DHA YURT BÜLTENİ-13

1)HALK ÖZEL HAREKAT DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA KARARINDAN MEMNUNİYET DUYDUK

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın hakkında inceleme başlattığı genel merkezi Trabzon’da bulunan ve başkanlığını Fatih Kaya’nın yaptığı Halk Özel Harekat (HÖH) Derneği, yazılı açıklama yaptı. Dernek adına yapılan açıklamada başlatılan soruşturmadan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Halk Özel Harekat Derneği (HÖH) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın haklarında başlattığı soruşturmadan memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hakkımızda başlatılan soruşturmadan duyduğumuz memnuniyeti, siz değerli üye ve takipçilerimiz ile paylaşmak istedik. Duymuş olduğumuz memnuniyet ve haklı gururun sebebi; Derneğimiz alnının akıyla denetlemelerden çıkacağına olan inancımız ve sonrasında üzerimize atılan mesnetsiz iftira ve suçlamalardan da temizlenecek olmamızdır. Plan Kuranların En Hayırlı Allah’tırö

‘ÜRKÜTÜCÜ İSMİMİZ OLABİLİR AMA…‘

Halk Özel Harekat Derneği Genel Başkanı Fatih Kaya, bir süre önce yaptığı açıklamada Halk Özel Harekat diye bir şey olmadığını Halk Özel Harekat Derneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir operasyonel güçmüşüz gibi algılanmak bizi üzdü. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz’u unutturmamak tek amacımız. Ürkütücü ismimiz olabilir ama bizim amacımız budurö

Görüntü Dökümü

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-Halk Özel Harekat Derneği ve Başkan Fatih Kaya detayları

-Fatih Kaya\'nın açıklamaları

Haber-Kamera: TRABZON-DHA (ARŞİV)

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2)CİNAYET ZANLILARI, 153 GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK YAKALANDI

ADANA\'da 39 yaşındaki Hüseyin Fahri Temir\'i bıçak ve sopayla öldürüp, 37 yaşındaki Bahri Soncu\'yu da ağır yaralayan 10 kişi, 153 güvenlik kamerasının görüntülerini izlenerek yakalandı. Olay, 29 Aralık 2017\'de saat 23.40\'da merkez Çukurova ilçesi, Çatalan Baraj Köprüsü Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre, baraj gölün kıyısında alkol alıp, balık tutan 2\'si çocuk 10 kişi, az ileride yine alkol alan Bahri Soncu ve yanında bulunan Hüseyin Fahri Temir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Akraba olan Sedat A. (20), Yasin A. (21), Emre A. (21), Muhammet A. (23), İbrahim A. (27), S.A (16) ile birlikte, Mamut T. (20), Serhat Ç. (19), Abdurrahman S. (22) ve M.M.Y (16), sopayla dövdükleri Temir\'i 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü, Soncu ise ağır yaralandı.

153 KAMERA İZLENDİ

Cinayetin ardından, motosiklet ve siyah minibüs ile kaçan zanlıları yakalamak için Cinayet Büro Amirliği dedektifleri çalışma başlattı. Polis, zanlıların olaydan sonra kaçtıkları 20 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi\'ndeki evlerinin güzergahında bulunan 153 güvenlik kamerasını inceleyip, minibüsün plakasını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, görgü tanıklarının ifadesini de alarak 10 kişi gözaltına aldı. Zanlılar ilk sorgusunda, bıçağı kimin kullandığını bilmediklerini söyleyip, suçu birbirlerinin üzerine attı.

İşlemlerini tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracından inmesi

- Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:01\'09\" BOYUT:70,9 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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3)NİĞDE\'DE CHP ÜYELERİ, KENTTE HAVAALANI YAPILMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ.

CHP Niğde İl Örgütü üyeleri, Niğde - Ankara Yolu üzerinde 1995 yılında temeli atılan Niğde Havaalanı sahasına üzerinde Niğde yazan uçak fotoğraflı pano yerleştirdi. Daha sonra davul zurna ile sembolik olarak uçaktan inen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer halkı selamladı.CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, \"Her seçimde \'Durmak Yok yola devam dediler\', söz verdikleri alan işte görüyorsunuz doğal bir havaalanı. Toz ve çimen kokusuyla mükemmel bir havaalanı. Burada gördüğünüz apronda deve kesecektik ama ithal etler geldiği için ondan da vazgeçtik. AK Parti hükümetine teşekkür ediyoruz 15 yıldır verdiği sözü tuttuğu için. Yarın Niğde\'ye Başbakan Binali Yıldırım Niğde\'ye gelecek o gelmeden biz test ettik çok güzel güvenli bir şekilde uçakla indikö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Uçak hazırlanırken detay görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Davul zurnadan görüntü

-Uçaktan inen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer\'den görüntü

- CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem\'in açıklaması

- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer\'den açıklama

-Davul zurna eşliğinde oynayanlardan görüntü

-Detay görüntüler

Süre:5\'02\" Boyut: 337 MB

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-NİĞDE,(DHA)

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4)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARACAN, MHP\'Yİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Zonguldak\'ta MHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar\'ı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Harun Karacan, ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Karacan, daha sonra programında olmamasına rağmen MHP İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve il başkanı Zeki Tosun\'un da eşlik ettiği Karacan\'ı, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan karşıladı. MHP\'yi selam vermek ve hayırlı cumalar dilemek için ziyaret ettiğini söyleyen Karacan, \"Türkiye çok farklı noktalara gidiyor. Türkiye’nin bu dönemde özellikle 15 Temmuz\'dan sonraki süreçte MHP Genel Başkanı ve mensuplarının yapmış olduğu milli mutabakat çerçevesinde biz bundan sonraki süreçlerde hep birlikte hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz için birlik ve beraberliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ifade etti. Mühim olan Türkiye\'nin geleceğidir. Türkiye\'nin birliği, bölünmemesi, parçalanmamasıdır. Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye, Zonguldak’tan selamlarımızı iletiyoruz. Türkiye\'nin inşallah bundan sonraki gelişiminde milli mutabakat çerçevesinde yol alacağına ben yürekten inanıyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte Türkiye\'nin kalkınması için mücadelemize devam edeceğiz\" dedi.

MHP İl Başkanı Hamdi Ayan ise Karacan\'ın programına MHP\'yi dahil etmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ziyaretin çok önemli olduğunu ifade eden Ayan, \"MHP ve Ak Parti arasında Türkiye\'yi milli unsurların yönetmesi şeklinde gelişen hadiselerin ardından buraya gelmeleri bizler için çok sevindirici olmuştur. Kim ne derse desin Türkiye iyi yoldadır. 2018 Türkiye için bir ışık, bir aydınlanma yılı olacaktır. Özellikle böyle bir süreçte MHP olarak, bir takım saldırılara maruz kalsak da Milliyetçi Hareket Partisi\'nin Genel Başkanı başta olmak üzere, bu süreci yönetenler nasıl yürüdüğünü, ne şekil alacağını, nereye gireceğini çok iyi bilmektedir. Dikkat ederseniz MHP\'yi bugün eleştirenler geçmiş dönemlerde eleştirenlerden farklı unsurlar değildir\" diye konuştu.

CHP Parti sözcüsü Bülent Tezcan\'ın partileri hakkında söylediği sözleri eleştiren Ayan, şöyle konuştu:

\"Dükkan kapandı, satıyoruz, tabelaları indiriyoruz gibi laflar söylüyor. Madenci şehrinden, madenin başkentinden ona diyorum ki, işte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı burada, il başkanı burada, istediğin kadar ağla, zırla bu iş böyle devam edecektir. Bu iş rayından ve yolundan çıkmayacaktır.\" Karacan, ziyaretin ardından Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Harun Karacan\'ın MHP\'yi ziyareti

-MHP\'de yapılan açıklamalar

-Ak Parti ziyareti



Süre: (6.00) Boyut: (324 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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5)ÇAM AĞACI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, bir çam ağacı, park halinde duran 2 otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Bugün saat 10.30 sıralarında, Basın Sitesi Mahallesi\'ndeki bir kaldırımda bulunan ve kökünün çevresine kilit parke taşı döşeli olan büyük bir çam ağacı, park halinde duran ve içerisinde kimse bulunmayan 35 H 034 ile 35 ENN 30 plakalı otomobillerin üzerine devrildi. O sırada otomobillerde ve sokakta kimse bulunmadığı için zarar gören olmazken, araçlarda hasar oluştu. Ağacın devrildiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ağacı kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla sokak araç trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Devrilen ağaçtan görüntü

- Otomobillerden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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6)İNCİ KEFALİ YÜKLÜ ARAÇTAN 10 KİLO EROİN ÇIKTI

DÜZCE\'de, polisin takibe alarak durdurduğu inci kefali yüklü araçta yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine plakası belirlenen aracı takibe aldı. Hafif ticari araç Kaynaşlı\'da durduruldu. İnci kefali yüklü araçta narkotik köpeği \'Shadow\' ile arama yapıldı. Aracın farklı yerlerine gizlenmiş paketler halinde 10 kilo eroin ele geçirildi. Polis, S.C. ve K.L.\'yi gözaltına aldı. S.C. ve K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Polis kamerası-araçta arama yapılması

Narkotik köpeğinin görüntüsü ve detaylar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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7)CHP\'Lİ ÖZEL: SARAY İTTİFAKI

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, \"Ülkenin, mazlumun, tertemiz vatandaşın, emekçi ve emeklinin geleceği değil de, sadece kendi geleceğini düşünüp saraya sığınanların, saray ittifakına karşı 16 Nisan ruhuyla mücadele etmek, adalet yürüyüşündeki morali yükseltmek boynumuzun borcudur\" dedi.

Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Mersi İl kongresine katılan Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partililere seslendi. MHP Genel Başkanı Bahçeli\'nin tükenmişlik sendromunu daha fazla taşıyamayıp partisini tasfiye sürecine soktuğunu belirten Özel, \"Kendi yarattıkları karanlıkta dizleri titrediği için birbirine sarılıp karanlıkta ittifak şarkısı söyleyenlerin ittifakı gibi değil. Diyorlar ya, C ittifakı olsun da adı cumhur olsun. Partisinin anahtarlarını saraya teslim eden Sayın Bahçeli şunu bilmelidir: C, cumhuriyet ise o ittifak gönüllerde kuruldu. O ittifak sonuna kadar 16 Nisan\'daki hayır ruhuyla ve \'Bunlar büyüyebilirler mi?\' sorusu üzerinden 432 kilometre yürüdüğümüz yolla o ittifak bize aittir. İttifakına bir harf arıyorsa, bir S ittifakı vardır, o da saray ittifakıdır. Ülkenin, mazlumun, tertemiz vatandaşın, emekçi ve emeklinin geleceği değil de, sadece kendi geleceğini düşünüp saraya sığınanların, saray ittifakına karşı 16 Nisan ruhuyla mücadele etmek, adalet yürüyüşündeki morali yükseltmek boynumuzun borcudur\" diye konuştu.

ANA TRAFOYA KAPLAN SOKTU NAMUSSUZLAR

İktidarı da referandum üzerinden eleştiren Özel şöyle konuştu:

\"Her gün yalanı başarıyla tekrar eden, hakaret eden, iftira eden bir iktidar aygıtıyla karşı karşıyayız. Ümitsizliğe kapılmayın. Bunlar CHP ve gelecekte yapılacak seçimde bir arada duracak hepimize söyleyecek bir tek söz bulamadıkları için hakaret ve iftiraya sarılmışlardır. Yüzde 70 bekliyorlardı. Şaibeli bir yüzde 50\'yi zor buldular. Biz her tedbiri aldık, siz çalıştınız. Trafoya kedi sokacaklar diye tedbir aldık, ana trafoya kaplan soktu namussuzlar. Umudu yükseltin. Sen inanmazsan, aynı yatakta uyuduğun eşini inandıramazsın. Çocuğunu, gazete bayisinin inandıramazsın. Türkiye\'de ikinci bir kurtuluş savaşını kazanıp Türkiye\'yi bu cumhuriyet düşmanlarından kurtaracağımıza önce sen inanacaksın. Türkiye\'yi bir matematik formülüyle yönetip o yüzden meydan meydan gezip, Rabia işaretinden ürettiği bir mantığı hepimize dayatmaya çalışan, boşu boşuna ayrıştırmaya çalışan biriyle karşı karşıyayız. Bir farklılık bulup söyleyen, önce Türk Kürt, sağcı solcu diyen, Gezi\'deki yüzde 50 evdeki yüzde 50 diyerek bir ayrılık, çatlak yaratmaya çalışıyor. Ortak bölenlerin en büyüğü önce ayırır, sonra uzaklaştırır, kutuplaştırır, kendinden olmayan ile şeytanlaştırır. Bu şekilde kendi kitlesini arkasında toplaştırır. Onlar ortak bölenin en büyüğü öğrenirken biz ortak katların en küçüğünü öğreniyorduk.\"

Görüntü Dökümü

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- İki adayın salona girmesi

- İki aday ellerini havaya kaldırırken

- Salondan genel görüntü

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer salona girerken

- Salonda bulunlalar konuşurken

- Özgür Özer kürsüde konuşurken

SÜRE: 18. 00 BOYUT: 426.00

Haber: İbrahim MAŞE- Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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8)MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ İŞ KAPISI OLDU

MERSİN’de istihdama ve alternatif tarıma yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Toroslar Belediyesi’nin, Ziraat Odası işbirliğiyle gerçekleştirdiği sertifikalı mantar yetiştiriciliği kursu çiftçi ve girişimcilere yeni bir iş kapısı oluşturacak.

Kursa katılan 67 kursiyer; Mersin Ziraat Odası’nda verilen teorik eğitimlerinin ardından Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki Ar-Ge biriminde hazırlanan istiridye mantarı üretim yerinde, pratik eğitimlerine başladı. Belediye Başkanı Hamit Tuna da kursiyerleri yalnız bırakmayarak, belediye bünyesinde arge çalışması amacıyla ürettikleri istiridye mantarının üretim yerini tanıttı ve mantarın geçirdiği üretim aşamalarından da bilgiler verdi.

Üretim alanında mühendis ve eğitmenler nezaretinde pratik eğitimlerini alan kursiyerler, kaynatılmış saman ve kavak ağacı kütüğünün içerisinde bir oyuk açılarak hazırlanan istiridye mantarının ilk üretim aşamalarını öğrendi ve mantarın ilk tohumlarını ekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üretilen mantarın görüntüsü

- Mantarın yetiştirildiği tesis içinde Belediye Başkanı Hamit Tuna kursiyerlere bilgi verirken

- Başkan Tuna konuşurken

- Başkan Tuna, dışarıda kursiyerlere bilgi verirken

- Kursiyerler mantar için hazırlık yaparken

- Kaynayan kazandan çıkartılanlar

- Kazandan çıkanlar serilirken

- Kütüklere istiridye tohumları yerleştirilirken

- Kütükler çakılırken

- Kursiyerler konuşurken

(BOYUT: 430 mb) (SÜRE: 7 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



