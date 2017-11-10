DHA YURT BÜLTENİ-13

Derik İlçesi\'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9\'u öğrenci 15 yaralı

MARDİN\'in Derik İlçesi\'ne bağlı Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'nda, 10 Kasım Atatürk\'ü anma töreninden öğrencileri taşıyan servis mibisünün, İpek Yolu\'na çıktığı sırada bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10\'u öğrenci olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı.

Derik İlçe merkezinde düzenlene 10 Kasım Atatürk\'ü anma törenine katıldıktan sonra köylerine dönen öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Boyaklı Mahallesi Sırt Mezrası\'ndaki öğrencileri indirdikten sonra İpek Yolu\'na çıkmaya çalışırken, Kızıltepe yönünden gelerek Viranşehir istikametine doğru seyirhalindeki bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 öğretmen, 10 öğrenci ve servis minibüsü ile otomobil sürücüsü olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza haberinin duyulması üzerine bölgeye Mardin, Kızıltepe ve Derik\'ten çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada yaralanan 15 kişi, Derik, Kızıltepe ve Mardin\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini duyan öğrenci velileri de çocuklarının durumunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde bekleyen öğrenci velileri, çocuklarından gelecek haberleri bekledi. Yaralılardan 2\'isinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-Hastane acil servisi önü

-Acil servise gelen öğrenci velileri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-Emrullah KARAKAŞ/DERİK-KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

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Trakya\'da 09.05\'te hayat durdu/EK

EDİRNE\'DEKİ TÖRENLERDE KÖPEK DE DURDU

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Edirne\'de yapılan anma töreni yakına gelen bir sokak köpeği, ilgi çekti. Atatürk Anıtı\'ndaki saygı duruşu sırasında Talatpaşa Asfaltı üzerine çıkan bir köpek, polis ve vatandaşların saygı duruşu sırasında cadde ortasında siren sesleri soyuncu durdu. İlginç görüntüler ortaya çıkaran köpek, törenin bitmesinin ardından cadde üzerinde yürüyerek gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin caddede hareketsiz duruşu

Siren sesleri ve saygı duruşunda bulunanlar

Köpek ve saygı duruşunda bulunanlar

Köpek ve caddeden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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DEAŞ\'ın 17 yaşındaki infazcısı İzmir\'de yakalandı



İZMİR\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak 28 Ekim\'den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı, 5\'i serbest bırakıldı. Diğer 7\'sinin işlemleri devam ederken, tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında \'Bixi\' makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralananan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için İzmir\'e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi. İzmir\'de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, MİT\'in de desteğiyle DEAŞ\'a yönelik çalışma yaptı. Araştırmalar sonrasında ilk operasyon 28 ve 29 Ekim\'de yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. Ardından Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Gözaltındaki 16 kişi sorgularından sonra adliyeye gönderildi. DEAŞ üyelerinden 11\'i tutuklandı, 5\'i ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Suriye uyruklu M.S. oldu. M.S.\'nin DEAŞ saflarında birçok bölgede \'bixi\' makineli tüfek kullandığı, infazlarda yer aldığı öğrenildi. Bir çatışma sırasında yanında bomba patlayınca yaralanan M.S.\'nin, sağ elini bileğinden kaybettiği, bacağından da ağır şekilde yaralandığı anlaşıldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yapıp İzmir\'e geldiği saptandı.

AVRUPA\'DA SALDIRI PLANI OLUP OLMADIĞI DA ARAŞTIRILACAK

Basmane semtinde Suriyelilerini yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki evlerde gizlenen M.S.\'nin, yasadışı yollardan, Yunanistan üzerinden Avrupa\'ya gidebilmek için beklediği tespit edildi. Kaçmayı planladığı sırada yakalanan M.S.\'nin Avrupa\'ya geçmesi halinde burada bir terör saldırısı planlayıp planlamadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN DE 7 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de il merkezi ve Torbalı ilçesinde 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2\'sinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Trabzon\'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı



TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, polis tarafından farklı adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 kişi, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerinde, Sürmene\'de farklı birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin ilçede örgütün propagandasını yapıp, elebaşı Ebubekir El Bağdadi\'nin halife olduğunu söyledikleri belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilirken, alınan ifadeler sonrası gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)

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Konya\'da neyzenin güvercinlerini ve köpeğini çaldılar

KONYA\'da ney imal edip, kurs veren Yusuf Dönmez\'in beslediği 40 güvercini ve \'Buda\' isimli köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan hayvanlarının değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğunu ileri süren Dönmez, zaman buldukça güvercinlerine ve köpeğine \'ney\' üfleyerek terapi uyguladığını ifade etti.

Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi\'nde oturan Yusuf Dönmez\'in evinin karşısındaki arazide, kamyonet kasasında oluşturduğu barınakta beslediği 40 güvercin ile köpeği \'Buda\', dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan hayvanlarının çoğunu 10 yıldır beslediğini ifade eden Dönmez, \"Yıllardır beslemiş olduğum hayvan dostlarımı çaldılar. Onun için üzgünüm. Onlar, alınıp satılan bir maddesel varlık olarak değil de, Cenabı Hakk\'ın yaratma gücünü idrak ederek beslediğimiz güvercinler ve köpeğimdi. Dün akşam yemlerini, sularını verip kilitledim. Bugün sabah geldiğimde kilitlerin hepsinin kırıldığını, güvercinlerin ve köpeğimin de çalındığını gördüm\" dedi.

\'NEY ÜFLÜYORDUM\'

Güvercinlerine ve köpeğine ney üfleyerek, terapi yaptığını belirten Dönmez, \"Ney sesinin insan ve hayvan üzerine etkileriyle ilgili terapiyle uğraşıyorum. Ben burada müsait olduğum zamanlarda güvercinlerime ve köpeğime ney üflüyordum. Benim bu bilimsel çalışmalarımı da elimden aldılar. Benim hayvanlarımın değeri maddi olarak ölçülemez. Aslında sevgi, maddi olarak ölçülemez. 40 adet Adana güvercinim ve Buda isimli 2.5 yaşındaki köpeğimin değeri yaklaşık 45 bin lira\" diye konuştu. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Hayvanların barınağından detaY

- Olay yerinden detay

- Neyzen röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Antalya\'nın en eski okulunda tarihi keşif

ANTALYA\'nın en eski okulu Antalya Lisesi\'nin restorasyon çalışmaları sırasında, betonların arkasında 6 şömine ve bodrum katında, tuğlalarla kapatılmış gizli bir bölüm bulundu.

Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi\'ndeki Antalya Lisesi\'nin tarihi binasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın izniyle Antalya Rölöve Anıtlar Müdürlüğü\'nce restorasyon çalışması başlatıldı. Uzun süredir restorasyonu gündemde olan okul için Antalya Valisi Münir Karaloğlu gerekli ödeneği sağladıktan sonra kısa sürede çalışma başlatıldı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın da aralarında bulunduğu Türkiye\'nin ve Antalyalıların çok yakından tanıdığı isimlerin mezun olduğu, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 1930 yılında tarih dersi dinlediği okulda, restorasyon çalışmaları sırasında, beton duvarların arkasında kalmış 6 şömine bulundu. Şöminelerin bağlı olduğu baca sisteminin henüz korunduğu anlaşılan çalışmalarda, şöminelerin belli bir disiplinle kapatıldığı anlaşıldı. Tarihi binanın bodrum katında ise yeni bir alan keşfedildi. Tuğlalarla örülü duvarın arkasında, Antalya\'da az rastlanan, el işçiliğiyle yapılmış fırınlarda ısıtılarak, oluşturulan ve hiçbir şekilde bozulmamış karo seramikler bulundu. Seramikler, Vali Karaloğlu\'nun talimatıyla mevcut yerlerinden korunmaya alındı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı\'nın (YİKOB) sağladığı 1 milyon liralık destekle restorasyonu tamamlanacak okul için Karaloğlu, binadan yeni dönem malzemelerin ayıklanmasını istedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi okul binasının nasıl şekilleneceğine Kültür ve Turizm Müdürlüğü karar verecek.

Çalışmaları yakından takip eden Vali Karaloğlu, okulu ziyaret ederek, çalışmayı yürütenlerden bilgi aldı.

GEÇMİŞİ 1800\'LÜ YILLARA DAYANIYOR

İki tüccar kardeş tarafından 1800\'lü yılların başında inşa edilen ev, daha sonra Sultan Abdülhamit döneminde, aynı yüzyılın sonlarına doğru okul olarak kullanılmaya başlandı. Antalya\'nın bilinen ilk eğitim-öğretim kurumu olan Antalya Lisesi, \'Beş Sınıflı Liva İdadisi\' olarak Türk eğitiminde yerini aldı. Okul, 1933 yılında Antalya Lisesi adını aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okulu gezen Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler

- Detay görüntüler

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: ANTALYA, (DHA)

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Konya\'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Seydişehir\'de uyuşturucu ticareti yapan şebeke olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen Salı günü sabah saatlerinde daha önce belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ali K., Muhammed Ö., Ramazan K., Erdal C., Murat S., Alper Ç. ve E.P. gözaltına alındı. Eğitimli köpekle şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yapıldı. Yapılan aramada paketler halinde 160 gram esrar 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden getirilmese ve çıkartılması

- Şüphelilerin adliyeden çıkartılması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA,(DHA)

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TOKİ\'nin konut belirleme kurası spor salonunda yapıldı

ESKİŞEHİR\'de Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) emekliler için \'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası\' spor salonunda yapıldı.

Aşağı Söğütönü Mahallesi\'nde TOKİ tarafından emekliler için yaptırılan 484 adet 2+1 konut için Eskişehir Atatürk Stadyumu\'nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine emekliler ve yakınları katıldı. 3 şehit yakını ile19 engelliye kura çekiminde öncelik tanındı. Konutları belirlenen emekliler, 16 Kasım-8 Aralık 2017 tarihleri arasında Eskişehir\'deki Ziraat Bankası Sıhhiye Şubesi\'ne giderek yüzde 12 peşinat 180 ay vade, veya yüzde 20 peşinat 240 ay vade alternatiflerinden birini seçecek ve peşinatlarını yatırarak sözleşmelerini imzalayacak. Konutların taksit ödemeleri ise konut teslimini takip eden ay başlayacak. TOKİ\'nin kura çekimine katılan vatandaşlar, \"Uzun yıllardır ev sahibi olmanın hayaliyle yaşıyorduk. Artık evlerimize kavuşuyoruz. Çok mutluyuz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kura çekiline katılanların,

-Kura çekiminden,

-Kura çekimine katılan vatandaşların konuşması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)



