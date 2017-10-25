DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KAYSERİ BOMBACISININ BABASI: OĞLUMLA GÖRÜŞMEK İÇİN 4 KEZ KANDİL\'E GİTTİM

KAYSERİ\'de geçen yıl 17 Aralık\'ta çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci gününde saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK\'lı \'Çektar\' kod adlı Kasım Yıldırımçakar\'ın tutuklu babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar (61) savunma yaptı. Sanık Yıldırımçakar, oğlunu görebilmek için 4 defa Kandil\'e gittiğini söyledi. 17 Aralık 2016 günü 1\'inci Komando Tugayı\'nda çarşı iznine çıkan askrelerik taşıyan 38 AB 180 plakalı halk otobüsüne yönelik yapılan bombalı saldırı ile ilgili görülen davanın ikinci gününde ilk bölümde \'Çektar\' kod adlı Kasım Yıldırımçakar\'ın tutuklu babası İsmail Hakkı savunma yaptı. Canlı bomba Kasım Yıldırımçakar\'ın babası, \"Kasım\'ın dışında Ubeydullah isimli oğlum da bir dönem terör örgütüne katılmıştı. 2009 yılında Kasım, PKK/KCK tarafından dağa götürüldü. Gidiş o gidiş, bir daha hiçbir şekilde haber alamadık. Oğlum dağa çıktığında durumu emniyete ve istihbarata bildirdim. Onlar da yaptıkları araştırma da Kasım\'ın dağa çıktığını söylediler. Bana \'istiyorsan git araştır\' dediler. Bunun üzerine resmi pasaport çıkartarak Kuzey Irak\'a gittim. Burada anlaştığım taksi sürücüsü beni Kandil diye ifade edilen kampa götürdü. Orada nizamiyesi olan bir yer vardı. Çocuğumu görmek istediğimi söyledim. Azarlayarak \'hayır\' dediler. Bir keresinde örgüte katılanların anneleri geldiğinde çocukların gösterildiğini duydum. Eşim Hürriyet\'e pasaport çıkartarak aynı güzergahtan Kandil\'e gittim. Burada diğer oğlum Ubeydullah\'ı gösterdiler. Kasım\'ın PKK\'nın canlı bombaları olarak ifade edilen Özel Kuvvetlerde görev yaptığını öğrendim. Oğluma ağabeyi Kasım\'ı sordum, annesi de Ubeydullah\'a örgütten kurtulmasını istedi. Kısa bir zaman sonra Ubeydullah örgüt kampından kaçarak peşmergeye sığındı. Onlar da Ubeydullah\'ı Silopiye gönderdi. Oğlum PKK\'dan kurtuldu ve şu an askerlik görevini yapıyor\" dedi.

Oğlu Kasım Yıldırımçakar ile yüz yüze hiç görüşmediklerini söyleyen tutuklu baba İsmail Hakkı sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İddianame de yer aldığı gibi örgütün evime gelerek oğlum öldü, taziye çadırı kuralım şeklinde bir görüşmem olmadı. Bombalı saldırı yapan oğluma kim yardım ve yataklık yaptı ise herkesten şikayetçiyim. Ben, Kasım\'ın bombalı saldırı yaptığını diğer oğlum Mervan\'ın sosyal medyadan gösterdiği haberlerle öğrendim\"

CANLI BOMBADAKİ KİMLİĞİN SAHİBİ ÖRGÜTE KATILIŞINI ANLATTI

Davanın ikinci bölümde, bombalı saldırıyı yapan Kasım Yıldırımçakar\'ın üzerinde çıkan sahte kimliğin gerçek sahibi tutuklu terör örgütü üyesi Mehmet Oluk, davada PKK\'ya nasıl katıldığını anlattı.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada savunma yapan Mehmet Oluk, \" 2015 yılında ailemde yaşanan sorun nedeniyle Kobani\'ye gitmek istedim. Bununla ilgili facebook üzerinden Kobani yazarak bulduğum sayfaları inceledim. Orada Dujar Hague sayfasını kullanan biri bana sayfada niye gezdiğimi sordu. Ben de Kobani\'ye gitmek istediğimi söyledim. Bana Şanlıurfa\'ya gitmem gerektiğini söyledi. Ben, Şanlıurfayı hiç bilmediğim için başka nasıl gidebileceğimi sordum. O da Diyarbakır HDP il binasına gitmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine gittiğim il binasında bana güvenmeyerek \'kimseyi göndermiyoruz\' dediler. Birkaç gün sonra yine İl Başkanlığı\'na gittiğimde bana ismini Murat olarak söyleyen kişi yardımcı olabileceğini söyledi. Murat\'la buluştuk. Kendisine yine Kobani\'ye gitmek istediğimi söyledim. Ticari taksiye binerek yola çıktı. Yolda Murat telefonla görüştüğü kişiye \'Ben köye geliyorum. Yoğurdu nereye getireyim\' dedi. Bir saatlik yolculuğun ardında \'hadi in\' dedi. Taksi şoförüne de beklemesiNİ söyledi. Beni ağaçlık alana götürdü. Burada bekleyen eli silahlı PKK\'lılar ile bir süre görüştü. Sonrası görüştükleri 3 kişinin birinden para alarak uzaklaştı. Beni teslim ettiği örgüt üyeleri nereli olduğumu sordu. Kim olduğumu söyledim. Pikap şeklindeki arabaya bindik geçtiğimiz bazı köylerde yüzümü gizlememi istediler. Kalabalık bir alanı geçtikten sonra gördüğüm kalabalıkların kim olduğu sordum. Onlar da \'örgüte katılanların aileleri\' dedi. Yolda giderken bana kod adımın olup olmadığı sordular. Ben kod adım yok deyince \'gerçek adını kullanamazsın\' dediler. Ben de kod adımı sosyal medyada tanıştığım \'Dujar Hague\' olduğunu söyledim. Bana kimlik, saat ve cüzdanımı vermemi Kobani\'de geri vereceklerini söylediler. Kimliğimi ve diğer eşyalarımı ısrar üzerine verdim. İlk gittiğim yerde örgüt kıyafeti giydirerek fotoğrafımı çektiler. Benimle beraber örgüte katılan 7 kişi daha vardı. Batman yakınlarına gittiğimizde kod adını \'Botan\' olara bildiğim kişi bizi karşıladı. Kim olduğumuz sorduktan sonra kimliği beni getiren örgüt üyelerinden aldı. Şırnak\'a kadar yolculuğumuz araba ile devam etti. Bir ara ben uyumuşum kaktığımda araç durdu. Kayalıklar çevresinde yattık. Sonra iki dereden botla geçerek sınırı geçtik. Ben sınırı geçtikten sonra Kobani\'ye geldiğimi düşündüm. Abdullah Öcalan\'ın akrabası olduğunu söyledikleri bir kişi konuşma yaptı. Gaye kampında bir süre kaldım. Burada bir kez silahlı eğitim aldım. Sonra yapılan derslerde açıklamalarına itiraz edince beni hasta olduğum iddiasıyla örgütten ayırdılar. Ben bulunduğum kampta toplam 55 gün kaldım\" dedi.

\'KİMLİĞİM CANLI BOMBANIN ELİNE NASIL GEÇTİ ANLAMIYORUM\'

Tutuklu örgüt üyesi Mehmet Oluk, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Kasım Yıldırımçakar\'ın üzerinde kendi kimliğini çıkması olayını ise,\" Ben örgütten ayrılarak Diyarbakır\'a geldiğimde nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkarttım. Kimliğim Kasım\'ın eline nasıl geçti anlamıyorum. Kod adı Porsibi olan İshak\'ı ben kampta görmüştüm. Patlamanın olduğu gün, terörle mücadele polisleri beni aradı. Gittim, burada kimliğimi çıkarıp ibraz ettim. Sonra Kayseri\'ye sevk ettiler. 24 gün gözaltına sürenin ardından beni serbest bıraktılar. 5 ay sonra tekrar yakalayarak tutukladılar\" diye konuştu. Duruşmaya ara verildi.



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-

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2)EDİRNE\'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

EDİRNE\'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkilerken, kentte 21 derece olan hava sıcaklığı da 7 dereceye kadar düştü.

Edirne\'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Giriş katında bulunan bazı işyerlerini su basarken, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarınrda bulundu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafik ekipleri suyla kaplı yollarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte son 12 saatte metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı da 21 dereceden 7 dereceye düştü. Meteroloji yetkilileri, gün içinde yağmur yağışının süreceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Su birikintisinden geçen araçlar

-Tasan rögarlar

-Cadde üzerinde akan su

-Yagmurda, trafikte ilerleyen araçlar

-Yağmurda şemsiye ile yürüyenler

-Tarihi Selimiye Camii yağmur yağışı detayı

-Araç içinde trafikte ilerleyerek yağmur yağışı

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/DHA,EDIRNE)

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3)BAKİR İZZETBEGOVİÇ, NEMRUT DAĞI\'NI GEZDİ



BOSNA Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, Adıyaman\'ın Kahta İlçesi\'nde bulunan Nemrut Dağı\'nı gezdi. Şanlıurfa’daki ziyaretinin ardından helikopterle Kahta\'ya gelen Bakir İzzetbegoviç\'e, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin eşlik etti. Nemrut Dağı’nın 500 metrelik yürüme mesafesini çıkan İzzetbegoviç, doğu ve batı teraslarını dolaşıp devasa heykelleri inceledi. Havanın soğuk olması nedeniyle verilen askeri parkayı giyip heykellerle hatıra fotoğrafı çektiren İzzetbegoviç, Nemrut Dağı\'na ulaşımın güç olduğunu ancak heykellerin muhteşem olduğunu ifade ederek, \"Buraya zor çıktık, fakat gelmemize değdi. Ben mimarlık mezunuyum. Burayı çok merak ediyordum. Şanlıurfa’daki günümüzü uzattık. Nemrut’u görmek bir gün uzattık ki bu dünyanın 8\'nci harikasını görelim. Çok usta eller tarafından yapılmıştır. Muhteşem ve olağanüstü bir yapıdır. Türkiye’nin bu bölgesine ilk kez geldim. Nemrut’ta gördüğümüz eserler sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın mirasıdır. Bunlar çok önemlidir.\"

Görüntü Dökümü

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- Bakir İzzetbegoviç\'in gelişi

- Numrut Dağı\'na geçen İzzetbegoviç

- İzzetbegoviç\'in heykelleri incelemesi

- İzzetbegoviç\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)

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4)CHP\'Lİ BAŞKAN, \'CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET\'TEN İFADE VERDİ

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\'ten hakkında soruşturma başlattığı merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat, savcıya ifade verdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında, cumartesi günü CHP ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözleri nedeniyle, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti. Başkan Eşkinat Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Güngör Karakoç\'un talimatıyla ifadeye çağırıldı. Bugün adliyeye giden Eşkinat, savcı Ömer Çalık\'a ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Eşkinat, \"Savcımıza ifademizi verdik, görevimizin başına dönüyoruz\" dedi. Başkan Eşkinat\'ın konuyla ilgili yarın bir açıklama yapacağı belirtildi.



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

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5)HASTANEDE İLK BEBEK HEYECANI

ÇANAKKALE Merkez\'e bağlı Kepez Beldesi\'nde yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde, 22 Ekim tarihinde hizmet vermeye başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği\'nde, bir gün sonra ilk bebek heyecanı yaşandı. Çanakkale\'de yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde 22 Ekim\'de hizmet vermeye başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği\'nde ilk doğum gerçekleştirildi. 23 Ekim tarihinde saat 15.05 sıralarında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti Yusuf Talha adını verdi. Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, zayıf olduğu için bir süre kuvözde kalacağı belirtilen bebek ve annesi Sevda Çanlı\'yı bugün hastanede ziyaret etti. Yusuf Talha\'nın yaklaşık bir ay erken dünyaya geldiğini söyleyen Sevda Çanlı, \"Doğumun ardından doğumhanede bebeğimi görünce bütün ağrılarım gitti. Hiçbir ağrım kalmadı. Bebeğimi kucağıma aldım. Elini yüzünü gördüm. Hiçbir sorun yoktu. Çok mutlu oldum. Her şey çok güzel\" dedi. Başhekim Op. Dr. Yusuf İlker Çömez ise, hastanenin ilk bebeğine kendi isminin verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ailenin heyecanını paylaştıklarını belirten Yusuf İlker Çömez şöyle konuştu:

\"4 gün önce hastanemiz açıldı. Bebek doğduğunu öğrenince ben de çok heyecanlandım. Bebeğin isminin Yusuf olması da benim için sürpriz oldu. Bu bizim hastanemiz için bir ilk ve unutulmayacağını düşünüyorum. Bebeğimiz şu anda yoğun bakımda, durumu iyi. Hayati tehlikesi yok. Hafif kilosu düşük ama bu yeni doğum uzmanımız tarafından yakın bir şekilde takip ediliyor. Çok kısa bir zamanda toparlayacağını biliyoruz. Bugün annemiz de bebeğini kucağına aldı ve emzirdi. İşallah en yakın zamanda taburcu edilecekler.\"

Görüntü Dökümü

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-Yeni Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nden genel ve detay görüntüler,

-Başhekim Yusuf İlker Çömez\'in ziyaretinden görüntü,

-Sevda Çanlı ile röp,

-Yusuf İlker Çömez ile röp,

-İki gün önce dünyaya gelen Yusuf Talha bebekten genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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6)YANKESİCİ POLİSTEN ÖNCE KAMERALARA YAKALANDI

ERZURUM\'da, sokakta yürüyen S.T. adlı genç kızın cantasından yankesicilik yöntemi ile cep telefonunu çalan A.B., önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Mahkemeye çıkarılan A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 14 Ekim günü merkez Yakutie ilçesindeki Çaykara Caddesinde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte giden genç kızın hemen arkasından yürüyen A.B., park eden araçların arasından geçerken önceden gözüne kestirdiği S.T.\'nin çantasına elini atarak cep telefonunu çıkardı. Çevredekilerin görmemesi için hemen yön değiştiren A.B. hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç kızın telefonunun olmadığını görünce polisi arayıp yardım istedi. Kısa sürde olay yerine gelen polisler adeta mahalleyi abluka atına aldı. Tüm otobüs ve minibüsler tek tek kontrol edildi. Çevredeki mobese ve işyerlerindeki güvenlik kameraları kontrol edildiğinde şahsın yankesicilik olayını gerçekleştiriken bir işyerin kameralarına saniye saniye yansıdığı görüldü.

Polis tarafından cep telefonu ile birlikte yakalanan şahıs emniyete götürülürken cep telefonu da sahibine teslim edildii. Adliyiye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gnöderildi.



Görüntü Dökümü

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-Bayanın çantasından para ve cep telefonunu alması güvenlik kamerası

(Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 0.46 SN BOYUT: 56 MB

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7)\"DÜNYA\'NIN EN AĞIR\" MERMER FUARI AÇILDI

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle bu yıl 3.\'sü düzenlenen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı düzenlenen törenle açıldı. Bu yıl 20 binin üzerinde sektör profesyonelini aynı çatı altında buluşturan Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 60 bin metrekare kapalı alanda kuruldu. Sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olarak nitelendirilen fuara 15 ülkeden 215 firmanın katıldı. Türk doğal taş sektörünün dünya pazarında söz sahibi olmasının hedeflendiği fuar alanına ağırlıkları 10 tondan 26 tona kadar değişen, toplam 50 bin ton ağırlığında 2 bin blok mermer, 7 ayrı kapalı salon ve açık alanda fuar ziyaretçileriyle buluştu.

Açılış töreninde konuşan TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Uluslararası Blok Mermer Fuarı\'nın her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek \"Bu sene katılımcı firma olarak geçen yıla oranla yüzde 20\'lik bir büyüme var. Fuarda 2 bine yakın blok mermer sergilenecek. Fuar sektörün en ağır fuarı niteliğinde. Fuarımızda sergilenen blok mermerin ağırlığı da 50 bin tonu buluyor. Tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar değişen ürünler var. Şu anda 40 ülkeden ziyaretçilerimiz var ve satışlar başlamış durumda\" dedi.

Türkiye\'nin mermerde dünyanın en iyileri arasında yer aldığına dikkat çeken Vali İzzettin Küçük ise \"Bizim doğalgazımız ve petrolümüz yok ama krom, bakır, kömür, linyit ve mermer gibi değerli madenlerimiz var. Bursa mermercilikte çok iddialı şehir ,bu fuarları da geleceğin müjdesi olarak görüyorum\" dedi.

Törene katılan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise Türkiye\'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirterek “Bursa\'nın ihracatı ithalatından daha fazla. Bursa, vagon değil, ekonomimizin lokomotif illerinden\" diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise yaptığı konuşmasında, \"Mermer sektörünün 2 milyar dolar ihracatı var. 2018 hedefimiz ise 2,5 milyar dolar. 2023 yılında da 7 milyar dolarlık hedefimiz var. Sektörde büyüme iyi ama daha fazla büyüyeceğiz. Madencilik ve mermer sektörünün çok büyük bir ekonomik değeri var.\" değerlendirmesinde bulundu\" dedi.

MADSİAD Başkanı Erol Efendioğlu da 148 firmanın ürünlerini sergilediği fuara bu sene 215 firmanın katıldığını belirterek sergilenen ürün sayısının ise 2 bine çıktığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Protokol detay

-Tüyap Genel Müdürü, MADSİAD başkanı, BTSO başkanı, Vali, Efkan Ala konuşma

-Protokol fuarı gezerken

-Fuardan detaylar

Hüseyin TÜCCAR-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

Süre: 7 dakika 37 saniye Boyut: 465 MB

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8)MOTOSİKLET TUTKUNU GENÇ, SON YOLCULUĞUNA MOTORLARLA UĞURLANDI

MERSİN\'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet tutkunu 27 yaşındaki Recep Yıldırım, onlarca motorcu arkadaşının oluşturduğu konvoy ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Kipa Kavşağı\'nda dün meydana gelen kazada, 33 DPN 91 plakalı motosiklet sürücüsü Recep Yıldırım otomobil çarpması sonucu ağır yaralı olarak götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Rebirth Motosiklet Kulübü üyesi olan Yıldırım cenazesi motosiklet tutkunu olan arkadaşları ile ailesi tarafından alındı Black Raven Motosiklet Kulübü, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Enduro Kulübü, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Güder olmak üzere yakşalık 60 motorcu, cenaze aracının önünde konvoy oluşturdu. Acı günlerinde buluşan motorcular, hem arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi hem de motosikletlerin trafikte fark edilmesi için sessiz bir eylem yaptı. Yıldırım, gözyaşları içinde Tece Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Motorculardan görüntüler

-Kortejde motorlar yol alırken

-Motorlar cenaze aracının önünde

-Cenaze aracı motor korteji eşliğinde ilerlerken

-Cenazeden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03:30 BOYUT: 111.94 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)



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9)TOKAT\'TA GÖRME ENGELLİLER İÇİN FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

TOKAT’ta görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla \'Goalball\' maçı yapılarak, yürüyüş gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. İlk olarak Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde \'Goalball\' maçı yapıldı. Görme engelli takım ile gözlerini bantla kapatan öğrencilerden oluşan takım karşı karşıya geldi. Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, görme engelli vatandaşların toplumsal hayata teşvik etmeyi, onların gündelik hayatlarında karşılaşmış oldukları zorlukları engelli olmayan vatandaşların da anlamaları amacıyla etkinlik yaptıklarını belirterek, \"Çocuklarımız futbol oynadılar ve görme engellilerden oluşan takımımız galip geldi. Güzel bir etkinlik oldu\" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Tokat’ın engelli dostu bir şehir olduğuna dikkat çekerek, \"Bu çocuklar bizim her şeyimiz. Bunlar bizim çiçeklerimiz adeta onlar için bizlerde elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Tokat engelli dostu bir şehir, engelsiz bir şehir, engelleri kaldıran bir şehir ve bunu da her platformda farkındalık oluşturmak suretiyle de zaten anlatmaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

Namık Kemal İlköğretim Okulunda\'ki maçın ardından protokol ve görme engelli öğrenciler Cumhuriyet meydanına kadar beyaz baston kullanarak kaldırımda yürüdü.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntü

-Görme engellilerin gözleri bantlı diğer takımla goalbal maçı

-Konuşmalar

-Yürüyüş

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(266 mb)

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