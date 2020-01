DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KAYNARCA\'DA YAĞMUR NEDENİYLE DERELER TAŞLI, YOLLAR SU ALTINDA KALDI



SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde yağmur yağışı nedeniyle su birikintileri oluşan bazı yollar ulaşıma kapandı. Tarım alanları sularla kaplandı. Kaynarca\'da dün gece başlayan ve aralıksız devam eden yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Seyran deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu Kaynarca-Adapazarı yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Emniyet ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kaparken, ulaşım diğer yollardan sağlandı. Hacıköprüsü, Kulaklı, İmamlar ve Sarıköy mahallelerine giden yolda bulunan köprüler de sular altında kaldı. Sakarya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı. Dere yataklarının kenarlarında bulunan tarım alanları da sularla kaplandı. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, \"İlçemizde dün gece başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağış sonrası Başoğlu, Sarıköy, Hacıköprüsü, İmamlar mahallelerimizde köprüler taştı. Sel suları ekili tarım alanlarını etkiledi. Belediye ekiplerimiz zarar gören mahallelerde çalışmalarını sürdürüyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Dere yatağından görüntü

-Sularla kaplı yollardan görüntü

-Tarım alanlarından görüntü

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ-KAYNARCA(Sakarya), (DHA) -

==================================================

2)HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

ZONGULDAK\'ta hasta taşıyan ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Bartın Devlet Hastanesi\'nden aldığı hastayı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne sevk ettiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 DG 611 plakalı ambulans kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan ambulansta maddi hasar oluştu. Yaralananın olmadığı kazada, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Kaza yapan ambulans

-Kaza yapılan yerden detaylar

Süre: (1.26) Boyut: (46 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

=====================================================

3)BAHÇELİ’NİN ÜLKÜCÜLERE YAPTIĞI KERKÜK ÇAĞRISI AFİŞ OLDU

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “5 bin ülkücü Kerkük’e gitmeye hazırö yönündeki açıklaması Kayseri Ülkü Ocakları tarafından afiş yapılıp il binasına asıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Barzani ve destekçilerinin Kuzey Irak’ta yaptıkları referandum öncesinde yaptığı yazılı açıklamada,\"En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Kerkük Türk’tür, Türk kalacak \"ifadesi slogan haline dönüştürüldü. Kayseri Ülkü Ocakları yönetimi, Bahçeli’nin bu yöndeki sözlerinin yer aldığı afişi il binasına astı. Afişte MHP Liderinin fotoğrafı ve imzası da yer aldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kayseri Ülkü Ocakları binası ve afişten görüntüler

-Detaylar

(Haber-Kamera:Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

DV 1 dosya 1 dakika / 31 MB

===================================================

4)CHP\'Lİ CANKURTARAN: AK PARTİ TÜRKİYE\'NİN KÖTÜ BİR GEÇMİŞİ OLARAK KALACAK

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran Aydın\'da AK Parti iktidarını eleştirip, \"AKP Türkiye\'nin kaderi değil olsa olsa kötü bir anısı olarak kalacaktır. Hiç kimse korkuyla tehditle, \'bizden sonra ne olur\' diyerek kendi iktidarını sürdürmeye çalışmasın\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Aydın\'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Cankurtaran\'a partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eşlik etti. Birlikte merhum Başbakan Adnan Menderes\'in memleketi Çakırbeyli\'deki esnafları dolaşan Çerçioğlu ve Cankurtaran, pazarda alışveriş yaptı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yasemin Öney Cankurtaran, \"Bugün buraya arabalarınızla geldiniz ama bundan sonra gelemeyeceksiniz. Tüm Türkiye\'yi dolaşıyoruz. Müthiş bir zam yağmuru var. Her dönemde yollar yapmakta övünen AKP, vatandaşları o yollara çıkmaktan mahrum edecek duruma geldi. Hukümetin beceriksiz yönetimiyle vatandaşın cebine adeta bir hortum takıldı. Bu hortumla yandaşa doğru aktarılıyor. Bu zamlarla emeklnin, çalışananın ve orta gelrlinin hali ne olacak bilmiyoruz. AKP eliyle yandaşın kalkındığı halkın fakirleştiği bir yere doğru gidiyor. 80 milyon nufüslü Türkiye\'de yıllık geliri 8 bin 539 TL gelir altında olan 16 milyon 328 bin kişi var. Türkiye\'nin 16 milyonu yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Çok küçük bir azınlık hergeçen gün zenginleşiyor. Diğer yerden ise çoğunluk kitlesi halinde fakirleşiyoruz. Fakirlik dağınık değil bölgesel olarak yoğunlaşmaktadır. Bunlar ileride sosyal patlamalara neden olacak şeylerdir derhal bu konuların derhal incelenmesi gerekiyor\" dedi.

\"BOĞAZI ÖNCE SIKIYOR, SONRA GEVŞETİYORLAR\"

Erdoğan\'ı\'da eleştiren Cankurtaran, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl \'Tulumba boşaldı\' dedi. Bu tulumbayı biz boşaltmadık. Yandaşın borcunu silerken, yandaşa rant sağlarken, tulumba boşaldı. Şimdi o tulumbayı sizin, bizim emekçinin cebindeki parayı vergi olarak alacaklar ve bu tulumba dolacak. Vatandaşın cebine hortumu taktılar, tulumbayı onunla doldurmayı düşünüyorlar. Buna nasıl dayanacak emekçiler? Bilemiyoruz. AKP her dönemde vaatlerde bulunur. Vatandaşın boğazını bugünkü gibi sıkar sıkar. Tam seçim dönemine geldiğinde de gevşetiverir. Biz buradan önce Aydın\'a sonra da tüm Türkiye\'ye sesleniyoruz. Boğazımızı sıktıkları bu günleri unutmayın. Ama Türkiye\'nin bir daha bunlara kanacağını zannetmiyorum. Önce sık sonra gevşet politikası artık kandırılma politikası olmaktan çıkmıştır. O kadar zamma rağmen hukümet tarafından hiç kemer sıkma politikası uygulanmıyor. Saray şatafatıyla yaşamaya devam ediliyor. Üstüne birde yazlık saraylar yapılıyor. Ama ne yazıkki tüm Türkiye bu zamlarla yaşamaya mecbur bırakılıyor. Önce hükümet olarak siz bir kemer sıkmaya başlayın\" diye konuştu.

\"İTİBARIMIZI SIFIRLADILAR\"

Cankurtaran, şöyle devam etti:

\"Ekonomi bozuldukça bir bahane çıkarılması gerekiyor, işte savaş vardı, çatışma vardı. O halde öyle bir politika izlenmeli ki asla dış politikada ülkeyi tehlikeye sokacak maceracı politikalara girilmeyecek. Dış politikada Barzani\'ye \'beyefendi\' diye seslendik. Suriye\'ye, \'Türkmen Dağı\'na sakın girme\' dedik ama ne oldu? Hem saldırdı hem de orayı aldı. Irak\'a dedik ki \'Musul ve Telefer\'e giremezsin.\' Ne yaptı? Tek başına girdi ve operasyon yaptı. Yunanistan ile aynı sıkıntı. \'Suriye Halep\'e giremez\' dedik, girdi. Sonunda ne dediler \'kandırıldık\'. Soruyorum dünyada bu kadar kandırılan bir lider oldumu acaba? AKP sadece paraları sıfırlamakla kalmadı, Türkiye\'nin caydrıcılığını da sıfırladı. İtibarını sıfırladılar.\"

\"DEVLETİMİZ ASLA SARSILMAZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın AKP\'nin kaderi ile Türkiye\'nin kaderinin örtüştüğüne dikkat çeken Cankurtaran, \"\'Biz gidersek ne olur Türkiye\'nin hali?\' Bu deyim, dünyadaki tüm diktatörlerin konuşmasıdır. Hiç korkmasınlar 2 bin 300 yıllık Türk milleti her zaman bir devlete sahip olmuştur. O devletler ise asla sarsılmamıştır. Bizim devletimiz asla sarsılmaz aksine sarsmaya çalışanların iktidarı sarsılır. AKP Türkiye\'nin kaderi değil olsa olsa, kötü bir anısı olarak kalacaktır. Hiç kimse korkuyla tehditle, \'Bizden sonra ne olur?\' diyerek kendi iktidarını sürdürmeye çalışmasın\" dedi.

\"EĞİTİMİN KAÇ KEZ DEĞİŞTİĞİNİ SAYAN VAR MI?\"

Değişen eğitim sisteminde eleştiren Cankurtaran, \"Eğitim sisteminin yap boz tahtasına dönüştüğü bir ülke olmamıştır. Son 15 yıllık AKP iktidarında eğitimin kaç kez değiştirldiğini sayabilen var mı? Daha birini öğrenemeden bir diğeri değişiyor. Hükümet tarafında biri başka bir şey söylerken, diğeri başka bir şey söylüyor. Eğitimciler, öğretmenler, veliler ve herkes yeni sistemle ilgili hiçbir şey anlamamış durumdadır. Bizim her zaman itiraz ettiğimiz Başkanlık sisteminin getirdiği kötü sonuçlardan kaynaklanmaktadır. Bu işin uzmanlarına sorulmuyor. Tek kişi diyor ki \'TEOG\'u kaldırın.\' Bunun kaldırılmasına herkes sevindi. Yanlış olduğunu, zaten söylemiştik. Kendileri getiriyor, sonrada \'Kaldırdık\' diye övünüyorlar. Yakında, \'Yüzde 40 Motorlu Taşıtlar Vergisi\'ni kaldırın\' derlese hiç şaşırmayın. AKP\'nin de Türkiye\'nin de tek kişiyle yönetilmeye çalışıldığı en son eğitim siteminde gördük. Eğitim sistemi batıya uygun olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün bütün ilkelerini bütün öğrencilerimize aynen bizim yetiştirildiğimiz gibi öğreterek, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sosyal, laik

hukuk devleti olduğunu vurgulayarak sürdüreceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------:

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran\'ın, CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Çakırbeyli Pazarı\'nda

esnaf ziyaretinde bulunup, alışveriş yapması

-Yasemin Öney Cankurtaran\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=========================================================

5)YÖRÜKLER AYDIN\'DA ŞÖLENDE BULUŞTU

AYDIN Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Aydın Ulusal Yörük Türkmen Kültür Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte Tolga Çandar ve yerel sanatçılar alanı dolduran binlerce kişiye neşeli saatler yaşattı. Şenlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, efelerle sahnede zeybek oynadı.

Aydın 1. Ulusal Yörük Türkmen Kültür Şenliği\'ne Bursa, Aydın, Antalya, İzmir, Muğla\'nın da aralarında bulunduğu çokm sayıda ilden 20\'ye yakın Yörük derneği katıldı. Kent Meydanı\'nda sabah saatlerinde bir araya gelen Yörükler, develer ve atlarla kervan yaparak Tekstil Park alanına kadar kortej yürüyüşü düzenledi. Kortej yürüyüşü sırasında deve üzerinde giden Yörük gelini ve atlı Yörükler büyük ilgi gördü. Teksil Park alanında çadırlar kurulup,

Yörük geleneği yaşatıldı. Etkinliğe katılanlar, çadırlar gezip, Yörük kültürü hakkında bilgi aldı.

ZEYBEK OYNADILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da şenliğe katılarak efelerle birlikte sahnede zeybek oynadı. Başkan Çerçioğlu\'na diğer illerden gelen Yörük kadınları çeşitli hediyeler verip, birlikte fotoğraf çektirdi. Ünlü türkücü Tolga Çandar ise Ege yöresine ait türküleri seslendirerek, şenliğe renk kattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ilk kez düzenledikleri bu etkinliğin gelecek yıllarda devam edeceğini belirtip, \"Biz, sadece efe oyunu oynarken eğiliriz. Başka türlü asla eğilmeyiz, her zaman dik dururuz\" dedi.

YÖRÜKLER MUTLU KALDI

Germencik Yörükler Dernek Başkanı Cemil Özden burada olmaktan onur duyduklarını belirtip, \"Biz Yörükler birbirimize akrabayız. Bu şenlik Denizli\'de, Antalya\'da da olsa bizim için hiç önemli değil. Tüm şenliklere katılıyoruz ama bugün çadırımızla, çaycımızla birlikte geldik. İlk kez düzenlenmesine rağmen

çok güzel bir şenlik oldu\" dedi.

Dede Korkut Yörük ve Türkmen Federasyon Başkanı Emine Güven, Türkiye\'deki tek kadın federasyon başkanı olduğuna dikkati çekip, \"Efeler Yörük Derneği\'nin Belediye desteği ile ilk kez düzenlediği Aydın\'da çok güzel bir Yörük Türkmen Şöleni ile bir arada olduk. Yıl boyunca Yürkiye\'nin çeşitli yerlerinde etkinliklerimiz zaten oluyor. Bu şenliklerde akrabalarımızla hasret gideriyoruz. Gururla bu bayrağı taşıyoruz. Kadınlarımızdan geleneklerimizin devam etmesi açısından destek vermelerini istiyorum. Dünden bugüne, bugünden ise yarına bu kültürü yaşatmak bizlerin görevidir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Yörüklerin kortej yürüyüşünden görüntü

-Yörük çadırmlarından görüntü

-HP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, efelerle sahnede zeybek oynamasından görüntü

-Tolga Çandar\'ın konserinden görüntü

-Dede Korkut Yörük ve Türkmen Federasyon Başkanı Emine Güven ile röp.

-Germencik Yörükler Dernek Başkanı Cemil Özden ile röp.

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile röp.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=================================