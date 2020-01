DHA YURT BÜLTENİ-13

Van\'da PKK\'nın kış üslenmesine darbe



Van\'ın Edremit ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat, bomba, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit\'te terör örgütü PKK\'nın şehir yapılanması YPS\'nin kış üslenmesine hazırlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kurubaş Mahallesi kırsalına \'Şehit Jandarma Er Ali Karaca\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 1 G-3 piyade tüfeği, 6 G3 piyade tüfeği şarjörü, 170 G3 piyade tüfeği fişeği, 2 Rus menşeili el bombası, 920 gram A-4 patlayıcı, 1 gece görüş dürbünü, 4 uyku tulumu, 3 mat, 1 sırt çantası, 1 piknik tüpü, 22 pil, 1 çaydanlık, 2 tencere, 2 fincan, 2 su bardağı, 2 tabak, 4 kaşık, 3 çatal, 500 gram çay, 1.5 gram küp şeker, 2 litre ayçiçek yağı, 500 gram zeytin ve 1 paket bulaşık deterjanı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işık: Dava, iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu/EK

IŞIK, KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Mardin’de incelemelerini sürdüren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valilik ziyaretinin ardından bir otelde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Salondaki davetlilerle tek tek tokalaşan Başbakan Yardımcısı Işık, Mor Gabriel Manastırı\'na ait kabristan tapusunun iade edilmesiyle ilgili Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile ayaküstü sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık, arazi sorununun çözüldüğünü Akyüz\'e aktardı. Mardin Kalesi’nin turizme açılması ile ilgili bir soru üzerine Başbakan Yardımcısı Işık, daha önce Milli Savunma Bakanı olarak Mardin\'e iki defa geldiğini, ziyaretlerde AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun bu konuyu açtığını hatırlatarak, o dönemde arkadaşlarına teknik çalışma yapmaları talimatını verdiğini anlattı. Işık, \"Burası kullanılan bir üs, yani bir radar. Bildiğim kadarı ile NATO\'nun da faydalandığı bir radar. Dolayısıyla bununla ilgili bir teknik çalışma yapın diye talimat vermiştim. Bu bir anda bitirilecek bir çalışma değil. Yanındaki tepeye taşınması bir ihtimal olabilir. Bunun teknik olarak askeri değerlendirmesi yapıldıktan sonra bir karar aşamasına gelinir. Şu anda bildiğim kadarı ile üzerinde çalışılıyor\" diye konuştu. STK temsilcileriyle tokalaşma sırasında Mardin Sakatlar Derneği Başkanı Hasan Anuk, Başbakan Yardımcısı Işık\'a, gümüşten yapılmış el işi Türkiye armalı telkari bir rozet taktı. STK temsilcileri ve kanaat önderiyle yapılan istişare toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kastamonu\'da 2 ev yandı, 5 kişilik aile kayıp/EK

ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Ev sahibi Fazıl Çataloğlu\'nun torunu Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, delil torbalarına konularak enkazdan çıkarıldı. Enkazda, cumhuriyet savcısı nezaretinde arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, ellerindeki kazma ve küreklerle diğer 4 kişiye ait iz arıyor. Öte yandan Fazıl Çataloğlu\'nun, orman yolunda terk edilmiş bulunan traktöründe ve çevresinde de incelemeler sürüyor.

TRAKTÖR BULUNDU

Kayıp olan 5 kişilik Çataloğlu ailesi ile ilgili yanan evin enkazında ve çevrede ormanlık bölgelerde aramalar sürerken, kayıp traktöre ulaşıldı. Fazıl Çataloğlu\'na ait traktör, evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Elmayakası köyü mevkisinde, ana yoldan yaklaşık 20-25 metre içeride orman yolunda terk edilmiş bulundu. Arkasında römorku da bulunan traktörün etrafına güvenlik şeridi çekildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, traktörde ve çevresinde inceleme yaptı. İlk incelemede kayıp ailenin izine rastlanmadı. İncelemeler sürüyor.

Tekirdağ\'da 4 PKK\'lı tutuklandı

Tekirdağ\'da terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 9 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan ve 19 Kasım günü ilçenin Kızılpınar Mahallesi\'nde çöp konteynırlarıyla yol kapatma eylemi yapan şüphelileri belirledi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün ortak eş zamanlı belirlediği adreslere düzenlediği operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartlar, bilgisayar ve hard diskler ele geçirildi. Polisin operasyonları kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne soruşturmaları yapılan şüphelilerden birinin terör örgütü PKK/KCK\'nın kırsal alanda silahlı faaliyet gösterdiği, diğerlerinin ise terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5\'i bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 1 kişi başka bir ildeki soruşturması nedeniyle bu ile gönderildi. Emniyetteki 4 şüphelinin soruşturmaları ise devam ediyor.

Nikah öncesi Hepatit C\'li olduğunu öğrenen Faslı gelin ilaçlarını alamıyor



Konya\'da Fas uyruklu, 26 yaşındaki Hınd Srıfı, geçen yılın mayıs ayında 25 yaşındaki Kamil Küçükkeskin ile nikah işlemleri için sağlık kontrolüne gittiğinde karaciğer hastalığı olan \'Hepatic C\' olduğunu öğrendi. Hastalık nedeniyle 73 kilodan 43 kiloya düştüğünü öne süren 40 günlük bir bebeği bulunan genç kadın, hastalığı evlenmeden önce var olduğu için yaklaşık 150 bin lira tutarındaki ilaçlarının SGK tarafından karşılanmadığını söyledi.

Fas\'tan 2 yıl önce Antalya\'ya gelen Hınd Srıfı burada yakınları aracılığıyla Konya\'da oturan ve bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Küçükkeskin ile tanıştı. Ardından çift arasında duygusal ilişki başladı. Geçen yıl mayıs ayında evlenmeye karar veren çift, nikah işlemleri için sağlık kontrolüne gitti. Sağlık ocağında yapılan kontrollerde Srıfı\'nın \'Hepatit C\' hastası olduğu belirlendi. Çift evlendi ve 40 gün önce Nevzat ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi.

HER GÜN BİRAZ DAHA ÖLÜYÜROM

73 kilodan 43 kiloya kadar düştüğünü ve her gün biraz daha güçsüzleştiğini belirten Hınd Srıfı Küçükkeskin, Türk vatandaşı ve sosyal güvencesi olmadığı için tedavi olamadığını belirtti. İlaçlarının yaklaşık 150 bin lira tutarında ileri süren Srıfı Küçükkeskin, \"Yeni doğum yaptım. Çocuğuma da zarar gelecek diye korkuyorum. İlaca 150 bin lira dediler. Her gün 1 kilo veriyor gibiyim. Biz yardım istiyoruz. Biz mal, mülk istemiyoruz. Sadece ilaç istiyoruz. Her gün bir kilo veriyorum. Her gün ölüyorum\" dedi. Kendisinin sigortalı bir işte çalışmasına rağmen eşinin bu hastalığı ile ilgili olarak sosyal güvenceden yararlanmadığını belirten Kamil Küçükkeskin, şunları söyledi: \"Nikah işlemleri için sağlık ocağına gittik. Burada kan tahlili yaptılar. O zaman \'Hepatit C\' hastalığı olduğunu söylediler. 1 ay sonra hastaneye tekrar gittik. Eşime biyopsi yaptılar. Üreyen cins olduğunu, tedavi edilmemesi durumunda eşimin günden güne zayıflayacağını ve tedavi edilmezse öleceğini söyledi. İlaç için başvuru yapıldı. Yabancı uyruklu, Fas vatandaşı olduğu için ilaçlarını devlet karşılamadı. Birçok yere başvurduk, ancak bir sonuç çıkmadı. Ben asgari ücret alıyorum. Bu parayı karşılamam mümkün değil. Eşim 43 kiloya kadar düştü. Gün gün eriyor. 40 günlük bebeğimiz oldu. Bu ilacın tedarik edilmesini istiyoruz. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar.\" SGK İl Müdürlüğü yetkilileri ise Hınd Srıfı Küçükkeskin\'in, hastalığının evlenmeden önce başladığını belirterek, \"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu\'nun 64\'üncü maddesinde \'Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları\' kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti olduğundan, tedavi masraflarının kurum masrafları tarafından karşılanamamaktadır\" dedi.

Bursa\'da hırsızlık suçundan aranan 27 kişi eş zamanlı yakalandı



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık suçundan aranan 27 kişiyi düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ev ve işyerlerinde yakaladı. Gözaltına alınan kadınlarında bulunduğu şüpheliler adliyeye çıkartıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği aralarında hırsızlık suçundan aralarında kesinleşmiş 3-10 yıl arasında hapis cezası da bulunan 27 kişinin adresini belirledi. Sabah saatlerinde bu kişilerin ev ve işyerlerine eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Asayiş Şubusi\'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Güven Timleri ve Yunusları\'nda destek verdiği operasyonda aranan 4\'ü kadın toplam 27 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan bu kişiler bugün adliyeye çıkartıldı.



