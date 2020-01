DHA YURT BÜLTENİ-13

Van\'da çatışma: 1 asker şehit



VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü.

Van\'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Helikopterle Van\'a sevki edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Haber: VAN, (DHA)

=========================================

Bakan Fakıbaba: Şırnak\'ı aynen Suriye gibi yapmışlar

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terör örgütlerinin Türkiye\'ye verdiği zarara değinerek, \"Dün Şırnak’taydım. Aynen Suriye gibi yapmışlar. Şırnak\'ı görmüş olsaydınız, bana hak verirdiniz. Emin olun, Suriye\'den hiçbir farkı yoktu. Amacınız ne, kimi koruyorsunuz, kimin adına iş yapıyorsunuz, kim sizi besliyor?\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Bingöl\'deki temaslarının ardından Şanlıurfa\'da merkez Karaköprü Belediyesi\'nde düzenlenen ve 100 muhtara bilgisayar dağıtılan törene katıldı. Burada muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’nın, bölgenin tarım ve hayvancılık alanında parlayan yıldızı olacağını söyledi. Yükünün ağır olduğunu bildiğini belirten Fakıbaba, \"Allah’ın izniyle altından kalkamayacağımız bir iş yoktur. Dün Şanlıurfa ve Şırnak’taydım. Bugün yine Şanlıurfa’dayım. Biraz önce Bingöl’deydim. Şimdi buradayım. Yarın üniversitedeyim, Ankara’dayım. Her zaman emrinizdeyim. Çok çalışmak zorundayız\" dedi.

\'SURİYE\'DEN HİÇBİR FARKI YOKTU\'

Türkiye\'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini savunan Fakıbaba, dün Şırnak’ta bulunduğunu hatırlattı. Bu kentin, terör örgütlerinin verdiği zararla Suriye\'den farkı olmadığını da söyleyen Bakan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı: \"Dün Şırnak’taydım. Emin olun, 3 milyar lira devletimiz ve hükümetimiz, Şırnak\'ın yeniden kalkındırılması için para harcamış. Aynen Suriye gibi yapmışlar. Oysa bakın burada Türk\'ü, Kürt\'ü ve Arap\'ı var. Aramızda bir fark var mı? Binlerce kilometre uzaktan gelip, bu memleketin sınırına yerleşmeye orada devlet kurmaya kimin hakkı var? Bizim uyanmamız lazım. Birileri etnik grupları bahane edip, İslam\'ı ve ülkeleri bölmeye çalışıyor. Allah, korusun; eğer 15 Temmuz akşamı bunlar başarılı olmuş olsalardı şimdi bizler, burada olabilir miydik? Vallahi olamazdık. Şanlıurfa yerinde kalırdı; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde olur muydu, olmaz mıydı Allah bilir. Onun için birlik ve beraberliğimizi Allah bozmasın. Şırnak\'ı görmüş olsaydınız bana hak verirdiniz. Emin olun Suriye\'den hiçbir farkı yoktu. Ne hain insanlar var. Amacınız ne, kimi koruyorsunuz, kimin adına iş yapıyorsunuz, kim sizi besliyor? Onun için biz, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Muhtardan başlayan Cumhurbaşkanı\'na kadar olan bir takım halinde bu ülke, bu vatan, bu bayrak bizim. Hakkari\'si, Şanlıurfa\'sı, Edirne\'si, Samsun\'u da bizim. Bu büyümemizi sürdüreceğiz.\"

\'HANİ NEREDE O GÜZEL İNGİLİZCE KONUŞAN DEAŞ’LILAR?\'

Terör örgütleriyle mücadelede birlik ve beraberliği vurgulayan Fakıbaba, \"Bu fitneyi içimize koymamamız lazım. Örgütlere bakın, bütün bir kalemden çıkmış gibi örgütler. Hep birbirleriyle anlaşıyor. Hani nerede o DEAŞ\'ın çok güzel İngilizce konuşan, insanın kafasını kesen o adamlar kayboldu, birdenbire. Bunların kimin eseri olduğu, belli arkadaşlar. Lütfen, birlik ve beraberliğimiz bozmayalım\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından muhtarlara numarasını verdiği cep telefonunun 24 saat açık olduğunu söyleyip, görevlendirdiği 18 arkadaşının kendilerinin sorunlarına çözüm bulup, muhtarlara hizmet edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Fakıbaba\'nın konuşması

-Fakıbaba\'nın muhtarlarla yemek yemesi

-Muhtarlara bilgisayar dağıtımı

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 252 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

==========================================

Düzce\'de yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 7 yaralı



DÜZCE\'de, yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-655 karayolu Şifalı Su mevkisinde meydana geldi. Düzce’den Akçakoca yönüne giden Cezmi Sarıoğlu\'nun kullandığı 81 KH 253 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Hasan Yavuz yönetimindeki 81 DK 968 plakalı otomobile yandan çarptı. Otomobil sürücüsü Hasan Yavuz (38), yanında bulunan Hanife Özbektaş (43), Esma Özbektaş (11), minibüste bulunan yolculardan Ezgi Levent (19), Feride Çolak (18), Salim Saraç (18) ve Ayşenur Yıldırım (19) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yaralılara müdahale

-Kaza yapan araçlar

-Yolcular

-Polisin çalışması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===========================================

Otomobil, park halindeki TIR\'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta park halinde TIR\'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Kahramanmaraş- Kayseri karayolundaki hal kavşağında meydana geldi. Sait Can yönetimindeki 55 DV 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 FU 637 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Sait Can olay yerinde hayatını kaybetti, İmam Can, Dilan Ağaç ve Fatma Dalaman ise yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılardan İmam Can da, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cesetleri, otopsi için mora konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Kaza yapan araç

- İtfaiyenin çalışmaları

- Araçta sıkışan ceset

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

===========================================

\'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' kadınları meme kanserine dikkat çekti

TEKİRDAĞ\'da, \'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' üyesi kadınlar, 1-31 Ekim meme kanseri ile mücadele ayı nedeni ile farkındalık yaratmak için motosikletle şehir turu attı.

Tekirdağ\'ın sahil dolgu alanında bir araya gelen \'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' üyesi yaklaşık 50 kadın, meme kanserine dikkat çekmek için motosikletlerle toplandı. Süleymanpaşa Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi\'nin (KETEM) destek verdiği etkinlikte konuşan kulüp başkanı Kübra Ağlamaz, meme kanserinin erken teşhis edilmesiyle yüzde yüz cevap veren bir kanser türü olduğunu söyledi. Ağlamaz, \"Bugün burada meme kanserine dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz. Ve bunun için bugün bir sürüş gerçekleştireceğiz. Hemcinslerimize tavsiyemiz, 20 yaşından itibaren kontrollerinizi düzenli olarak mutlaka yaptırın. Hele ki ailenizde böyle bir hastalık varsa kontrollerinizi daha sıklaştır demek için buradayız. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarız erken teşhisin hayat kurtardığı bilincini sağlamış oluruz\" diye konuştu. Gruptan bazı sürücüler akrobatik gösteriler yapmasının ardından, erkek motosiklet sürücülerinin de katılması ile hep birlikte şehir yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dolgu sahada toplanan kadın motosiklet sürücüleri

-Gösteri yapan sürücüler

-Kadınlarla röportajlar

-Motosikletle şehir turu atılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

==========================================

Kurtlar Vadisi Vatan\'a boş salon şoku

BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmi ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin 54\'üncüsü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmleriyle devam ediyor. Özel gösterimler kapsamında \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filmi de izleyici ile buluştu. Necati Şaşmaz\'ın yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği, 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya\'da ilgi görmedi. Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel ile izlediği filmde, salondaki büyük boşluklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmayınca festivaldeki görevliler salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Menderes Türel, eşi ve çocuğunun görüntüsü

- Boş koltukların görüntüsü

- Personelin yaka kartlarını çıkarıp salona girmesi

- Necati Şaşmaz’ın salona girmesi

- Necati Şaşmaz, Başkan Türel ve oyuncuların görüntüsü

- Boş koltuklardan görüntüler

02.12

HABER: Hasan DEMİRBAŞ/KAMERA- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)