DHA YURT BÜLTENİ-13 

Bozdağ: 2019 seçimi bütün seçimlerden daha önemli (2)

TÜRKİYE\'Yİ KİMİN YÖNETECEĞİNE MİLLET KARAR VERECEK

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ceylanpınar\'ın ardından AK Parti Siverek ilçe kongresine katıldı. Kongreye katılan partilere hitap eden Bekir Bozdağ, bütçeyi büyüterek Türkiye\'ye büyük projeler kazandırdıklarını söyledi. Bütçe açığını kapattıklarını ama ülkede ana muhalefet açığını kapatamadıklarını anlatan Bozdağ, şöyle dedi: \"Sağlıktaki, eğitimde, ulaşımdaki açığı kapattık ama bu ülkede ana muhalefet açığını kapatamadık. Şu anda Türkiye\'nin kapatılamayan bir ana muhalefet açığı vardır. Bizim elimizde olsa o açığı da kapatırız ama maalesef bu bizimle olacak iş değildir. CHP 15 yıldır ana muhalefet görevini yapıyor ama hiçbir derde deva olamıyor. Üretmeyen ana muhalefet hakaretle, küfürle, iftira ile yol almak isteyen Türkiye\'nin bir ana muhalefeti var. Her seçim öncesi farklı iftiraların peşine düşen AK Parti gitsin de ne olursa olsun diyen bir ana muhalefet var. Projeyle, fikirle yarış yapamayan bir ana muhalefetimiz var. Türkiye\'nin böylesi bir ana muhalefeti Türkiye\'ye büyük zarar vermektedir.\"

Türkiye\'nin içinde bazı siyasi partilerin ve terör örgütleri ile dış güçlerin 2019 seçimleriyle ilgilendiğini ancak ülkeyi kimin yöneteceğine milletin oylarıyla karar vereceğini belirten Bozdağ şöyle devam etti: \"Dış güçleri, terör örgütleri aynı dertteler. Bu Tayyip Erdoğan\'ı nasıl Türkiye\'nin siyasetinden uzaklaştırırız, bize ülkeyi ve dünyayı dar ediyor ondan nasıl kurtuluruz bunun hesabını yapıyorlar. Onun için 2019 seçimiyle ilgileniyorlar. Buradan söylüyorum biz 2019\'da Türkiye\'nin belediyelerini, milletvekillerini ve Türkiye\'nin cumhurbaşkanı seçeceğiz. Başka bir ülkenin belediyelerini, milletvekillerini veya cumhurbaşkanının seçmeyeceğiz Hiçbir ülkenin Türkiye\'nin seçimlerine doğrudan veya dolaylı müdahale etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizi kimin yöneteceğine ne Fethullahçı terör örgütü ne PKK terör örgütü ne de diğer terör örgütleri ya da başka ülkelerin istihbarat örgütleri veya yöneticileri değil, bu milletin 80 milyon insanın ak ve helal oyunları oyları ile seçeceğiz. Bugün bir kararname yayınlandı bir tarafta terörle kararlı bir şekilde mücadele ederken öte yandan da ülkemizin insanımızın karşı karşıya olduğu sorunların bir bir aşmanın gayreti içerisindeyiz ve taşeron meselesini bugünden geçerli olmak üzere tamamen ortadan kaldırdık. Taşeron uygulamasına son verdik hayırlı uğurlu olsun.\"

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan İlhan Çelik yeniden göreve seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salon ve kalabalık

- Bekir Bozdağ’ın gelişi

- Bekir Bozdağ’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Sahnede Erdoğan\'a sarılmak isteyen Demircan: Amacım Cumhurbaşkanı\'mıza sarılmaktı

ŞIRNAK\'ta düzenlenen AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde, sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sarılmak isteyenin şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar ailesinden 13 kişinin şehit olduğunu belirten Demircan, \"Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı\'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı ve gözaltına alındım. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak\'ta dün düzenlediği AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi. Erdoğan\'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şırnak\'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı\'nı kurduklarını anlatan Demircan, ?\"Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak\'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanı\'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı\'mıza sarılmak istedim.\"

Görüntü Dökümü

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-Demircan\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Irak\'a portakal götüren TIR İpek yolunda yandı

MARDİN\'in Kızıltephe ilçesinden geçen İpek yolunda seyir halinde olan ve Mersin\'den Irak\'a partokal götüren TIR\'ın dorsesi balatalarından çıktığı belirntilen yangın sonucu yandı. TIR şoförü çekiciyi dorseden ayırarak yanmasını engellerken, yangın sonucu darse kullanılmaz hale geldi.

Kızıltepe ilçesinden geçen tarihi İpekyolu Çukobirlik yanında İsmail Çetin yönetimindeki 33 DER 01 plakalı TIR\'ın dorsesi seyir halindeyken birden alev aldı. Şoför İsmail Çetin, balatalardan çıktığını söylediği yangını fark edince TIR\'ı durdurup çekiciyi dorseden ayırdı. Çekicinin dorseden ayrılması ile Mersin\'den Irak\'a götürülen portakalların bulunduğu TIR\'ın dorsesini alevler sardı. Aracın çekicisinde hasar meydana gelmezken, portokal yüklü dorse tamamen kulanılamaz hale geldi. Vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Görüntü Dökümü:

-Yanan TIR dorsesinden görüntüler (Cep telefonu)

-Kaza yerinden görüntüler

-Dorsenin yanması ile etrafa dağılan portakalllar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-Ahmet AKKUŞ/KIZILTEPE,(DHA)-

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BBP Genel Başkanı Destici: Seçim kanunu değişsin

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Seçim Kanunu\'nun değişmesi gerektiğini belirterek, \"Herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar, ana muhalefet, meclis içi ve dışındakiler kendine göre bir seçim yasası istememeli. Bunun en doğrusu, demokratik ve adaletli olanı hangisiyse temsil de adaleti, yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçirilmesinden daha doğal ne olabilir. Niye bundan kaçılıyor? Bunu anlamaktan güçlük çekiyorum\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli\'nin Pamukkale ilçesinde BBP\'nin 25. kuruluş yılı nedeniyle bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Çok sayıda partilinin de bulunduğu toplantıda konuşan Destici, BBP\'nin 25 yıl önce bozuk bir sisteme ve düzene karşı alternatif olarak kurulduğunu, darbecilerin kurduğu sistemin değiştirilmesi anlamında hangi adım atılmışsa bunun sonuna kadar desteklediğini söyledi. Konuşmasında Seçim Yasası\'nın değişmesi gerektiğini belirten Destici, \"Bugüne kadar Türkiye\'de herkes kendine göre seçim kanunu istedi ve yaptı. Biz devlet, millet ve ülke için hangisi uygunsa onu teklif ettik ve yapılmasını istedik. Bazı siyasi partilerden bize \'Bu size de yaramaz, bize de yaramaz\' diye teklifler geldi. Biz ülkeye, millete yarıyor mu ona bakarız. Mevcut seçim yasası değişmeli, herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar kendine göre, ana muhalefet kendine göre seçim yasası istememeli, bunun en adaletli olanı, en demokratik olanı hangisiyle yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçilmesinden doğal ne olabilir? Bunun uygulanmasından neden kaçılıyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum\" dedi.

\"SİYASİ PARTİLER YASASI TOPTAN DEĞİŞSİN\"

Siyasi Partiler Yasası\'nın toptan değişmesi ve demokratik hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Destici, \"Siyasi partiler asla kapatılmamalıdır. Suç işleyen varsa o cezasını çekmelidir. Genel başkansa, genel başkan veya genel başkan yardımcısıysa, yardımcısı çeksin. Hala Siyasi Partiler Yasası\'nda kapatılması sebebi olarak \'Laikliğe aykırı fillerin odağı haline gelmek\' maddesi var. Bu kişiye göre tasvip ve tanım demektir. Bugün uygulanmıyor olabilir, ama 28 Şubatlar\'da, Cumhuriyet mitinglerinin yapıldığı dönemlerde bunun nasıl uygulandığını ve Türkiye\'de iktidar partilerinin kapatılmayla karşı karşıya kaldığını gördük. Buna rağmen bu madde yürürlükte, bu da Türkiye\'yi yönetenlerin ayıbıdır\" dedi.

\"SEÇİM BARAJI KALDIRILSIN\"

Destici, temsilde adaleti ve meclisi güçlendirmek gerektiğini belirterek, \"Seçim barajını tamamen kaldırmak lazım. 3-5-7 diye niye konuşuyoruz ki bunları, sana ne milletin tercihinden, millet kime istiyorsa ona oy versin, o meclise gitsin. Sen niye önüne baraj kuruyorsun, niye engel koyuyorsun, bu hakkı nereden alıyorsun, millet böyle bir hak vermiyor\" dedi.

\"YAYINLANAN KHK, TAŞERON İŞÇİLERİ TATMİN EDER NİTELİKTE DEĞİLDİR\"

Taşeron işçilerle ilgili açıklanan kanun hükmünde kararnamenin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Biz BBP olarak tüm mazlumların haksızlığa uğrayanların sesi olduk. Bunların başında da taşeron işçiler geliyor. Özel güvenlik görevlileri önemli bir kesim. Biz hep taşeron işçilerin sesi soluğu olduk. Yayınlanan KHK, taşeron işçileri tatmin eder nitelikte değildir. Biz daha önceki ilgililerin açıklamalarında 900 bin olan tüm taşeron işçiye kadro verileceğiydi. Yeni KHK\'yla gördük ki, tüm taşeron işçileri kapsamadığı gibi, mülakatla taşeronluktan kadroya belli süreler içinde geçileceğini öğrendik. Bunu yanlış ve eksik buluyoruz. Doğru değil, taşerona verilen söz bu değil. Hükümete, \'Taşerona verilen sözü tut\' diyoruz. Neye göre mülakat yapılacaktır, kriter nedir, boyuna göre mi kilosuna göre mi? İdeolojisine, memleketine, partisine göre midir? Bütün taşeronların sınavsız imtihansız kadroya alınmasını bekliyoruz. Taşeron kardeşlerimiz hayal kırıklığına uğradı. KHK yayınlanmış olsa da, TBMM\'ye getirilmeli ve görüşülmelidir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü

-BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'nin konuşmasından görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Küçük yaşta evlilikte iki aileye de ceza

SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde, 17 yaşındaki gencin 14 yaşındaki kızla evlenerek çocuk dünyaya getirmesi üzerine açılan kamu davasında damat \'cinsel istismar\' suçundan, babası ve kayınpederi ise \'yardım ve yataklık\' suçundan tutuklandı. 2 çocuğuyla çaresiz kaldığını söyleyen 21 yaşındaki Yeşim Küçük, \"Bu durumda olanlar çocuklarıyla ortada kalmamak için küçük yaşta evlenmesin\" dedi.

Karapürçek\'te yaşayan Günay Küçük, 7 yıl önce 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeşim Küçük ile evlendi. Yeşim Küçük bir yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. Yeşim Küçük\'ün, küçük yaşta çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. \'Cinsel istismar\' suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, damat Günay Küçük\'ü 8 yıl 6 ay, babası Güngör Küçük ve kayınpederi Ramazan Çil\'i ise \'yardım ve yataklık\' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 kişi tutuksuz yargılanırken, karar ailenin başvurusu üzerine Yargıtay\'a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.

Şu anda 21 yaşında olan Yeşim Küçük, kendi durumunda olanlara hayatlarının kararmaması için \'evlenmeyin\' çağrısı yaparak, \"Babamı, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar, çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? 2 çocukla ortada kaldım. 7 yıl sonra yaktılar bizi, mahvettiler. 2011\'de evlendim, resmi nikah olmadan. Babam, kayınpederim istemedi ama biz birbirimizi sevdik, evlendik. O zaman almadılar içeriye, hiç bir şey de yapmadılar. 2 çocuğum oldu. 7 yıl sonra cezaevine girdi. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olur mu? Ben sevdim, ben 14\'tüm o da 17 yaşındaydı. 8 sene ne yapacağım. Ben o zamana kadar ne yapacağım? 4 yıl babama verdiler, onun suçu ne? Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşım kurudu, içim yanıyor, eşimi istiyorum. Bizim kimsemiz yok, biz çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesin, benim gibi ortada iki çocukla kalırlar\" dedi.

Münevver Küçük ise böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini belirterek, \"Evlendiler, gittiler. Ben yalnız kaldım ne yapayım? Ben çoluk çocuğuma mı bakayım, bir tane asker var ona mı bakayım? 4 tane oğlum var. Eşim cezaevinde, oğlum cezaevinde, dünürüm cezaevinde biz ne yapacağız? Evlendiler, 7 yıl geçti. 2 tane çocuğu var oğlumun. Çocukları hasta, ben yalnız başıma ne yapacağım? Düşünmüyordum böyle olacağını. Eşimi istiyorum, oğlumu istiyorum, hepsi gelsin\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

Yeşim Küçük\'ün konuşması

Kayınvalidesinin konuşması

Damadın babaannesinin konuşması

Evden detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya),(DHA) -

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Tekirdağ’da \'Kudüs\' yürüyüşü

TEKİRDAĞ\'da sivil toplum kuruluşları, siyasi partililer ve vatandaşlardan oluşan kalabalık, Kudüs için \'Kudüs\'e özgürlük, insanlığa barış\' adı altında yürüyüş düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, Köprübaşı mevkiinde toplanarak Tuğlalı Park’a kadar yürüdü. Dev Türk bayrakları açılırken, kortejde AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel ve Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar, MHP İl Başkanı Koray Önsel ve MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan da yer aldı.Yürüyüşte, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Tuğlalı Park’ta toplanan kalabalık adına konuşan Tekirdağ İnsani Yardım Derneği (TİYAD) Başkanı Süleyman Çalışkan, Tekirdağ\'dan güçlü bir ses vermek için meydanlara çıktıklarını ifade ederek, \"Tekirdağ’dan güçlü bir ses vermek için gene meydanlardayız ve Kudüs özgür olana kadar hep meydanlarda olacağız. Dünyayı emperyalist emelleri uğruna kana bulamak isteyen zalimler oyunlarını kurup, hamlelerini yaparak köşelerine çekilip, yeni planlarını uygulama peşindeler. Tarihin başlangıcından beri biz ıslah edicileriz deyip yeryüzünü fesat edenler gene barış adına soykırıma, işgale, zulme kapı aralamaktadırlar. Şiddeti daha da derinleştirerek, kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen Siyonist ve haçlı zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyorö dedi.

Konuşmaların ardından dualar okuyup grup, dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşe katılan kalabalık

-Kalabalığın yürüyüşü

-Atılan sloganlar ve tekbirler

-Tuğlalı parkta yapılan konuşmalar

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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Hırsızlar, Altınova sahilinde oturanların korkulu rüyası oldu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi sahil kesimindeki yazlık sitelerde, 21 Kasım günü meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri henüz yakalanmadan, bu kez de aynı bölgede bir sitedeki 7 yazlıkta hırsızlık oldu.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'nin sahil kesiminde, Altınova Sahil Jandarma Karakoluna bir kilometre uzaklıkta bulunan Yorgun Sitesinde, kimsenin bulunmadığı sırada 7 yazlığa hırsız ya da hırsızlar girdi. Bazı evlerden küçük mutfak eşyaları, elektronik eşyalar ve toplamda 5 televizyon çalındı. Olay, yazlık sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine dün akşam anlaşıldı. Jandarma, çevrede oturanların ifadelerine başvurdu. Olay yeri inceleme ekibi parmak izi araştırması yaptı.

Hırsızlık olayının mağdurlarından Ahmet Ünal, haberi alır almaz bu sabah İstanbul’dan Altınova’daki yazlığına geldi. Evden, kendisine ve eşine ait kol saatlerinin, küçük mutfak eşyalarının ve plazma televizyonunun çalındığını söyledi. Jandarmaya ifade verdi.

Altınova Mahallesi\'nin sahil kesiminde kalan Martı Sitesi, Tatlısu Sitesi, Melyas Sitesi ve Öğretmenler Sitesi’ndeki 21 yazlığa ise 21 Kasım gün hırsız ya da hırsızlar girerek, televizyon ve birçok elektronik eşyayı alıp kaçtı.

CHP eski Milletvekili Bayram Meral de hırsızlık olayının mağduru oldu. Tatlısu Sitesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 kişinin 2 ayrı evden çaldıkları televizyonları götürdüğü görüldü.

Henüz 21 Kasım günü gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri yakalanamazken, geçen perşembe günü yine bölgede 7 evden hırsızlık yapılması üzerine site yöneticileri bekçi görevlendirmeye ve güvenlik sistemleri taktırmaya başladı.

Bölgede 21 Kasım günü ve geçen perşembe günü meydana gelen hırsızlık olaylarının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştıran jandarma, hırsız ya da hırsızların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evine hırsız giren Ahmet Ünal\'ın konuması.

-Yorgun Sitesi sakınlerinden Ümit Gündoğdu\'nun konuşması.

-Ahmet Ünal\'ın evinin içinin dağınık görüntüsü.

-Sitenin genel görüntü.

HABER-KAMERA: Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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