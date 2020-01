DHA YURT BÜLTENİ-13

1)SİLOPİ\'DE TERMİK SANTRALİ SAHASINDA PATLAMA: 3 YARALI



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarında bulunan termik santrali sahasında kömür çıkarılma işleminde kullanılan dinamitin patlaması sonucu aralarında 1 maden mühendisinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Silopi ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Görümlü beldesi yakınlarında bulunan termik santrali sahasında patlama meydana geldi. Santral sahasında, kömür çıkarılmak için dinamit kullanılması sırasında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamada maden mühendisi Zeynel Tuğargöl, işçiler Musa Yelboğa ile Mustafa Yürükbaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin burada yaptıkları ilk müdahalenin ardında ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı işçilerin tedavisi sürüyor.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

2)BAKAN ELVAN, \'ZEYTİNYAĞI ŞENLİĞİ\'NE KATILDI

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Suriye sınırındaki Kilis\'te, Zeytinyağı Şenliği\'ne katıldı. Zeytin hasadı yapıp, fidan diken Bakan Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının terör unsurlarından temizlenmesi ile Kilis\'in güvenli hale geldiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis\'e gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kocabeyli Köyünde Organik Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde gerçekleştirilen \'Zeytinyağı şenliği\' törenine katıldı. Burada zeytin hasadı yapıp, yeni fidan diken Bakan Elvan, zeytin işleme tesisinin de açılışını gerçekleştirdi.Törende yaptığı konuşmada Kilis zeytini ve zeytinyağını dünya markası yapma konusunda çalışmalar olduğunu anlatan Bakan Elvan, \"Kentteki zeytinin ve zeytinyağının nasıl dünya markası yapılacağına dair görüşmeler var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Kilis\'e gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Kilis öyle bir zeytinyağına sahip ki dünyanın dört bir yanında markalaşması halinde yüksek fiyattan talep edilen bir ürün olması için her türlü değere sahip. Bunun için tanıtımı ve pazarlaması konusunda GAP İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı her türlü desteği verecek\" dedi.

Terör örgütü DEAŞ\'ın varlığının geçmişte Kilis\'i rahatsız ettiğini ancak Fırat Kalkanı Harekatı ile artık kentin güvenilir olduğunu da vurgulayan Elvan, \"Kilis\'in güvenliği Türkiye\'nin güvenliğiyle aynı anlama gelmektedir. Hatırlarsanız bir ara densizlik yaptılar. Fırat Kalkanı Harekatı\'nı başlattık. Şimdi Kilis en az diğer iller kadar güvenlidir. Yanı başımızda halen savaş devam diyor. Bizim dayanışmamız, birliğimiz o kadar önemli ki bunları sürdürdüğümüz takdirde vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktığımız sürece Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir\" diye konuştu.

Açılışını yaptığı tesisi dolaşan Bakan Elvan, yoldan geçen sürücülere küçük şişelerde zeytinyağı ikram etti.

3)KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ İLE ANNE VE BABASI YAN YANA DEFNEDİLDİ

GAZİANTEP\'te 5 kişinin öldüğü kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Ali Kartal ile yanındaki anne ve babası yan yana toprağa verildi.Nizip\'ten Gaziantep\'e dün sabah giden Ali Kartal yönetimindeki minibüs Şaban Arık yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi öldü. Kazada yaşamını yitiren Şaban Arık ile Abdulrahim Çevik dün toprağa verilirken, otopsileri tamamlanan minibüs sürücüsü Ali Kartal, annesi Saliha ile babası Mehmet Kartal\'ın cenazeleri bugün yakınları tarafından ilçeye getirildi. Öğle vakti Hazreti Ali Camii\'nde kılınan cenaze namazı ardından Kartal ailesi fertleri Nizip Asri Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

4)EMPATİ İÇİN 1 DAKİKALIĞINA ENGELLİ OLDULAR

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle, \'1 dakika engelli olur musunuz?\' etkinliği düzenledi. Programda vatandaşlar tekerlekli sandalye kullanarak veya gözleri kapatılarak 1 dakikalığına engelli oldu.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Durdu Yetkinşekerci, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve engelliler katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Yusuf Çelebi, engellileri kan verme ve organ bağışlamaya davet ederek, “Bizim sorunumuz toplumun sorunu ise, toplumun sorunu da bizim sorunumuzdur. Eğer başka ailelerin bireyleri böbrek problemi nedeni ile evlerinden çıkmıyor ise, aradıkları kanı bulamadıkları için aileler bireylerini kaybediyorlarsa eğer kalp yetmezliği gibi bir sıkıntı varsa bu vücut toprak olacaktır başka bir şey değil. O zaman toprak olmak yerine bu vücut can kurtarsınö dedi.

Konuşmaların ardından Yusuf Çelebi, organ bağış sözleşmesini imzalayarak bütün organlarını bağışladı. Alandaki bazı engelliler de organlarını bağışlayarak, Kızılay’ın kurduğu stantta kan bağışında bulundu. Durdu Yetkinşekerci ise, tekerlekli sandalyeye oturarak alana kurulu rampa ve engellerin arasından geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, gözlerini kapatarak görme engellilerin kullandığı bastonla yürümeye çalıştı.

5)FİLM GİBİ KUYUMCU HIRSIZLIĞINA 3 GÖZALTI

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, cami avlusuna bakan duvarını kırarak girdikleri kuyumcudan 50 bin TL değerinde altın takı, kol saati, döviz ve Türk Lirası çalıp, kayıplara karışan 3 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Ezine ilçesi Atatürk Caddesi\'nde, Bülent Ünal\'a ait kuyumcu dükkanına, geçen 30 Kasım Salı günü saat 00.30\'da, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren ve hırsızlık yapıp kaçan Ö.U. (24), S.Ü. (29) ve B.P. (20), polisin titiz ve dikkatli çalışması sonucu Çanakkale\'de yakalandı. Çanakkale Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu soygununa karışan şüpheliler S.Ü ve B.P.\'nin verdiği bilgiler doğrultusunda, işyerinden çalınan 50 bin TL değerindeki ziynet eşyası, kol saati, döviz ve Türk Lirası\'nı Çanakkale\'deki evlerinde ve İzmir\'deki bir kuyumcuda ele geçirdi.

HIRSIZLIK İÇİN ÇALINTI OTOMOBİL KULLANILMIŞ

Film gibi soygun olayında titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten polis, yapılan tahkikat neticesinde olayla ilgili detaylara da ulaştı. Şüphelilerin, soygunu gerçekleştirdikleri gün, önce Çanakkale Merkeze bağlı Barbaros Mahallesi\'nden 17 PL 756 plakalı bir otomobili çaldıkları, çalıntı araçla Ezine ilçesine giderek soygunu gerçekleştirdikten sonra da Çanakkale merkeze bağlı Çınarlı Köyü\'nün Dardanos Mahallesi\'ne çalıntı aracı bırakarak, S.Ü.\'nün kullandığı 35 DBR 07 plakalı araçla İzmir\'e kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kuyumcudan çaldıkları altınların bir kısmı, İzmir\'de bozdurdukları belirlenen kuyumcu dükkanında ele geçirildi. Diğer altınlar, kol saatleri ve paralar ise şüphelilerin Çanakkale\'deki evlerinde yapılan aramada bulundu. Polis, kuyumcu dükkanının duvarının kırılmasında kullanılan manivela demirini de, şüpheli S.Ü\'nün Çanakkale Merkeze bağlı Gökçebayır Köyü\'ndeki deposunda yapılan aramada ele geçirdi. Depoda ayrıca, 6 Kasım 2017 tarihinde Çanakkale Merkezi\'ndeki Esenler Mahallesi\'nden çalınan 26 KS 621 plakalı otomobil de parçalanmış halde bulundu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan kuyumcu ve otomobil hırsızlığı şüphelileri, adliyeye sevk edildi.

6)KAYMAKAMLIĞI YUVASI OLDU, \'KAMU\' ADI VERİLDİ

İZMİT Kaymakamlığı\'nı mesken edinen kediye \'Kamu\' adı verildi. Kaymakamlığın içerisinde gezen, kaymakamın makamına kadar giren \'Kamu\' herkesin ilgi odağı oldu. İzmit Kaymakamlığı\'nı yaklaşık 3 ay önce mesken edinen, personel tarafından \'Kamu\' adı verilen kedi, kaymakamlığın maskotu haline geldi. Kaymakamlık personeli tarafından maması alınan ve bina içerisinde rahatça gezen kedi, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Kimi zaman İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu\'nun makam odasında, kimi zaman ise bekleme salonunda gezip vatandaşların yanında sandalyeye oturan \'Kamu\' herkes tarafından seviliyor. İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da \'Kamu\' nun makamında ve kaymakamlık binasındaki fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak, \"Benim adım \'Kamu\', kaymakamlığın yeni kedisiyim. Önce kapıda, sonra bekleme sıralarında ve nihayet makamdayım\" yazdı.

