DHA YURT BÜLTENİ-13

ÖZEL- Polisi gören firari hükümlü, girdiği evdeki aileyi tabancayla rehin aldı

GAZİANTEP\'te, cezaevi firarisi 35 yaşındaki Mesut Ö., hırsızlık operasyonu hazırlığındaki polislerin kendisini yakalayacağını düşünerek mahalle arasında girdiği evde bulunan 2\'si çocuk 4 kişilik aileyi tabancayla rehin aldı. Özel harekat polislerinin sevk edildiği evde psikologun görüşmesiyle aileyi serbest bırakıp intihar girişiminde bulunan Mesut Ö., 3 saat sonra teslim olduktan sonra mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi\'nde meydana geldi. Cinayetten hüküm giyen ve 1 yıl önce izinli olarak ayrıldığı yarı açık cezaevine dönmeyen Mesut Ö., hırsızlık operasyonu yapmak için hazırlık yapan polisleri görünce kendisini yakalayacaklarını sanıp ara sokaktaki iki katlı evin zemin katındaki daireye girdi. Mesut Ö., yanında bulundurduğu tabancayla evde bulunan 2\'si çocuk 4 kişilik T. ailesini rehin aldı. Mesut Ö., ailenin korkup ağlayan iki çocuğu ile anne ve babasını bir süre sonra serbest bıraktı. Rehin tutulan aile bireyleri ise, olayın şokunu uzun üzerinden atamadı.

Ailenin durumu anlattığı çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde bu kez başına tabanca dayayan Mesut Ö., kimseyi eve yaklaştırmadı. Mesut Ö.\'nün tabancayla kendisini öldüreceğini söylemesi üzerine özel harekat polisleri ile psikologdan yardım istendi. Olay yerine gelen psikologun görüştüğü Mesut Ö., 3 saatin sonunda ikna olup polise teslim oldu. Mesut Ö., evden dışarı çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, havaya uyarı ateşi açıp Mesut Ö.\'yü bölgeden uzaklaştırdı. Geçen yıl yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrıldıktan sonra firar eden Mesut Ö., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Olay yeri

- Özel harekat polisleri

- Çevredeki kalabalık

- Şüphelinin evden çıkarılması

- Şüphelinin araca bindirilirken bağırması

- Mahallelilinin linç girişimi

- Polisin havaya ateş açması

- Zırhlı araçların mahalleye girmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

=========================================

Kızının düğününe giderken kazada öldü, 5 yaralı



İZMİR\'den düğün için Denizli\'ye gelen minibüs, sürücüsünün Güney İlçesi\'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada, gelinin babası 56 yaşındaki Mahmut Özkaya yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adıgüzeller Mahallesi Tepecik Mevkii\'nde meydana geldi. İzmir\'den, Yıldırım Çoban ile Semra Çoban\'ın Denizli\'nin Çal İlçesi\'ndeki düğününe gidenleri taşıyan Murat Akmaz idaresindeki 35 CTL 09 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, dün nikahı kıyılan gelin Semra Çoban\'ın babası Mahmut Özkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Sürücü Akmaz ile yolculardan Yasin Akmaz, Kudret Özkaya, Bilal Özkaya ve Hanım Özkaya ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Denizli\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=========================================

Zonguldak Ereğli\'de kazaların yaşandığı yolda eylem

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki İncinaz Mağul ağır yaralandı. Kazanın ardından toplanarak yolu ulaşıma kapatıp eylem yapan mahalleli, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın gereken çalışmaların yapılacağı sözünü vermesiyle dağıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Devrek yolu Göçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. 29 yaşındaki Ömer Faruk Arslan yönetimindeki 67 LY 671 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen İncinaz Mağul’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mağul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mağul, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

MAHALLE HALKI YOLU KAPATTI

Kazadan hemen sonra olay yerinde toplanan Göçmenler Mahallesi sakinleri, karayolunda sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirterek yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı. Mahalleli yetkililerin kendilerine yolda önlem alınacağına dair söz vermesini istedi.

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ

Yolun kapatıldığı haberini alarak mahalleye gelen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, vatandaşları dinledikten sonra gereken her türlü önlemi alacaklarına dair söz verdiğini söyledi. Başkan Uysal konuşmasında, \"Ben sizinle sabaha kadar konuşurum. Ancak burada yapılması gereken ne varsa yarın sabahtan itibaren yapılmaya başlanacağına dair sizlere namus sözü veriyorum. Aranızdan muhtar hariç 5 kişi belirleyeceksiniz. Sizlere haftalık olarak yolla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi vereceğim\" dedi. Başkan Hüseyin Uysal\'ın konuşmasının ardından kalabalık yolu trafiğe açtı. Yolda görevlendirilen trafik polisleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kaza yeri

-Yolu kapatan vatandaşlar

-Ufuk Kapan\'ın konuşması

-Polisin vatandaşların ne istediğini sorması

-Vatandaşların polis ve muhtarlara yolda önlem alınmasını istemesi

-Belediye Başkanı ve Kaymakam\'ın gelmesi talebinde bulunulması

-Yolun tek şerit olarak trafiğe açılmasının istenmesi

-Vatandaşların buna izin vermemesi

-Geçmek isteyen aracın önünü kesmeleri

-Polislerin vatandaşları ikna ederek yolu tek şerit olarak açması

-Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın gelmesi ve vatandaşları dinlemesi

-Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın söz vermesi

-Vatandaşların yolu açması

-Trafiğin düzenlenmesi

-Yaşlı kadına çarpan kamyonet

-Detaylar

Süre: 07.50 Boyut: 354 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

========================================

Cezaevi\'nden firar eden mahkum, 1 kilometre kaçabildi



KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan 28 yaşındaki Mustafa Ülgen, iddiaya göre duvardan atlayıp firar etti. Kaçan Ülgen, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün Seydişehir Açık Cezaevi\'nde meydana geldi. Gasp suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve 4 yıl cezası kaldığı öğrenilen Mustafa Ülgen, iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp kaçtı. Cezaevi yetkilileri durumu polise bildirmesi üzerine cezaevinin bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaçan Ülgen, cezaevinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Seydişehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Şüphelinin sağlık kontrolden geçirilmesi

- Adliyeden çıkartılması

Haber: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)



