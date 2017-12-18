DHA YURT BÜLTENİ-13

Mevlana, Şeb-i Arus\'la anıldı/EK

ŞEB-İ ARUS, SEMA GÖSTERİSİYLE SONA ERDİ

Yapılan konuşmalardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan, konser verdi, araştırmacı Ömer Tuğrul İnançer, Mevlana\'nın ünlü eseri Mesnevi\'den seçmeler okudu.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu\'nun sema töreniyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Sema gösterisi

Haber-Kamera: KONYA,(DHA)

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Çavuşoğlu: ABD\'nin Kudüs kararı, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaktır (2)

\"CHP\'Lİ KARDEŞLERİM, UYANIN\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programlarının devamında Ak Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nın 6. olağan kongresine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu “Kestel, çabalarının sonucu dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun desteğiyle hastaneyi kurdurmayı başardı. Hastanenin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Kestel ilçe teşkilatı bir şeyi istiyor ve istediği şey için sonuna kadar çabalayıp onu alıyorö dedi. Bursa Teknik Üniversite\'sine ait Kestel\'e yeni bir yerleşke yapılması hakkında da konuşan Çavuşoğlu, \"Biz Kestel’e söz verdik ve bunun için çalışmalara başladık, en kısa sürede bu süreç başlayacaktır.ö açıklamasında bulundu.

Ayrıca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na da seslenen Çavuşoğlu “Biz 15 Temmuz’da darbeye karşı koyarken birileri tankların üzerindeki askerlere kortej hazırlıyordu. Bugün de tiyatro diyor, tiyatro olan sensin. Ne yaptığının farkında değilsin, Türkiye’nin düşmanı gibi hareket ediyorsun. Birileri Amerika’dan düğmeye basıyor sen buradan hopluyorsun. Yeter, biraz milletin için ses ver bu millet senden bunu bekliyor. Türkiye’nin büyüme rakamları açıklandı, yüzde 11, adam buna inanmıyor. Sen bu millete inanmıyorsun. Sen kendine oy verenleri küstürüyorsun, CHP’li kardeşlerim uyanın. Türkiye 11.1 büyümüş bu diyor ki ‘Türkiye, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor.’ Asıl sen yokuş aşağı gidiyorsun farkında değilsin. Cumhurbaşkanımızın yaptıkları, bu milletin kalbinden, ruhundan geçenlerdir. Sen bunlardan anlamazsın git ancak terörist şakşakçılığı yap, muhalefet edeceğim diye ülkene düşmanlık yap, bu millet seni artık tanıdıö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Salondan detaylar,

Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

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Gaziantep’te iplik fabrikasında yangın



GAZİANTEP’te, iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın korkuya neden oldu. Maddi hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Celal Doğan Bulvarı’nda bulunan bir iplik fabrikasının depo bölümünde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk balyalarında başlayarak, iplik makinelerine kadar yangına ilk müdahaleyi fabrikada çalışan işçiler yaptı. Yangının büyümesine engel olamayan işçilerin çağırdığı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettiği yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının çıktığı fabrika

- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Olay yerindeki polisler

- İtfaiye araçlarnın hareke etmesi

- Olay yerindeki ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

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