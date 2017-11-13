DHA YURT BÜLTENİ-13

1)EĞLENCE MEKANINI DENETLEYEN EMNİYET MÜDÜRÜNE YUMRUKLU SALDIRI



EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, dün gece, ilçedeki eğlence mekanlarını sivil kıyafetle denetlediği sırada yumruklu saldırıya uğradı. Haifi yaralanan Tekin ile yanındaki 2 polis memuru, hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, beraberindeki 2 polis memuruyla birlikte dün gece yarısından sonra, kapalı olması gereken saatte açık olan bir eğlence mekanında uygulamaya gitti. İddiaya göre,içeride kimlik sorulması nedeniyle çıkan tartışmada mekanda bulunanlar, Tekin ile yanındaki polislere tepki gösterdi. Yaşanan arbedede, yumruklanan Tekin ve 2 polis memuru hafif yaralandı. Saldırının ardından ihbar üzerine gelen diğen polis ekiplerinin eğlence mekanına düzenlediği operasyonda, iş yeri sahipleri olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sorgularının Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü\'nde sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Uzunköprü Emniyet Müdürü Tekin\'in tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer 2 polis memuru ise ayakta tedavi edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Edirne\'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin\'e, saldırıda bulunan işyeri sahibi İslam Arkat, oğlu Yavuz Arkat, yeğeni Sefer Arkat ile işyeri çalışanı Yaşar Uslu, polisteki soruşturmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor. Saldırıda yaralanan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyet Müdürü Tekin\'in aldığı darplar yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu için 1 aylık rapor verildiği öğrnildi. Olayların yaşandığı eğlence mekanı Uzunköprü Belediye zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Şüphelilerden detaylar

Alınan önlemler

Mühürlenen işleri

İşyerinden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)İMO: İRAN-IRAK SINIRINDA DEPREM NEDENİYLE TOPRAK KAYMALARI OLUYOR



İNŞAAT Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7.3 büyüklüğünde depremin yaşandığı İran-Irak sınır kesiminde toprak kaymalarının yaşandığı belirtilerek, TMMOB ile oluşturacakları teknik bir heyetin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi (İMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İMO Diyarbakır Şubesi, merkez üssü Irak Kürt Bölgesi\'nin Süleymaniye kenti olan 7.3 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişimin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtilerek, \"Depremde yaşamını yitirenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Irak Kürt Bölgesi\'nin Süleymaniye kentinde 12 Kasım 2017 günü saat 21.18 sıralarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem İran, Irak, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri\'nde de hissedildi. Deprem nedeniyle özellikle İran-Irak sınırında toprak kaymalarının meydana geldiği yönünde bilgiler alıyoruz. Depremde en çok İran\'ın Kirmanşan eyaletine bağlı Kasrı Şirin kentinin etkilendiği bildirildi. Depremde şimdiye kadar çoğu Kasrı Şirin kentinde olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kirmanşan eyaletinde on binlerce insanın evlerini terk ettiği haberleri geliyor. İMO Diyarbakır Şubesi ile TMMOB\'un oluşturduğu teknik heyetimiz, deprem bölgesinde inceleme yaptıktan sonra detaylı açıklama yapacaktır\" denildi.

DİYARBAKIR, (DHA)

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3)GECE LAMBASINDAN ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİLİK AİLE YARALANDI

AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'ndeki iki katlı bir evde yaşayan 3 kişilik aile, gece lambasından çıkan yangında yaralandı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arpadere Mahallesi 40 numaradaki evde, bugün saat 04.00 sıralarında, alt kattaki gece lambasından yangın çıktı. Alevler önce yatağı sonra tüm evi sardı. Yangında evde yaşayan ailenin kızı 12 yaşındaki Naciye Gökgür, üst katta bulunan annesi 43 yaşındaki Sultan Gökgür ve babası 45 yaşındaki Hüseyin Gökgür yanık yarasıyla yaralandı. Evdeki 3 kişi, güçlükle dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp, yangını söndürdü. Yaralılar ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası durumu ağır olan Naciye Gökgür, helikopterle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne; annesi Sultan Gökgür ise ise ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Naciye Gökgür\'ün helikopterle götürülüşü

- Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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4)SON YOLCULUĞUNA FÖTR ŞAPKASI İLE UĞURLANDI

İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nin Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Bölcek Beldesi\'nin 81 yaşında yaşamını yitiren Doğru Yol Partili (DYP) eski Belediye Başkanı Nizamettin Sözer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Sözer\'in tabutuna sağlığında sürekli taktığı fötr şapkası konuldu. Bergama\'nın Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen Bölcek Beldesi\'nde 1989-1999 yılları arasında Belediye başkanlığı görevini yürüten evli, 2 çocuk babası Nizamettin Sözer, dün (Pazar) tedavi gördüğü Soma Beşyol Devlet Hastanesi\'nde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Sözer için bugün, öğlen Bölcek Çarşı Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, DYP İzmir eski Milletvekili Yıldırım Ulupınar, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ümit Atlam, Ali Kahyaoğlu, AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Durmaz ve Cemalettin Yıldız, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Ramiz Cengiz, Demokrat Parti Kınık İlçe Başkanı Mehmet Türkbaş, Bergama Bakkallar Odası Başkanı Salim Söyle, Bergama Demirciler Odası Başkanı Tuncay Akyol ve Sözer\'in ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede, Sözer\'in tabutu üzerine sağlığında sürekli taktığı fötr şapkası konuldu. Kılınan namazın ardından çevresinde \"Baba\" olarak tanınan Sözer\'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Bölcek Mezarlığı\'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Son yolculuğuna uğurlanan Nizamettin Sözer\'in opağı

-Cenaze töreninden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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5)KALP KRİZİNDEN ÖLEN ÜNİVERSİTELİ MELİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Melis Burcu Küçük (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eskişehir\'de, Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencisi Melis Burcu Küçük, dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen yeniden çalıştırılamadı ve Küçük yaşamını yitirdi. Melis Burcu Küçük\'ün ölüm haberini alan ailesi fenalık geçirdi. Küçük\'ün beyaz duvakla örtülü tabutu, bugün Lazlar Camii\'ne getirildi. Eskişehir\'den otobüsle gelen sınıf arkadaşları, Küçük\'ü son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Kaymakam Ali Akça, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaban, İTSO Başkanı Metin Anıl, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ile çk sayıda kişi cemaat katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Melis Burcu Küçük\'ün cenazesi hastane mezarlığında toprağa verildi.



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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6)AYAKKABISINI BOYATTIĞI BOYACIYI BIÇAKLADI

ADAPAZARI\'nda, ayakkabı boyacılığı yapan 25 yaşındaki Vahdet Saat, ayakkabısını boyadığı müşterisi ile ücret konusunda kavga etti. Bir süre sonra elinde bıçakla dönen kişi Vahdet Saat\'i kolundan ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Vahdet Saat tedavi altına alınırken, ayakkabı boyacısını bıçaklayan kişi ise kaçtı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Adapazarı Gar Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Vahdet Saat ayakkabısını boyadığı bir müşteriyle ücret konusu nedeniyle tartıştı. Ayakkabı boyacısı ile müşterisi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırdı. Kavga sırasında olay yerinden ayrılan ismi öğrenilemeyen kişi kısa bir süre sonra elinde bıçakla geri dönerek saldırdı. Vahdet Saat\'i sırtından ve kolundan bıçaklayan kişi kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan genci görenler 112 Acil\'den yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Vahdet Saat tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

112 Acil ekibinin müdahalesi

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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7)ERCİŞ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ YAŞAR, YOL ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

VAN\'da, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, ilçe merkezinde sürdürülen yol ve asfalt çalışmalarını denetledi. Erciş Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yol genişletme ve asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam sürüyor. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, çalışmaları son aşamaya gelinen Çınarlı Caddesi\'ndeki çalışmaları denetledi. Yaşar, belediye olarak Erciş\'te güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"İlçe merkezindeki Çınarlı Caddesi önemli bir güzergâh. İlçe merkezimizdeki birçok cadde gibi bu caddemizde de asfalt çalışmalarında sona gelindi. Van Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle bu çalışmaları yürütüyoruz. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Van Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Zorluoğlu\'na sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Erciş ilçemize ayrı bir önem veriyor. Bütün Erciş halkı adına kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah Erciş\'te her şey daha güzel olacak. Kasım ayı sonu itibarıyla ilçede başlattığımız asfalt çalışmalarımız bitecek. Herkese hayırlı olsun.Erciş halkı hizmetin en iyisine layıktır.\"

Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, daha sonra yapımı devam eden Erciş sahil yolunda incelemelerde bulundu.

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)-

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8)ARMAĞAN İLCİ ANILDI

BURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 19\'uncu yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci ve şoför Ahmet Uğuz\'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci\'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Armağan İlci\'nin oğlu Okan İlci, Baro Başkanı Ramazan Gedik, CHP İl Başkanı Barış Ayten ile belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, Armağan İlci\'nin ölümünün üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen sevenlerini bir araya getirebildiğini belirtti.

Oğlu Okan İlci de \"19 yıldır bizimlesiniz. Yalnız bırakmadınız hepinize teşekkür ediyorum\" dedi.

Kuran okunmasının ardından katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü

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- Mezarlığa gelenler

- Konuşmalar

- Kuran okunması

- Karanfil bırakanlar

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)



