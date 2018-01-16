DHA YURT BÜLTENİ-13

7 gün önce kaybolan yaşlı adamı, 60 kişilik ekip arıyor

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, 7 gün önce kaybolan Nizamettin Havadar\'ı (72), 60 kişilik arama ve kurtarma ekibi arıyor.

Geçen Salı evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan evli ve 4 çocuk babası Nizamettin Havadar için bugüne kadar süren arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Alzheimer hastası Nizamettin Havadar\'ın bulunması için Ereğli Kaymakamlığı\'nın talimatıyla Ereğli ve Alaplı Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerinden 60 kişilik arama ve kurtarma ekibi oluşturuldu. Kurtarma ekibi, 6 gruba ayrılarak belirlenen alanlarla aramalar yapmaya başladı. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kandilli beldesinde Havadar\'ın ailesini ziyaret etti. Arama ve kurtarma ekibiyle görüşen Madenoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ereğli İtfaiye kurtarma ekibinin

-Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile birlikte plan yapılması

-Kaymakam Nazım Madenoğlu’nun konuşması

-Ekiplerin arama çalışmasına başlaması

-İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ile röportaj

Süre: (4.50) Boyut: (290 MB)

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

=========================================

Erken rezervasyonda yüzde 70-80\'e varan rekor artış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında yüzde 20- 25\'lerden başlayıp yüzde 70-80\'lere varan erken rezervasyon artışları olduğunu açıkladı. Başkan Yağcı, Hollanda pazarında da yüzde 30- 60 arasında erken rezervasyon artışı olduğunu söyledi.

AKTOB\'un sektör temsilcilerinin katılımıyla her ay düzenlenen geleneksel yemekli toplantısının 2018 yılı ilk buluşması, Aska Lara Hotel\'de gerçekleşti. Toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve sektör temsilcileri katıldı.

\'2018\'DE ANTALYA 14 MİLYONU GEÇECEK DİYORUZ\'

2017\'nin sayı bakımından önemli bir düzelme yılı olduğunu, gelir bakamından istenilen rakamın yakalanamadığını belirten Vali Münir Karaloğlu, 2018\'e yeni heyecanlar, umutlar, beklentilerle girdiklerini söyledi. Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki taleplere bakıldığında 2018\'in 2017\'den çok daha iyi olacağını kaydeden Vali Karaloğlu, \"Tüm zamanların rekorunu kırabileceğimizi şu an için hem Antalya hem Türkiye için görebiliyoruz. O yüzden sektörümüz biraz daha kendisini naza çeksin artık. 2016, 2017\'nin paniğiyle hareket etmeyin. Dolayısıyla işler iyi olacak ve her bulduğunuza da otelinizi pazarlamayın. Artık fiyatları mı artırırsınız, biraz malımızı daha mı değerli hale getirirsiniz? Bu sene için espri konusu da oldu, 2018 öyle bir sene, 2018\'in sonunda da \'Rakamlar 14 milyonu geçti ama Sayın Valim ama…\' derseniz ben de o zaman \'Benim yapabileceğim bir şey kalmadı kardeşim\' derim. 2018 çok iyi olacak bunu bekliyoruz, Antalya 14 milyonu geçecek diyoruz. Buna şehrin valisi olarak inanıyorum, sizler de inanmalısınız\" dedi.

\'ŞEHRİ BİR GELİN GİBİ SÜSLEMELİYİZ\'

Antalya\'da turizm sektörünün tüm bileşenlerine, belediyelere ve tüm Antalyalılara da seslenen Vali Karaloğlu, gelecek 14 milyon turist için herkese çok önemli görev düştüğünü belirterek, şu çağrıda bulundu;

\"Yalnız bunu söyler de gereğini yapmazsak bu kadar insan bu şehre gelse de biz mahcup oluruz. Onun için Antalya\'nın topyekün tüm tarafların, herkesin, her birimizin 2018\'e çok ciddi hazırlanması lazım. Onun için bütün kente çağrım olsun, her birimiz seferberlikle bu şehri 2018 sezonuna hazırlamalıyız. Müşteri geldikten itibaren herkes 2018\'e göre kendisini dizayn edecek, personel eğitimleri, araçların yenilenmesi, belediyeler açısından şehri bir gelin gibi süsleyerek yeni sezona hazırlama konusunda her birimiz elimizden geleni yapmazsak 14 milyon insan Antalya\'ya gelir ama biz mahcup oluruz.\"

DÜNYA TURİZMİ YÜZDE 7 BÜYÜDÜ

2017\'nin özellikle Rusya pazarının damgasını vurduğu bir yıl olduğunu belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise Antalya\'da 3.8 milyon, Türkiye\'de ise 4.7 milyon Rus turist sayısının tarihindeki en yüksek rakamlara ulaştığını açıkladı. 2017\'de dünyada da son 10 yılda görülmeyen bir büyüme oranı yaşandığını anlatan Yağcı, “Yüzde 7 oranında büyüme, 1 milyar 322 milyonun insanın seyahat ettiği bir turizm hareketliliği. Turizm pastası 2017\'de ciddi anlamda büyümüş durumda. Bu büyümenin temelini yüzde 8.5\'la Avrupa oluşturuyor. İkinci sırada yüzde 6 ile Asya-Pasifik geliyor\" dedi.

TÜRKİYE TAHMİNİ 37.5 MİLYON

Türkiye\'de aralık rakamlarının henüz açıklanmadığı ama tahminlere göre 2017\'de 32 milyon yabancı, 5.5 milyon da yurtdışında yaşayan Türk olmak üzere toplam turist sayısının 37 milyonu aştığını belirten Yağcı, “2016\'da bu rakam 30 milyondu ve Türkiye turizmi yüzde 30 büyüdü. Türkiye turizminde hiçbir kriz bir yıldan fazla sürmemiştir. Antalya\'da da Rusya\'nın çok hızlı pazara geri dönmesiyle 10 milyon rakamına ulaştık. 2017\'de yaklaşık yüzde 56\'lık büyümeyle 10 milyon turist sayısını aştık. Bu Antalya için 2016 gibi hiç hatırlamak istemediğimiz bir yıldan sonra sevindirici bir gelişme. Rusya pazarının güçlü bir şekilde geri dönüşü bu büyümenin temelini oluşturdu\" diye konuştu.

2018\'DE FİYATLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK

Geçen yıl sayısal anlamda çok ciddi bir başarı yakalandığını ama fiyatlarda istenilen noktaya ulaşılamadığını işaret eden Yağcı, şöyle konuştu:

\"2018\'de neye ihtiyacımız var? Rusya pazarı çok iyi gidiyor. 2018\'de mutlaka öncelikli yapmamız gerekenlerden biri fiyatlarımızı iyileştirmeye gitmemiz lazım. Çünkü Rusya\'daki ciddi rakamın temelinde fiyat indirimleri de geliyor. Fiyatlar konusunda biraz daha dikkatli olmalıyız. Hızlı bir şekilde artıramayız ama yavaş yavaş artırma noktasına gelmemiz lazım. Otellerin kendi arasında haksız rekabete ve operatörlerin de otellere verdiği indirim oranlarına bağlı kalarak iki tarafta mağduriyet oluşmayacak şekilde artırımlar yapılmalıdır. Çünkü 2017 fiyatlarımız sürdürülebilir bir noktada değil.\"

ERKEN REZERVASYONLARDA REKOR ARTIŞ

2018 yılı erken rezervasyon dönemiyle ilgili ilk rezervasyonların yapılmaya başlandığını belirterek, ilk verileri de paylaşan AKTOB Başkanı Yağcı, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında yüzde 20- 25\'lerden başlayıp yüzde 70-80\'lere varan erken rezervasyon artışları olduğunu açıkladı. Hollanda Utrecht Fuarı\'nda en büyük ilginin Türkiye standına olduğunu belirten Yağcı, “Son iki yılda görmediğim bir heyecanı gördük. Hollanda pazarı yüzde 30-60 arasında artan bir erken rezervasyon var. Bu pazar açısından 2018\'e çok iyi başlangıç yaptık. Rusya\'da erken rezervasyonlarda çok ciddi artış var. Bu pazarda fiyatlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Erken rezervasyonlardaki bur artış oranları özellikle Almanya ve Avrupa pazarının yeniden artırılması açısından sevindirici gelişmeler. 2018\'in başlangıcı açısından bu noktada çok güzel ve iyi gidiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Katılımcıların görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşmasısı

-Erkan Yağcı\'nın konuşması

599 MB /// 05.28

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

========================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın odasındaki kara kalem çalışmasının sahibi: Onur duydum

Binbaşı Necmettin Tetik\'in küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken çekilen kara kalem resmi yapan Erzincanlı ressam Serdar Dartar yaptığı resmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın odasında bulunmasından gurur duyduğunu söyledi.

Şırnak Silopi’de ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilen küçük bir çocuğun elini nefesiyle ısıtırken fotoğrafı çekilen Binbaşı Tetik, Mardin Nusaybin\'deki bir operasyonda yaralanarak bir gözünü kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi\'nde tedavi gören Tetik\'i Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarla birlikte ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan\'a, Tetik\'in görevi sırasında bir çocuğun elini nefesiyle ısıtmaya çalışırken çekilen fotoğrafının karakalem çizimi hediye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türkiye\'ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani\'yle ziyaretinde Erdoğan\'a GATA\'da hediye edilen karakalem çiziminin başköşede olması dikkat çekmişti. Kısa dönem askerlik yaptığı 2016 yılında o karakelem çalışması yapan 30 yaşındaki ressam Serdar Dartar, yaptığı eserin başköşede olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü mezunu olan Serdar Dartar, şunları söyledi: \"Kısa dönem askerlik görevini yaparken, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından \'Mehmetçiğin gözü ile Mehmetçik\' konulu projede görevlendirildim. Burada Türk Askeri\'nin operasyonlardaki mücadelelerini ve azmini kara kalem ile resmetmeye çalıştım. Anıtkabir\'de sergimizi açtık. Bu sergimize başta Cuhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve devletin ileri gelenleri teşrif ettiler. Orada ben hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a hem Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar\'a o resmi hediye ettim. Bu resimde Cumhurbaşkanımıza yapıp hediye ettiğim resimde önemli bir detay vardı. O da Binbaşı Necmettin Tetik komutanımızın ben bu resmi yaptıktan sonra, Nusaybin\'de bir gözünü kaybederek gazi olmasıydı. Bu beni çok derinden sarstı ve etkiledi. Kendisiyle GATA\'da gidip görüştüm ziyarettede bulundum. Ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Yaptığı resim ile ilgili haberi izlediğimde çok etkinlendim. Hele resmin Cumhurbaşkanımızın odasında başköşeye koyulmuş olması gerçekten beni çok mutlu ettii. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine vatanına askerine, aynı zamanda benim yapmış olduğum karakalem çalışmasına vermiş olduğu değeri gösterir. Bunlar açısından ben çok mutluluk duydum. Onur, gurur duydum.\" Öte yandan üniversiteden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yapan Ressam Serdar Dartar, mesleğinde akademik olarak yükselmek için çalışıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ressamdan genel görüntü

-Ressamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar\'a hediye ederken

-Ressamın resmini Binbaşı Necmettin Tetik\'e hediye ederken

-Ressamın kara kalem eserlerinden görüntü

-Ressamın açıklaması

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan,(DHA)

