği pistlerdir. İşte kristal kar olmaması sebebiyle, en acemisinden, en profesyonelinden herkes keyfini çıkararak buralarda kayar\" dedi.

Kayak sporunda Avrupa’nın Türkiye’den ilerde olduğunu fakat Avrupa’yı yakalayacaklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise,\"“Son yıllarda kış sporları için büyük yatırımlar yapıyoruz. Erzurum’da yapılan yatırımlar ortada. Bu yatırımlara birde burada eklenmiş oluyor. Amacımız, gençlerimizin kış sporlarında da başarılı olmasıdır. İnanıyorum ki; Ardahanlı gençlerimizin arasından ülkemizi uluslararası kış sporlarında temsil edecek başarılı kayakçılar çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi ve sporda çok destek veriyor. Çok sayıda spor tesisi yapıyoruz. Kış sporlarına olan yatırımlarda devam ediyor. Gelişen, büyüyen ülkemizin kış sporlarında da büyümesini istiyoruz. İnanın, gelecekte çok daha büyük spor organizasyonlarını, kış sporlarını yapacağız. Avrupa bizden ilerde ama onları yakalayacağız, onları geçeceğiz. Bizim gençlerimize bu yakışır\" diye konuştu.

Yalnızçam\'daki telesiyej hattının Türkiye\'deki diğer kayak merkezleri arasında en modern hat olduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü şunları söyledi: \"Burada uygulanan proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Avrupa Birliğiyle birlikte yürüttüğü rekabetçi sektörler programı çerçevesinde hayat bulmuştur. Proje kapsamında Yalnızam Kayak Merkezinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir telesiyej kurulmuştur. Bu hat ülkemizde ki diğer kayak merkezlerindeki hatların en modernidir. Yalnızçam Kayak Merkezi, kavuştuğu modern çevresiyle, Türkiye’nin, Doğu Anadolu’nun ve Ardahan’ın iftihar edeceği bir eser olmuştur.\"

Konuşmalarının ardından Yalnızçam Kayak Merkezi’ne yapılan yatırımların açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bakanlar, telesiyeje binerek üç kilometrelik hattan Kayak Merkezi’nin zirvesine gitti. Bakanlar burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar telesiyej açılışına yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanların atlıkızaklarla karşılanması

-Kızaklara binilmesi

-Açılış alanında halkı selamlamaalrı

-Halk oyunları gösterileri

-Türk bayraklı kayakçılar

-Açılış konuşmaları

-Açılış

-Telesiyeje binilmesi

-Hatıra fotoğrafı

-Genel, detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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MHP’Lİ DURMAZ: MHP BU ÜLKENİN KURULUŞ FELSEFESİNE SAHİP ÇIKAN PARTİDİR

MERSİN’in Tarsus ilçesinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Türkiye’nin kuruluş felsefesine sahip çıkan tek parti olduğunu söyledi.

MHP’li Sadir Durmaz, Belediye Başkanı Şevket Can’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nını yanı sıra ve vatandaşların katıldığı toplantıda konuşan Durmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın gerçekleştirilecek olan temel atma ve toplu açılış nedeni ile kentte olduğunu belirttir. Durmaz, \"Rakam anlamlıdır. Evet 1923 rakamı Cumhuriyetimizin ilanını sembolize etmektedir. 1923, MHP ile yan yana geldiğinde elbette çok daha anlamlıdır. MHP var olduğu sürece hiç kimsenin bu ülkenin, milletin bu gününe, yarınına operasyon yapamayacağına emin olabilirsiniz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın salona girişi

- Yemekte yapılan dua

- Salondan görüntü

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın konuşması

(SÜRE: 3.20 DK) (BOYUT: 106 MB

(Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BATMAN\'DA ZEYTİN DALLI BAYRAKLARLA KARŞILANDI (2)

YILMAZ VE EKER\'DEN KÜRTÇE SELAMLAMA

Helikopterle 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgi gösterileri arasında, partisinin 6\'ncı olağan il kongresinin yapılacağı salona geçti. Kongreye AK Parti Genel Başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Mehmet Mehdi Eker, Başbakan yardımcıları Fikri Işık ve Mehmet Şimşek ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kongreye katılanlara yönelik Kürtçe bir selamlama konuşması yaptı. Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye elinde zeytin dalları ile çıktı. Kongrede konuşan Erdoğan\'ın sözleri sık sık tezehüratlar ve sevgi göstrerileri nedeniyle kesildi.

\'MUHABBET TABLOSU DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALIYOR\'

Konuşmasında, 3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman\'da olmanın sevincini yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün karşımda \'Teröre hayır, kardeşliğe evet\' diyen, iradesine, geleceğine sahip çıkan bir Batman görüyorum. Batman, kardeşliğin, dayanışmanın şehri olduğunu bugünkü tablo ile herkese ilan ediyor. Bu muhabbet tablosu, dostlarımıza güven aşılarken, düşmanlarımza da korku salıyor\" dedi.

\'SEÇMENİ SUÇLAYAN, HAKARET EDEN PARTİ DEĞİLİZ\'

16 Nisan referandumunda Batman genelinde arzu ettikleri rakama ulaşılamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Biz ana huhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca seçmeni suçlayan, millete hakaret eden bir parti değiliz. Biz sıkıntıyı vatandaşımızda aramadık. Önce kendimizi hesaba çektik. Eksikliği, hatayı, yanlışı kendimizde aradık. Aynı şekilde bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi milleti tehdit ederek, o silah zoruyla, şantajla, tehditle oy toplayan partilerden de olmadık. Daima milletimizi ikna ederek, onun gönül dünyasına girerek siyaset yaptık. Bunun için seçimleri sandıktan önce gönüllerde ve zihinlerde kazandık. Milletimiz bizi sorunlara çözüm ürettiğimiz için, ülkeye hizmet ettiğimiz için bugünlere getirdi. Bizim lügatimizde yorgunluk, bıkkınlık olmadı. Bizim siyasi terbiyemizde milletimize küsme, kırılma, darılmaca yoktur. Batman\'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Demek ki sizlere kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve Batman\'a kazandıracaklarını daha iyi izah etmemiz gerekirdi. 2019 seçimlerine kadar eksiklerimizi giderip, Batman\'da hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız.\"

\'TERÖRİSTLERİ NEFES ALAMAYACAK HALE GETİRECEĞİZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması sırasında salonda toplanan partililer sık sık \'İşte ordu işte komutan\' sloganları attı. Türkiye\'nin Ak Parti ile birlikte yepyeni bir siyaset anlaşıyı ile tanıştığını ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bunun adı özgürlük siyasetididir, hizmet, eser, proje siyasetidir. Türkiye Ak Parti döneminde daha önce telaffuz dahi edilemeyecek sorunların üzerine cesaretle gitmiş, birçoğunu çözmüş, hâl yoluna koymuştur. Her ne kadar birileri kabul etmezse de bugün daha hür, daha demokratik bir ülkeye sahibiz. Bu 15 senede ülkemizde hareket alanı kısıtlananlar sadece darbecilerdir, teröristlerdir, vesayet odaklarıdır. O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Bunun hiç lamı cimi yok. Çünkü onların nefes alması demek, benim vatandaşımın nefesinin kesilmesi demektir. Millet, devlet ve demokrasi düşmanı yapılar dışında ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın, tüm inanç mensuplarının özgürlük alanları iktidarımızla genişlemiştir. 10 yıllar boyunca milletin kanını bir sülük gibi emen eski Türkiye\'nin baronları dışında herkes bu durumdan memnundur. Yayımladıkları bildiriyle, sağa sola yazdıkları mektuplarla Türkiye\'yi yurt dışına şikâyet eden bu çevrelerin asıl karın ağrısını biz çok iyi biliyoruz. Bunların adalet, barış gibi kavramlarla en ufak alakaları olmadığını biliyoruz.

Bunların cinsini de cibiliyetini de çok iyi biliyoruz. Neler yaptılar, neler yapıyorlar hepsi bizim kayıtlarımızda var. Aydın, sanatçı, siyasetçi, akademisyen görünümlü bu faşist güruhun asıl sıkıntısı yetki ve iradenin kendi ellerinden çıkıp milletin eline geçmesidir. Bunlar daha önce sadece kendilerine peşkes çekilen kaynakların milletimize harcanmasından rahatsızlar. Bölücü terör örgütü 34 senedir 50 bin vatandaşımızın kanını dökerken, gencecik kızların namusuna musalallat olurken, çocukların eline silah tutuştururken bunlar hiç itiraz etmedi. Bunların hepsinin belgesi, bilgisi elimizde. 13, 14, 15 yaşında yavrulara, kızlara dağlarda silah eğitimi vermiyor mu bu ahlaksızlar, bunu yapmıyor mu? Ama bunların artık önüne geçiyoruz ve geçececğiz. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek dağlayan feryatlarını duymadılar. Teröristler şehirlerimizi enkaza çevirirken bunlar bir kez çıkıp nümayiş yapmadılar. Aydınlara sesleniyorum ha. Doğu ve Güneydoğu\'daki vatandaşlarımız yıllarca terörün baskısı altındayken ses çıkmadı. Bugün de terör örgütü Afrin\'den camilerimize saldırırken, vatandaşlarımızı şehit ederken bunların sesini duydunuz mu?\"

\'YÜRÜYECEKSİN! MİLLET YÜRÜYECEK ARKANDAN!\'

Konuşması sırasında partililerin \"Reis bizi Afrin\'e götür\" sloganları atması üzerine cevap veren Erdoğan, \"Gerekirse önce ben gideceğim. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Beraber, ne diyor şair: Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan\" diye karşılık verdi.

CHP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE ELEŞTİRİ

Konuşmasında CHP milletvekillerine de sert tepki gösteren Erdoğan, \"Emperyalistlerin uşağı olmuş teroristlere tepti göstermek yerine,devletin güvenlik güçlerine ve bunlarla omuz omuza cephede mücadele eden Suriyeli kardeşlerimize saldırıyorlar. İşte bir tanesi CHP milletvekili... Terbiyesizin söylediğine bak. Bu ifadelerimden rahatsız oluyorlar. Özgür Suriye Ordusu için kullandığı ifadeyi ben kullanamam. Onlar diyor ki \'Biz Osmanlı\'nın dostuyuz, biz Türk\'ün dostuyuz\' diyorlar. Bu CHP\'nin ahlaksız temsilcileri de kalkıp onları terör örgütü ile iş tutanlardan ilan ediyor. Şu an Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana. Kolunda fors olarak Türk bayrağı var. Peki PYD\'nin kolunda ne var, ABD\'nin bayrağı var. PKK\'nın malum, artık ne dersen de onlar var. Bu CHP işte bu aynı şekilde. Yine CHP\'nin diğer temsilcileri de bu durumda. Ama benim halkım bunları görüyor. Bunlara gereken dersi verecek. Terör örgütünün propaganda bültenlerine çevirdikleri gazetelerinde, arkasına sığındıkları meslek odalarında, sabah akşam ahkâm kesenlerle televizyon ekranlarında arz-ı endam ediyorlar. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız\" ifadelerini kullandı.

\'IRKÇILIĞA DÜŞMEYİN, KAVMİYETÇİLİK LÜTFEN YAPMAYIN\'

Bu toprakların millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandanllara, eli kanlı terör örgütlerine kalemşorluk yapanlara terk edilmeyecek kadar mübarek olduğunu belirten Erdoğan, şöyle dedi:

\"Türkiye 80 milyon vatandaşımızın tamamına aittir. Onun için ben buradan özellikle Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bakın, ırkçılığa düşmeyin. Kavmiyetçilik lütfen yapmayın. Zira Rabbim bizi kabileler halinde yarattı. Kavimler halinde yarattı. Ama hiçbir kavmin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ittika ile takva iledir. Kim Allah\'a daha yakınsa en üstün olan odur. Biz birbirimizi sadece Yaradan\'dan ötürü seveceğiz. Biz asla ve asla kula kul olmayacağız. Biz sadece Allah\'a kul olacağız.\"

\'BU ÜLKE, VATAN ÂŞIKLARININDIR\'

Türkiye\'de, bir asır önce Çanakkale\'de olduğu gibi bugün de ciğerparelerini kına yakarak cepheye gönderen anaların, babaların ve eşlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, \"Bu ülke vatan âşıklarınındır. Hiç kimsenin öyle cafcaflı kavramları kendine siper ederek terör seviciliği yapmasına izin vermeyiz. Fikir özgürlüğünün sınırları dünyanın her yerinde bellidir. Hiçbir ülke katil sürülerine ve bunların uzantılarına müsamaha göstermez. Ülkemizin istiklal mücadelesini gölgelemeye yönelik hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Marjinal örgütlerinin hücre evlerine dönüşmüş kimi meslek odalarının sokakları karıştırmaya çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz\'da kapalı kapılar ardından hangi fitne kazanlarını kaynattıklarını çok iyi biliyoruz. Kirli ve kanlı senaryoların tamamını sahiplerinin başlarına geçirmeye kararlıyız\" diye konuştu.

\'TERÖRİSTLER HASANKEYF BARAJI\'NI İSTEMİYOR\'

\"Ne buyuruyor Peygamberimiz: \'Halka hizmet Hakk\'a hizmettir\'. Biz bu emri kendimize rehber kılarak, 15 yıldır diğer vilayetler ile beraber Batman\'a da hizmet götürmenin gayreti içindeyiz. 15 yıldır heyecanımızdan, azmimizden bir şey kaybetmedik\" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

\"Bu vatana aşk ve tutkuyla bağlıysak, bugün de aynı hissiyattayız. Oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımızı kucaklıyor, hiç kimseyi dışlamadan ülkemize hizmet ediyoruz. Hedefimiz; mazlumların sığınağı olan bu ülkeyi 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri yapacağız. Asırlardır İslam\'ın sancaktarlığını yapmış bu aziz milleti, en kaliteli, en güzel hizmetlerle buluşturmaya kararlıyız. 15 yılda Batman\'a yaptığımız yatırım 12 milyar liradır. Bu Hasankeyf barajını birileri istemiyordu. Teröristler Hasankeyf barajının yapılmasını istemiyorlar. Çünkü Hasankeyf barajı onların yolunu kesen en önemli bir projeydi. Biz Hasankeyf barajına çok ciddi bir harcama yaptık. Şimdi Hasankeyf artık bir baraj değil, burada bir deniz oluyor. Bu proje de son hızıyla devam ediyor. Ilısu Barajı bittiğinde yılda 400 milyar kilovat üzerinde enerji üreterek, ekonomiye 1.5 milyar lira katkı sağlayacak. Toplam maliyeti 8.5 milyar lira olan bu barajın yapımı tamamlanmak üzere.\"

\'ÖZEL SEKTÖR YATIRIMI OLMADAN, KALKINMA ZOR\'

Bir kentin kalkınmasının özel sektör yatırımıyla mümkün olacağını anlatan Erdoğan, terör kâbusunun bölgeden kalkması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Biz yan gelip yatmadık. Teröristler ülkemizin önünü kesme yolunda, biz de hizmet yolundayız. Sizler için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Şu gerçeği hepimizin görmesi lazım: Özel sektörün girişimleri olmadan, bir şehrin arzuladığı kalkınmaya ulaşması son derece zor. Terör kâbusu uzun yıllardır bölgeye ilgi duyan yatırımcıyı caydıran en önemli faktör olmuştur. Şimdi bunu aşacağız. İş makineleri ateşe verildi, işçilerin kalleşçe öldürüldüğü bir ortamda, buraya ne yatırımcı, ne turist gelir. İnsanlar gidecekleri yerde önce istikrar ve huzur arar. Hepimize önemli görevler düşüyor. Tüm bölge halkına ciddi sorumluluklar düşüyor. Doğu ve Güneydoğu\'da yıllardır çözülemeyen sorunların üstesinden gelmek istiyorsak, terör meselesini artık gündemimizden çıkarmamız lazım. Son birkaç yılda devlet olarak çok ciddi adımlar attık. Bölücü terör örgütünün güvenlik güçleri ve sivil vatandaşları karşı karşıya getirmek istemesine rağmen bu mücadeleyi yürüttük. Türkiye bugün Afrin\'de de tek bir sivilin kılına zarar gelmemesi için büyük fedakârlıklar yapıyor. Güvenlik güçlerimiz masumların zarar görmemesi çin kılı kırk yarıyor, kendi canlarını tehlikeye atıyor. Özellikle PYD zulmünden kaçan on binlerce kardeşine sahip çıktığı için Batmanlılara şükranlarımı sunuyorum. Bölücü terör örgütünün karanlık yüzünü hepimizden daha iyi biliyorsunuz. Çukur eylemlerini biliyorsunuz değil mi? O ne zulümdü? O çukurları bizler kapattık. Yeniden oraları yaşanır hale getirdik. Biz buyuz. Bu kritik süreçte devletinin, ülkesinin yanında saf tutan tüm Batmanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde, mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğimize inanıyorum. Afrin ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum.\"

Konuşmalardan sonra, eline zeytin dallarını alan Erdoğan, folklor ekibi ile fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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Salondan görüntü

Atılan sloganlar

Erdoğan\'ın elinde zeytin dalıyla salona gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Arif ARSLAN-Serdar SUNAR-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-