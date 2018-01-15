DHA YURT BÜLTENİ-13

PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN PİLOTLARI: SAĞ MOTOR ANİDEN HIZLANDI VE UÇAK SOLA SAVRULDU (EK)

UÇAK İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ RAPORU BEKLENİYOR

Ankara - Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili kurtarma operasyonuna başlanmadı. Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için sigorta şirketinin yaptırdığı teknik inceleme sonrası hazırlayacağı rapor bekleniyor. Uçak, teknik analiz raporu sonrası uçabileceğine karar verilmesi halinde ağır tonajlı vinçler ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne (DHMİ) ait kurtarma aparatları ile çekilerek kurtarılacak. Ancak bir daha uçamayacağı yönünde rapor hazırlanması halinde ise uçağın bulunduğu yerde parçalara ayrılarak enkazının kaldırılması planlanıyor. Bu aşamada önce yakıtı boşaltılacak, uçaktaki valizler tahliye edilecek. Denize düşen uçağın sağ motoru da kıyıya çıkarılarak incelemeye alınacak.

BAKANLIK EKİBİ PİSTİ İNCELEDİ

Bu arada uçağın pistten çıktığı Trabzon Havalimanı\'nda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın oluşturduğu uzman bir ekip pistte incelemelerde bulundu.

Havalimanı pisti, 1-30 Kasım 2017 tarihleri arasında saat 11:00 ile 16:00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılarak tadilata alınmıştı.Bu çalışmada pist asfaltında bakım yapılırken, pist başında bulunan uçakların iniş yaptıktan sonra dönüş yaptıkları manevra alanı da genişletilmişti.

DOLGU YAPILIYOR

Trabzon\'da pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için dolgu çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uçağın düştüğü yere kamyonlarla malzeme taşıyarak alanın genişlemesini sağlıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonların malzeme taşıması

-İş makinelerinin alanı düzeltmesi

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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CANİLERE 132\'ŞER YIL CEZA (YENİDEN)

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun\'u öldüren Birol Karacal ve Cemal Bay, 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynarca\'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun\'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık\'ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, \"Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz\" diye bağırarak, tepki gösterdi.

SAVCI, 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında \'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'Nitelikli cinsel saldırı\', \'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme\' ile \'nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili \"En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum\" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, \"Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

SANIK KARACAL: BEN ÖLDÜRMEDİM, BİR TEK TECAVÜZ ETTİM

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, \"Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur\" dedi.

Cemal Bay da, \"Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır\" diye savunma yaptı. Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

132\'ŞER YIL CEZA VERİLDİ

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Birol Karacal ve Cemal Bay\'ı 30\'ar yıl olmak üzere 2\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 30\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 15 yıl, \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçundan 21\'er yıl, \'Konut dokunulmazlığı\' suçundan ise 6\'şar yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Birol Karacal ve Cemal Bay toplam 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken.

ACILI EŞ: YAŞAMA HAKLARI YOK ONLARIN

Duruşma sonrasında Sakarya Adliyesi önünde katledilen kadının eşi Halid Al Rahmun, avukatları Cihad Gökdemir ve Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Ağlayarak konuşan Halid Al Rahmun, mahkemenin verdiği kararın beklemediği bir karar olduğunu ve katiller için kısas istediğini belirterek, \"Hüküm istemedim, ben kısas istiyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben bunu beklemiyordum, kısas bekliyordum. Yaşama hakları yok onların zaten\" dedi.

AİLENİN AVUKATI: KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Mahkemenin verilebilecek en ağır cezayı verdiğini ifade eden avukat Cihad Gökdemir, \"Temmuz ayında yaşanmış bir menfur olay var. Bir genç kadın ve 10 aylık bebeği katledildi vahşice. Bununla ilgili Türkiye kamuoyu gerekli tepkiyi gösterdi bugüne kadar. Biz tepki gösteren Sakarya ve Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Bugün burada verilmiş olan mahkumiyet kararı ailenin acısını henüz dindirmedi. Haklı olarak Suriye\'deki mahkumiyet kararlarıyla kıyaslayıp kısas olmalı diyorlar. Bizim canımız alındıysa onların da yaşama hakları yok diyorlar. Türkiye ceza kanunları malum, bu kanunlar çerçevesinde verilecek olan en ağır cezayı, hem savcı talep etti, hem de hakime hanım bu kararı bu şekilde vermiş oldu. Bundan sonrası cezaevlerinde cezalarını çekmekle geçecek bu kişilerin. Önemli ola toplumun bu suçlardan bir ders çıkarmış olması. Suriye\'den gelip bizim merhametimize sığınmış kişilere karşı bu tür suçlarda azmettiricilerin de artık seslerini kesmeleri. İki kez ağırlaştırılmış müebbet artı 72 senelikte diğer cezaları var. Bunların her müebbedi 30 yıl sayarsak uygulamada toplamda 132 yıl oluyor\" dedi.

KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Esra Hatipoğlu ise katiledilen kadının yalnız olmadığını gösterdiklerini belirterek, \"Bu ceza emsal bir ceza, bizim anladığımız kadarıyla bu kardeşlerimiz ve evlatlarını sahipsiz olduğu düşünülerek bu kadar rahat davranıldığını düşünerek o saatte evine girip hamile bir kadını gayet rahat yatağından alabilmişler. Sahipsiz değiller, en azından bu davayla onu göstermiş olduk. Sivil toplum kuruluşları ve avukatlar olarak sahipsiz değiller. Türk, Kürt, Arap hiçbir farkları yok bizlerin gözünde. Onlar bizlere emanet\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Halid Al Rahmun\'un açıklamaları

-Avukatın açıklaması

-Kadem hukuk komisyonu başkanının açıklaması

Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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MİNİBÜSTE İŞİTME ENGELLİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN 4 ÜNİVERSİTELİYE GÖZALTI (EK)

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Saldırı nedeniyle göz ve yüzünde şişlikler oluşan Agit Acun ağabeyi İsmail Acun ile Adana Şehir Hastanesi\'ne gitti. Göz polikliniğine gelen Acun, buradaki tedavi ardından evine döndü. Kardeşini o halde görünce şoke olduğunu belirten Medine Acun, \"8 kardeşiz, Agit gibi, işitme engelli olan 3 kardeşim daha var. Onu yüzü ve gözü şiş görünce ailecek psikoljimiz bozuldu. Saldırganlara en cezanın verilmesini istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi\'nden arşiv görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

(23\"-24 MB)

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ELAZIĞ\'DA SURİYE\'LİLERİN OTURDUĞU BİNADA YANGIN ÇIKTI

Elazığ\'da, Suriyelilerin yaşadığı bir binanın 4\'üncü katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın, itifaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evin uzun süreder kullanılmadığı belirtildildi. Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi sokakta bulunan ve Suriyelilerin kaldığı bir binanın 4\'üncü katında bugün saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verirken, İtfaiye\'nin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin bulunmadığı ve evin uzun süredir boş olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan çıkan dumanların görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Daireden çıkan dumanların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-

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EĞİTİM İŞ\'TEN MAAŞ BORDROSU YAKMA EYLEMİ

EĞİTİM İş Sendikası Manisa Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan yüzde 5.69\'luk zammı maaş bordrosu yakarak protesto etti.

Manisa\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan Eğitim İş Sendikası üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan zammı protesto etti. Slogan atan sendika üyeleri, yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı. Eğitim İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Cem Ok, toplu sözleşmeyle yüzde 4 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.69 zam yapıldığını söyleyerek, \"Bu zam enflasyonun kamu çalışanlarının ücretlerinde yol açtığı erimeyi karşılayacak düzeyde değildir. Kamu çalışanları, 15 yıldır yüzde 3\'lük 4\'lük zamlarla tarihin en büyük emek sömürüyle karşı karşıya bulunmaktadır. Enflasyon oranında yapılan zamlar, kamu çalışanlarının insanca bir yaşam sürmelerine yetmemektedir. Ülkedeki milyonlarca emekçinin yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Hem hükümeti hem de yandaş sendikayı göstermelik toplu sözleşmelerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kaygı verici hale gelen bu sorunu çözmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, meydandan ayrıldı.

Görünktü Dökümü

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- Sendika Başkanı Cem Ok\'un konuşması

- Maaş bordrosu yakma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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DOÇENTİN ÖĞRENCİSİNE KAFA ATTIĞI İDDİASINA ÜNİVERSİTEDEN SORUŞTURMA

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Doç. Dr. O.Y.\'nin öğretmenevinde çıkan tartışmada öğrencileri Enes Döngelli\'ye(20) kafa attığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçen günlerde öğretmenevinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla okey oynayan BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Döngelli, tartıştıkları Doç. Dr. O.Y.\'nin kendisine kafa attığını iddia ederek şikayetçi oldu. Darp raporu alan Döngelli, ifadesinde okey oynadıkları sırada arkadaşı K.A.A., masaya yanlış taş atınca küfür ettiğini, yan masada eşiyle oturan BEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. O.Y.\'nin yanlarına gelerek arkadaşının kulağını çektiğini ileri sürdü. Özür dilemelerine rağmen O.Y.\'nin tepkisini sürdürdüğünü ve kendisine kafa attığını anlatan Döngelli, burnunun kanadığını söyledi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattı. Dekanlıktan yapılan açıklamada, olayın araştırıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER 13 OCAK TA SERVİS YAPILMIŞTI

Haber-Kamera:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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OTOMOBİL FORKLİFTE ÇARPTI: 3 YARALI

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde otomobilin, yol üzerindeki kamyondan parke taşı indiren forklifte çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Betül Esin idaresindeki 41 SL 503 plakalı otomobil, yol üzerinde kamyondan parke taşı indiren Sezai Halıcı idaresindeki forklifte çarptı. Kazada forklift sürücüsü Sezai Halıcı yola savrulurken, otomobil sürücüsü Betül Esin ve yanındaki babası Ahmet Esin yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralılardan görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü, detay

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)

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KADERİNE TERK EDİLEN HASTANENİN \'DİLİ\' OLDULAR

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde uzun süredir kaderine terk edilmiş durumda olan Pertevniyal Bandırma Hastanesi önünde toplanan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Selim Panç ile STK üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, hastanenin dili olarak, \"Ben tarihi Pertevniyal Bandırma Hastanesi, restorasyonumun yapılarak yok olmaktan kurtarılmayı bekliyorum\" dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Selim Panç \'Hastaneyi konuşturarak\' yaptığı açıklamada, hastanenin tarihi önemini anlattı. Dr. Panç, şöyle dedi:

\"Bina olarak Anıtlar Yüksek Kurulu\'nca Cumhuriyet dönemi tescilli yapılarından biriyim. Sağlık Bakanlığı tarafından restorasyon için girişimler oldu. Fakat şimdiye kadar bir sonuç alınmış değil. Mevcut durumum giderek kötüleşmekte, gün geçtikçe yıkılmaya doğru gitmekteyim. Ayrıca mevcut halim ile kötü niyetli insanlara barınma imkânı sağlamakta, bu durum koşullarım ve Bandırmalıların tepkisiyle karşılanmaktadır. Ben tarihi Pertevniyal Bandırma Hastanesi olarak restorasyonumun yapılarak yok olmaktan kurtarılmayı bekliyorum. Sayın Bakanım size sesleniyorum; yıllardır kendi kaderine terk edilenler gibi, siz de beni görmezden mi geleceksiniz? Yoksa tarihe sahip çıkarak restore mi edeceksiniz?\"

8 YILDIR RESTORASYON BEKLİYOR

1925 yılında Hayfa\'dan Pertevniyal Vakfı adına gönderilen paranın 10 bin liralık kısmı zamanın Belediye Başkanı Kaşif Acar\'ın girişimleriyle hastane yapımı için ayrıldı ve belediye tarafından inşaata başlandı. Hastane 1932 yılında tamamlanarak Pertevniyal Bandırma Hastanesi adıyla hizmete açıldı. Hastanenin ilk başhekimi Atatürk\'ün yakın arkadaşı Op. Dr. Necdet Bey\'dir. 1956 yılına kadar belediye bünyesinde hizmet veren hastane, bu tarihte Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Son adıyla \'Dr. Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi\' adıyla hizmet veren hastane yeni yerine taşındıktan sonra 8 yıl içinde bakımsızlıktan harabeye döndü ve tinercilerin yuvası oldu. Hastanenin sağlam olarak sadece İznik çinileri ve \"Pertevniyal Bandırma Hastanesiö yazısı kaldı.

Görüntü dökümü

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-Hastane önünde basın açıklaması

-Hsatanenin dört bir tarafından harap hali

-Kapı üstünde kalan İznik Çinileriye \"Pertevniyal Bandırma Hastanesiö yazısı

-Detaylar

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

(3\'17\" 213 mb)

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EĞİTİM İŞ\'TEN MAAŞ BORDROSU YAKMA EYLEMİ

EĞİTİM İş Sendikası Manisa Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan yüzde 5.69\'luk zammı maaş bordrosu yakarak protesto etti.

Manisa\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan Eğitim İş Sendikası üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan zammı protesto etti. Slogan atan sendika üyeleri, yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.

Eğitim İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Cem Ok, toplu sözleşmeyle yüzde 4 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.69 zam yapıldığını söyleyerek, \"Bu zam enflasyonun kamu çalışanlarının ücretlerinde yol açtığı erimeyi karşılayacak düzeyde değildir. Kamu çalışanları, 15 yıldır yüzde 3\'lük 4\'lük zamlarla tarihin en büyük emek sömürüyle karşı karşıya bulunmaktadır. Enflasyon oranında yapılan zamlar, kamu çalışanlarının insanca bir yaşam sürmelerine yetmemektedir. Ülkedeki milyonlarca emekçinin yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Hem hükümeti hem de yandaş sendikayı göstermelik toplu sözleşmelerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kaygı verici hale gelen bu sorunu çözmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, meydandan ayrıldı.

Görüntü dökümü

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- Sendika Başkanı Cem Ok\'un konuşması

- Maaş bordrosu yakma

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA))

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OSMANİYE\'DE HADİSE VE MURAT BOZ COŞKUSU

OSMANİYE Belediyesi tarafından yaptırılan Masal Park\'ın açılışı ve temel atma törenleri kapsamında organize edilen konserde sahneye çıkan pop şarkıcıları Hadise ve Murat Boz, hayranlarını coşturdu.

Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Masal Park\'ın bulunduğu alanda düzenlenen konseri yaklaşık 30 bin kişi izledi. Yaklaşık 2 saat süren ücretsiz konserde, sevilen şarkılarını seslendiren Hadise ve Murat Boz\'a eşlik eden Osmaniyeliler, gönüllerince eğlendi. İlgiden oldukça memnun kaldığını dile getiren Hadise, şöyle dedi:

\"Öncelikle sizlere helal olsun, bu soğuk ve yağmurlu havada ayakta duruyorsunuz. Muhteşemsiniz, maşallah sizlere. İnşallah üşümezsiniz, sizleri ısıtmak için elimden geleni yapacağım. Bugün çok özel bir gün, bu parkın açılışı beni çok mutlu etti. Ülkemizde daha fazla park açılsın, bu böyle bir başlangıç olsun ve daha fazla devam etsin istiyorum. Burada olduğum için gurur duyuyorum.\"

Hayranlarını \'şampiyon\' ilan eden Hadise, \'Şampiyon\' adlı parçasını da izleyicilerine armağan etti. Ardından sahneye çıkan Murat Boz ise Osmaniye\'yi çok sevdiğini belirterek, en kısa zamanda kente tekrar gelmek için söz verdi.

Osmaniyle Belediye Başkanı Kadir Kara, her iki sanatçıya da çeşitli hediyeler verdi. Başkan Kadir Kara, \"Osmaniye için önemli bugünde ülkemizin önemli iki sanatçısı aramızda yer aldılar. Onlara ve sizlere çok teşekkür ediyorum\" dedi. Hediye takdiminin ardından Hadise ve Murat Boz düet yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Hadise sahnede şarkılarını seslendirirken

- Hadise sahne performansından detay görüntüler

- Hadise\'nin konuşması

- Murat Boz\'un sahne performansı

- Havai fişek ve ışık gösterisi

- Belediye Başkanı Kadir Kara\'nın konuşması

- Hediye takdimi

- Murat Boz ve Hadise\'nin birlikte düet yapması

BOYUT: 166 MB SÜRE: 05\'12\"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, (DHA)

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