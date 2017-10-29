DHA YURT BÜLTENİ-13

Cumhuriyet için yürüdüler

Zonguldak\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan bin 300 kişi, 5 kilometrelik parkurda yürüdü.

Valilik tarafından Kent Ormanı\'nda gerçekleştirilen yürüyüşe, Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, daire müdürleri ile birlikte yaklaşık bin 300 kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, sonbahar ile birlikte ağaçların yapraklarının sararıp döküldüğü ormanda 5 kilometrelik parkurda yürüdü. Vali Ahmet Çınar, hava şartlarına rağmen halkın yürüyüşe katılımının oldukça yoğun olduğunu söyledi. İlk kez böyle bir yürüyüş düzenlendiğini belirten Vali Çınar, şöyle dedi: \"Bugün cumhuriyetimizin 94. yılını hep birlikte kutladık. Meteorolojinin fırtına ve yağmur uyarısına rağmen halkımız büyük rağbet gösterdi. Bu bir başlangıç. Halkımızdan görüş ve öneri alarak önümüzdeki yıllarda çeşitli etkinliklere imza atacağız. Bu etkinliği de geleneksel hale getireceğiz. Halkımız hem Cumhuriyet coşkusunu yaşarken o gün sporunu yapmış, oksijenini almış ve eğlenmiş olarak evlerine dönecekler. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.\" Yürüyüşün ardından katılımcılara kavurma, gözleme ve ayran ikram edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kent Ormanı’ndaki yürüyüş

-Yürüyüşten detaylar

-Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ile röportaj

-Alandan detaylar

Katılımcıların toplu fotoğraf çekimi

Boyut: (4.47) Boyut: (271 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Geçici kimlik isteyen Iraklı babanın sesini Aile Bakanı duydu

IRAK\'taki iç savaştan kaçarak Ankara\'ya yerleşen, çocuklarını tedavi ettirmek ve kızını okula göndermek için geçici kimlik kartlarının çıkarılmasını isteyen İmet Alnuseiyne\'nin sesini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya duydu.

Irak\'ın Telafer kentindeki IŞİD zulmünden kaçarak eşi ve 3 çocuğuyla Kahramankazan\'a yerleşen kaynak ustası İmet Alnuseiyne, doğuştan parmakları olmayan oğulları Abdulbasid ve Muhammed\'i tedavi ettirmek, 9 yaşındaki kızı Hüda\'yı okula göndermek ve çalışabilmek için geçici kimlik kartlarının bir an önce çıkarılması talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yanıt verdi dönüş yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın talimatıyla Iraklı aileyi bakanlık yetkilileri evinde ziyaret etti. Bakan Kaya\'nın Alnuseiyne ailesiyle bakanlıkta görüyerek sorunlarını dinleyeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evden genel görüntü

-Çocuklardan detay görüntüler

-Bakanlık yetkilisinin aile hakkında bilgi alması

-Alnuseiyne\'nin kardeşinin açıklaması

Haber-Kamera:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)

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Bakan Tüfenkci: Bizim sevdamız koltuk sevdası değildir

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili, \"Bu partinin istişare mekanizmaları vardır, bu partinin yol yürüdüğü millet vardır, onlarla yapılan istaşereler neticesinde alınan kararlar vardır ve bütün arkadaşlarımız da alınan kararlara, \'Başım gözüm üstünedir\' diyerek gereğini yapar. Bizim sevdamız koltuk sevdası değildir\" dedi.

Kastamonu\'da pratisinin Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan Bakan Tüfenkci, Ak Parti iktidara gelmeden önce milli gelirin 3 bin 500 dolar dolaylarındayken şimdi 11 bin dolara yükseldiğini söyledi. Türkiye\'yi her alanda 3 kat, bazı alanlarda 5 kat büyüttüklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu: \"Bu hain darbe girişimi hangi ülkenin başına gelirse gelsin 6 aydan, 3 seneden önce kendini toparlayamazdı. Ama Allah\'a hamd olsun Türkiye kısa zamanda kendisini toparladı ve 2017\'ye çok güçlü bir giriş yaptık. 2017\'nin ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ondan sonra ikinci çeyrekte yüzde 5.1, üçüncü çeyrektede inşaallah yüzde 7\'nin üzerinde bir büyümeyi bekliyoruz. 4\'üncü çeyrekle beraber Türkiye yüzde 5.5 üzerinde büyümeyi inşaallah 2017\'de yakalayacak. Biz bir yola çıktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde bu yolculuğumuz devam ediyor.\"

\'BİZİM SEVDAMIZ KOLTUK SEVDASI DEĞİL\'

Bakan Tüfenkci, Ak Parti\'nin sıradan bir parti olmadığını belirterek şöyle devam etti: \"Birileri Ak Parti siyasetini anlamayabilir, birileri Ak Parti\'deki değişimi, dönüşümü anlamayabilir. Birileri son günlerde belediye başkanlarındaki değişimi anlamayabilir, göremeyebilir. Ama bilsinler ki Ak Parti sıradan bir parti değil. Ak Parti hareketi bir dava hareketidir. Bir lideri vardır. O lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bu partinin istişare mekanizmaları vardır, bu partinin yol yürüdüğü millet vardır, onlarla yapılan istaşereler neticesinde alınan kararlar vardır ve bütün arkadaşlarımız da alınan kararlara \'Başım gözüm üstünedir\' diyerek gereğini yapar. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partisi\'nin anlaması mümkün değil, bir MHP\'nin bizi anlaması mümkün değil. Ama bu davanın içersinde yetişenler, millete hizmet için yola çıkanlar bunu anlarlar. Çünkü bizim sevdamız koltuk sevdası değildir, bizim sevdamız millete hizmet sevdasıdır. Onun için bizim tek dayanağımız vardır. Millet, halk ve hak. Onun dışında hiçbir dayanağımız yoktur. Ne cunatcılara, ne darbecilere dayandık. Sadece ve sadece millete dayandık, halka dayandık, hakka dayandık. Onun dışında hiç bir güce dayanmadık, hiç bir güce de hesap vermeyiz Allah\'ın izniyle.\"

Görüntü dökümü:

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-Bakanın partililerle tokalaşması

-Bakanın salona girişi

-Bakanın konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Sakatlanan futbolcu sedye üzerinde dakikalarca ambulans bekledi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde amatör küme maçında çıktığı topa vurmak isterken sakatlanan kaleci Doğukan Kaytan, sedye ile alındığı stat dışında acılar içinde 14 dakika ambulans gelmesini bekledi.

Tekirdağ 1\'nci Amatör Ligi\'nde liginde mücadele eden Trakya Balkanspor ile Sağlıkspor takımları Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 25\'nci dakikasında çıktığı topa vurmak isteyen Sağlıkspor\'un kalecisi dengesiz düşerek sağ dizinden sakatlandı. Bu sırada maçta görevli sağlık personeli ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112 acil servisi haber verilip Doğukan Kaytan, sedye ile önce saha kenarı ardından da stat dışına alındı. Stat dışında sedye üzerinde acılar içinde kıvranan Kaytan, burada ambulansın gelmesini beklerken, arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kaytan, 14 dakika bekledikten sonra gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sakatlanan kaleciden

-Sedye üzerinde beklemesi

-Sakatlanan kaleciyi arkadaşlarının teselli etmesi

-Ambulansın gelmesi

-Ambulansın gitmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)