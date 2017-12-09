DHA YURT BÜLTENİ-13

BAHÇELİ\'DEN ABD VE ZARRAB\'A SERT SÖZLER (EK)

1)BAHÇELİ\'DEN ALANYALILARIN \'84 ALANYA\' İL TALEBİNE DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesi\'nin yeni hizmet binasının temel ama töreni ve belediye tarafından yapılan bazı tesislerin açılış törenine katıldı. Yoğun ilginin olduğu temel atma törenine katılan Bahçeli\'yi, Alanyalılar, \'82 Musul, 83 Kerkük, 84 Alanya, İl Olmak İstiyoruz\' yazılı pankartlarla karşıladı. Temel atma töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel belediye hizmetlerini anlattıktan sonra, \"Biz Alanya olarak il olmayı çoktan hak ettik. Takdir devlet büyüklerimizindir\" dedi.

\"ALANYA BİZİM İÇİN SEVDADIR\"

Alanya\'nın nazarında ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirten Devlet Bahçeli ise doğası, kumu, güneşi, tarihi mirasının güzelliğiyle huzur bulduğunu, Selçuklunun adım başı emanetlerinin izlerini gördüğünde derin heyecan yaşadığını kaydetti. Bahçeli, \"Alanya bizim için sevdadır, dün ve bugün arasında yıkılmayacak bir köprüdür, bizim için asla bitmeyecek bir sevdadır\" diye konuştu.

Alanya\'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Bahçeli, \"Çünkü Alanya il olmaya dünden hazırdır ve de bunu hak etmektedir. Zira Milliyetçi Hareket de bu talep ve tercihinizi yürekten desteklemektedir\" dedi.

\"KUDÜS İSLAM\'DIR, İFFETTİR, İTİBARDIR, EMANETTİR\"

Devlet Bahçeli konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesini de değerlendirdi. Bahçeli, şunları söyledi:

\"Kudüs\'ü kirletmek, mabetlerimizi çiğnemek, bölgemizi kana ve şiddete havale etmek için kaos imal edenlerde inanıyorum ki Müslüman Türk milletinin beddua, tepki ve direnciyle sarsılacaklardır.

Mukaddesatı mutlu varlığımızın manevi harcıdır. Bu harcı Trump istedi, Netanyahu dayattı, Siyonizm arzuladı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olmayacaktır. Haçlılara Kudüs\'ü dar eden irade hala yaşamaktadır. Hayasız akınlara, hain operasyonlara göğüs geren, meydan okuyan Türk İslam sancağı pırıl pırıl Alanya\'da, Anadolu\'nun her köşesinde parlamaktadır. Alanya\'dan sesleniyorum; Kudüs İslam\'dır, iffettir, itibardır, emanettir. İlk kıblemizin kaynağı, üç büyük mescidimizden birinin tarihi mekanıdır. Hiç kimse, hiç bir karanlık emel gerçekleri değiştiremeyecektir. Kulun hesabı varsa Allah\'ın da hesabı vardır ve hepsinden herkesten büyüktür.\"

Alanya Belediyesi\'nin 96 dönüm arazi üzerine kurduğu güneş enerji santralinin açılışını da yapan Bahçeli, \"Belediyenin güneş enerji santrali çok büyük öneme sahip. Çevreyi kirletmeden, temiz enerji elde dilmesine katkı sağlanacaktır. Diğer taraftan ülkemizin enerji konusundaki dışa bağımlılığından azaltılması konusunda bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bahçeli detay

- Kalabalık detay

- Açılan pankart detay

- Alandan detay

- Temel atma töreni ve açılış

- Bahçeli\'ye hediye verilmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Engin ANAK- Kamera: Emrah GÜL/ALANYA(Antalya), (DHA)

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2)BAKAN ELVAN: YATIRIM İÇİN İNANILMAZ BİR SÜREÇ VE FIRSAT YAŞANIYOR

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat bulunduğunu belirterek, \"AB\'nin potansiyel büyümesi kriz öncesini geçti. İnanılmaz bir canlılık var\"dedi.

Mersin\'in Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) düzenlenen OSB Üst Kurulu Akdeniz Bölge Toplantısı\'na Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, MTOSB Başkanı Sabri Tekli katıldı. Mersin, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye\'deki OSB yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat bulunduğunu söyledi. Yatırım çağrısı yapan Bakan Elvan, şöyle dedi:

\"AB\'nin potansiyel büyümesi kriz öncesini geçti. İnanılmaz bir canlılık var. Avrupa pazarında, diğer pazarlarda canlılık var . Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Kapasite kullanım oranlarımızın yüzde 80\'lere ulaştığı bir dönemde mutlaka yatırım yapılması gerekiyor. Yarın biz geç kaldık diyebilirsiniz. Yatırım yapmayanlar da bunu söyleyecektir. Bu inanılmaz bir fırsat. Özellikle 2008 krizi sonrası ilk kez 2017\'den itibaren dünya ekonomisinde ciddi bir canlanma başladı. Gelin hep birlikte fırsata dönüştürün. Daha çok üretin, daha çok ihraç edelim ve Türkiye\'yi dünyanın 2023 yılında ilk 10 büyük ekonomisi arasına sokarak dünyada neler yapabileceğimizi gösterelim.\"

Toplam yatırımların yüzde 86\'sını özel kesimi yaptığını kaydeden Elvan, yenilikçi ürün ihracatının oranının yüzde 4\'e yakın olduğunu ve bunun yüzde 15\'lere çıkmasını arzu ettiklerini ekledi.

1 MİLYON 720 BİN İSTİHDAM

Amaçlarının \'Günü kurtarmak\' olmadığını, bu anlamda Üretim Reform Paketi çıkardıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ise, şöyle devam etti:

Türk sanayisini ve OSB\'lerini yeni bir kavramla tanıştırmış bulunuyoruz. Bu kavram, yeni nesil OSB\'lerdir. Yeni nesil OSB, enerji ve hammaddenin verimli bir şekilde kullanıldığı, atıkların minimize edildiği, işletmeler arası eşgüdümün üst düzeyde olduğu, yerel kamuoyu ile entegrasyonun sağlandığı, ekolojik kalite ve sosyal dengenin kurulduğu anlayıştır. 2016 yılı sonuna kadar 173 OSB projesi tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunduk. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4.2 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı. Şu an üretime geçen parsellerde 1 milyon 720 bin kişi istihdam edilmektedir.\"

\"TEKNOLOJİ AÇIĞI KAPANDIĞINDA CARİ AÇIK SORNU KALMAYACAK\"

Sanayi 4.0\'ın getirdiği yeni bakış açısının bütün üretim ve pazarlama süreçlerini değiştirdiğinin altını çizen Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türk sanayisini büyütmenin ve ileri sanayi ülkesi hedefine ulaşmanın tek yolu, teknoloji odaklı üretimdir. Türkiye, yüksek teknoloji ile büyüyecektir. Ancak, Sanayi 4.0\'ı kavramak yetmez. Bu sürecin aktif aktörlerinden biri olmak zorundayız. Pasif tüketiciler değil, aktif üreticiler olmalıyız. Teknolojiyi tüketerek değil, teknoloji üreterek ülkemizi büyütebiliriz. Ülkemizin gelecekte nerede olacağı, bilime ve teknolojiye yapacağımız yatırımlara bağlıdır. Teknolojiye yapacağımız yatırımlar, yarın nerede olacağımızı belirleyecektir. Teknoloji açığını kapattığımızda, cari açık problemimiz kalmaz İhracatımız içindeki yüksek teknoloji ürünlerin payını, kademeli olarak yüzde 4\'ten yüzde 15\'e çıkarmamız gerekiyor. Yüzde 15 rakamına ulaşmak, ARGE, inovasyon, tasarım ve markaya yatırım yapmakla mümkün olacaktır.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakanların salona girişi

- Salondan görüntüler

- Katılımcılardan görüntüler

- Bakanlar bir arada

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 06\'48\" BOYUT: 415.32 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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3)ALTIN MADENİNE HARMANDALI VE ZEYBEKLİ TEPKİ



ÇANAKKALE merkeze bağlı Kirazlı köyünde yakında işletmeye açılacak altın madeni için yapılan ağaç kesimine karşı çıkan, Atikhisar Barajı\'nın kirleneceğini savunan çevreciler, davul ile klarnet eşliğinde harmandalı ve zeybek oynayarak protesto gösterisi yaptı.

Kirazlı bölgesinde Kanadalı bir firma adına Türk şirket tarafından işletmeye açılacağı belirtilen altın madeni çalışmaları nedeniyle dün Pekmez Deresi bölgesinde inceleme yapan Çanakkale Çevre Platformu üyeleri ve çevreciler, bugün Cumhuriyet Meydanı\'nda basın açıklaması düzenledi. Çevreciler meydana ellerinde, \'Siyanürlü su ile abdest alınmaz\', \'Su yaşamdır\', \'Tabiata saygı aklın vicdanıdır\', \'Altıncı filo Kazdağları\'ndan defol\', \'Ağaç yeşilken, su maviyken, çocuk gülerken\', \'Etme, eyleme, Atikhisar\'ımızı kirletme\', \'Kazdağları\'nda adalet, \'Dünya bizim evimizdir\', \'Atikhisar, \'Atık\'hisar olmasın\', \'Su hayattır satılamaz\' ve \'Hiçbir şey sahipsiz değil. Su bizim, doğa bizim, çocuk bizim\' yazılı döviz ve pankartlarla geldi.

Kazdağları\'nda altın madenciliğine tepki gösteren Çanakkale İDA Dayanışma Derneği Başkanı Hicri Nalbant, \"Bizim için hayat kaynağı olan Kazdağları bin pınarlı İda Dağı, şimdi ruhsat ruhsat satılıyor. Havamız, suyumuz, ormanlarımız, tarım alanlarımız tümü yok edilmek isteniyor. Kısacası yaşam yok edilmek isteniyor ama buna izin vermeyeceğiz\" dedi.

Basın açıklamasının ardından çevreciler, \'Altıncı şirket, Çanakkale\'yi terk et\', \'Diren Atikhisar, Çanakkale seninle\', \'Ormanıma, suyuma, Kazdağları\'ma dokunma\' ve \'Ormanıma, suyuma, toprağıma dokunma\' sloganları attı.

Çevreciler ardından altın madeni için ağaç kesimine, davul ile klarnet eşliğinde harmandalı ve zeybek oynayarak tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Cumhuriyet meydanındaki basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

- Basın açıklamasında çevrecilerin elindeki döviz ve pankartlardan görüntüler

- Hicri Nalbant açıklama görüntüsü

- Basın açıklamasında slogan atan çevrecilerden görüntüler

- Çevrecilerin harmandalı ve zeybek oynamasından görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)ADIYAMAN\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

ADIYAMAN\'da 3 adrese düzenlenen operasyonda 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar ve 882 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Düzenlenen baskında 812 uyuşturucu hap, 38 gram esrar, 1 hassas terazi ve 882 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigara ve uyuşturuculara el konulurken, Murat K., Cihan S., Abidin B., Özkan E. ve Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Minibüsün acile gelmesi

- Güvenlik önlemi alınması

- Şüpheliler elleri kelepçeli indirilmesi

- Şüpheliler acile götürülmesi

- Şüpheliler minibüse bindirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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5)TRABZON\'DA BAKKALIN CEZA İSYANI

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde işyeri bulunan 65 yaşındaki Osman Öztürk, zabıta ekiplerince kendisine yazılan ceza makbuzlarına tepki gösterdi. Ceza kağıtlarını üzerine iliştiren Öztürk, eline adlığı süpürgeyle de sokağı süpürerek haksız olduğunu öne sürdüğü cezaları protesto etti.

İlçede bakkal işleten emekli Osman Öztürk, iş yeri önüne araçların park yapmaması için el arabasıyla yolu kapattığı gerekçesiyle Akçaabat Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kendisine sürekli ceza yazıldığını öne sürdü. Ceza kağıtlarını üzerine iliştirip, sokağı süpürerek tepkisini dile getiren Öztürk, son 6 ay içerisinde toplam 800 lira civarında kendisine kesilen para cezalarının haksız olduğunu savundu.

\"BEN CEZALIK ADAM DEĞİLİM\"

Uzun yıllardır ilçede çalıştığını ve sicilinin temiz olduğunu belirten Öztürk, şöyle dedi:

\"1959 yılından beri Akçaabat’ta çalışıyorum. Ayakkabı boyacılığı yaptım, simit sattım, meyvecilik yaptım, yapmadığım hamallık kalmadı. Ama temiz olarak yaptım. Adam gibi işimi yaptım. Bugüne kadar seceremi takip edin, ben cezalık adam değilim. Cezanın kimlere yazıldığını herkes çok iyi biliyor. Burada yasak levhası olmasına rağmen bir yetkili buraya aracını çekmek istedi. Biz de kendisine ‘Mal boşaltacağız, buraya çekme’ dedik. Bunun üzerine bu kadar ceza yazılmaya başlandı.\"

Görüntü Dökümü

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Cezalara tepki veren Öztürk\'ün sokaktaki görüntüleri

Öztürk\'ün iş yerinden görüntü ve detaylar

HABER: TRABZON/DHA

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