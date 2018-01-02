DHA YURT BÜLTENİ-13

Bingöl\'de kar nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı



Bingöl\'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 70 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki 6 ekip, köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haber:Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

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Hakkari ve Başkale\'de karla mücadele



Hakkari\'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 11 köy ve 24 mezranın yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, Van\'ın Başkale ilçesinde ise, belediye ekipleri yoğun bir kar çalışması yürütüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Hakkari\'nin Durankaya beldesi ve bağlı grup köylere giden 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi\'nde zorlu bir karla mücadele çalışması yürütüyor. İş makineleri ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda, kapalı olan 11 köy ve 24 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yer yer bir metreyi bulan karları temizlemeye çalışan ekipler, rüzgarın da etkesiyle kardan kapanan yolu bulmakta zaman zaman güçlük çekiyor. Köy ve mezra yollarının açılması için çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Hakkari kent merkezinde de karla mücadele eden belediye ekiplerine de destek veriyor. Ekipler, okulların önünde biriken kar kütlelerini de temizliyor. Ekip şefi Seyni Aydemir, kardan dolayı Hakkari merkez ve ilçelerine bağlı kapanan 11 köy ve 24 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için 50 iş makinesiyle çalışmaları yürüttklerini söyledi.Aydemir, \"Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu Durankaya beldesi ve bağlı grup köylerinin yollarını açmak için saat 06.00 da başladığımız karla mücadele çalışmaları hala sürüyor. Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen sıfıra düşüyor. Kardan kapanan köy ve mezra yollarımızın yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor\" dedi.

BAŞKALE\'DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

Van\'ın Başkale ilçesinde ise, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların daha rahat seyahat edebilmeleri için, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Ekipler, buz tutan mahalle yollarına da tuzlama çalışması yaptı. İlçenin belirli noktalarına toplanan kar kütleleri, daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HAKKARI

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-Ekiplerin karla mücadele çalışması

-Genel ve detaylar

-Ekip Şefi ile röportaj

BAŞKALE

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-Karla mücadele çalışması

-Kamyonlara yüklenmesi

-Detaylar

Haber: Mehmet ÖZKAN- Engin ERTÜR/HAKKARİ, BAŞKALE (Van), (DHA)

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Sürüklenen motor yat, kayalıklara çarpmadan kurtarıldı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, benzini bitince şiddetli rüzgarın da etkisiyle kayalıklara doğru sürüklenmeye başlayan motoryat, tekneyle balık avına çıkan bir grup tarafından kurtarıldı.

Bodrum\'un Torba Mahallesi\'nde 31 Aralık\'ta öğle saatlerinde denize açılan ve içinde 3 kişinin olduğu 9 metrelik \'Luxury\' isimli yatın benzini bitince, İkiz Ada açıklarında sürüklenmeye başladı. Adanın kayalıklarına çarpmak üzere olan motoryata, Luxury\'den yapılan yardım çağrısıyla bölgeye hareket eden Ercan Üçer yanıt verdi. İkiz Ada yakınlarında misafirleriyle birlikte balık avlayan Üçer, Luxury\'i halatla kendi teknesine bağlayarak Torba Balıkçı Barınağı\'na çekti. Rüzgar ve dalgalar nedeniyle oldukça zorlanan ekip, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda barınağa ulaştı. Kaptan Üçer, görüntülediği kurtarma anlarını Facebook\'tan paylaştı. Luxury teknesinde maddi hasar oluştuğu belirtildi, teknenin bakıma alındığı öğrenildi. Öte yandan Muğla Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'ne göre Muğla ve ilçelerinde yarın (çarşamba) için sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Perşembe günü de etkili olması beklenen yağışın cuma günü yerini güneşli havaya bırakacağı ancak aynı gün kuzeyden esecek sert rüzgarla birlikte sıcaklığın birkaç derece düşeceği açıklandı, şöyle denildi:

\"Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla il merkezi ve batısında (Kavaklıdere, Yatağan, Milas, Bodrum, Datça) kuvvetli (24 saatte 21-50 kg/metrekare), doğusunda (Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli ve çok kuvvetli (24 saatte 51- 75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Facebook\'a eklenen fotoğraf ve kurtarma görüntüleri

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

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Dolandırıcılığa karışan gencin annesi: Oğlumu bulaştırdın pis işlerine, Allah belanı versin

Adapazarı\'nda sosyal medya hesabı üzerinden cep telefonu satışı yaptığı iddia edilen ve fotoğraflarını gönderdiği 32 kişiye telefon göndermeyip banka hesabına para yatırmalarını sağlayan B.Ç(28) kendisine yardım eden F.G ile birlikte gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay yerine gelen F.G\'nin annesi , B.Ç\'ye \'Oğlumu bulaştırdın pis işlerine. Allah belanı versin\' diyerek tepki gösterip gözyaşları döktü.

Adapazarı\'nda yaşayan B.Ç iddiaya göre açtığı sahte Facebook hesabıyla Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kayseri, İstanbul ve civar illerde bir çok kişiyi telefon satışı yaptığı iddiasıyla dolandırıcılık yaptı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, uzun bir süre yaptıkları teknik takibin ardından şüphelinin yerini tespit etti. 2 dolandırıcılık suçu ve 28 bilişim dolandırıcılığı suçundan aranan B.Ç polisin baskınında saklandığı evde yakalandı. Facebook\'taki dolandırıcılık olaylarının birinde bu kişiye yardım ettiği öğrenilen F.G(22) de eş zamanlı opersayonda yaşadığı evde gözaltına alındı.Emniyete götürülerek sorguya alınan B.Ç\'nin Facebook\'ta mesajlaştığı 32 kişiye başkasının adına olan İBAN\'ı vererek para yatırmalarını sağladığı ancak fotoğraflarını gönderdiği cep telefonlarını yollamadığı öğrenildi. Bu yöntemle yüksek miktarlarda para elde ettği öğrenilen B.Ç ve F.G işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çıkarılırken polis merkezine gelen F.G\'nin annesi Filiz G. dolandırıcılık şüphelisi B.Ç\'ye tepki gösterip feryat ederek, \"Allah belanı verdi, oğlumu bulaştırdın pis işlerine. Çıkama inşallah içerden. Kimin hakkını yediyseniz Allah çıkarsın sizden\" dedi. Gözyaşı döken acılı anneyi polis ekipleri teselli ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliye sevk edilmesi

-Annenin feryadı



Haber :Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Tokat\'ta işçi emeklisi Muharrem Vehbi Artar (67) yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi, Sevda Sokak\'ta bulunan ahşap iki katlı müstakil evin giriş katında yalnız yaşayan Muharrem Vehbi Artar\'dan 3 gün boyunca haber alamayan arkadaşları endişelendi. Kontrol etmek için evine gitti. Artar\'ın kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Polislerin çilingir yardımıyla girdiği evde Artar oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi. Artar\'ın cesedi evdeki inceleme sonrası otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Ölen kişinin fotosu

(69.2 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Uyuşturucuyla mücadelede, hedef 50 bin çocuğa ulaşmak

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, en büyük hedeflerinin bu yıl yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşıp, uyuşturucu bağımlısı olmadan, hayatın yaşanabildiğini anlatmak olduğunu söyledi. Ilıcak, bu kapsamda, aynı zamanda komşu ülke Yunanistan ile dostluğun da pekiştirilmesi için Ekim ayında İstanköy (Kos) Adası\'ndan 8, Türkiye\'nin çeşitli illerinden de 10 kulübün katılımıyla Bodrum\'da uluslararası hapkido festivali düzenleyeceklerini kaydetti.

Bodrum\'un Torba Mahallesi\'ndeki bir otelde, düzenlenen basın açıklamasında, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, geçen yıl yapılan ve bu yıl yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ilıcak, komşu Yunanistan ile dostluğun pekiştirilmesi için Ekim ayında Bodrum\'da bir savunma sporu olan hapkido festivali düzenleyeceklerini söyledi. 300 çocuğun katılımıyla yapılması planlanan Uluslararası Bodrum Hapkido Festivali ile ilgili bilgi veren Ilıcak, \"Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndan 8, Türkiye\'nin çeşitli illerinden de 10 kulübün katılımıyla gerçekleşecek. 8-14 yaş arası çocuklar hapkido şampiyonasında mücadele edecek. Esas amaç, uyuşturucu ve dopingin kötü olduğunu anlatmak. Komşu ülke insanlarının dostluğunu pekiştirmek amacıyla yapılmış bir etkinlik\" dedi.

\"50 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Çocukların uyuşturucuya başlamadan önce bilgilenmesinin önemine dikkat çeken Ilıcak, \"Uyuşturucu ile mücadele etmek her bireyin sorumluluğudur. Biz de bunun bir ucundan tutmak amacıyla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucu dünyanın en tehlikeli maddelerinden, doping ise vatanına karşı suç işleten kimyasallardır. Bunların farkına varmalarını sağlamak için işe başladık. Okullarda organizasyonlar yapıyoruz. Rol model seçtiğimiz dünyaca ünlü olimpiyat şampiyonu milli sporcular ve bize gönül vermiş kardeşlerimizle bu organizasyonlarda bunu anlatıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz etkinliklerle 20 bin çocuğa ulaştık. Önümüzdeki yıl ise 300 konferansla 50 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. Ilıcak, en büyük hedeflerinin bu yıl yaklaşık 50 bin çocuğa ulaşıp, uyuşturucu bağımlısı olmadan, hayatın yaşanabildiğini anlatmak olduğunu söyledi.

\"15 YILDA 70 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK\"

Çalışmaları 15 yıldır sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Ilıcak, şöyle devam etti: \"Çok sayıda çocuğumuzu uyuşturucuya başlamadan kurtardık. Buna 2 açıdan da bakabiliriz. 300 civarında bakımevlerinde sokaklarda yaşayan kız ve erkek bağımlı gencimiz vardı. Bunların bir bölümü, spor alışkanlığı kazandırmamızda gönüllü oldular. Bir bölümü milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi. Bağımlılığa karşı farkındalık yaratma yönünden bakarsak, bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaştık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntü

-Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, (Muğla) (DHA)