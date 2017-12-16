DHA YURT BÜLTENİ-13

1)MESUT YILMAZ\'IN OĞLUNUN ÖLÜMÜ HEMŞEHRİLERİNİ ÜZDÜ

ESKİ Başbakan Mesut Yılmaz’ın memleketi Rize’nin Çayeli ilçesinde, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz’ın İstanbul Beykoz’daki evinde ölü bulunmasının üzüntüsü yaşanıyor. Beykoz Konakları\'ndaki evinde silahla vurulmuş halde bulunan 38 yaşındaki Yavuz Yılmaz\'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın memleketi Çayeli ilçesinde olayı haber alan hemşerileri de hüzne boğuldu. Bölgede esnaf İsmail Reyhanoğlu, ölüm haberini üzüntüyle karşıladıklarını ve Mehmet Yavuz Yılmaz’ın Rize’ye geldiğinde kendilerine uğradığını anlattı. Reyhanoğlu, \"Haberi bugün televizyondan öğrendim çok üzgünüz. Bu şekilde vefat etmesi üzücü. Hemşehrileri olarak Sayın eski Başkanımız Mesut Yılmaz ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. En son kendisini 4 yıl önce görmüştüm. Hepimizin tüm Rize’nin başı sağ olsun. Babasının Rize’ye çok hizmetleri vardır\" dedi.

“MERT, DELİKANLI BİR ÇOCUKTU

Emekli gazeteci Necati Tuzcu, Mesut Yılmaz’ın bütün Rize gezilerini yakından takip ettiğini ve oğlunu yakından tanıdığını ifade ederek “Başbakanlık döneminde tüm gezilerinde yakınan bulunmuşluğum vardı. Bu vesile ile oğlunu da tanıyorum. Ölümüne çok üzüldük. Bütün akrabalarına ve Rizelilere başsağlığı diliyorum. Yavuz çok mert, delikanlı bir çocuktuö diye konuştu

Çayeli ilçesinde işletme sahibi olan Muhammet Bayraktar da Yavuz Yılmaz’ın iyi bir insan olduğunu kaydederek, “Haberi basından öğrendik çok üzgünüz Allah yardımcıları olsun. Büyük bir kaybımız. Babasını tanırdım kendisini tanımazdım. İyi bir insan olduğunu biliyorum\" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yavuz Yılmaz ilkokuldan görüntü

Çayeli girişinde tabeladan detaylar

Röpler

Detaylar

(Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/ÇAYELİ(Rize), (DHA)

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2)FEYZİOĞLU: ZARRAB\'I HEMEN DOSYALARIYLA BİRLİKTE İSTEMEK ZORUNDAYIZ

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ABD\'de devam eden Rıza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili olarak bakanların Yüce Divan\'da yargılanmaları gerektiğini ifade ederek, \"Zarrab\'ı hemen dosyalarıyla birlikte istemek zorundayız. Ancak ABD ile Türkiye arasında adli bir yardımlaşma anlaşması var. Oradaki dosyaları, delilleri Türkiye\'ye getirtip, buradaki bürokratların ve bakanlar hakkında hemen soruşturma açılması gerekiyor\" dedi.

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu\'nun (TÜBAKKOM) 1\'nci Genel üye toplantısına katılmak üzere Edirne\'ye geldi. Edirne Baro önünde baro başkanı Özgür Yıldırım ve diğer avukatlar tarafından karşılanan Feyzioğlu, gazetecilere ABD\'de devam eden Rıza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Davayla ilgili ciddi kaygıları olduğunu ve Türkiye\'ye yönelik bazı tehlikeleri içerdiğini ifade eden Feyzioğlu, \"Türkiye\'ye yönelik bir Tsunami geliyor. En milli hislerle uyarıyorum. Bu dava milli dava değildir ama neticelerini milletin çekeceği bir davadır. Davayı milli davaya çevirirseniz bu durumda dünyadan dışlanma tehlikesi vardır. Türkiye\'nin \'yolsuzluklara batmış bir hukuk dışı yönetilen bir devlet\' olarak damgalanma tehlikesi vardır. Böyle bir damgalanma tüm finans sistemine yönelik ağır yaptırımların uygulanmasını neticeler\" dedi.

ABD\'de davada tanıklık yapan Rıza Zarrab\'ın Türkiye\'de yargılanması gerektiğini anlatan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, \"Zarrab\'ın hemen dosyalarıyla birlikte istemek zorundayız. Ancak ABD ile Türkiye arasında adli bir yardımlaşma anlaşması var. Oradaki dosyaları, delilleri Türkiye\'ye getirtip, buradaki bürokratların ve bakanlar hakkında hemen soruşturma açılması gerekiyor. Meclis soruşturması \'açılamaz\' diyenler konuyu bilmiyorlar. Ben profesörlük tezi olarak meclis soruşturmalarını yazmış biriyim, davet ederseler yanlışları gidermekten memnuniyet duyarım. Yeni deliller çerçevesinde Anayasa Mahkemesi\'nin içtihadı da meclis soruşturmasının yeniden açılabileceği yönündedir. Daha Ak Parti döneminde de bu yapılmıştır. Koalisyon döneminde kapatılmış, bir meclis soruşturması yeniden açılarak yüce divanda yargılaması yapılmıştır. Bu bakanların mutlaka yüce divanda yargılanması gerekiyor. Elin mahkemesinde, elin ülkesinde bizi rezil etmeye hakları yoktur\" şeklinde konuştu.

Feyzioğlu daha sonra TÜBAKKOM\'un Edirne barosu konferans salonunda düzenlediği \'Türkiye\'de Cinsiyet Eşitsizliği\' konulu toplantısına katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Feyzioğlu\'nun gelişi ve karşılanması

-Avukatla selamlaşması

-Açıklamaları

-Toplantı salonu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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3)ŞANLIURFA\'DA PKK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA\'da, polis tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 4 kişi tutuklandı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK yönelik soruşturma kapsamında daha önceden belirlenen adreslere geçen hafta eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan evlerde 4\'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 Suriyeli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye bahçesinde polisin önlem alması

- Şüphelileri adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL - Kamera -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8.52 MB

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4)İKİ KATLI KERPİÇ EV YANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde depo olarak kullanılan iki katlı kerpiç ev yandı.

Sandıklı\'ya bağlı Selcik köyünde Ceniz Karamanav\'a ait içerisinde oturulmayan ve kullanılmayan eşyaların depolandığı iki katlı kerpiç evde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını fark eden köy sakinlerinin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Osman Gazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Jandarma yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, OEDAŞ ekipleri köyün elektriğini kesti. İtfaiyenin müdahalenin ardından kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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- Yangın çıkan evden geniş açı görüntü

- Yangın çıkan evde dumanlar tüterken

- Yangına itfaiye ve köy sakinlerinin müdahalesinden

75.5 MB /// 01.15\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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5)BİNLERCE KİŞİ KUDÜS İÇİN YÜRÜDÜ

MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, ABD Başkanı Donalt Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararına tepki için yürüyüş düzenlendi.

Erdemli Birlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bir süre burada eylem yapan vatandaşlar, ardından yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Devlet Bahçeli Meydanı\'na kadar yürüdü. Ellerinde \'Kudüs İslamındır\', \'Filistin halkı yalnız değildir\' ve \'Kudüs yanarsa dünya yanar\' dövizleri taşıyan kalabalık, tepkilerini dile getirdi. Yürüyüş sırasında balıkçı tekneleri de Türk Bayrağı açarak yürüyüşe destek verdi. Devlet Bahçeli Meydanı\'nda dua eden eylemciler, Kudüs konulu slayt gösterisini izledi. Bir süre slogan atan eylemciler, dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kalabalık Cumhuriyet Meydanından yürüyüşe başlarken

- Kalabalık düzergahta yürürken

- Kalabalık ellerinde dövizlerle slogan atarken

- Kalabalık Sahil kenarından meydana yürürken

- Denizde yürüyüşe destek veren tekne görüntüsü

- Yürüyüş genel görüntü

SÜRE: 03.22 dakika BOYUT: 164 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)

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6)R/V İSTE-1 KÖRFEZDE YENİ KEŞİFLERE HAZIR

HATAY İskenderun Teknik Üniversitesi İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin Araştırma çalışmalarında kullanılan R/V İSTE-1 Araştırma Gemisi mevcut donanımıyla Körfezin derinliklerinde keşif için hazır bekliyor.

R/V İSTE-1 Araştırma Gemisi, en son 100 yıllık, aynı zamanda tarihe ışık tutacak Fransız ve İngiliz istihbarat gemilerinin batığının keşfiyle gündeme geldi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi bünyesinde bulunan Deniz Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan R/V İSTE-1 Araştırma gemisiyle ilgili bilgiler verdi. Demirhan, \"İskenderun Körfezindeki balıkçılık araştırmaları yapılıyor, biyo-çeşitlilik çalışmaları, temel oşinografik araştırmalar, onun dışında deniz kirliliği, çevre kirliliği, konularında araştırmalar yürütüyor. Bunlar rutin faaliyetler. Balıkçılık araştırmaları konusunda yeterli donanıma sahibiz. Balıkçılık stoklarının yönetimi, balık storlarının durumu konusunda yada biyo-çeşitlilik konusunda yeterli donanıma sahibiz. Temel oşinografik araştırmalarımız var da RV İste-1 gemisinde donanımı güncelleyeceğiz, yeni donanımlar planlanıyor, şu anda temel araştırmaları yapabiliyoruz\" diye konuştu.

R/V İSTE-1’in örnek alma gemisi olduğunu da vurgulayan Demirhan, \"Örnek alma, ölçüm yapma gemisi, bizim anında çalışma yapmak için bir laboratuvarımız yok, ıslak laboratuvar diyoruz biz ona, balıkların özelliklerini ölçebileceğimiz şeyler burada yok. Körfezden örnek alıyoruz götürüp Fakültedeki laboratuvarlarınızda bunları işliyoruz. Normalde su ölçer cihazlarımız var, bunlarla anlık ölçüm alıyoruz, onları da yine fakültedeki laboratuvarlarda değerlendiriyoruz\" şeklinde konuştu.

Görnütü Dökümü

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-Tekneden görüntü

- Prof. Dr. Safa Ayhan Demirhan açıklamaları

SÜRE:02\'02\" BOYUT:92MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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7)DEVRİLEN ELEKTRİK DİREĞİ YANGINA NEDEN OLDU

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, devrilen elektrik direğindeki enerji hattı inşaat firmasının deposundaki kauçuk ve asfalt malzemelerini tutuşturdu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde, Çamlıtepe Mahallesi\'nde bulunan bir inşaat firmasına ait depoda meydana geldi. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu kopan enerji hattı çuvalların içerisinde bulunan kauçuk ve asfalt malzemelerini tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kauçuk ve asfalt malzemelerinin alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangını izleyen vatandaşlardan detaylar

(Haber-Kamera:NABİ YAZICI-KÖRFEZ-DHA