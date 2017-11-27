DHA YURT BÜLTENİ-13

Sınırı annesinin sırtında geçen Gineli Mohamed donarak öldü /EK

KÜÇÜK MOHAMED, ERZURUM\'DA TOPRAĞA VERİLDİ

İran sınırından kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaparken, annesi Fotoumata Koumabassa\'nın sırtında, Karasu çayını geçtiği sırada ıslandıktan sonra donarak, ölen 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa\'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Asri mezarlık içinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait gasilhaneye getirilen küçük Mohamed\'in cenazesi, burada yıkandı. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Kadın Konuk Evi\'ne yerleştirilen acılı anne Fotoumata Koumabassa da oğlunun cenazesine katıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı din görevlisi Hüseyin Yılmaz\'ın kıldırdığı cenaze namazında İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve personel, küçük Mohamed için saf tuttu. Mohamed Koumabassa\'nın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıktaki çocuk parselinde toprağa verildi. Minibüsün içinde bekleyen acılı anne, oğlu toprağa verilirken, aracın kapısını açarak, izledi. Küçük Mohamed annesi, oğlu defnedilirken, gözyaşlarına boğuldu. İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce küçük çocuğun mezarına çelenk konuldu. Malezya\'dan İran\'a geldiğini anlatan Fotoumata Koumabassa, burada anlaştığı bir taksicinin belgelerini elinden aldıktan sonra kendilerini sınıra bırakarak, kaçtığını söyledi. Koumabassa, kendilerinin de yürüyerek, Türkiye\'ye giriş yapmak isterken, başlarına bu felaketin geldiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Defnedilmesinden görüntü

-Genel ve detay

Haber:Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)

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Köprüye takıldı

AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki demiryolu köprüsüne beton mikseri sıkıştı. Beton mikseri, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi.

Mikserin takılı kalmasıyla akan trafik yaklaşık bir saat kısmen aksadı. Yağan yağmur nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Mikser sürücüsü dalgınlıkla köprüye girdiğini söyledi. Bugün saat 14.30 sıralarında, Hüseyin Küçükkaya\'nın kullandığı 42 CMR 28 plakalı beton mikseri, Orta Mahalle, Doğu Gazi Bulvarı Kavşağı\'ndaki üzerinde 3.40 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan demiryolu köprüsü Çatal Köprü\'den geçmek istedi. Ancak, tankerin mikser kısmı köprüye sıkıştı. Beton mikseri sıkıştığı köprüde hareketsiz kaldı. Bir anlık dalgınlık sonucu köprüye girdiğini belirten Küçükkaya, kendi imkanları ile kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Küçükkaya, bunun üzerine polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin de gelmesinin ardından, lastik havaları indirilen beton mikseri hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı. Sadece bir aracın geçiş yapabileceği köprüde, sıkışan beton mikseri nedeniyle aksayan trafik normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köprüye sıkışan beton mikserinin görüntüsü

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Bekleyen araçlaran görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Diyarbakır\'da

CHP\'nin İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgedeki belediyelerin kayyum ile yönetilmesi ise ilgili, \"Halkın oylarıyla seçilen ve orada görev yapması istenilen herkesin bugün görevde olmasını dilerdim\" dedi.

CHP\'nin İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir heyetle Diyarbakır\'a geldi. CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu\'na CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile il Başkanı Mehmet Sayın eşlik etti. Diyarbakırlıların sorunlarının tespiti ve çözümü için kente geldiklerini belirten Başkan İmamoğlu, yapacakları gözlem ve tespitlerle birlikte geliştirmekte oldukları veya hazır olan projeleri paylaşmak amacıyla başlangıç ziyareti yaptıklarını söyledi. Sur İlçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi\'yi de yarın anacaklarını belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin bölgedeki belediyeleri yöneten kayyumlar ile ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:\"Çok net şunu ifade edebilirim, yerel yönetimlerde tabi kıyaslamak mümkün değil. Kayyum atanması süreciyle yine istifası istenerek görevinden alınma süreci, tabi bunların her birisi demokratik olmayan, ne yazık ki ülkemizde yaşanmasını istemediğimiz hal ve durumlar. Süreçteki iktidar belediye başkanları için söylüyorum . Eğer bir kusuru bir yada yanlışı varsa, topluma bir yanlışı varsa. Bunun yargılama süreci vardır. Teftiş süreci vardır. Daha doğrusu kanunun hükmettiği süreçler vardır. Bunlar işletmeliydi. Kaldı ki bunların hiç birinin dahi konuşulmadan bir kayyum atanma süreci yaşanıyor. Bu bölgede, tabi bundan memnun olmamız diye bir şey düşünülemez. Biz halkın oylarıyla seçilen ve orada görev yapması istenilen herkesin bugün görevde olmasını dilerdim.\" CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Türkiye\'nin neredeyse nüfusunun yüzde 50\'sine yakınının seçtikleri belediye başkanları tarafından yönetilmediklerini ifade ederek, \"Bölgede yaklaşık 85 belediye görevden alınmış ve kayyum atanmış durumda. Kayyumla ilgili yasa aslında darbe girişiminden önce Adalet ve Kalkınma partisi tarafından bir torba yasayla parlamentonun gündemine taşındı. Kayyumla ilgili yasa, yerel yönetimler kayyum atanmasına ilişkin yasa taşındı ancak, CHP, MHP ve HDP\'nin ortak direnciyle ve muhalefetiyle torba yasadan genel kuruldan çıkarıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çıkardı ve o torba yasa yasallaştı. 15 temmuz darbe girişimini, Adalet ve Kalkınma Partisi anti demokratik yönetimi için bir fırsat saydı OHAL ilan etti. OHAL ile birlikte KHK\'ler ile Türkiye\'yi yönetmeye başladı. Çıkardığı ilk KHK\'de Parlamentonun kendi iradesiyle reddettiği, kabul etmediği belediyelere kayyum atama yasasını KHK\'nin içine soktu. Tamamen anti demokratiktir, tamamen halkın iradesinin gasp edilmesidir. Nasıl İstanbul, Ankara\'da zorla istifa etme anti demokratik ise burada görevden alma da anti demokratiktir. Fakat orada şu yapıldı meclis üyelerinden bir belediye başkanı seçildi. Ama, burada o bile yapılmadı. Kaymakamlar veya Valiler, vali yardımcıları kayyum olarak atandı bu tamamen halkın iradesinin gasp edilmesidir\"dedi. CHP\'li heyet daha sonra Sur ilçesindeki esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkan İmamoğlu ve beraberindekiler

-İmamoğlu\'nun konuşması

-Tanrıkulu\'nun konuşması

-Sur\'da esnaf ziyareti

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)



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Mersin Maratonu gün sayıyor

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu\'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

3 Aralık\'ta 6 kategoride, profesyonel sporcular ve vatandaşların katılımıyla koşulacak olan maratonun heyecanı kenti sardı. Hilton Otel\'de yapılan toplantıda, maraton hazırlıkları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel, şu an itibariyle 50 bin 500 katılımcı rakamına ulaşıldığını söyledi. Geçen sene yapılan maratonun Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nden 5 yıldız aldığını hatırlatan Yüksel, \"Bu bizim için önemliydi. Çünkü sporcular yarışın kalitesine ve yıldızlamasına dikkat ediyorlar, ona göre katılacakları yarışları seçiyorlar. Bu sene hedefi bir tık daha yükselttik. Bronz kategori için uluslararası federasyona başvurumuzu yaptık. Bronz kategori için gereken kriterleri yerine getirdik. Bunun en büyük kriteri elit sporcu çağırmanız. 8 tane elit sporcu çağırmanız lazım. Bunlar belli bir derece ve mesafe koşan sporcular. Bu sporcuların hepsi gelecekler\" dedi. Maratonun bu yıl hoşgörü, barış ve kardeşlik temasıyla koşulacağını ifade eden Kocamaz, \"1999 yılından bu yana kazı çalışmalarına devam edilen Soli antik kentinin uluslar arası tanıtımı için Mersin Maratonu’nun önemli bir şans ve fırsat olarak görüyoruz. Dünyanın dört bir yanından maratonumuza katılacak yarışmacılar kış mevsiminin ortasında ılıman bir iklim, düz bir zemin, tarih ve doğayı buluşturan muhteşem bir atmosferde yarışma keyfini yaşayacaklardır. Türkiye’nin en iyi parkuruna sahibiz. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin yol yarışları kategorisinde verdiği bronz kategorinin kriterleri yerine getirilmiştir. Bir sonraki hedefimiz altın kategoriye yükselmektir. Binlerce sporsever hoşgörü, barış ve kardeşlik için Mersin’de buluşacak\" diye konuştu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Ali Aksu ise, organizasyonun son derece profesyonel bir elle hazırlandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atletsizim Federasyonu Başkan Yardımcısının konuşması

- Mersin Büyükşehir belediye Başkanın konuşması

- Salondan genel görüntü

- Sporcular salonda otururken

- Toplu hatıra resmi çekilirken

SÜRE: 06.00 BOYUT: 196.00

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)