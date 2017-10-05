DHA YURT BÜLTENİ-13

Antalya\'da orman yangını (Görüntü Ekiyle Yeniden)

ANTALYA\'nın Konyaaltı İlçesi Kabaca mevkisinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Konyaaltı İlçesi, Altınyaka- Hisarçandır yolu Kabaca mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, 1 yangın söndürme helikopteri ve arazözlerle müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü. Lüks villaların da yer aldığı yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının vatandaşların yol kenarındaki tabelaları kaynakla söktüğü sırada sıçrayan kıvılcımdan meydana geldiği anlaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekibinin müdahalesinden görüntü

-Orman ekibinin gelişi

-Yanan alandan görüntü

-Orman ekibinin yangına müdahalesi

-Yangın helikopterinin yanan alana su atması

-Orman arasözlerinin görüntüsü

-Kaynak yapılan demir profilin görüntüsü

-Detaylar

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Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Yarbay Songül Yakut\'un hatırası yaşatılacak

MANİSA Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede, şehit Songül Yakut\'un hatırasının yaşatılması için 41 şehit ailesinden topladığı iplikler ve otizmli çocukların yardımı ile tablo yaptı.

FETÖ kumpasıyla Balyoz davasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edilen ve 21 ay hapis yattıktan sonra hakkında beraat kararı verilen davanın en genç subayı Bingöl Kiğı Jandarma Alay Komutanı Yarbay Özgür Ecevit Taşçı, Şırnak\'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi\'nde 31 Mayıs\'ta yüksek gerilim hattına takılıp düşen helikopterde şehit olan 13 askerden Yarbay Songül Yakut\'un hatırasını yaşatmak için alay komutanlığında kütüphane kurdu. Yarbay Taşçı, Manisa Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Serpil Dede\'yle de sosyal medya üzerinden iletişime geçerek şehit Yarbay Songül Yakut için kurduğu kütüphaneye bir tablo ricasında bulundu. Otizmliler için kurduğu derneğin yanı sıra sanatçı da olan Serpil Dede, kütüphane için Songül Yakut\'un resminin bulunduğu bir tablo yaptı.

41 İLDEKİ ŞEHİT AİLELERİNDEN İPLİK TOPLADI

Yaptığı tablolarda boyanın yanı sıra iplik de kullanan Serpil Dede, tabloya anlam katması için iplikleri Türkiye\'nin 41 ilindeki şehit ailelerinden topladı. Serpil Dede, \"Sosyal medyada paylaştığımız tablolardan biri Bingöl Kiğı Jandarma Alay Komutanı\'nın dikkatini çekmiş. Kütüphane projelerinin olduğu ve bir tablo yapmamın anlam katacağını ifade etti. Ben de aziz şehitlerimizin anısına böyle bir tabloyu yapmaya başladım. Tabloda boya ve iplik kullanarak ilmik ilmik şehit Songül Yakut\'u işledim. Mikrocerrahi bilgisi ve kanaviçe tekniğiyle bu tabloyu uyguladım. Önce eser boyalarla biçimlendiriliyor ve ardından iplikle boyut kazandırılıyor. İplikler 41 ildeki şehit ailelerinden geldi\" dedi.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR DA YARDIM ETTİ

Her anlamda özel bir tablo olduğunu ifade eden Serpil Dede, otizmli çocukların da Songül Yakut tablosunda kendisine yardım ettiğini anlattı. Dede, \"Tabloda otizmli çocuklar da çalıştı. Çizimlerde bana yardımcı oldular. Her anlamda özel bir tablo oldu. Şuanda eserin yüzde 40\'ını tamamladım. En kısa sürede de eseri bitirip göndereceğim. Bu projeye için kitap da gönderebilirler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Serpil Dede\'nin yaptığı tablodan görüntü,

-İpliklerle tablonun işlenmesi ve boyanmasından görüntü,

-Serpil Dede\'nin konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)



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CHP\'li İrgil: Eğitimin öznesi öğretmen değil, siyaset



CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Türkiye’deki öğretmenlerin toplumsal statüleriyle ekonomik ve sosyal haklarında büyük bir gerilemenin olduğunu söyledi. İrgil, “Eğitim politikasının öğretmenlerden taraf olmadığı dünyanın yegane ülkesiyizö dedi.

İrgil, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yaptı. İrgil, en önemli sorunun kadrolu öğretmen atamasından vazgeçilmesi olduğunu anlatırken, \"Torpil şaibeli sözleşmeli öğretmenlikle Anayasa’ya aykırı bir uygulamaya geçilmesi bir yana, mevcut açığın da ücretli öğretmenlikle kapatılmaya çalışılması eğitim politikasının öğretmenden taraf olmadığının göstergesidir. Eğitimin öznesi ne yazık ki öğrenci ve öğretmen değil, siyasetö diye konuştu. İrgil şunları açıkladı: \"Bugün ekonomik ve sosyal haklar bakımından sorunlar yaşayan öğretmenlerimiz üzerinde sendikal baskılar giderek artmış, ayrımcılık baş göstermiştir. Ücretli öğretmenlikle eğitimin niteliği sorgulanır olmuştur. Sözleşmeli uygulamasıyla öğretmenlik huzursuz bir meslek haline getirilmiştir. 15 Temmuz sonrası hukuki soruşturma ve araştırma yapılmadan görevden uzaklaştırmalar ve ihraçlarla öğretmenliğin toplumdaki itibarı zedelenmiştir. Bilimsel bir anlayıştan uzaklaşılan eğitim sisteminde Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği değeri görmediği ortadadır. Tüm bu olumsuzlukların ve sorunların sona ermesi dileğiyle, tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.ö

Haber: BURSA, (DHA)

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Yolda cesedi bulunan Suriyeli\'yi kamyonetten atmışlar

ADANA\'da yol ortasında cesedi bulunan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad\'ın arkadaşı 30 yaşındaki Hasan El Ali\'yi bıçakladığı için hızla giden kamyonetten atıldığı ortaya çıktı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde dün meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad, çiftlikte birlikte çalıştığı Hüseyin El Ali ile iddiaya göre, \"Benim ailemi Suriye\'de siz katlettiniz\' diyerek tartıştı. Tartışma sırasında Ellevad, Ali\'yi sırtından 4 kez bıçakladı. Suriyeli Yusuf El Halife, kanlar içinde kalan Hasan El Ali\'yi hastaneye götürmek için çiftlikte çalışan Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonete bindirip, yola çıktı, bu sırada da sağlık ekiplerinden yardım istedi. Halife, yolda karşılaştığı sağlık ekiplerine Hüseyin El Ali\'yi teslim edip, tekrar çiftliğe döndü. Bu sırada yolda, bıçaklı saldırgan Meşir Ellevad ile karşılaşıp, onu da kamyonetin arkasına aldı.

\"NİYE ÖLDÜRDÜN?\" DİYEREK ATTI

Hakan Sönmez\'in kullandığı kamyonetin kasasında oturan Meşir Ellevad ve Yusuf El Halife arasında da tartışma çıktı. Arkadaşının bıçaklanmasına sinirlenen Halife, iddiaya göre, Ellevad\'ı aracın kasasından yola attı. Başını asfalt zemine çarpan Meşir Ellevad olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, kamyonet sürücü Hakan Sönmez ve cinayet zanlısı Yusuf El Halife\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolüne getirilen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü ve tabelası

SÜRE:01\'04\" BOYUT: 65,8 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Mein Schiff 2, Bodrum\'a 11\'inci seferini gerçekleştirdi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne bu yıl 11\'inci seferini gerçekleştiren Malta Bayraklı \'Mein Schiff 2\' adlı yolcu gemisi, ekim ayında da esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, çarşıda gezerek bol bol alışveriş yaptı.

Bodrum\'a 11\'inci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki \'Mein Schiff 2\' yolcu gemisi, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demir attı. Yunanistan\'ın Mikanos Adası\'ndan Bodrum\'a, çoğunluğu Alman 2 bin 116 yolcusuyla gelen gemiden inen turistler, ilçeyi gezdi. Turistler, ilçedeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Çarşıda alışveriş yapanların yanı sıra bazı turistler şehri bisiklet turu ile gezdi. 804 personelini bulunun yolcu gemisinin bugün akşam saatlerinde İtalya\'nın Katanya kentine gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mein Schiff 2 yolcu gemisinden genel detay görüntüler,

- Yolculardan genel detay görüntüler

- Alışveriş yapan turistlerden genel detay görüntüler vardır.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)



