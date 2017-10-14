DHA YURT BÜLTENİ-13

HATAY SINIRI SAKİN (EK)

1)FIRTINA OBÜSÜ GETİRİLDİ

Batı illerinden TIR\'larla sevk edilen bir fırtına obüsü ile zırhlı kurtarma aracı, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Oğulpınar Mahallesi\'ne getirildi. Güvenlik önlemleri altında TIR\'lardan indirilen askeri araçlar, Oğulpınar Hudut Karakolu\'na geçti. Halk ve çocuklar Türk bayrakları ile askerlere destek verdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Leopar kurtarıcı görüntüsü

- Obüs görüntüsü

- Bayraklarla askerleri karşılayan çocukların görüntüsü

SÜRE: 04*22\" BOYUT: 267 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:Eser PAZARBAŞI REYHANLI Hatay- (DHA)

================================================

2)OPERATÖR KALP KRİZİ GEÇİRİNCE 35 METRELİK VİNÇTE MAHSUR KALDI

Malatya\'nın Doğanşehir İlçesinde bir inşaat yapımı sırasında \'Kule Vinç\' operatörü kalp krizi geçirdi. Doğanşehir\'de bir inşaattın yapımı sırasında 35 metrelik vinçin operatörü Hüsamettin Çakırsoy çalışma esnasında kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki vinçin üzerinde mahsur kalan Çakırsoy Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından kaldırılan 42 metrelik merdivenli araçla yaralı operatör mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

Vinçten genel detaylar

-Kurtarılma görüntüsü

-İtfaiyeden detaylar

MALATYA, (DHA)

==================================================

3)CHP\'DEN BODRUM KALESİ\'NİN KAPATILMASI KARARINA TEPKİ

BODRUM Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin ziyarete kapatılma kararına tepki gösteren CHP\'li milletvekilleri ve CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, sergi alanlarındaki iyileştirmelerin, kale kapanmadan ve müze yıkılmadan yapılmasını istedi.

UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları\' aday listesinde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında özel ödül alan Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tadilat ve restorasyonu nedeniyle iki yıllığına ziyarete kapatılmasına karşı çıkarak, yapılacak yıkımların durdurulmasını isteyen CHP Bodrum İlçe Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Müze önünde toplanan kalabalığa CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ ve Ömer Süha Aldan da destek verdi. Etkinliğe katılanlar ellerinde \'Bodrum Kalesi\'ne dokunma\', \'Bodrum Kalesi kapatılamaz\', \'Restorasyona evet Kale\'de yeni inşaatlara hayır\' yazılı dövizler taşıdı. Grup \'Bodrum Kale\'ne sahip çık\' yazılı pankart açarak açıklama yaptı. Açıklamayı grup adına CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen yaptı. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin 1 Ekim 2017 tarihi itibarı ile restorasyon ve yeni müze sergi salonu, idari binalar ve depoların yapımı için yaklaşık 2 yıl süre ile ziyaretçi girişine kapatıldığını belirten Seymen, \"Bu sürenin ne kadar zaman daha uzayacağı meçhuldür. Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, koleksiyonunda bulunan batıklar ve sualtı buluntuları ile Türkiye\'de tek, dünyada ise sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden biridir. 2014 yılında başlatılan proje Aralık 2016\'da onaylanmış daha sonra, 3 milyar 500 milyon lira bedelle 2017 yılında ihalesi yapılarak 1 Ekim 2017\'de Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi kapatılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje 3 kısımdan oluşmaktadır. Kalenin restorasyonu, kale içindeki sualtı arkeoloji müzesi ve idari binaların yıkımı, yeni müze yapılarının inşa edilmesini kapsamaktadır. Projede önerilen binalar bugünkü binalardan çok daha büyük ve yüksektir. Kale surlarını aşmaktadır. Bodrum\'un simgesi Bodrum Kalesi\'nin siluetini bozacaktır. Yapılmak istenen müdahale, kalenin tüm karakterini değiştirecek ve ortadan kaldıracak büyüklükte olacaktır. Kalenin restorasyona, bakıma, onarıma ihtiyacı olduğu, altyapı sorunlarının giderilmesi gerektiği ve müze yapıların iyileştirmeye ihtiyacı olduğu doğrudur. Sergilerin, sergileme elemanlarının güncellenmesi de gerekmektedir. Bunların hepsi kale kapanmadan ve müze yıkılmadan yapılabilir\" dedi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği\'nin, Muğla 2. İdari Mahkemesi\'ne bu proje için yürütmeyi durdurma davası açtığını hatırlatan Seymen \"Bodrum\'un bir değil pek çok müzeye ihtiyacı vardır. 2003 yılında Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan Bodrum koruma amaçlı revizyon imar planında Bodrum\'da merkezinde iki adet müze yeri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Osmanlı Tersanesi\'nin bulunduğu alan ile Paşa Tarlası\'ndaki eski su ürünleri müdürlüğünün bulunduğu şimdi eğitim tesisi olarak kullanılan alanlar olarak gösterilmiştir. Kalede yapılacak büyük ölçekli tek bir bina için ayrılan kaynak, yeni müzelerin yapımına aktarıldığı takdirde Karia Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Şehir Müzesi, Sandalet Müzesi, Sünger Müzesi gibi yerlerle kent çok daha cazip bir turizm merkezi olacaktır. Bodrum halkını, turizmcileri, esnafı, Bodrum kalesine sahip çıkmaya ve Bodrum kalesinin kapatılmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz\" diye konuştu.

\"RESTORASYON KORUNARAK YAPILSIN\"

Etkinliğe katılan CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ise bir tarihi eserdeki yıpranmanın mutlaka restorasyonla giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek, \"Ancak burada karşı çıkılan nokta; Bodrum Kalesi içerisinde yer alan Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin tahribidir. Bir alışkanlık var, bir şey yapılırken bir şeyi yıkıyoruz, bunun niye yapıldığını da bir türlü anlamış değiliz. Restorasyona karşı değiliz, restorasyon yapılsın ama korunarak yapılsın. Kapatılma ile ilgili birçok sıkıntı var. Kapatılmadan yapılabilir\" dedi. Grup açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Basın açıklamasından genel detay görüntüler,

-Pankartlardan görüntü,

-Recai Seymen\'in konuşmasından görüntü,

-CHP Milletvekili Akın Üstündağ\'ın konuşmasından görüntü.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================================

4)İZMİT\'TE TARİH CANLANDI

İZMİT Belediyesi\'nin Tarih Koridoru Projesi kapsamında Osmanlı dönemine ait yapılar restore edilirken, meydan yenilendi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Osmanlı\'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını, İzmit\'te tarihin canlandığını söyledi.

İzmit Belediyesi\'nin Tarih Koridoru Projesi kapsamında Akçakoca Mahallesi\'nde Kapanca Sokak ve Akçakoca Osmanlı Meydanı\'nın açılışı gerçekleştirildi. Proje kapsamında çok sayıda yapının restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldı. Osmanlı dönemine ait Akçakoca Dere Camii ve Süleyman Paşa Hamamı ile konaklar, çeşmeler restore edilerek, cephelerde iyileştirmeler yapıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, 2. Abdülhamit Han\'ın 4\'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve vatandaşlar katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Osmanlı\'nın değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, \"Burada bir tarih canlanıyor. Bizler her zaman uygarlıklar kurmuş, çağlar açmış çağlar kapamış bir neslin evladı olarak atalarımla hep gurur duydum. Yaptıkları büyük başarılarla gurur duyduk ve onların bu gücünü Akçakoca Mahallesi\'nde Sırrı Paşa Caddesi\'nde, Kapanca Sokak\'ta yaşatmaya çalıştık. Hasbelkader onların yaptıklarının yanında bizim yaptığımız sadece bir vefa borcunun bir nebze yerine getirmektir. Daha yapacağımız çok iş var. Birincisi ata yadigarlarına sahip çıkmaya çalıştık. İkincisi onların ruhunu burada yansıtmaya çalıştık\" dedi.

Orhan Osmanoğlu ise, \"Çok heyecanlıyım. Bin yıllık mirasımızın bir kokusunu alıyoruz burada. Ben Ak Parti başkanlarının Türkiye genelinde ne kadar Osmanlı mirasına sahip çıktıklarını görüyorum. Allah razı olsun. Osmanlı hanedanının bir ferdi olarak teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi. Vali Aksoy ve Başkan Doğan, Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, oyuncu Erkan Petekkaya ve Orhan Osmanoğlu\'na tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Konuşmalar

Açılıştan görüntü

Açılışan yapıldığı alanın gezilmesi ve detaylar

(Haber: Çağla DAŞCI-Kamera: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), (DHA

==================================================

5)MÜZE ZİYARETÇİLERİNE TARHANA ÇORBASI İKRAMI

BİLECİK Belediyesi, \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' etkinliği kapsamında Yaşayan Şehir Müzesi\'ne gelen ziyaretçilere tarhana çorbası ikramında bulundu.

Bilecik\'in yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinlikleri sürüyor. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde odun ateşinde 600 kişilik tarhana çorbası yaptı. Bardaklara konulan çorbalar müze ziyaretine gelenlere ikram edildi. Ziyaretçilere ayrıca tarhana çorbası yapımı konusunda da bilgi verildi.

Yaşayan Şehir Müzesi yetkilisi Yurdanur Kırlı geçen hafta ziyaretçilere salçalı ekmek ikramında bulunduklarını söyledi. Kırlı, \"Bu hafta da müze bahçesinde tarhana çorbası yaptık. Şu dönem Bilecik\'te tarhana yapım zamanı. Evlerimizde genelde tarhana yapılıyor. Biz de bugün müze bahçesinde salçalı, biberli, naneli bir tarhana çorbası yaptık. Genelde evlerimizde sade tarhana çorbası yapılır. Salçayı ve naneyi sonradan ilave ederdik. Ama şu dönemde tarhanalar daha koyu salçalı, daha bol baharatlı yapılabiliyor. 600 kişilik tarhana yaptık ve müze ziyaretine gelenlere bunu ikram etik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Tarhana çorbası yapımından,

-Tarhana çorbası ikramından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)