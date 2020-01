DHA YURT BÜLTENİ-13

(ÖZEL)

1)MERAL AKŞENER\'İN AHLAT\'TAKİ KARARGAHI

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde ev kiralayacağını ve hareketlerinin merkez üssünün Ahlat olacağını katıldığı televizyon kanalında söyleyen İyi Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, ilçede bir daire kiraladı. Katıldığı televizyon kanalında Bitlis\'in Ahlat İlçesinde bir ev kiralayacağını söyleyen Meral Akşener, ilçenin Aşağı Çarşı Mevkii\'nde bulunan 7 katlı Kocalar Apartmanı\'nın 5\'inci katında bulunan 7 numaralı daireyi kiraladı. Evini Akşener\'e kiraya veren Nazif Koca, Akşener’in evlerini kiralamasından memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Meral hanımın ilçemize olan ilgisinden son derece memnunuz. Umuyoruz ki Meral hanımın gelmesiyle Türkiye genelinde ilçemize olan ilgi ve alaka daha da artar. Kendisinin ilçemizde bir takım olumlu değişiklikler yapacağını umuyorum ve ilçem adına hoş geldiniz diyorum.\"

Akşener, geçen ay İstanbul Avcılar\'da yaptığı açıklamada, partinin kuruluşunu ilan edecekleri 25 Ekim’den sonra Ahlat\'a giderek bayram sofrası kuracaklarını, daha sonra da 15 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerini gezerek, halkla bir araya geleceğini dile getirmişti.

2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: 100 BİN CİVARINDA SURİYELİ GERİ DÖNMÜŞTÜR

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şanlıurfa\'daki iki günlük temasları kapsamında Suriye sınırına komşu olan Suruç\'ta onuruna verilen yemeğe katıldı. Suriye\'de TSK\'nın yürüttüğü operasyonlara değinen Bakan Çavuşoğlu, \"Bugüne kadar Türkiye\'de 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Artık orası güvenli şehirlerdir. Demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlib\'de yapmak istiyoruz\" dedi.

Şanlıurfa\'da gece konaklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Burada parti yöneticileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Şanlıurfa\'da moral bularak streslerini attıklarını belirterek, \"Dün Şanlıurfa\'ya geldik. Burada sevgiyi gördük, kardeşliği gördük, dayanışmayı gördük, aşkı gördük ve millete hizmet etme aşkını gördük. Uyumu gördük, uyumu bereketini de gördük. Esasen bütün şehirlerimizin örnek alması gereken bir şehir. İdareciler ve siyasiler arasında uyum var\" dedi.

\"BASIN MÜŞAVİRİMİ NEW YORK\'TAN İTHAL ETTİM AMA KENDİSİ SİVEREKLİ\'DİR\"

Şanlıurfa\'ya ve halkına büyük önem verdiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, \"Ben de yeni basın müşavirimi New York\'tan ithal ettim ama kendisi Siverekli\'dir. New York\'ta biraz monşerleşmiş ama halen Siverekli olduğu belli oluyor. Asılını unutmamış. Benim rahmetli annemin sofrasında kalmış 14 gün annemi kandırmış. Simdi bizim basın müşavirimiz oldu. Onu kutluyorum. Suriye\'nin Şanlıurfa\'sı var, Türkiye\'si var, Gaziantep\'i var, Kilis\'i var ama bizim kimimiz var? Elbette Allah\'ımız var. Ama büyük bir milletimiz var. Biz o nedenle çok güçlü olmalıyız. Şanlıurfa\'ya hizmet edelim, daha fazlasını da hak ediyor ama mesele sadece Şanlıurfa değil Türkiye\'yi çok güçlü yapmamız lazım\" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, buradaki ziyaretinin ardından Suriye sınırına komşu olan Suruç İlçesi\'ne bağlı Ziyaret Mahallesi\'nde onuruna verilen yemeğe katıldı. Burada toplanan vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Bakan Çavuşoğlu beraberinde Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek ile birlikte yer sofrasında yemek yedi. Yemekte Şanlıurfa\'da bulunduğu süre içerisinde kilo almamak için direndiğini ifade eden Çavuşoğlu, ancak bu direnmenin bir faydasını görmediğini söyledi.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN KAÇAN KARDEŞLERİMİZE KUCAK AÇTIK\"

Suriye\'deki durumun iyileşmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Türkiye olarak Suriye\'nin durumunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine Irak\'ta tekrar istikrarın sağlanması için çok destek veriyoruz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. İkili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Türkiye olarak önemli rol oynuyoruz. İnşallah bu bölgede yaşayan kardeşlerimizle de görüştüm. Bir an önce Suriye\'ye dönmek istiyorlar. Kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Özellikle YPG ve PKK\'nın ellerinden aldıkları evlerine topraklarına geri dönmek istiyorlar. Bunlara tekrar sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla şartlar iyileştikçe bu kardeşlerimiz dönecekler. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak burada savaştan ve terörden kaçan DEAŞ ve YPG/PKK teröründen kaçan kardeşlerimize evimizi açtık. Milletimizde tüm zorluklara rağmen Suriye\'den ve Irak\'tan gelen kardeşlerimize her zaman evini, gönlü açmıştır. Suriye\'de terör bittikten sonra siyasi sürece geçecektir. Burada siyaseti çözüme kavuşturmak Suriye\'nin istikrarını ve güvenini sağlamaktır. Bu güvenlik ve istikrar tedbirleri alındıktan sonra Suriye tekrar eski günlerine başladıktan sonra bu kardeşlerimizin dönme imkanı olacaktır. Örneğin Fırat Kalkanı Operasyonu\'nda birçok şehri El Bab\'a kadar DEAŞ\'tan geri aldık. O şehirlerin gerçek sahiplerine teslim ettik. Bugüne kadar Türkiye\'de 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Artık orası güvenli şehirlerdir. Belki hayat şartları tam isteğimiz değil ama bizler onlara yardım ediyoruz. Elektrik, su ve gıda veriyoruz. Demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlib\'de yapmak istiyoruz. İnşallah şartlar iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerine ve topraklarına dönecektir.\"

3)ZEYBEKÇİ \'TÜRKİYE AZERBAYCAN İŞ FORUMU\' TOPLANTISINA KATILDI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Iğdır\'da \'Türkiye Azerbaycan İş Forumu\'na katıldı. Zeybekçi caddede yürürken karşılaştığı bir çocuğun elektronik tartı aletine çıkarak tartıldı. Bakan Zeybekci, tartıcı çocuğa gülümseyerek, \"Kilomu kimseye söyleme\" dedi.

Bugün saat 09.40\'da özel uçakla Iğdır\'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'yi, Vali Enver Ünlü, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkana Kamil Arslan ve partililer karşıladı. Bakan Zeybekci, Iğdır Üniversitesi\'nin Karaağaç Kampüsü\'nde Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Famil Seyidov\'un katıldığı, \'Türkiye Azerbaycan İş Forumu\' toplantısına katıldı. Bakan Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti\'ne çeşitli imtiyazlar tanıdığını söyledi. Zeybekci, şöyle dedi:

\"Türkiye olarak Nahçıvan\'a tek taraflı sağlamış olduğumuz bir imtiyaz, vermiş olduğumuz fırsat ve imkanlar var. Nahçıvan\'ın ekonomik anlamda menfaat, odaklanma alanı olarak görülmesini istiyoruz. Almış olduğumuz yeni kararların anlamı budur. Nahçıvan\'la dış ticaret istenen seviyede hiç olmamış. 2016\'da 27 milyon dolarlık dış ticaret hacmimiz var, 2017\'nin 8 ayında 20 milyon dolar seviyesindeyiz. Bu, son derece düşük. İthalat hemen hemen sıfır. Ticarette milli paraların kullanımında da hassasiyet göstereceğiz. Bilerek ve isteyerek kasten burada bir proje deniyoruz. Türk Lirası ile ticareti zorunlu hale getiriyoruz. Aldığımız ve sattığımız ürünler Türk Lirası ile olacak ki araya başka şeyler girmesin, ticaret istediğimiz şekilde serbestçe yapılabilsin.\"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev de Türkiye ve Azerbaycan\'ın bir millet ve iki devlet olduğunu belirtti. Alınan bu tedbirin çok önemli olduğunu vurgulayan Mustafayev, \"Bu imkanlardan istifade edip ticaret hacmini artıracağız ve daha yüksek neticeler elde edeceğiz\" dedi.

Toplantı sonunda Polisevi\'ne geçen bakanlar ve protokol öğle yemeğini yedikten sonra Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu. Çelenk sunma törenine HDP\'li Belediye Başkanı Murat Yikit de katıldı. Valilikten çıkan Bakan Zeybekci ve beraberindekiler yürüyerek Ak Parti İl Başkanlığına gitti. Yolda ellerinde tartı aleti ile duran çocukların yanına giden ve onlarla bir süre sohbet eden Bakan Zeybekci, tartı aletine çıkarak tartıldı. Zeybekci, tartıcı çocuğa gülümseyerek, \"Kilomu kimseye söyleme\" derken, kendisini takip eden basın mensuplarına da \"Kilomu yazmayın\" dedi. Bakanın yanındakiler tartıcı 3 çocuğa 10\'ar lira verdi.

4)HDP\'Lİ KEMALBAY: AKP\'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN AYRILDIKLARINI AÇIKLAMALI

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, partisinin Gaziantep il kongresinde, \"AKP\'li belediye başkanları neden ayrıldıklarını açıklamalı\" dedi. HDP Gaziantep 2\'nci olağan kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve partililer katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından partililere seslenen Serpil Kemalbay, AK Parti iktidarının, Türkiye’yi büyük bir karanlığa soktuğunu savunarak, \"Türkiye’de kötülüğün değil barışın, özgürlüğün ve barışın egemen olması için birlikte mücadele eden halkların partisiyiz biz. Bu nedenle eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimiz rehin alınmış durumda. Ama bu şiddet, o duvarlar bize vız geliyor. Hiçbir parti bu kadar zulme karşı böylesine dimdik ayakta kalamazdı\" dedi.

Kemalbay, sosyal medyada, cezaevindeki PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik söylentiler olduğunu ve hükümetin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapması gerektiğini söyledi. Kemalbay, şöyle devam etti:

\"Sayın Öcalan hakkında bugünlerde bir söylenti dolaştırılıyor. Türkiye zaten bıçak sırtındayken bu yapılmak istenen ne? Aymazlık içinde bir Erdoğan hükümetiyle karşı karşıyayız. O bu manipülasyonlara karşı sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Sayın Öcalan, 2013-15 arasındaki çözüm sürecinde, Türkiye halklarının barış ve demokrasisinin nasıl olacağına dair bir program ortaya koymuştu. Doğaya, emeğe verilen zararı, nasıl bir gelecekte yaşayabileceğimizi konuşmaya başlamıştık. Oysa şimdi sadece savaş konuşuluyor. Sayın Öcalan’ın sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir an önce bilgilendirilmeliyiz. Milletvekilleri, avukatları veya ailenin görüşmesi sonucunda herhangi bir sorun olmadığına dair Türkiye ve Ortadoğu halklarının bilgilendirilmesi ve yeniden diyalog sürecinin başlaması gerekiyor. Hiç kimsenin, Kürt halkının sabrı, sinir uçarıyla oynamasına izin vermeyeceğimizi HDP olarak söylemek istiyorum.\"

\"BELEDİYE BAŞKANLARI NEDEN AYRILDIKLARINI AÇIKLAMALI\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, belediye başkanlarına neden istifa çağrısında bulunduğunu söylemesi gerektiğini aktaran Kemalbay şöyle konuştu:

\"Belediye başkanlarına istifa çağrısı yapan Erdoğan bunun sebeplerini anlatmıyor. Zaten anlatamaz da. Demokratik bir ülkede seçimler gelen seçimle gider, değil mi? Ama ne oluyor? Kürt coğrafyasında belediyelere kayyumlar atanıyor, Batı’da ise zorla istifa ettiriliyor. Bu, faşizmin kurumsallaştırılmasıdır. Kürt coğrafyasındaki belediyelerin iğne ucu kadar yolsuzluğuna rastlanmamıştır. Belediyeleri denetlemek için, belediye eş başkanlarının yanında neredeyse oturuyor ama bir şey bulamıyorlar. Peki İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa büyükşehir belediyelerinde ne oldu? Ne oldu da istifa ettiniz? Seçimle gelmediniz mi ey İstanbul, Bursa, Ankara belediye başkanları? Madem seçimle geldiniz, açıklayın, neden bırakıp gidiyorsunuz?\"

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Müslüm Kılıç ve Atiye Okay il eş başkanları olarak seçildi.



5)TUNCELİ VALİSİ SONEL, ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERLE BİRLİKTE ANITA ÇELENK SUNDU

TUNCELİ\'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında bugün valilik önündeki Atatük Anıtı\'na çelenk sunma töreni sırasında Vali Tuncay Sonel, tören alanında bulunan ilköğretim öğrencilerini bulundukları yerden alarak protokol kısmına getirip burada kalmalarını istedi. Bugün saat 13.00 sularında Tunceli Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunma törenine Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte çok sayıda askeri ve sivil yetkili ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Çelenk sunlam töreni öncesi Vali Sonel, protokolün ön sırasında beklediği bir anda, ilkokula giden çocukların yanına giderek, \"sizde bizim yanımızda durun\" dedi. Bunun üzerine bütün çocukları protokol sırasına getirerek, protokol üyelerinin yanında durmalarını istedi. Bir kız ve bir erkek öğrenciyi de yanına çağıran Vali Sonel, daha sonra protokolde duran bir şehit ve gazi ailesini de öne çağırırak Atütürk Heykeli\'ne birlikte çelenk koydu.

6)PAZAR TEZGAHINDAN TEREYAĞI ÇALDI, YAKALANDI

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki pazaryerinde bulunan bir tezgahtan bir paket tereyağını alarak bebek aracındaki çocuğunun battaniyesinin altına koyup çalan 34 yaşındaki S.A. adlı kadın, gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise bir işyerinin kameralarınca görüntülendi.

Hırsızlık, 14 Ekim\'de, ilçedeki bir pazaryerinde meydana geldi. Pazarcı esnafının dalgınlığından faydalanan S.A., tezgahta bulunan tereyağını bebek aracındaki 2 yaşındaki çocuğunun battaniyesinin altına gizleyip çaldı. S.A. olay yerinden ayrılırken, durumu sonradan fark eden esnaf polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir işyerinin güvenlik kamerasından zanlıyı tespit etti. Güvenlik kamerasınca tespit edilen S.A., dün (cumartesi) 3 Eylül Mahallesi\'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. S.A.\'nın işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

