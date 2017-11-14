DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ANTALYA\'DA DENİZDE HORTUM

ANTALYA\'da denizden 1 kilometre açıkta hortum oluştu.Dün akşam saatlerinde Antalya\'nın batı ilçelerinde etkili olan hortum büyük hasara neden olurken, kent merkezinde hafif şiddetli yağmur aralıklarla devam ediyor. Saat 15.30 sıralarında ise Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde kıyıdan 1 kilometre açıkta hortum oluştu. Hortumun denizle birleştiği kısımda köpükler oluşurken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 1 dakika süren hortum yağmurun şiddetini artırmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü (2 klip)

----------------

- Hortumdan görüntü (cep telefonu)

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Antalya-DHA)

===============================================

2)AKDENİZ, YAĞMURLA BİRLİKTE ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ

ANTALYA\'da son yağışların ardından Boğaçayı\'ndan akan çamur nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile gelenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı.Antalya\'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi\'ni kahverengiye bürüdü. Deniz kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler turkuaz maviliğini korudu.Uzmanlar yağışla birlikte dağların zirvesindeki karın hızla eridiğini, hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluştuğunu belirtti. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Sahil kenarında yürüyenlerden görüntü

- Çamura bulanmış dalgadan görüntü

- Denizin çamura bulanan görüntüsü

- Denize karışan kirli sudan görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Balık tutanlardan görüntü

-Detaylar

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA(DHA)

===============================================

3)TARAFTARLARIN ATTIĞI PARKE TAŞI POLİS MÜDÜRÜNÜN BAŞINI SIYIRDI

ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde olaylı geçen Bölgesel Amatör Ligi 3\'üncü Grup\'ta Artvin Hopaspor ile Kelkit Belediye Hürriyetspor karşılaşması sonrası taraftar grubu içerisinden atılan parke taşı İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal\'ın başını sıyırarak geçmesine ilişkin görüntüler kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü Hopa İlçe Stadında oynanan ve Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Kelkit Belediye Başkan Ünal Yılmaz, Hopa Belediye Başkan vekili İsmail Uzun\'un da izlediği karşılaşmada, Hopaspor rakibini 49\'uncu dakikada Barış ve 90\'ıncı dakikada Esosa Priestley\'in ayağında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylar sırasında Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar stat dışına çıkarıldığı sırada taraftarların otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 8 taraftar yaralanırken otobüsün camları kırıldı. Kelkit Belediye Hürriyetsporlu taraftarlar polis eşliğinde il dışına çıkarıldı.

PARKE TAŞI BAŞINI SIYIRDI

Stat dışında çıkan olaylarda taraftar grubunun bulunduğu alandan atılan bir parke taşı o sırada alınan güvenlik önlemleri çalışmalarını incelemek için çevrede bulunan Hopa İlçe Emniyet Amiri Gökhan Erdal\'ın başını sıyırdı. Parke taşının Emniyet Amiri Erdal\'ın başına çok yakın bir yerden geçmesine ilişkin görüntüler de çevredeki bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülere henüz hangi taraftar grubunca atıldığı belirlenemeyen parke taşının emniyet amiri Erdal\'ın başını sıyırdığı yansıdı. Olayları yatıştırmak için caba sar eden İlçe Emniyet Amiri Erdal atılan parke taşının başına isabet etmemesinden saniyelerle kurtuldu.

\"FUTBOL TOSTLUK KARDEŞLİKTİR\"

Yaşanan olayla ilgili Hopaspor Kulübü Basın Sözcüsü Alişan Topaloğlu açıklamalarda bulundu, yaşananların kabul edinilmez olduğunu söyledi. Topaloğlu \"Biz Artvin Hopaspor kulübü olarak misafir takımlarımızın konaklamasından uğurlamasına en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba harcıyoruz. 2-3 kendini bilmez taraftarın yapmış olduğu taşkınlığı Hopaspor kulübüne mal edilmesini kabul etmiyoruz. Biz futbolun dost ve kardeşçe geçmesini istiyoruz. Fakat gelen taraftar grubu sanki müsabakayı izlemeye değil Hopa haklıyla çatışmaya gelmiş gibi davrandı. Futbol tostluk kardeşliktir Kelkit Hürriyet sporda bizim kardeş kulübümüzdür. Bu yaşananlar iki kulübün kardeşliğini bozamaz\" dedi.



Görüntü Dökümü

----------------

Olay anı görüntüsü

Basın sözcüsü Topaloğlu konuşma

Detaylar

HABER : ADEM GÜNGÖR KAMERA: DHA)

========================================================

4)5 KUŞAKTAN 450 TORUNU BULUNAN KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

DİYARBAKIR\'da, 5 kuşaktan 450 torunu bulunan Şahi Tayurak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre 97 yaşında olduğu öğrenilen Tayurak\'ın yakınları ise 130 yaşında olduğunu belirtti. Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi\'ndeki müstakil bir evde yaşayan 1919 doğumlu 97 yaşındaki olan ancak, yakınları tarafından gerçek yaşının 130 olduğu belirtilen Şahi Tayurak, 5 kuşaktan 450 torunu bulunuyordu. Tayurak, dün gece hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 gündür yeme ve içmeden kesilen Tayurak\'ın cansız bedeni yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı\'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------ARŞİV

-20 Ekim 2016 tarihinde geçilmişti

DİYARBAKIR/DHA

===============================================

5)CEZAEVİ YAPILMAK İSTENEN HASTANE BİNASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'ndeki uzun yıllardır atıl durumda bulunan 100 yataklı Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının açık kadın cezaevine dönüştürelecek olması tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi, söz konusu binanın cezaevine dönüştürülmemesi için imza kampanyası başlattı. Ayvalık\'a 12 kilometre mesafedeki 15 bin nüfuslu Altınova Beldesi\'nde, 1994 yılında halktan toplanan paralarla hastane yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 100 yatak kapasiteli Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi\'nin inşaatı 4 yılda tamamlandı. Hastane binası dönemin Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Ancak hastane binası 2007 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başladı. 3 yıl sonra da doktorların gelmek istememesi, hasta azlığı gibi çeşitli gerekçelerle hizmetine son verdi. Daha sonra bir süre de 112 Acil Servis Komuta Merkezi olarak kullanılan hastane binası atıl durumda kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediye Meclisleri\'nin Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermesi yönünde karar almasına rağmen söz konusu atıl durumdaki binanın Adalet Bakanlığı\'na devredilip, açık kadın cezaevine dönüştürülecek olması ilçede tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi de söz konusu hastane binasının cezaevine dönüştürülmemesi için 14-16 Kasım tarihleri arasında imza kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında Talatpaşa Caddesi, Altınova ve Sarımsaklı Pazaryerleri\'nde kurulan standlarda imza toplanmaya başladı. Kampanyada ilk 1 saat içinde 300 imza toplandı. Kampanyaya CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de imza atarak, destek verdi.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, herkesi imza kampanyasına destek olmaya davet edip, \"Atıl durumdaki hastane binası Adalet Bakanlığı\'na kadın açık cezaevi yapılmak üzere devredilmiştir. Fransız yazar ve şair Victor Hugo \'Bir okul açan bir hapishane kapatır\' demiş. Daha bu yıl Hollanda 6 cezaevini kapatırken bizim ülkemizde sürekli yeni cezaevleri inşa ediliyor. Sürekli yeni cezaevleri inşa etmek, çözüm bu mudur? Bir ülkedeki suç oranları eğitim ile kaliteli eğitim sistemi ile düşer. Eğitime önem verilmezse açılan her bir cezaevi dolacak ve yeniden bir cezaevi açılacak. Altınova\'daki sağlık için inşa edilen binanın bir cezaevi değil, yine sağlık konusunda eğitim veren sağlık lisesine dönüştürülerek eğitim yuvası olmasını istiyoruz. Ayvalık\'ımızın ve ülkemizin öncelikli ihtiyacı eğitimdir. Ayvalık Kent Konseyi olarak bizler Altınova\'da açılacak olan cezaevine karşıyız. Bu sebeple yetkili makamlardan gerekli izinleri alarak, bir imza kampanyası başlattık. Aynı zamanda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de yarın (çarşamba) günü basın açıklaması yaparak, bizlere destek verecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-İmza kampanyasından görüntü

-Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli\'nin açıklaması

-Atıl durumdaki Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasından görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA - Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

======================================================

6)OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

KONYA\'da galericilik yapan ve hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 22 yaşındaki Serkan Yiğit otomobilde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selaaddin Eyyübi Mahallesi Zihniyet Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan 32 SB 230 plakalı otomobilde hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında pompalı tüfekle başında vurulmuş olan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis yaptığı incelemede ölen kişinin galericilik yapa ve ailesi tarafından dün akşam Özalkent Polis Merkezi\'ne kayıp başvurusunda bulunulan Serkan Yiğit olduğunu belirledi. Yiğit\'in kucağında bir pompalı tüfek, otomobilin sağ ön kapı kolunda bir adet cep telefonu bulunduğu görülürken, kapalı olan telefonun Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından inceleneceği öğrenildi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Yiğit\'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Olay yeri detay

- Polisin çalışmaları

- Genel ve detaylar

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

============================================================

7)NURDAĞI\'NDA, LİSEDEKİ HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nden hırsızlık yapan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki Nurdağı Anadolu Lisesi\'ne geçen pazar günü giren hırsızlar, 4 televizyon, 2 hard disk, 1 fotoğraf makinesi, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ile yetim öğrencileri için toplanan ve içerisinde yaklaşık 100 lira bulunan yardım kutusunu çaldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, MOBESE kameralarından şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, Gaziantep kent merkezindeki 3 adrese düzenlediği operasyonla Muhammet A., Şerif K. ve Şahin Y.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bulunan çalıntı malzemeler okul yetkililerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Ele geçirilen malzemeler

- Hırsızlıkta kullanılan otomobil

- Nurdağı Adliyesi

- Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

- Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi

- Genel ve detay görüntüler

(aber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154 MB