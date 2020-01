DHA YURT BÜLTENİ-13

Öldürülen kadının annesi: Kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit ediyordu /EK

\'PİŞMAN DEĞİLİM, YUVAMI DAĞITTI\'

Gaziantep\'te, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Arzu Gültekin\'i başına ateş ederek öldüren Cuma Pancarlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılmadan önce sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne getirilen Pancar, kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Allah katında pişman değilim, kul katında pişmanım. Yuvamı dağıttı\" dedi.

Pompalı tüfekle vurup kaçtı, mezarlıkta yakalandı

BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde R.Ş., alacağını istemek için buluştuğu H.C.\'yi otomobilde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kaçan R.Ş., mezarlıkta saklanırken yakalandı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. 29 yaşındaki R.Ş., telefonla konuşup Pınarbaşı Otoparkı önünde buluştuğu 35 yaşındaki H.C.\'den alacağı olan parayı istedi. Ancak H.C., parasının olmadığını, borcunu daha sonra ödeyeceğini söyleyerek birlikte geldiği arkadaşı T.K. ile geldikleri otomobile bindi. Bunun üzerine R.Ş., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği otomobile doğrultup ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, H.C.\'nin başına isabet etti. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası T.K., yaralı arkadaşını otomobille Bursa Devlet Hastanesi\'ne bırakıp kaçtı. Tedaviye alınan H.C.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, H.C.\'yi hastaneye bırakıp kaçan otomobil sürücüsü T.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. T.K.\'nın ifadesi doğrultusunda ekipler, R.Ş.\'nin Pınarbaşı Mezarlığı\'nda saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, R.Ş.\'yi bir mezarın başında, olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı.

Havalimanında 2 kilo 2 gram eroin ele geçirildi

VAN Ferit Melen Havalimanı\'na Antalya\'ya gitmek üzere gelen 2 kişinin üzerinden 2 kilo 2 gram eroin çıktı. Şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Van\'dan Antalya\'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı\'na gelen S.B. ile F.B., x-ray cihazından geçerken şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Bunun üzerine polisin yaptığı aramada, şüphelilerin vücutlarının çeşitli yerlerine gizlediği 7 ayrı pakette 2 kilo 2 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan S.B. ve F.B., sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



ÖZEL-Yatalak eşine çocuğu gibi bakıyor

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde 47 yaşındaki Şükrü Temel, 3\'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, felç kalan eşi 38 yaşındaki Fatma Temel\'e 8 yıldır çocuğu gibi baktığını söyledi. yatalak eşini mamayla besleyen Temel, kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.

Hürriyet Mahallesi\'nde yaşayan işsiz Şükrü Temel\'in akraba evliliği yaptığı Fatma Temel, 3\'üncü çocukları Halil\'in doğumu sırasında felç geçirdi. Çocuğu dünyaya sağlıklı gelen Temel\'in boynu ve bacağı felç oldu. Fatma Temel\'e bakan eşi, kendisinin çabalarıyla Temel\'in hayatına devam ettiğini söyledi. İki gözlü odada engelli eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Şükrü Temel, devletin, engelli eşine verdiği 1000 liralık maaşla geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Devlet büyüklerinden iş istediğini söyleyen Temel, şöyle konuştu: \"Eşim, 3\'üncü çocuğum Halil\'i doğurduktan sonra felç kaldı. Defalarca doktora götürmeme rağmen eşim bir türlü iyileşmedi. Durumu daha da kötüye gitti. Şimdi yatalak eşime ve 3 çocuğuma bakıyorum. Eşimin bütün ihtiyaçlarını ben gidermeye çalışıyorum. Boynunu döndüremiyor ve yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıyorum, tuvalete götürüyorum, onu mamayla besliyorum. Bir çocuk gibi bakıyorum. Devletin vermiş olduğu engelli maaşı eşimin maması ve bezine ancak yetiyor. Diğer 3 çocuğum ise komşularım yardımı sayesinde karınlarını doyurabiliyor. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, 3 çocuğumun geleceği için onların okuması için bir iş veya yardım elinin uzatılmasını istiyorum.\"

Ocakta unutulan tava kafeyi yakıyordu

İZMİT\'te, bir kafenin mutfağında ocakta unutulan tavadaki yağ alev aldı. Mutfağı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın kafenin mutfağında hasara neden oldu.

Yangın öğle saatlerinde, Turan Güneş Caddesi\'nde Selçuk Durak\'a ait kafede meydana geldi. Mutfakta ocakta unutulan içi yağ dolu tavanın alev alması sonucu biranda mutfağı alevler kapladı. Yangını müdahale etmesine rağmen kontrol altına alamayan Selçuk Durak, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Kafeyi kaplayan dumanlar tahliye edildi. Yangın kafenin mutfağında hasara neden olurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doktorlar meslektaşlarına yapılan şiddeti kınadı

ARDAHAN Devlet Hastanesinde görevli Uzman Doktor Sümeyra Ağca’nın hastane içerisinde hasta yakınları tarafından darp edilmesini protesto eden bir gurup doktor, basın açıklaması yaparak olayı kınadılar.

Yaklaşık bir hafta önce yoğun bakımda yatan bir hastanın hayatını kaybetmesi sonucu hasta yakınları tarafından yumruklanan Acil Serviste görevli Dr. Sümeyra Ağca için toplanan meslektaşları, bugün saat 15.00\'da \"Sağlıkta Şiddet Sona Ersin\" yazılı pankart açarak hastane önünde bir açıklama yaptılar. Grup adına konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Canıvar, artık şiddet ortamında çalışmak istemediklerini belirterek, şunları söyledi:\"Ardahan Devlet Hastanesi Sağlık çalışanları olarak, \'Sağlıkta Şiddet Sona Ersin\' demek için buradayız. Hastanemiz Uzman hekimlerinden Dr. Sümeyra Ağca geçtiğimiz hafta Acil Servis nöbeti sırasında bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğramıştır. Arkadaşımızın hayatını kaybeden hastanın takibiyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sırf üzerinde beyaz önlük olduğu için saldırıya uğramış olması sağlıkta şiddetin geldiği noktayı çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Artık sağlıkçı kimliğine sahip olmamamız şiddet uygulamak için yeterli sebep olarak görülmektedir. Sağlık çalışanları olarak, küfürler, hakaretler, tehditler içerisinde, cam çerçevenin indirildiği hastane baskınlarının yapıldığı, her an sağlığımızın ve can güvenliğinin tehdit altında olduğu bir ortamda çalışmak istemiyoruz. Ardahan’dan ülkenin dört bir tarafına seslenerek, sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz.\" Doktorlar, basın açıklamasını ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Sadırıya uğrayan Dr. Sümeyra Ağca\'nın ise yıllık izne ayrıldığı bildirildi.



