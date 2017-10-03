DHA YURT BÜLTENİ-13

Hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 3\'ü öğrenci, 4 yaralı

GAZİANTEP\'te, bozulan öğrenci servisindeki öğrencileri evlerine götüren hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 3\'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Servis şoförü Tuncay Koyuncular, aracı arıza yapınca, arkadaşı Mehmet Öztürk\'ten öğrencilerin evlerine bırakılması için yardım istedi. 7 öğrenciyi alıp, yola çıkan Mehmet Öztürk yönetimindeki 27 BNG 27 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Seyit Korçak yönetimindeki 27 FR 652 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Öztürk ile 3 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çarpışma anı ve öğrencilerin içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi görüntülüre yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan öğrencilerin içinden çıktığı aracın, çevredekilerin yardımı ile düzeltildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazının güvenlik kamerası görüntüleri

- Kaza yapan araçlar

- Araçların içindeki çocuklara ait eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Hz. Süleyman\'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

AMASYA’nın Hamamözü İlçesi\'ne bağlı Kızılcaören Köyü\'nde yaşayan S.Ö.\'nün evine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Hz. Süleyman\'a ait olduğu düşünülen mührün de aralarında olduğu 11 tarihi eser ele geçirildi.

Hamamözü\'ne bağlı Kızılcaören Köyü\'nde yaşayan S.Ö.\'nün evine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma evde yaptığı aramada Hz. Süleyman\'a ait olduğu düşünülen metal mühür, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 2 santimetre ebadında Tevrat olduğu düşünülen 6 sayfalı metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan muskalık ile üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen kitabe ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarihi eserlere el koyarken, S.Ö. de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, Gümüşhacıköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen mührün fotoğrafı

Haber:Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Tunceli\'de aşure dağıttı

TUNCELİ\'de, HDP İl Başkanlığı ve Demokratik Alevi Derneği\'nin birlikte düzenlediği aşure etkinliğine katılan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, bugüne kadar Muharrem yasının tutulmasının aslında bir tarih bilincinin bugüne taşınması olduğunu söyledi.

HDP Tunceli il Başkanlığı ve Demokratik Alevi Derneği\'nin 12 günlük Muharrem Oruçları\'nın dün bitmesi ile birlikte bugün düzenlenen aşure etkinliğine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Milletvekili Alican Önlü ve bazı Parti Meclisi üyeleri katıldı. Sanat Sokak\'ta düzenlenen Aşure dağıtım etkinliğinden önce konuşan HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Muharrem yasının bugüne kadar tutulmasının bir tarih bilinci olduğunu belirterek, \"Biz Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında parti olarak bir çok etkinliğe katıldık. Bizim Partimizde farklı aidiyetleri, farklı kimlikleri temsil eden vekiller var. Hepsi ile birlikte birçok etkinliğe katılıyoruz. Türkiye, çok renkli, çok kimlikli çok aidiyetli bir toplum. Biz de bunun bilincinde olarak partimizde her kesimi temsil edecek yöneticilere yer veriyoruz, geçmişten bugüne kadar. Fakat, şuan bu toplumdan tek bir tip yaratmak istiyorlar ve aslında insanlık tarihinden bugünkü tarihe kadarki mücadele işte bu ezme sömürme ilişkisine baş vuranlar ve buna karşı duranların mücadelesidir, direnenlerin mücadelesidir. Bugüne kadar Muharrem yasının tutulmasıda aslında bir tarih bilincinin bugüne taşınmasıdır aynı zamanda. Çünkü, tarih hep bu mücadeleye tanıklık etti ve her zaman direnenler zalimlere karşı, yezitlere karşı mücadeleyi yükselttiler\" dedi. Cezaevlerinde bulunan eşgenel başkanları, diğer parti yöneteci ve üyelerine de selam gönderen HDP\'li Kemalbay, \"İstediğimiz şey, Türkiye\'de tamda Dersim\'de sizlerin kurduğunuz bu yaşamın, kimliklere saygılı, emeğe saygılı, kadınlara saygılı, doğaya saygılı, bu mücadeleci, bu güzel yaşamın tüm coğrafyamıza yayılmasıdır. Barışın ve birlikte güzel bir geleceğin, el birliğiyle güzel bir geleceğin elbirliğiyle kazanılması bizim isteğimiz bu. HDP olarak kardeşçe barış içinde yaşanması birlikteliğini savunuyoruz ezelden beri. Burada sevgili Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş\'ın, Figen Yüksekdağ\'ın ve bütün belediye eş başkanlarımızın ve binlercesi AKP saray rejiminin zindanlarında olan çok değerli yoldaşlarımızı buradan selamlıyoruz\" diye konuştu. TBMM\'de son olarak çıkarılan sınır ötesi tezkeresini de eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, \"Halkın bağımsız yaşama hakkına darbe vurmak için bugün sınırlarda tatbikatlar yapılıyor. Bunun için TBMM\'de tezkere çıkarıldı. Ne yazık ki Meclis\'te çıkarılan bu savaş tezkeresi bizim dışımızdaki bütün partiler tarafından kabul gördü. Bu da Türkiye demokrasisi açısından ne kadar ciddi bir hesaplaşmayla, ne kadar ciddi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Parlamentodaki tek muhalefet partisi olan HDP bu savaş tezkeresine \'Hayır\' dedi. Bizler savaşa karşı hep birlikte durarak barış mücadelesi yapmalıyız.Biz toplumu barış için demokrasi için savaşa karşı daha çok yan yana gelmeye çağırıyoruz. Bugün burada hak lokmasını paylaşıyoruz. Bugün burada bu kutsal görevimizi yaparak halklarımızın barış ve kardeşlik içinde yaşamasını temenni ediyoruz\"dedi. Yapılan konuşmaların ardında Alevi Dedeleri\'nin dualarından sonra HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve diğer parti yetkilileri, sanat sokağında toplanan yüzlerce kişiye Aşure dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların sanat sokakta toplanması

-HDP Eş Genel Başkanı Serpil kemalbey\'in konuşması

-Alevi dedesinin duası

-Eş Başkan Kemalbay ve diğer yöneticilerin aşure dağıtması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Yeşilçam\'ın fedaisi Tevfik Şen son yolculuğuna uğurlandı

KARACİĞER yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam\'ın ünlü ismi 75 yaşındaki Tevfik Şen\'in cenazesi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde son yolculuğuna uğurlandı. \'Yeşilçam\'ın fedaisi\' olarak bilinen Şen\'in cenazesine ise sadece bir rol arkadaşı katıldı.

Yeşilçam serüveninde birçok ünlü sineme sanatçısı ile 200\'e yakın filmde rol alan ve görüntü yönetmenliği de yapan Fevfik Şen\'in cenazesi, havayolu ile Adana\'ya oradan da Tarsus İlçesi\'ne bağlı Kaleburcu Mahallesi\'ne getirildi. Tevfik Şen\'in cenaze törenine eşi Sakine, oğlu Ümit ve kızı Arzu Akar, Yeşilçam\'daki rol arkadaşı sinema sanatçısı Cevdet Arıkan ve akrabaları katıldı. Şen\'in kızı Arzu Akar gözyaşlarına hakim olamazken, elini sürekli kalbinin üzerinde tuttu. Kılınan cenaze namazının ardından Şen, Kaleburcu mezarlığında toprağa verildi. Yeşilçam\'da bir çok filmde Şen ile birlikte rol alan sanatçı Cevdet Arıkan, sinema dünyasından hiç bir ismin cenazeye gelmediğini belirterek, \"45 yıllık arkadaşım. Bir çok filmde beraber olduk. En son Tosun Paşa\'da ağabeyimi oynamıştı kendisi, çok değerli bir arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir insandı. Ölüm haberini alınca yıkıldım. İyi bir dostumu kaybettim. Hepimiz sırayla tek tek gidiyoruz. Zaten sinemada da pek kimse kalmadı, gördüğünüz gibi azalıyoruz. Yeşilçam\'ı özlüyoruz ama işte neresini özleyeceğiz böyle durumları gördükçe. Sahipsiz bir meslek. Gerçekten devletin eli yok, onun bunun eline düşmüş bir meslek oldu. Eski itibarı da yok maalesef başka söyleyecek bir şey de yok, üzgünüz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Teyfik Şen\'in cenazesinin Kaleburcu Mahallesi\'ne getirilmesi

- Mahalle sakinlerinin Şen\'in cenazesini tabuta koyarak taşımaları

- Oğlu Ümit Şen\'in babasının naaşını taşıması ( yeşil gömlekli)

- Cenaze namazı için camiye götürülmesi

- Teyfik Şen\'in eski sinema sanatçısı arkadaşı Cevdet Arıkan\'dan detay

- Arıkan\'ın cenaze namazında saf tutarken görüntüsü

- Cenaze namazı ve helallik alınması

- Mahalle mezarlığına getirilen cenazenin taşınması

- Kızı Arzu Akar\'dan detay

- Arzu Akar\'ın ağlaması

- Cevdet Arıkan ile röportaj



SÜRE: 03:41 BOYUT: 117 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)

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Van\'da 65 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu İlçesi\'nde bir araçta yaptıkları aramada 128 paket hâlinde 65 kilo 343 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği \'Efes\' ile birlikte yapılan aramada, aracın kapı içine zulalanmış 128 paket hâlinde toplam 65 kilo 343 gram eroin ele geçirildi. Olayla ile ilgili H.K. gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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İşyerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde, girdikleri işyerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı. Şüphelilerin işyerine girişleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Buca\'da elektronik ürün satışı yapan bir işyerinden hırsızlık olduğu şikayeti üzerine harekete geçti. İşyerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşgallerini belirledi. Bunun üzerine yapılan operasyonda M.E.D. (18), D.D. (16), E.D. (16) ve Y.K. (15) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.D. tutuklanırken yaşları 18\'den küçük olan üç zanlı serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin işyerine girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin taşlarla camı kırarak işyerine girmeleri ve elektronik eşyaları alıp kaçmaları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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ADANA\'da, 11\'nci Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

TÜYAP Adana Uluslararası Kongre Merkezi\'nde hizmete giren fuarın açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve mobilya sektörü temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, mobilya sektörünün gelişimi ve tanıtılması için düzenlenen fuarların önemli olduğunu söyledi. Demirtaş, \"Mobilya sektörü ülkemizde stratejik bir konumundadır. Mobilya sektörü tüketici profilinde ve talebe göre kendisini devamlı güncellemektedir. Sanayi çeşitliliğinde 5\'nci şehir olan, rekabet gücünü her geçen gün arttıran şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi, sektörün yükselişinin devam etmesi bizim için gurur verici bir tablodur. Sektörün gelişiminde ve ihracatta yapılan işin tanıtılması duyurulması açısından fuarların başarılı geçtiği aşikardır\" dedi.

ADANA, ORTADOĞU\'YA EN YAKIN MERKEZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adana\'nın Ortadoğu pazarına en yakın kentlerden biri olduğunu söyledi. Sözlü, \"Mobilyalar bizim hayattaki bir parçamız. Yeni üretilen ürünler herkesin ilgisini çekiyor. Bu fuarda Türkiye genelindeki üreticilerin bir araya gelmesi çok önemli. Adana Ortadoğu pazarına çok yakın bir merkez. Bu açıdan Adana\'da yapılan fuarların önemi bir kez daha artıyor\" diye konuştu.

40 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ

Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise fuarların Çukurova Bölgesi\'ne sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağladığını dile getirdi. Alagöz, \"11. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı\'nda Hindistan, Umman, Lübnan, Dubai, İsrail, Irak, İran, Filistin, Ürdün, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden 150 kişilik bir heyeti ağırlayacağız. Aynı zamanda yurt içinden de yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz\" dedi. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

8 EKİM\'E KADAR AÇIK

8 Ekim\'e kadar açık kalacak olan Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı\'nda Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin, Gaziantep ve Osmaniye\'den firmalar bulunuyor. Firmalar, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, bebek-çocuk-genç odaları, çekyatlar, kanepeler, sehpalar ve büro mobilyalarını sergiliyor.

Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş konuşması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü konuşması

- Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz konuşması

- Kurdale kesilmesi

- Vali beye hediye verilmesi

- Vali bey ve bediye başkanı fuarı dolaşırken

- genel ve detey görüntüler

SÜRE:04:54 BOYUT: 298 MB

Haber: Murat KİBRİTOĞLU/Kamera:Eser PAZARBAŞI-ADANA,(DHA)