DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BODRUM UÇAĞINDAKİ \'ÖPÜCÜK\' KRİZİNİ ANLATTI: ANORMAL BİR ŞEY YAPMAMIŞTIM



BODRUM\'da bulunan beş yıldızı bir otelin genel müdürü 40 yaşındaki Mehmet Tulunay, balayından dönerken, bindiği İstanbul-Bodrum uçağında iddiaya göre, eşini öpünce yaşanan krizle ilgili basın toplantısı düzenleyip, yaşadıklarını anlattı. Tulunay, \"Ne yapıp ne yapmayacağımı iyi biliyorum. Anormal bir şey yapmamıştım. İnsanlar da bizi destekledi. O insanın yanlış yaptığına, kendisine çok iyi ifade ettiler\" dedi.

Bir otel zincirinin genel müdürlüğünü yapan Mehmet Tulunay, 9 Ekim gecesi 29 yaşındaki Merve Topçu\'yla evlendi. Bir süre sonra 10 günlüğüne Küba\'yı ve ABD\'yi kapsayan balayı tatiline giden Tulunay ve eşi, yurt dışından dönerek, dün saat 10.20\'de Bodrum\'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan uçağa bindi. Uçağa bindikten bir süre sonra yanında oturan eşiyle sohbet ederken, eşini öpen Tulunay\'a iddiaya göre, yandaki koltukta oturan erkek yolcu, \"Kadını nasıl öpersin? Burası uçak. Herkesin içinde olmaz böyle şeyler\" diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Olay büyüyünce Tulunay, eşi ve kendilerine tepki gösteren yolcu, uçaktan indirildi. Olay, basında haber olarak yer aldı.

Tulunay çifti, yaşadıklarını anlatmak amacıyla basın açıklaması yaptı. Kadıkalesi Mahallesi\'ndeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında Mehmet Tulunay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Kısa bir süre önce evlendim. Eşimle yurt dışına tatile gittik. 3-4 ülkeyi gezdik. 20 günlük tatilin ardından dün (cumartesi) saat 06.30\'da New York\'tan İstanbul\'a döndük. Tabi ki büyük mutluluk içerisindeydik. Havalimanında, Bodrum\'a gideceğimiz uçağı beklemeye başladık. Saat 10.20\'de Bodrum uçağımıza bindik. Eşimle \'Vatanımıza hoş geldik. Ne kadar güzel Bodrum\'a gidiyoruz, evimize gidiyoruz, arkadaşlarımız bizi bekliyor. Köpeğimiz burada, kedimiz burada onlarla karşılaşacağız\' düşüncesiyle sevinirken, tabir-i caizse \'bayramlaşır gibi\' öpüştük. Aradan biraz zaman geçti, arka taraftan bir homurdanma başlandı. O kadar normal hareketler içindeydim ki böyle bir şeyin sorun yaratacağını düşünmedim. Birden arkamdaki kişi, beni uyarıp, \'Ne yapıyorsunuz siz kardeşim, uçakta öpüşülür mü?\' falan deyince, ne olduğunu anlayamadım. Kalktım ve \'Ne demek istiyorsun sen, anlamadım\' dedim. \'Burası uçak kardeşim, burada öpüşemezsin\' dedi. Ben de \'Eşimi öpmek için sana mı soracağım?\' diyerek, tepki gösterdim. Açıkçası çok da fazla olayı büyütmek istemedim; çünkü beyefendinin yanında eşi ve çocuğu da vardı. Çocukları da ağlıyordu. Bu sefer uçaktaki diğer yolcular, tepki göstermeye başladı. Bizimle beraber \'Sana ne, sen bakmasaydın. İnsanlar eşini öpmeyecek mi?\' demeye başladılar. Zaten ben, yeteri kadar öfkelenmiştim ve gerçekten trajikomik bir olaydı. İnsanlar sevgi ile birbirlerine sarılıyor ve bu yaşadığım tepki beni şoka soktu. Kızamadım.\"

\'ANORMAL BİR ŞEY YAPMAMIŞTIM\'

Tulunay, sevgiden daha güzel bir şey olduğunu düşünmediğini ve insanların hasretle mutlulukla karısına sarılmasında, gülümseyerek, konuşmasında kızılacak bir şey olmadığını belirterek, şöyle devam etti: \"İnsanlar, olayın daha farklı bir boyuta gittiğini anladılar. \'Burası Bodrum uçağı, insanlar öper de sever de sarılır da. Sen bakmasaydın\' diye tepki gösterdiler. Yolcular, ciddi anlamda kızdılar. Açıkçası uçaktaki yolculara teşekkür ettim. Benim daha fazla sinirlenip, yanlış bir tepki vermeme engel oldular; çünkü onlar, bizim adımıza her şeyi söylediler. Biz, kötü bir şey yapmadık. 40 yaşındayım. Belli bir sosyal tecrübeye, aile terbiyesine sahibim. Ne yapıp ne yapmayacağımı emin olun, iyi biliyorum. Anormal bir şey yapmamıştım. İnsanlar da bizi destekledi. Sevgimize, enerjimize, mutluluğumuza ortak oldular. O insanın yanlış yaptığına, kendisine çok iyi ifade ettiler. Pilot, sanırım uçakta daha büyük bir olay olacağını öngördüğü için çünkü olay, bizim dışımızda çıktı ve insanlar da dahil oldu. Tedirgin oldular ve geri dönüp, park pozisyonuna çekti. Uçağa polis davet ettiler. Beni aşağıya davet ettiler. Olayın daha fazla uzaması için itiraz etmeden indim. Hatta eşimi bile uçakta bıraktım, \'geri gelirim\' diye. Arkamdan da diğer beyefendinin de aşağı inmesini istemişler. Aşağıya indi. En son aşağıya indiğinde tabi ki beyefendi, daha farklı bir ruh halindeydi. Uçakta daha fevri iken aşağıya indiğinde benimle hiç göz teması kurmadı. Uzakta durdu zaten eşi ve çocuğuyla uğraşıyordu. Ben de olayın üzerine gitmek istemedim. Bizi karakola götürdüler, ifademizi verdik. Önce beyefendinin ifadesini aldılar. İfadesinde, beyefendi, bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade etti.\"

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Karşı taraf şikayetçi olmayınca kendisinin de şikayetçi olmadığını vurgulayan Tulunay, \"Yaptığının hata olduğunu anladığını düşündüm. Eşi çocuğu ile birlikte üzgün olduklarını hissedince ben de davacı olmadım. Biz, topluma ya da uçakta ters bir hareket yapmamıştık. Sevgide hata varsa ben yine yaparım. Yine böyle bir durum olsa yine eşime sarılırım, yine öperim. Tatsız bir olay oldu; ama benim açımdan tatlıya bağlandı. Herkesin anlaması gerekeni anladığını düşünüyorum. O beyefendi de eminim, şu an üzgündür\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Mehmet Tulunay\'ın açıklamalarından görüntü,

-Genel ve detay görüntüler

(Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

===================================================

2)BAŞKAN YILMAZ: DEPREM ÖNCESİ BİNALARIN YÜZDE 50\'DEN FAZLASI SIKINTILI

DÜZCE\'deki 12 Kasım 1999 depreminin 18\'inci yıl dönümünde Deprem Müzesi\'ni ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Kandilli Rasathanesi ve Bolu’daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50’den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim\" dedi.Merkez üssü Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremde Bolu\'da 48 kişi yaşamını yitirdi, 353 kişi yaralandı. Depremin 18\'inci yıldönümü nedeniyle Umutkent Mahallesi\'ndeki Deprem Müzesi ziyaret edildi. Ziyarette Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi yer aldı. 12 Kasım 1999 depremine ilişkin fotoğraflar ile gazete haberlerinin yer aldığı müzeyi gezen Vali Baruş ve Başkan Yılmaz, anı defterini imzaladı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Aydın Baruş, şöyle dedi: \"Bugün itibariyle artık Bolu’nun konut stokunun büyük çoğunluğu deprem koşullarına uygun olarak inşaa edilmiştir. Ama hala risk taşıyan bir grup var. Bu risk taşıyan yapıları bir an önce yenilememiz lazım. Devletimiz, vatandaşlara bu konularda destek vermektedir. Vatandaşlarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Özellikle içinde oturduğu binanın deprem riski olduğu raporlarla kanıtlanmış olan kişiler bu konuya yönelsinler. Bu konuda devletimizin önemli desteği var. Vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklı konutlara geçmesi lazım.\"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, deprem öncesi yapılmış binaların kontrolden geçmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

\"Deprem öncesi binalarımızın hepsinin kontrolden geçmesi lazım. Biz fay hattı üzerindeyiz. Yani yine deprem yaşayacağız. Bunu biliyoruz. Yeni binalar konusunda vatandaşımız çok rahat olsun. Şehrimiz yeniden inşa edildi. Yeni bir şehir doğuyor ve bu doğan şehir belki Türkiye’ye bakıldığında depreme en güvenli olarak ilerleyen bir şehir diyebiliriz. Hemen hemen depremden önce var olan binaların 2 katı yeni bina yapıldı. Her yıl 3 bin 500 konut inşa ediyoruz. Bolu çapında bakınca bu büyük rakamdır. Geçmiş dönemlerde Kandilli Rasathanesi ve Bolu’daki mühendislerle yaptırdığımız incelemede deprem öncesi binalarının yüzde 50’den fazlasının sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Müzenin gezilmesi

-Vali ve Belediye Başkanı ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03.01 Boyut: 338 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

====================================================

3)AK PARTİ NEVŞEHİR MERKEZ İLÇE 6. OLAĞAN KONGRESİ YAPILDI

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi , Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile gerçekleştirildi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan kongre de AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığına Edip Avşar seçildi.

Çok sayıda partilinin de katıldığı kongre öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ziyaretin anısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye Avanos el sanatları ürünü Nazar Ağacı motifli bir tabak hediye etti.

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi, tüm şehitler ve 15 Temmuz şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

2 dönemden beri AK Parti Merkez İlçe Başkanlığını yapan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 6. Olağan Kongrede aday olmayacağı açıklaması yapan Salih Açıkgöz, bu kutlu davada görev yaptığı süre içerisinde kendisine yardımcı olan başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

BAYRAK VE NÖBET DEĞİŞİMİ

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilecek Edip Avşar başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Bunun bir bayrak ve nöbet değişimi olduğunu ifade eden Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’e verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yanar ‘ Bu şarkı burada bitmedi, bitmeyecek te. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dava arkadaşlarıyla iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. ödedi.

ÖZHASEKİ,GÖNLÜNÜ VE KAPISINI HİZMET İÇİN SONUNA KADAR AÇIYOR

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de , kongreye katılımlarından dolayı belediyeciliğin duayenlerinden biri olmanın da ötesinde bir ağabey olarak gördükleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ nin büyük bir onur duyduklarını belirterek, Özhaseki’ye teşekkür etti.2004 yılında belediye başkanlığı görevine seçildikten sonra ilk ziyaret ettiği duayen belediye başkanlarından biri olan Mehmet Özhaseki’ nin belediyecilik anlayışından çok etkilendiğini dile getiren Üner, Özhaseki’nin büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kendisini ziyaret ederek belediyecilik anlamında yaptığı hizmetleri daha yakından görme fırsatı bulduğunu ve bu incelemelerin belediyecilik anlamında kendinde önemli bir yer edindiğini anlattı.

DERDİMİZE DERMAN OLUYOR

Ünver, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ’nin kapısını ve gönlünü Nevşehir’e sürekli aıçık tuttuğunu dile getirerek “ Ne zaman Ankara’da şehrimize kazandıracağımız hizmetler nedeniyle bulunsak ve sıkıntı yaşasak, mutlaka ağabey olarak gördüğümüz sayın Özhaseki’nin kapısını sayın vekillerimizle bildikte çaldık. Her defasında bizlere yol göstericilik yapar ve sorunlarımızı çözmek için elinden gelen çabayı gösterir. Derdimize derman olmuştur her zaman. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. ödedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetleri tek başına ortaya koymadığını aktaran Ünver “ Nevşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz her çalışmamızda başta sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, milletvekillerimiz, teşkilatımızda AK Partisi kimliğini taşıyan kardeşlerimizin büyük payları var. Ankara’da şehrimiz için gerçekleştireceğimiz yatırımlarda ben hiçbir zaman bakan veya genel müdürlerden randevu almam, sayın vekillerimiz bu işleri çözer. Her birime mutlaka sayın milletvekillerimizle beraber gideriz. Özellikle bir duayen belediye başkanı ve bir ağabey olarak da sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Mehmet Özhaseki her zaman bizlere büyük bir yakınlık gösterir . Bize her zaman kapısını ve gönlünü açık tutmuştur. Kendilerine müteşekkiriz. Gerçekleştirilen kongremizin öncelikli olarak şehrimize ve tüm ülkemize hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyor, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığında görev alacak tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim.ö dedi.

Belediye Başkanı Ünver, daha sonra AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’e nazar ağacı motifli tabak hediye etti.

ERDOĞAN’IN VARLIĞINDAN GÜÇ ALIYORUZ

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’de dünya lideri ve ümmetin ümidi Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığından güç aldıklarını söyledi. Açıkgöz, iki dönemden beri AK Parti’de hizmetler yürüten eski Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’e teşekkür etti ve yeni görevi devir alacak Edip Avşar ve çalışma arkadaşlarına başarılı hizmetlerde bulunmayı temenni etti. Açıkgöz ‘ Değerli arkadaşlarım Allah’ın izni ile Türkiye’nin önü açık, bundan hiç şüphe duymayın. İnşaallah ülkemizi 2023’e bir dünya devi olarak taşıyacağız.ö dedi.

ÖZHASEKİ’YE TEŞEKKÜR

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk’ de, eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Göktürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’nin geçtiğimiz günlerde kaya oyma depolarla ilgili mevzuatın ortaya konulmasında büyük hizmetleri bulunduğunu ve ayrıca Özel Organize Sanayi Bölgesinin Atık Su Arıtma tesisine kazandırılmasına yönelik ciddi katkılar sağladığını belirterek, teşekkür etti. Göktürk, AK Parti’de kongrelerin bir bayrak ve nöbet değişimi olarak görüldüğünü belirterek, teşkilatta hizmet etmiş tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve bundan sonra göreve gelecek teşkilat mensuplarına başarı dileğinde bulundu.

SAFLARIMIZI DAHA DA SIKLAŞTIRALIM

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’de, son günlerde Türkiye’nin gerçekten önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, bu sürecin siyasi ve ekonomik anlamda bir yansımasının ortaya çıkacağını belirtti. Gizligider, önümüzdeki süreçte Türk Milleti olarak safların daha da sıklaştırılması halinde yaşanan gelişmelerden Türkiye’nin Allah’ın izni ile önü açık bir şekilde çıkacağına inandığını ifade etti. Gizligider’ de kongrenin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Daha sonra kongreye tek liste halinde katılan Edip Avşar’da söz alarak, partiye hizmetlerinden dolayı Salih Açıkgöz’e teşekkür etti. Avşar, Birlik ve beraberlik içerisinde etkin hizmetleri yerine getirme kararlılığı içerisinde hareket edeceklerini belirterek, dün olduğu gibi bugün ve yarında halkın hizmetinde olacaklarını ifade etti. Avşar, daha sonra Açıkgöz’e bir hediye takdim etti.

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLERİ UYUMLU ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK OLUŞTURUYOR

Kongrede son olarak konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,’ de Nevşehir milletvekillerinin Ankara’da oldukça uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Özhaseki “ Nevşehir Milletvekilleri ile belediye başkanları ve tüm parti yönetim kademesi bir büyük uyum içerisinde hareket ediyorlar. Belediye başkanınız hep birlikte bakanları ziyaret ediyor. Ne güzel bir dayanışma bu, gerçekten örnek çalışmalar ortaya koyuyorsunuz, teşekkür ediyorum sizlere.ö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de HDP’li belediyelerin kandile hizmet ettiklerini de eleştirerek Şöyle dedi.Bol,bol işçi alıyorlar daha olmadı taşeron tutuyorlar ,Taşeronlara maaşlar veriyorlar.Bol,bol, fakat para verirken ellerine bin lira veriyorlar geriye kalanı alıyorlar. Bakın Patnosdaki Belediye’de bir dönem önceki HDP’li başkan geçici işçilere 6 Bin 300 lira tam 4 sene oluyor, daimi işçiler 7bin 500 lira maaş alıyor. Patnosta hayat çokmuş pahalı işçi arkadaşlara bütçeniz çok olsun 10 Bin lira feda olsun bakın hiç itiraz edemem bütçeniz olsun on bin 20 bin verelim helal hoş olsun ama para yok pul yok. Devletten gelen sadece maaşa giderken işçilere 7 bin 500 lira maaş veriyor. Garibanın eline geçen bin, bin beş yüz lira geriye kalan alınıyor dağa gönderiliyor. Belediye binaları lojistik üst gibi belediye başkanların arka odaları 3 tane PKK’lı oturuyor. Bu üç tane PKK’lı bütün her işi ayarlıyor. Hepsine dikkat ederseniz PKK’lıların cenazesinden çıkmıyorlar onları sözcüsü gibiler, Tabi buna seyirci kalamayacağımız gibi buralara kayyum atadık. Yine ilk tepki bizim CHP’den geliyor. Efendim demokrasiyle geldiler işte seçimle gelen adam işine el konur mu falan ya aklımızla alay ediyorlar arkadaşlar. Bizi normal zekası olan insanlar gibi görmüyorlar mı ne yapıyorlar. Ben seçilmiş bir insanım 20-25, yıldırda seçiliyorum suç işleme özgürlüğüm var mı ben istediğimi yapa bilir miyim bir kötü fiilde bulunabiliriyim, E sen belediye başkanıysan hizmet et diye seçti, yolları süpür diye seçti, asfalt yap diye seçti seni PKK’ya para toplamı diye seçti seni terör örgütüne yardım et diye mi seçti seni ülkeyi böl diye mi vazifelendirdi millet seni diye konuştu.

Bakan Özhaseki , konuşmasının ardından sahneye davet edilen AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Kongrenin yapılacağı salona gelişi ve protokol üyeleri tarafından karşılanması

-Belediye Başkanı Hasan Ünver’in konuşması

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuşması

-Bakana Belediye Başkanı tarafından hediye verilmesi

-Partililerle toplu fotoğraf çektirilmesi esasında bakan yaşlı bir partilinin elini öpmesi , genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 4 Dakika 43 Saniye 307 -MB



==========================================================

4)ÇARŞAFLI 2 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, bir kırtasiyeye gece girerek, kasadaki 7 bin 500 lirayı çalan 2 erkek şüpheliden 1\'i yüzünü gizleği çarşafın bir ara açılması, diğeri ise elindeki dövme sayesinde yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalan 2 şüpheli, tutuklandı.Geçen 5 Kasım\'da, Zafer Mahallesi, 127 Sokak\'taki bir kırtasiyeye saat 01.30 sıralarında giren yüzlerini çarşafla kapatan 2 hırsız, kasadaki 7 bin 500 lirayı çaldı. Sabah işyerine gelen işyeri sahibi kasadaki paranın çalındığını farkedip, durumu polise bildindi. Polis, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden bir araya çarşafla örtüğü yüzü açılan 2 şüpheliden 1\'inin 17 yaşındaki Ş.Ş., olduğu belirlenip, aynı gün yakalandı.

DÖVMESİ YAKALATTI

Diğer şüphelini ise görüntülerden elinde dövme olduğu dikkati çekti. Soruşturmayı derinleştiren polis, diğer şüphelinin de 16 yaşındaki U.A., olduğunu belirleyip, dün (Cumartesi) yakaladı. Şüphelilerin üzerinde çaldıkları paranın sadece 2 bin liralık kısım ele geçirilip, tutanakla sahibine teslim edildi. Şüphelilerin paranın kalan bölümün harcadıkları öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Hırsızlık anı güevinlik kamerası görüntüsü

( Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)