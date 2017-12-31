DHA YURT BÜLTENİ-13

Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi

Denizli\'nin Çal ilçesindeki cezaevinin çatı bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri alevleri söndürürken, mahkumlar cezaevinden tahliye edilerek spor salonuna götürüldü.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Çal ilçe merkezinde bulanan kapalı cezaevinde çıktı. Çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, cezaevindeki mahkumlar da jandarma tarafından koğuşlarından tahliye edildi. Jandarma araçlarına bindirilen 40 mahkum ilçedeki bir spor salonuna götürüldü. Jandarma ekipleri, spor salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sadece çatıda etkili olan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılırken, dumanlardan etkilenen iki mahkuma ambulans içinde tedavi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cezaevinin dışından görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Uludağ\'da \'yılbaşı\' önlemleri (2)

EĞLENCE MEKANLARI DOLDU

2018 yılına sayılı saatler kala Uludağ\'daki ziyaretçiler gece yarısına dek vakit geçirecekleri eğlence yerlerine geçti. Kar kalınlığının 83 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ\'a kayakseverler 2017 yılına kayak yaparak veda etmek için telesiyejlere akın etti. Tatilciler havanın kararmaya başlamasıyla birlikte gece hazırlığını yapıp yeni yılı karşılayacakları eğlence mekanlarına yöneldi.Günün erken saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, Uludağ\'a çıkış yolunda yoğun trafiğe de neden oldu. Milli Parklar gişelerine 10 kilometre kala trafik kuyruğu başlarken yer yer Milli Park sınırları içerisinde de trafik sıkışlıkları yaşandı. Yoğun sis de trafiğin sıkışmasında etkili oldu.

Haber: Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya\'nın Ereğli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun Akören Mevkii\'nde meydana geldi. Fatih Uzun (35) yönetimindeki 42 JFV 86 plakalı otomobil, önündeki Hayati Şaktan\'ın kullandığı 42 V 1055 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uzun idaresinde otomobil, önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fatih Uzun ile yanında bulunan Rabia Kömür (24), Nisan Gümüş (34) , Eyüp Gümüş (31), Hülya Öztürk yaralandı. Yaralılar, çevreden geçen diğer sürücüler tarafından araç içinden kurtarıldı. Yaralılardan Hülya Öztürk, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bu sırada araç birden alev almaya başladı. Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Diğer araç sürücüsü Şaktan ise kazadan yara almadan kurtulurken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Aracın alev topuna dönmesi

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA,(DHA)

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AK Parti\'li Tekin, 200 araçlık konvoyla karşılandı



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 23 Aralık\'ta katıldığı AK Parti Hakkari 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde, rakibi Emrullah Gür\'e karşı 244 delegenin oyunu alarak, seçimi kazanan Metin Tekin, kente gelişinde yaklaşık 200 araçlık konvoyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 23 Aralık günü katıldığı AK Parti Hakkari 6\'ncı İl Olağan Kongresi\'nde rakibi Emrullah Gür\'e karşı 244 delegenin oyunu alarak, il başkanı seçilen Metin Tekin, kente gelişinde 200 araçlık konvoyla karşılandı. Hakkarililer, Başkan Tekin\'i kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkisinde, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla bekledi. Tekin, aracından inip, kendisini bekleyenleri selamlarken, \'En büyük başkan bizim başkan\' sloganları atıldı. Partililerle tek tek tokalaşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Tekin, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine geçti. Partisinin il binasına gelen Başkan Tekin, burada yaptığı açıklamada, kendisini karşılamak için gelenlere teşekkür ederek, \"Bu önemli günde, sizlere zahmet verdik. Sizlere minnettarız. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AK Parti İl Başkanı Metin Tekin\'in Çiftlik mevkiinde karşılanması(Dron görüntüsü)

-Aracından inip halkı selamlaması

-Vatandaşlarla karşılanması

-İl Başkanlığı binası önünde karşılama

-Parti binasında kısa açıklama yapması

BOYUT:197 MB,SÜRE:3 DK 13 SN

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

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Siirt Valisi Atik, Mehmetçiğin yeni yılını üs bölgesinde kutladı



Siirt Valisi Ali Fuat Akit, Eruh ve Pervari ilçelerinde konuşlanan üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.

Vali Ali Fuat Atik, beraberindeki Siirt Ak Parti Milletvekilli Prof. Dr. Yasin Aktay, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte, Eruh ve Pervari ilçelerinde konuşlanan Bağgöze askeri ana üs bölgelerinde terörle mücadele eden mehmetçikleri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Ziyaret ettiği askeri üs bölgelerdeki görevli askerlere tatlı ikramında bulunan Vali Atik, Bağgöze askeri ana üs bölge 2\'inci Motorize Taburu\'ndaki mehmetçiklerle bir süre sohbet ederek moral verdi. 2018\'e saatler kala üst bölgesinde askerin yeni yıllarını kutlamak ve moral desteği vermek için üst bölgesine geldiklerini anlatan Vali Atik şöyle konuştu:\"Moral için geldik, moral aldık. Güvenlik güçlerimiz bizleri verdikleri moral ile memnun ettiler. 2017 yılının son saatlerini kahraman mehmetçiklerimizle birlikte geçirmek için Siirt\'te bulunan askeri üs bölgelerimizi birlikte ziyaret ettik. Buradaki evlatlarımızı, milletimizin evlatlarını ziyaret ettik, gözlerinden öptük, yeni yıllarını kutladık. Onlar bizim evladımız, vatanın evlatları. Sayın milletvekillimiz ve beraberimizdeki heyetle birlikte zor şartlarda görev yapan, vatan, millet ve devlet savunmasında görev yapan kahraman mehmetçiğimiz, çok önemli başarılara imza attılar. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen hainlere karşı çok net bir cevap verdiler. Bu ülkeyi, bu devleti hiç kimse bölemeyecek, buna biz karşı çıkacağız. Ben bugün bunu komutanlarımızın ve mehmetçiğimizin gözünde bu ışığı gördüm. Biz bu vatan evlatlarına ne yapsak azdır. Tüm mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. Biz var oldukça kahraman Mehmetçiklerimiz ve bu milletin gerçek evlatları var oldukça bu ülkeye kalkan eller kırılacaktır, ki kırıldı. 2017 yılında bunu gördük. İnşallah 2018 yılında da bir daha bu terör olaylarını yaşamayız. 2018 yılının, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.\" Vali Atik askeri üs bölgesindeki ziyaretinin ardından Siirt merkeze gelerek, polis merkezlerini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Helikopterden çekilen üst bölgesi,

-Üst bölgesinde bulunan askerin Valiyi karşılaması

-Askerler ile birlikte Valinin sohbet etmesi

-Merkeze bağlı Jandarmaya yapılan ziyaret

-Merkeze bulunan polislerin yeni yıllarının kutlaması,

-Genel ve detay ve görüntü

Kamera-Haber: Turan Koyuncu - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT (DHA)



