DHA YURT BÜLTENİ-13

Görenleri ağlatan şiddet; Uyurken üzerine kızgın yağ döktü, başına satırla vurdu/EK

\'TELEFONUMU KARIŞTIRINCA KIZDIM\'

Cumhuriyet Karakolu\'nda ifadesi alınan Emine Sayar, Ayhan Akdemir ile 8 yıl önce boşandıklarını ancak hala birlikte yaşadıklarını, olay günü telefonunu karıştırdığı için ona çok kızdığını ileri sürdü. Genç kadın ifadesinde şunları söyledi: \"Sabah evde otururken Ayhan, benim cep telefonumu karıştırdı. Buna kızıp elinden telefonu aldım o da yatak odasına gidip uyudu. Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca bana saldırdı, mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. \'Yaklaşma vururum\' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince başına satırla vurup evden kaçtım.\" Öte yandan yoğun bakımda tedavi edilen Ayhan Akdemir\'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Haber:ADANA,(DHA)

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Tepki çeken o satış ihalesi durduruldu

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt mahalleleri başta olmak üzere toplam 16 kırsal mahallede halkın yaşadığı arazilerin bir kısmının Hazine tarafından ihale yoluyla satışa çıkartılmasıyla ilgili CHP ve AK Parti Ayvalık ilçe başkanlarından köylüleri sevindirecek açıklama geldi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, ihalelerin durdurulduğunu açıkladı.

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, 16 kırsal mahallede halkın yıllardır yaşadığı ev ve arazilerinin bir bölümü, 6292 sayılı Orman Köylüleri\'nin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği tarım arazisi olarak, bir bölümü ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği arsa statüsü ile Hazine tarafından satışa çıkarıldı. Bazı evler için 45 bin liraya ulaşan satış fiyatı ile ihalenin açık usulle yapılacak olmasına köylüler tepki gösterdi. Başta Çamoba Mahallesi\'nde olmak üzere köylüler imza kampanyası başlattı. İlk etapta 200 imza toplandı.

\"HALKIMIZIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ\"

Köylerinde 11 evin satışa çıkarıldığını belirten Akçapınar Mahallesi Muhtarı Yasin Ataş, \"Mahallem 450 haneli. 2011 yılında tespit oldu ama yürürlüğe geçmesi 2014-2015 yılları arasında oldu. Mahallemin yüzde 60\'ı Maliye\'den evlerinin, arazilerinin satışını aldı ama geri kalanı şu anda ihale edilip satışı yapılacak. Köylümüz, çok zor durumda. Köylülerimiz arasında ev ve arazisini satın alabilecek arkadaşlarımız var ama alamayacak olanlar da mevcut. Metrekareye göre evlere farklı fiyatlar belirlenmiş ama aralarında 45 bin liraya kadar olan evler var. Haksızlık oluyor. Mağduriyetin giderilmesi için imza kampanyası başlattık. 2 bin 3 imza topladık. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz\" dedi.

\"SATIŞA ÇIKARILAN EVLER İÇİN ANKARA\'DAN KAYSERİ\'DEN TELEFONLAR ALDIK\"

70 bin liraya ulaşan ev fiyatları olduğunu ifade eden Tıfıllar Köyü Muhtarı Mehmet Karaman \"2011 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde tarımsal amaçlı kullanılan Hazine arazilerinin devri 15 bin lira bedelle yarısı devlet destekli olmak kaydıyla alındı. Diğer vatandaşların tarımsal amaçlı kullanmadıklarını belirtikleri arazileri, internet üzerinden açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Değerler dönüm başına 45 bin liraya çıkıyor ve açık ihale usulü ile evlerinin ihaleye çıkarılması insanları rahatsız ediyor. Bu evlerin doğrudan içinde yaşayan insanlara satılması gerekiyor. Mağduriyet yaşanmakta. Bu evleri yeter ki bizlere versinler alırız. Bugün Kayseri\'den Ankara\'dan telefonlar alıyoruz bu evler için\" dedi.

\"SENELERDİR OTURDUĞUM EVİ AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞA ÇIKARIYORLAR\"

Akçapınar Köyü\'nde yaşayan ve evi satışa çıkarılan 52 yaşındaki Ramazan Gökçe, \"Senelerdir oturduğum doğduğum ev satıclacak. burası. 52 yaşındayım. Şu an \'Arazini satıyoruz\' diyorlar ama evimizi satışa sunmuşlar. 41 bin lira bedel konulmuş bunu bizim ödeyecek gücümüz yok\" dedi. Mağdur köylülerden Metin Atılgan da \"Evlerimizi açık arttırmaya çıkardılar. \'Almak için dilekçe verin\' dediler. Bize açık arttırma dilekçesi vermişler, nereden bilelim? Biz evleri kendimiz yaptık. Kendi elimizle yaptığımız evleri açık arttırmaya çıkarıyorlar\" diyerek, tepkisini dile getirdi.

\"KÖY EVİ BUNLAR YALI DEĞİL Kİ\"

CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker ile birlikte Çamoba Mahallesi\'ne giden CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm de konuyu TBMM\'ye taşıyıp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Tepkiler sürerken köylüleri rahatlatacak açıklama CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker\'den geldi. Toker, Milletvekili Mehmet Tüm, köylüler ve kendilerinin girişimleri sonucunda ihalelerin durdurdurulduğu söyledi. Toker, şunları söyledi: \"Kırsal mahallerde, yan yana evlerden birini ev, birini tarım arazisi olarak kabul etmişler. Bir başka ilginçlikte metrekaresi biri için 16 liradan diğeri için 60-65 liradan işlem yapılmış. Halbuki köy evi burası yalı değil ki. Köylü huzursuz olmuş. Milletvekili Mehmet Tüm ile kırsal mahallere gittik. Ben, \'Evimi istiyorum\' diye bir metin hazırladım. Köylü imza topladı. Mağdurlarla görüştük. Vekilimiz soru önergesi verdi. Olayın duyurularak ört bas edilmesini önlemekti amaç. Çünkü birçok şey gizli saklı ihalelerle gidiyor ve sonuçta mağdur olan vatandaş, köylü oluyor. Dar gelirli kesim mağdur oluyor. Ağalara beylere bir şey olmuyor. Onlar zenginleşiyorlar. Daha sonra AKP Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ile de görüştü vekilimiz ve Maliye Bakanlığı\'nda girişimleri oldu. Dün (Salı) akşam aldığımız bilgiye göre, ihale durdurulmuş. Herhalde Milletvekili Aydınlıoğlu da bu işi takip etme durumunda kaldı. Bu iş CHP teşkilatının ve Balıkesir milletvekillerinin çabası ile bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bu konu bize gelmeseydi, üzerinde durmasaydık ve dürtmeseydik iktidar milletvekillerinin üzerinde duracaklarını sanmıyorum. Şu an da bu mağduriyet giderildi. Umarım hep yaptıkları gibi Zeytin Yasası\'nda olduğu gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürmezler. Biz bir Ayvalıklı olarak CHP ilçe teşkilatı ve belediye olarak bu haksızlıkların karşısında duracağız. Amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Amaç bu halkın mağduriyetini gidermek.\"

\"KÖYLÜNÜN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA TEKRAR ÇALIŞMA YAPILACAK\"

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, da 16 kırsal mahallede, yaklaşık 400\'e yakın satışı kapsayan ve 4 Aralık\'ta ilki 16 evin satışını içeren ihalelerin durdurulduğu doğruladı. Kıtay, \"Dün (Salı) akşam itibariyle Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu ve İl Başkanımız Hasan Demirarslan\'ın girişimiyle köylümüzün sıkıntılarının aktarıldığı Maliye Bakanımız\'ın verdiği talimatla ihaleyle yapılacak satışlar durduruldu. Bununla ilgili köylümüzün isteği doğrultusunda tekrar çalışma yapılıp değerlendirmeye alınacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akçapınar Mahallesi Muhtarı Yasin Ataş ile röp.

-Tıfıllar Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaman ile röp.

-Akçapınar Mahallesi\'nde iki köylü ile röp.

-CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker\'in açıklaması

-Ev ve arazilerin satışı çıkartılacaı köylerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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Cezaevine muhabbet kuşuyla gitti

AYDIN\'da, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 ay önce cezaevinden firar eden Y.B. (Yaşar Bayram), kendisini teslim olması için ikna etmeye çalışan babasına \"Muhabbet kuşu olmadan cezaevine gitmem\" deyince arzusu yerine getirildi. Babasının kuşunu getirmesiyle teslim olan Y.B., elleri kelepçeli halde ve muhabbet kuşuyla birlikte cezaevine götürüldü.

Yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B., 1 ay önce Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar etti. Bir aydan beri her yerde aranan Y.B., teslim olmaya yanaşmayınca devreye babası Rıfat B. girdi. Baba Rıfat B., oğlunu ikna ederek teslim olmasını sağladı. Dün (salı) kendi elleriyle oğlunu polise getirerek, teslim etti.

MUHABBET KUŞU İSTEDİ

Babası tarafından muhabbet kuşu sözüyle ikna edilerek polise teslim edilen Y.B., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Y.B. cezaevine götürülürken, muhabbet kuşunu da kendisiyle birlikte götürdü.

\"BELKİ ZEVKİM ÖYLEDİR\"

Öte yandan cezaevinden bir ay önce firar eden ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan B.G. (Bahtiyar Göngür) (18) de Efeler Atatürk Bulvarı üzerinde polis tarafından yakalandı. Y.B. ve B.G., birbirine kelepçeli olarak cezaevine götürüldü. Y.B. gazetecilerin, \"Muhabbet kuşunu da mı cezaevine götüreceksin\" sorusuna \"Sana ne belki zevkim öyle istiyor\" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye çıkışı

- B.G. ve Y.B. görüntü

- Kafesteki kuş ve baba Rıfat B.\'dan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Burdur\'da özel idare bütçesi 89 milyon

Burdur İl Özel İdaresi\'nin 2018 mali yılı bütçesi 89 milyon lira olarak belirlendi.

Burdur İl Genel Meclisi\'nin Kasım ayı 20\'nci birleşimi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu\'nda Başkanvekili Ali Evren başkanlığında yapıldı. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyon Başkanı Ali Coşkun tarafından okundu. Coşkun, Mali Hizmetler Müdürlüğü\'nün 2018 mali yılı İl Özel İdaresi bütçe taslağının komisyonca incelendiğini belirterek, \"2018 mali yılı bütçesinin, bütçe denkliği gözetilerek 89 milyon lira olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür\" dedi. Coşkun, 2018 yılında İl Özel İdaresi olarak Burdur köylerinde 75 kilometre sıcak asfalt, 75 kilometre birinci kat asfalt ve 138 bin metrekare kilit parke döşeneceğini, bunlar için 36 milyon 782 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan detay

- Ali Coşkun\'un raporunu okuması

- Detay

130 MB /// 04.08\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Dünya şampiyonu güreşçiye memleketi Siirt\'te coşkulu karşılama



Polonya\'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan, memleketi Siirt\'te büyük bir coşku ile karşılandı.

Polonya\'nın Bydgoszcz kentinde 20-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar müsabakaları yapılan finalinde 48 kiloda Evin Demirhan rakibi Ritu Ritu’yu finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu olduktan sonra bugün memleketi Siirt\'e gelen Evin Demirhan, büyük bir coşku ile karşılandı. İstanbul\'dan, Batman\'a uçakla gelen Evin Demirhan\'ı burada sporcu arkadaşları ve Gençlik İl Müdürlüğü yetkilileri karşıladı. Yaklaşık 50 araç konvoyu ile Batman\'dan Siirt\'e kara yolu ile gelen Evin Demirhan\'ı, Vali Vekili Bünyamin Kuş karşıladı. Hükümet konağında karşılanan dünya şampiyonu Evin Demirhan\'ı karşılayan Vali Yardımcısı Kuş, Demirhan\'ın aldığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, \"Sporcumuz Evin Demirhan büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Biz kendisini kutluyoruz ve başarılarının devamı bekliyoruz\" dedi. Vali Vekili Bünyamin Kuş, daha sonra Dünya şampiyonu olan Evin Demirhan\'a tam altın takarak ödüllendirdi. Siirt Valiliği\'ne yaptığı ziyaretin ardından Siirt Belediyesi\'ne geçen Demirhan\'ı burada da Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad karşıladı. Demirhan\'ı kutlayan Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad, sporcuya 3 bin lira yazılı bir çek vererek, sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Şampiyon Evin Demirhan\'ın Siirt Valiliğine gelmesi,

-Sporcu arkadaşları tarafından desteklenmesi;

-Evin Demirhan\'ı kutlayan Valinin ödül vermesi,

-Siirt Belediyesine yapılan ödül töreni,

-Belediye Başkan Vekilinin Evin Demirhan\'a ödülü vermesi,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Burdur\'da Grup Sezgiler konseri

BURDUR\'da Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Grup Sezgiler konser verdi.

Burdur\'da Mevlid Kandili dolayısıyla Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından konser programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen ve Başakşehir Belediyesi Bilgievlerinde müzik öğretmenliği yapan öğretmenlerden oluşan Grup Sezgiler\'in konser verdiği etkinliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, müdür yardımcıları Hüseyin Çetinçakaya ve Süleyman Çakıcı, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Kuran okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Mücahit Kılınç, müziğin sadece popüler kültürün dayattığı konu, obje ve materyalist sığ içerikten ibaret olmadığını öğrencilere göstermek için bu konseri düzenlediklerini belirtti. Konserde grup sevilen ezgilerini Burdurlularla birlikte seslendirdi. Program sonunda etkinliğe katkı sunanlara plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan detay

- Kuran okunması

- İstiklal Marşı

- Mücahit Kılınç\'ın konuşması

- Konserden detay

174 MB /// 05.34\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)