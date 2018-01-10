DHA YURT BÜLTENİ-13

Cezaevinde 101 mahkumun zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Adıyaman\'da, ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde 101 tutuklu ve hükümlünün zehirlenmesiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Musalla Mahallesi\'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'nde dün gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 101 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tedavileri yapılan tutuklu ve hükümlülerin 100\'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları, sabah erken saatlerde cezaevi önüne gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

- Mahkumların bahçede dolaşması

- Açık Ceza tabelası

- Mahkum yakınları beklemesi

- Mahkum yakınları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 28 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Gökgedik köylülerini sevindiren karar

Muğla\'nın Yatağan ilçesinin kırsal Gökgedik Mahallesi\'nde, tek geçim kaynakları olan asırlık 288 fıstık ağacının, maden ocağı için kesilmesini, iş makinelerinin önüne yatarak engelleyen köylüler, sevindirici bir haberle mutlu oldu. Muğla İdare Mahkemesi, maden ruhsatlarının iptali ve maden (feldspat) ocağı projesine Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 20 Aralık 2013 tarihli \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Yatağan\'ın kırsal Gökgedik Mahallesi yakınlarında 4 yıldan bu yana feldspat madeni işleten bir firma, 650 nüfuslu mahalleye 500 metre mesafede yeni bir maden ocağı açmak için bir süre önce harekete geçti. Maden şirketinin, yeni yatırım yapacağı söz konusu alanda her biri 3- 4 asırlık toplam 286 fıstık çamı ağacını kesmek istemesi köylülerin tepkisine yol açtı. Fıstık çamının tek geçim kaynağı olduğunu belirten köylüler, geçen aylarda bölgeye gelen dozer ve iş makinelerinin çalışmasına engel oldu. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyelerinin de destek verdiği eylemler yapan köylülerin tepkilerine rağmen maden ocağının faaliyetlerini sürdürmesi üzerine 35 köylü, çevre davalarıyla tanınan avukat Remzi Kazmaz aracılığı ile geçen 13 Ekim\'de Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi\'ne başvurdu. Köylüler, maden ocağı açılmak istenen yerde çam ağaçlarının kesilmesiyle telafisi mümkün olmayacak zararın ortaya çıkacağını belirtip, delil tespiti yapılmasını istedi. Talep üzerine mahkeme, bölgede keşif yaptırdı. Sonrasında ise tespit kararı açıklandı. Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesi\'nin verdiği kararda; maden ocağı açmak için kesilmesi planlanan fıstık çamı ağaçlarının köylülerin tek geçim kaynağı olduğu ve ağaçların başka bir yere naklinin mümkün olmadığı belirtildi. Köylüler bu gelişmenin ardından Muğla Valiliği aleyhine Muğla İdare Mahkemesi\'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, verilen maden ruhsatlarının iptali ve maden (feldspat) ocağı projesine Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen 20 Aralık 2013 tarihli \'ÇED gerekli değildir\' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. Mahkeme, 26.12. 2017 tarihinde verdiği karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi, Kazmaz\'a karar, dün (salı) ulaştı. Avukat Kazmaz bugün hukuk bürosunda, köylüler adına dava açan Mevlüt Yöntem, Mehmet Yöntem, Hüseyin Gülbay, Turan Bayar, Hayrettin Gülbay, Selahattin Yöntem, Hasan Yöntem Bodrum ve Çevre Platformu Sözcüsü Mustafa Duru ile birlikte açıklama yaptı. Köylülerden 6 çocuk ve 15 torun sahibi 80 yaşındaki Ali Göçmen, \"Köyümüzün içindeki ağaçlardan tam 65 yıldır fıstık çamı topluyoruz. Bize hiçbir bilgi vermeden, danışmadan, tek gelir kaynağımız 300 yıldır köyün tek geçim kaynağı fıstık çamlarını kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak hala yine tedirginiz. Çünkü 500 kişinin yaşadığı köye, sadece 200 metre uzaklıktaki maden ocağından üzerimize zehir akıyor. Bu ocakta üretim sağlıklı biçimde yapılmadığı için hayvanlarımız, derelerden akan sularımız zehir içinde yüzüyor. Köyümüz de neredeyse nefes alınmayacak hale geldi. Şimdi mücadelemiz, maden ocağının sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamak. Kimsenin ekmeğinde, madeninde gözümüz yok. Ancak kimsenin de bizim köyümüzdeki yaşantımızı cehenneme çevirmeye hakkı yok. Bu nedenle açtığımız hukuk mücadelesinin önemli bölümünü kazanmamız sevindirici\" dedi. Bodrum Çevre Platformu üyeleri ile birlikte köylülerin mücadelesine destek veren platform sözcüsü Mustafa Duru ise \"Mahkemenin köylüler lehine verdiği bu karar, sadece Muğla için değil tüm Türkiye için örnek olsun. Hiçbir kamu yararı gözetilmeden asırlık çam ağaçlarının katledilmesi, yetmedi köylülerin yerlerinden yurdundan ve tek geçim kaynağından yoksun bırakılmasını hukuk adalet \'dur\' dedi. Daha ne desin. Sadece Gökgedik\'te değil, Muğla Gökova\'da, Bodrum\'da Küdür Yarımadası\'nda, Kissebükü koyunda mera, hazine arazisi ve ormanları sadece rant uğruna yok etme yönündeki kararların eminim bir kez daha gözden geçirilmesi için iyi bir fırsat doğdu. Aksi takdirde bu kararda olduğu gibi hukuk mücadelesi ile doğamızı koruyarak insanlarımızın yaşam haklarının ellerinden alınmasını engellemek için her türlü girişimi yapmayı sürdüreceğiz\" diye konuştu.

\"İDARİ YÖNETİCİLER DİKKATE ALMALI\"

Avukat Kazmaz ise \"Köylülerin 300 yıllık ve tek geçim kaynağı fıstık çamlarını kurtardık. Mahkeme ve hukuk köylülerden onların yaşam kaynaklarından ve geleceklerinden yana oldu. Asırlık çam ağaçlarını kesemezsiniz, köylünün geçim kaynağına el uzatamazsınız. Bu kararı bölgenin idarecileri vali, kaymakam, orman müdürleri bu kararı örnek almalı; ona göre hareket etmeli. Hiçbir kamu yararının olmadığı bir yerde, kamu kaynaklarının kişiye özel peşkeş çekilmesine izin vermemeli. Şimdi sırada, köye 200 metre ileride açıkta 24 saat faaliyet gösteren maden ocağının sağlıklı ortamda çalışması için tedbir almasını sağlamak. Köylüyü yerinde yurdunda feldspat zehrine mahkum ettiler, şimdi ya dava açarak bunu yapacağız ya da oradaki maden şirketi yasalara uygun halkın ve doğanın sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde üretimini sürdürecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fıstık çamlarından genel detay görüntü (Arşiv)

- Maden ocağından genel detay görüntü

- Remzi Kazmaz, Ali Göçmen, Mehmet Yöntem ve Mustafa Duru röp.

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Uludağ\'da kar kalınlığı geçen yıla oranla düştü



Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da kar kalınlığı geçen yıllara oranla oldukça düşük seviyede ölçüldü. 2017 yılının Ocak ayında 3 metreye ulaşan kar kalınlığı, bu yıl Ocak ayının başlarında ortalama 80 santimetre olarak ölçülüyor.

Yılbaşının ardından kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ\'da günübirlik ziyaretçi yoğunluğu azaldı. Otellerin haftaiçi doluluk oranları ortalama yüzde 80 olurken haftasonu için ise rezarvasyonlar günler öncesinden tükendi. Bu arada iklim değişikliklerinden etkilenen Uludağ\'da 2017 yılının Ocak ayında 3 metreyi bulan kar kalınlığı bu yıl Ocak ayının başlarında ortalama 80 santimetre olarak ölçülüyor. Kar yağışının geçen yıla oranla düştüğünü ancak bu durumun amatör kayakçılar için daha iyi olduğunu söyleyen amatör kayakçı Gizem Arslan, \"Geçen sene de bu zamanlarda gelmiştik, hava şartları daha sertti, daha soğuktu, kar yağışı çok daha fazlaydı, hatta göz gözü görmüyordu. Kayarken çok zorlanıyorduk, ama bu sene benim gibi amatörler için hava koşulları çok daha iyi\" dedi.

\'BİRAZ DAHA İNCELİRSE ÇİMLERİ GÖRECEĞİZ\'

Uludağ\'daki hava koşullarını değerlendiren Gizem Tankaya ise, \"Uzun zamandır Uludağ gelip gidiyorum, kışlarımızı genelde Uludağ\'da geçiriyoruz. Kayak yapmaktan çok hoşlanıyorum. Geçen sene yolda gelirken bile ciddi kar yağışı ile karşılaşmıştık. Bu sene karın bu kadar az olması bizi şok etti. Kar yağışının az oluşu pistleri de etkilemiş. Pistlerdeki kar kalınlığı çok incelmiş, biraz daha azalırsa çimleri görebileceğiz\" şeklinde konuştu.

\'KAYAKSEVER İÇİN KAR KALINLIĞININ ÖNEMİ YOK\'

Kar kalınlığının azalmasının kayak pistlerini etkilemediğini söyleyen kayak öğretmeni Coşkun Eryıldırım ise, \"Ben 30 yıldır Uludağ\'da kayak öğretmenliği yapıyorum. Uludağ\'da geçen yıl daha fazla kar vardı, ama bu yıl da iyi. Pistler kaymaya uygun. Kayakseverler için karın az ya da çok olması önemli değil, kayılabilecek düzeyde olması yeterli ve şu anda pistimiz gayet kayılabilecek düzeyde\" dedi.

KORSAN KAYAK HOCALARI

Ayrıca kayak yapmak için Uludağ\'a gelen ziyaretçileri de korsan kayak hocalarına karşı uyaran Eryıldırım, \"Pistlerde üniformalı kayak öğretmenleri var. Ziyaretçiler onlardan ders alsınlar. Tıpkı kaset sektöründeki gibi burada da korsan hocalar var. Ebeveynler çocuklarına sahip çıkacak kişileri dikkatli seçmeliler\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uludağ\'dan genel görüntüler,

-Kayak pistlerinden detaylar,

-Kayak yapanlar ve kayak hocası ile röportaj

SÜRE: 3 dk 52 sn BOYUT:236 mb

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı/EK

TACİZE SİNİRLENİP BIÇAKLAMIŞ

Gece yaşanan cinayet olayının ardından gittikleri evlerinde gözaltına alınan şüpheliler Ece Ayşe Y. ile Ahmet İ., Emniyet Müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler sorgularının ardından polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişleri sırasında şüpheli Ece Ayşe Y. cinayetle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. Şüpheli Ece Ayşe Y.\'nin poliste verdiği ifadesinde, eğlenmek amacı ile arkadaş grubu olarak bir araya geldiklerini anlattı. Bir süre sonra alkolün de etkisi ile Kerem Yanardağ\'ın kendisine yönelik elle cinsel tacizde bulunmaya başladığını söyledi. Yapmaması konusunda uyardığı Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş ile tartıştıklarını belirten Ece Ayşe Y., daha sonra diğer arkadaşı Ahmet İ. ile evden çıktıklarını ifade etti. Bu sırada Yanardağ ve Çetintaş\'ın peşlerinden gelmesi üzerine sokakta kavgaya devam ettiklerini belirten Ece Ayşe Y., üzerinde taşıdığı bıçakla önce Kerem Yanardağ\'ı, ardından kendisini dövmeye çalışan Doğukan Çetintaş\'ı bıçakladığını ve daha sonra Ahmet İ. ile birlikte koşarak oradan ayrıldıklarını söyledi. Şüpheliler Ece Ayşe Y. ve Ahmet İ.\'nin adliyedeki sorgu işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görnütüler

-Şaphelilerin polis eşliğinde getirilişi

-Soruları cevapsız bırakması

(84.8 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Gaziantep\'te cinayet şüphelisi 6 kişi operasyonla yakalandı

Gaziantep\'te, kaybolduktan 5 gün sonra başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulunan Mehmet Gücer (18) cinayetiyle ilgili 2\'si kadın 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi\'ndeki evinden 3 Ocak\'ta kendisine ait 34 KE 8770 plakalı otomobille ayrılan ve bir daha dönmeyen Mehmet Gücer\'in ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Geçen pazartesi günü, gece saatlerinde, Burç Göleti yakınlarında tabancayla başından vurularak, öldürülmüş bulunan Gücer cinayetiyle ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla isimleri açıklanmayan 2\'si kadın 6 şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Aralık Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mehmet Gücer\'e ait otomobil de bulunarak, ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 25 Aralık Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin Jandarma araçlarına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Görme engelliler karda kızak keyfi yaptı

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin organize ettiği bir programla Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne çıkan görme engelliler, kızakla kaymanın keyfini yaşadı. İlk defa kızakla kaydığını belirten engelliler, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Engelliler Şube Müdürlüğü, hiçbir şeyin eğlenmeye engel olmadığını göstermek adına Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Doğan Nurluyol ve görme engellilerle birlikte 2 bin 50 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran ve Engelliler şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam\'ın da eşlik ettiği engelliler, öğretmenleri ve merkez görevlilerin yardımıyla ellerine kızakları alıp tepeye çıktılar. Daha sonra kızağa binip kendilerini rampa aşağı bırakan engelliler, görmedikleri karda kaymanın mutluluğunu yaşadı.

Kızakla kayarken küçük kazalar da yaşlandı. Görevlilerin yardım ettiği engelliler, bu kazaları hiç umursamadan kızaklarını tekrar alıp tepeye çıkarak kayıp eğlenmeye devam ettiler. Büyük bir mutluluk yaşayan engelliler daha sonra kartopu oynadı. Mehmet Fatih Akşam da gözüne bant takarak onlara eşlik etti.

NURLUYOL: ŞOFÖRLER, BEYAZ BASTONA DİKKAT ETSİN

Kızakla kayıp kartopu oynayanlardan biri olan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Doğan Nurluyol, çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile personeline de programı organize ettikleri için teşekkür eden Nurluyol, kullandıkları beyaz bastona dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Çoğu insanımız sıradan bir sopa ya da değnek gibi görmekteyken görme engellilerin beyaz bastonu kullanmak suretiyle şehir içinde yolunu bulması, bağımsız olarak tek başına hareket edebilmesine vasıtadır beyaz baston. Bu durumun toplum tarafından anlaşılması, özellikle trafikteki şoför arkadaşlarımızın beyaz bastonu gördüklerinde durmaları gerektiği konusunun iyice işlenmezi lazım gelmektedir.\"

TAŞKIRAN: GÖRMESELER DE KARI HİSSEDEBİLİYORLAR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran ise hiçbir şeyin eğlenmeye engel olamadığını belirterek, \"Buraya gelen görme engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz göremeseler de buradaki karı hissedebileceklerini, rüzgarı hissedebileceklerini gördük. Mutluluk için, eğlenmek için hiçbir engel taşımadığını düşünüyoruz. Bu sebeple böyle bir etkinlik gerçekleştirdik.\"

Görme engelliler de Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne ilk defa geldiklerini söyledi. Daha önce kartopu oynadıklarını belirten ancak karda kızakla ilk defa kaydıklarını belirten engelliler, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engellilerin kızakla çıkışı

- Engellilerin kızakla kayması

- Kayarken düşmeleri

- Doğan Nurluyol\'un konuşması

- Ayşe Taşkıran\'ın konuşması

- Engellilerin kızakla kaymalarından detaylar

- Kartopu oynamaları

- Ayşe Taşkıran\'ın engelli çocuklarla ilgilenmesi

- Çocuklar ile röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 266 MB, 90 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)



