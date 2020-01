DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Çelik: Uyarıları zaaf zannettiler, sonunda Mehmetçik Afrin\'e müdahale etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terörle ilgili Türkiye\'nin uyarılarda bulunduğunu belirterek, \"Bu uyarıları zaaf zannedenler oldu. Sonunda korkusuz bir şekilde Mehmetçik Afrin\'e müdahale etti\" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni\'ne katıldı. Adana düzenlenen törende 58 şehit yakını ve gaziye madalya verildi. Kuran-ı Kerim okunan törende bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bakan Çelik, şehit çocuklarıyla yakından ilgilenip ellerinden öptü. Türkiye\'nin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu anlatan Bakan Çelik, yakınlarına teşekkür etti. Afrin\'e yönelik operasyonla ilgili konuşan Bakan Çelik, şunları kaydetti: \"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de olmasına izin vermeyiz. Kararlılığımız var. Terör ortaya çıktığından bu yana hiçbir şeyden korkmadık. Bu vatanı koruma kararlılığımızda kimsenin tereddüdü olmasın. Afrin\'de ülkemizi korumak için, ülkemize yönelik terör saldırılarına karşı görev yapan Mehmetçiğe dualarımızı gönderiyoruz. Kılıçları keskin olsun, Allah onların yanlarında olsun. Allah Mehmetçiği korusun ve seferden başarıyla dönmelerini nasip etsin. Eğer topraklarımıza, ülkemize taciz olursa, şartlar ne olursa olsun dünya ne derse desin, biz ülkeyi savunmakta kararlılığa sahibiz. Bize endişelerini iletenler oldu. Topraklarımızın ötesinde masum insanlar yetişmemiştir. Sınırlarımıza taciz atışı yapmamaları için uyarılmıştır. Silah verenler uyarılmıştır. \'Yaptığınız işbirliği yanlış\' denilmiştir, ama bu uyarıları zaaf zannedenler oldu. Sonunda bir gün korkusuz bir şekilde Mehmetçik Afrin\'e müdahale etti. Suriye’ye yönelik harekat kapsamında Türkiye, sadece terör örgütlerine yönelik operasyon yapıyor. Bu harekat tamamen terör örgütlerine yöneliktir. Harekatın adı son derece uygundur. Zeytin dalı uzatan bir harekettir. Düne kadar PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin o halklara yaptıklarını unutmadık. Ülkemiz sözkonusu olduğunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın.\"

Özel İdare personeli Afrin\'e gitmek için dilekçe verdi

Kars\'ta İl Özel İdare personelleri Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Kars Askerlik Şubesi önünde toplanan, İl Özel İdare personellerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şubesi önünde bir araya gelen grup tekbirler getirerek Türkiye\'nin içinde bulunduğu bu süreçte her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını, şuan yürütülen operasyonda gerek görüldüğü taktirde katılmak üzere başvuru dilekçelerini vermek üzere geldiklerini dile getirdiler. Şube önünde grup adına konuşan İl Özel İdaresi İnsan Hakları Şube Müdürü Muharrem Güngör, \"Her zaman devletimizin milletimizin, ordumuzun yanında olduklarını, ülkemizi sınır hattında sorun teşkil eden Afrin\'in terör unsurlarından temizlenmesi ve özgürlüğüne kavuşması için cephede mücadele veren Mehmetçiğimiz\'in yanında olduğumuzu ve gerek görüldüğü takdirde bizler de omuz omuza bu mücadelede olacağımızı belirtmek isteriz. Bizler bugün başvuru yapmak için arkadaşlarımızla buraya geldik. Allah askerlerimizi ve ordumuzu korusun\" dedi.Özel İdare personeli başvuru sonrası İstiklal Marşı\'nı okuyup şube önünden ayrıldılar.

Afrin\'deki Mehmetçiğe Alaşehir\'den Sultaniye üzümü

Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçikler\'e, Manisa\'nın Alaşehir Belediyesi tarafından 100\'er gramlık toplam 50 bin paket Sultaniye kuru üzüm gönderildi.

Alaşehir Demokrasi Meydanı\'nda, üzümlerin Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere gönderilmesi için düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Gökhan Karaçoban, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, \"Bize göre son derece haklı, yerinde ve zamanında yapılmış olan, sınırlarımızdan bize gelebilecek tecavüze ve bu necip milletin milli değerlerine nasıl sahip çıktığını göstermek anlamında yapmış oldukları mücadelede, eğer bugün burada bu kadar rahat olabiliyorsak, bunun kıymetini bilen , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onlara şehzadeler şehri Manisa\'dan, Alaşehir\'den selam olsun. Üzümün başkentinden ağızlarında ve damaklarında bir tat olsun, dileğiyle şehrimizin kıymetli ürününü onlara ulaştırabilmek, akılda olduklarını unutulmadıklarını ve hiçbir zaman unutulmayacaklarını bir kere daha hissettirebilmek için gönderiyoruz. Çanakkale\'de, Yemen\'de, dini müslimin zora düştüğü her yerde, göğsünü siper eden, dünya durdukça yaşayacak olan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin yılmaz bekçileri olarak, her zaman aklımızda, her zaman gönüllerimizde olduklarını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Başladığı gibi inşallah en kısa sürede Harekat\'ın tamamlanmasını diliyoruz. Nerede, hangi şart ve ahvalde olursak olalım, bu necip milletin hakkını savunmak, milletin hakkına tecavüz edenlere gereken dersi vermenin bizlerin asli görevleri olduğunu bir kere daha dünyaya haykıralım. Bu millet ölmez, ezanlar dinmez, bayraklar inmez\" dedi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da, \"Afrin harekatı Suriye\'nin topraklarından kendimize bir parça toprak almak değil, devletimizin sınırlarını bozulmayacak şekilde sağlama alma operasyonudur. Ülkeye dışarıdan gelecek olan bir saldırıyı, önleme operasyonudur. Yine orada yaşayan Suriye vatandaşlarının, hakkını koruma operasyonudur. Operasyonda görev alan Mehmetçiklerimiz\'in sağ salim ülkemize dönmelerini Allah\'ın nasip etmesini diliyorum. Sonuçta sefere çıkılmışsa bizim inancımıza göre ya şehit olunur ya gazi. Sefer boş değildir. Sonuç itibariyle bu sefere katılan her birey mutludur, her birey bu memleketin evladıdır. Ya şehit olacaklar ya gazi ama isimleri yüzyıllarca yıl, dünya var oldukça yaşayacaktır. Afrin\'deki askerlerimize üzüm gönderen Alaşehir belediyesi\'ni kutluyorum\" diye konuştu. Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, \"Gücünü milletinden alan, bir orduyuz. Bu yapılan faaliyet, göstermiş olduğunuz her türlü destek, TSK olarak bizi kendimizi daha güçlü daha kararlı daha inançlı hissetmemizi sağlıyor\" dedi. Konuşmaların ardından TIR\'a yüklenen 100\'er gramlık toplam 50 bin paket Sultaniye kuru üzüm, Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın okuduğu dua ve getirilen tekbirler eşliğinde, Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Epilepsi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirip hayatını kurtardı

Adana\'da minibüs şoförü 42 yaşındaki Özay Şahin, epilepsi nöbeti geçiren yolcusunu güzergahını değiştirirek hastaneye yetiştirdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen otobüs şoförü Uysal, hayat kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde 01 M 0723 plakalı minibüsle sefere çıkan 20 yıllık şoför Özay Şahin (42), Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı\'nda bir yolcuyu aldı. Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi\'ne geldiğinde ise en arka koltukta oturan yolculardan 15 yaşındaki Suphican Doğaç Uysal, epilepsi nöbeti geçirmeye başladı. Dikiz aynasından yolcusunun rahatsızlandığını gören şoför Özay Şahin, yoğun trafiğe rağmen güzergâhı değiştirip, Uysal\'ı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne yetiştirdi. Bu sırada diğer yolcular, nöbet geçiren Uysal\'a ilk müdahaleyi yaptı. Yolcusunu hastaneye yetiştiren Şahin, daha sonra seferine devam etti. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede yapılan müdahalede epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen Suphican Doğaç Uysal ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

\'ÇOK MUTLU OLDUM\'

20 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Özay Şahin, \"Yolculardan bir anda ses gelince baktım, kalp krizi geçiriyor sandım. Hemen yolcularımız müdahale etmeye başlarken, soğuk kanlılığımı korudum. Yolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Ambulansa haber verecektim, hastaneye 3-4 dakikalık mesafedeydim. Hemen yetiştirebileceğimi düşündüm. Çok şükür ki yetiştirebildim. 5-10 dakika hastanede kaldıktan sonra yolcularımızı alıp, seferimi tamamladım. Durumunun iyi olduğunu öğrendim. Oradaki memur sen gidebilirsin deyince ayrıldım. Yılların vermiş olduğu bir tecrübem var. Engelli Agit kardeşimiz dayak yerken herkes izlemişti ama benim minibüsteki yolcular öyle bir şey yapmadı. Mutluyum\"dedi.

Şanlıurfa\'da 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa\'da polis tarafından düzenlenen operasyonla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hırsızlık şüphelisi 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslarla ilgili il genelinde 64 ekip ve 144 polisle çalışma başlattı. Söz konusu hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin adreslerine özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Yapılan ev baskınlarında çeşitli tarihlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan 19 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen hırsızlık şüphelileri ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa\'da 500 bin liralık kapkaç güvenlik kamerasında

Bursa\'da bankaya 500 bin liralık döviz yatırmak isteyen iş adamı Erkan T.,\'nin para dolu çantası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapkaç anı güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin lüks bir otomobil ile kaçtıkları görüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Soğanlı Mahallesi’nde tekstilci olduğu öğrenilen Erkan T. (41), 500 bin lira değerindeki dövizi bankaya yatırmaya gitti. Bu sırada Erkan T.’yi arkadan takip eden bir kişi, elindeki çantayı kaptı. Koşarak ilerleyen şüpheli, yol kenarında kendisini bekleyen siyah lüks bir otomobile binerek kaçtı. Olayında ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

KAPKAÇ KAMERAYA YANSIDI

Bu arada, kapkaç anı bankaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erkan T.\'nin para dolu çanta ile bankaya yürüdüğü, daha sonra arkasından yaklaşan birinin çantayı kapması, dengesini kaybederek yere düşmesi daha sonra kalkarak koşar adım ile kendisini bekleyen lüks otomobile bindiği görüldü. Bu sırada olayı fark eden vatandaşların şüpheliye tekme atarak durdurmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekipleri, yarım milyon lirayı çalarak kayıplara karışan şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.



Koreograf Nugzar Magalaşvili hayatını kaybetti

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar çeşitli eserler sahneye koyan Gürcistan Devlet Sanatçısı, koreograf Nugzar Magalaşvili (64), Mersin\'de hayatını kaybetti. Magalaşvili\'nin cenazesi düzenlenen törenle Gürcistan\'a gönderildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde tedavi gören 1 çocuk babası Nugzar Magalaşvili, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan Magalaşvili\'nin cenazesi uzun yıllar görev yaptığı ve eserler sahneye koyduğu Mersin Devlet Opera ve Balesi\'ne getirildi. Opera sahnesinde düzenlenen törene, balet, balerin ve opera sanatçıları katıldı. Nugzar Magalaşvili\'nin eşi Medeia Magalaşvili, eşinin tedavisi sırasında bile yıllarca birlikte çalıştığı öğrencileri olan balet ve balerinleri hep andığını ve onları sevdiğini sık sık dile getirdiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Güçlükle ayakta duran Medeia Magalaşvili, konuşmanın ardından taziyeleri kabul etti. Nugzar Magalaşvili\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Gürcistan\'ın Tiflis kentine gönderildi.

NUGZAR MAGALAŞVİLİ KİMDİR?

Nugzar Magalaşvili, 1973\'te Moskova Devlet Bale Okulu\'ndan takdirle mezun oldu. 1973-1989 yılları arasında Tiflis Zakauriua Paliaşvili Opera ve Balesi\'nde baş dansçı olarak görev yaptı. Bu tarihlerde \'Gürcistan Devlet Sanatçısı\' unvanına layık görüldü. Dans ettiği yıllarda Don Kişot da Basil, Giselle de Albert, 1001 Gece Masalların\'da Şah Ria, Bayadera da Solor, Taurinsia da Frodonso, Medeia da Lason, Gorda da Gorda, Pakita da solist, Romeo ve Juliette de Merkutcio, Porgy ve Bess de Porgy, SportingLife Korsan, Diana ve Akteon, Arlequin, Paris Ateşi gibi birçok eserde başrol aldı. Nugzar Magalaşvili, St. Petersburg Rimsky Korsakov Devlet Konservatuvarı Koreografi Bölümü\'nü de takdirle bitirdi.1985-1989 yılları arasında repetitör ve koreograf olarak görev yaptığı Tiflis Devlet Opera ve Balesi\'nde \'Maskeli Balo\', \'Askerin Hikayesi\', \'Önce Aşk\', \'Porgy ve Bess\' gibi opera ve balelerin koreografilerini yaptı. 1989\'dan itibaren 7 yıl süreyle Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı\'nda bale öğretmenliği yapan sanatçı, daha sonra Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nde Başkoreograf olarak görev aldı. Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nde \'Carmen-Süit\', \'Köçekçe\', \'Don-Kişot\', \'Haçaturyan\', \'Kılıç Dansı\', \'Mendelsshon\', \'Capriccioso\', \'Rossini\', \'Sevil Berberi Üvertürü\', A.Adam \'Giselle\', Prokofiev, \'Romeo ve Juliette\' adlı eserlerin koreografilerini yapan sanatçı İzmir, İstanbul ve Samsun operalarında çeşitli eserlerin koreografilerini de gerçekleştirmiştir.

