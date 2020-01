DHA YURT BÜLTENİ-13

1)RİZE\'DE DERELER TAŞTI, KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

RİZE\'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı dereler taştı, Küçükçayır karayolu ulaşıma kapandı. Öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur kent genelinde etkili oldu. Güneysu İlçesi\'nde Gürgen deresi ile Salarha Beldesi\'nde Salarha dereleri taştı. Merkeze bağlı Küçükçayır Köyü\'nde ise Paşaçukur deresi taştı. Yatağı kısmen tıkanan dere suları yandaki inşaatı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tüneline girdi. Sel suları tünel çıkışında aniden Rize-Küçükçayır karayoluna taştı, yol ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki bir otomobilde selde sürüklenmekten kurtarıldı. HES firmasına ait iş makineleri dere yatağını açmak için çalışma başlattı. Yolda araç kuyrukları oluşurken yakın çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler yaya olarak evlerine ulaşmaya çalıştı. Rize\'de gece yarısına kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağmura karşı vatandaşlar oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Taşan dere detayları

HES tünelinde taşan dere

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

==================================================

2)KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

GAZİANTEP’te, kahvehane önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 31 yaşındaki Adem Atmaca öldü, 45 yaşındaki ağabeyi Mustafa Atmaca ve yoldan geçen 5 yaşındaki Emirhan M., yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Atmaca, ağabeyi Mustafa Atmaca ile mahalledeki kahvenin önünde oturdukları sırada bir otomobilden inen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Adem Atmaca, Mustafa Atmaca ve yoldan geçen Emirhan M., yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Adem Atmaca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Atmaca’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Mustafa Atmaca ve Emirhan M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demirci ustası Atmaca’yı öldürüp 2 kişiyi yaralayan şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenip yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Grüntü Dökümü

----------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Otopsi merkezi önünde bekleyenler

- Adem Atmaca’nın yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:56 MB

=====================================================

3)ATB BAŞKANI ÇANDIR: RUSYA\'NIN DOMATES İTHALATINA 9 FİRMA SINIRI DOĞRU DEĞİL

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Rusya\'nın domates ithalatı yasağını kaldırmaya yönelik adımlarda, Türkiye\'den 9 firmaya ithalat izni vereceğine ilişkin bilgi aldıklarını, ancak bu şekilde bir sınırlamanın doğru olmayacağını kaydetti. Çandır, Rusya\'nın Türkiye\'den domates almak için \'et alma\' koşulunu öne sürdüğünü de bilirtti.

ATB\'nin eylül ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda ATB Başkanı Ali Çandır, ekonomi ve tarım sektörü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ERTELEME ETKİLEMEZ

Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanırken Bakanlar Kurulu tarafından 2018\'in nisan ayına ertelenen oda ve borsa seçimlerini hatırlatan Ali Çandır, “Bu ertelemenin borsamızda var olan ve her fırsatta gururla belirttiğim, üretken, huzurlu ve uyumlu çalışma ortamımızı etkilemeyeceğini ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim\" dedi.

EKONOMİK VE TİCARİ OYNAKLIKLAR

Türkiye\'nin son yıllarda benzeri görülmemiş zorluktan geçtiğine dikkat çeken Ali Çandır, “Bir taraftan siyasi dalgalanmalar, diğer taraftan ekonomik ve ticari oynaklıklar, ülkemiz için ciddi darboğazlar yaratmaktadır. AB\'nin lokomotifi sayılan Almanya\'nın seçim sonuçlarıyla AB\'nin Türkiye politikalarındaki bozulmalar ticaretimizi de etkileyecek boyutlara ulaşmaktadır\" dedi.

KUZEY IRAK VE SURİYE ENDİŞESİ

Kuzey Irak ve Suriye\'de yaşananların da ülkemizi doğrudan olumsuz etkileme aşamasına geldiğini belirten Çandır, “Bütün haklı gerekçelerimize ve önerilerimize rağmen, bu uluslararası gerçekleşmelerin ülkemizin geleceği bakımından ciddi riskler barındırdığını görmekteyiz. Bu uğurda alınacak tüm tedbirlerde, birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Nitekim siyaset kurumlarımızın tezkere konusunda sergilediği ortak duruş için de teşekkür ederiz\" dedi.

EKONOMİ GEAÇEN YILA GÖRE BÜYÜDÜ

Ekonominin yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısı itibariyle geçen yıla göre ciddi oranda büyüdüğünü belirten Çandır, ikinci çeyrekte milli gelirin yüzde 5.1, tarım sektörününse yüzde 4.7 büyüdüğünü kaydetti. Son üç yılın ikinci çeyrekler itibariyle büyüme rakamlarına değinen Ali Çandır, geçen yılın olumsuz tablosuna karşın bu yıl uygulanan vergi ve kredi kolaylıkları dikkate alındığında, bu yılki büyümelerin temel kaynağının da görüleceğini açıkladı.

TARIM NASİBİNİ YETERİ KADAR ALAMADI

Milli gelirin yüzde 10, sanayinin yüzde 11, inşaatın yüzde 19.6, hizmetlerin yüzde 6.7, vergi ve sübvansiyonun yüzde 7.6 oranında büyüdüğünü anlatan Çandır, “Tarım sektörümüz ise yüzde 1.3 oranında büyümüştür. Rakamlardan da görüldüğü üzere tarım sektörü büyümeden nasibini yeteri kadar alamamıştır. Tarımın dünya ve ülkemiz için stratejik bir sektör olduğunu artık bilmeyen ve ifade etmeyen yok. Tarım sektörünün ilerlemesi, üretim ve ihracatın artırılması için daha cesur adımlar atmalıyız. İstihdam ve kırsal kalkınmanın ilacı tarıma kör gözle bakmamalıyız\" dedi.

RUSYA\'DAN DOMATESE FİRMA SINIRI

Toplantıda, Rusya\'nın 2016 yılı başında uygulamaya koyduğu ve halen devam eden domates ithalatı yasağı da konuşuldu. Rusya ve Türkiye\'den heyetlerin en son Antalya\'da yaptıkları görüşmeler ve Rusya Tarım Bakan Yardımcısının YÖREX\'i ziyaretini hatırlatan ATB Başkanı Çandır, “Önemli bir gelişme Rusya Federasyonu ile domates başta olmak üzere ticaretimizde yaşanan gelişmelerdir. Umarız Rus Bakan Yardımcısının da YÖREX\'i ziyaretinde ifade ettiği üzere karşılıklı iyi adımlar kısa sürede sonuç verir. Beklentimiz yeni sezonla birlikte tüm yasaklanan kararların kalkmasıdır\" dedi.

Antalya\'da hal esnafı, üretici ve ihracatçının Rusya\'dan gelecek müjdeli haberi beklediğini belirten Ali Çandır, Rusya\'nın domates ithalatı yasağını kaldırmaya yönelik adımlarda Türkiye\'den 9 firmaya ithalat izni verileceği, bu firmaların 6\'sının Mersin\'den olduğu şeklinde bilgiler aldıklarını; ancak böyle bir sınırlamanın doğru olmayacağını kaydetti. İki ülke yetkililerinin görüşmelerinde Rus yetkililerin, Türkiye\'nin Rusya\'dan et ithalatı karşısında domates alabilecekleri yönünde görüş bildirdiğini de anlatan Çandır, “Et almak birinci koşul dediler. Biz et ithal ediyorsak bizim inançlarımıza uygun et ithal edilebilir, sakıncası yok, nasıl olsa başka yerden alıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

- Toplantı salonundan detay görüntü

- ATB Başkanı Ali Çandır\'ın konuşması

- Yönetimden detay görüntü

182 MB /// 02.39\"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

=========================================

4)8 ASIRLIK AĞAÇTAN ZEYTİN HASADI YAPILDI

MERSİN\'de 2 yıl önce hızarcıdan kesilmek üzereyken alınan, yeniden toprakla buluşturulduktan sonra meyve veren 8 asırlık zeytin ağacından 14 kilo zeytin toplandı.

Toroslar Belediyesi tarafından, Akbelen Bulvarı üzerinde yaklaşık 16 bin metrekare alanda inşa edilen Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı\'nda adete köklerinden yeniden doğan tarihi zeytin ağacının gövdesinden de meyvelerinin çıkmasının ardından zeytin hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Karaoğlu ile birlikte 8 asırlık ağaçtan zeytin topladı. 14 kilo zeytin toplanan hasat töreninde konuşan Başkan Tuna, çevreye olan duyarlılıklarının da bir göstergesi olan bu çalışma ile amaçlarının, özellikle barışın sembolü ve sağlık açısından da yararlı zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Zeytin ağacının bir anıt ağaç olarak kalmasını istediklerini belirten Başkan Tuna, \"2 yıl önce bir hızarcının önünde kesilmiş olarak bekleyen zeytin kütüğünü alarak, Akbelen Bulvarı üzerinde inşa ettiğimiz bu parka diktik ve yaptığımız bakımlarla yaşama kavuşturduk. 2 yıl önce odun olmayı bekleyen bir zeytin kütüğünden bugün ürün aldık. Geçen yıl aşıladığımız içindeki fideden ürün almıştık. Bu yıl da orijinal gövdesinden, daldan çıkan zeytinleri topluyoruz. Yani 800 yıl önce bu ağaçtan zeytin yiyen insanların yedikleri ürünün aynısının hasadını yaptık\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Ağacın görnütüsü

Ağaç dalındaki zeytinin görüntüsü

Parktan genel ve detay

Belediye Başkanı Hamit Tuna ve beraberindekiler zeytin toplarken

Toplanan zeytinin görüntüsü

Zeytin kovaya konulurken

Belediye Başkanı Tuna açıklama yaparken

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Karaoğlu konuşurken

Genel ve detay

(BOYUT;632,40 MB) (SÜRE:05,39 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

========================================================

5)DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDU, KIZINI ÜNİVERSİTEYE GÖNDEREMEDİ



VAN’da internet üzerinden sim kartı kopyalanarak bankadaki vadeli ve vadesiz hesaplardaki paraları kredi kartına aktarıldıktan sonra 36 bin TL’lik taksitli alışveriş yapılıp dolandırıldığını belirten Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı\'ında İdari İşler Müdürü Cesim Yarız, bu mağduriyetinden dolayı üniversiteyi kazanan kızını okula gönderemediğini söyledi. Yarız, \"Bununla ilgili şu ana kadar 15 dilekçe hem ilgili bankaya hem de ilgili operatöre verdim. Ancak bugüne kadar herhangi bir bilgilendirme ve olumlu bir sonuç çıkmadı. Kızım da dolandırıcıların mağduru oldu\" dedi

Van’da 31 Ağustos 2017 tarihinde Kurban Bayramı tatilinde kendisine gelen bir mesajla dolandırıldığını anladığın anlatan Cesim Yarız, sim kartının kopyalandığını ve ardından hesabının bulunduğu bankayla irtibata geçerek, internet üzerinden satış yapan bir firmadan 36 bin TL\'lik taksitli alışveriş yapıldığını söyledi.

BAYRAM TATİLİ GÜNÜ TELEFONA ULAŞILAMADI

Dolandırıcıların önce bir telefon bayisinden kendi adına sim kartı çıkardığını, sonra bankayla irtibata geçilerek adına görüşmeler yapıldığını, ardından banka kartı ve kredi kartı bilgileriyle internet üzerinden 7 adet taksitli alışveriş yapıldığını anlatan Yarız, \"31 Ağustos\'ta bayram tatili öğleden sonra cep telefonuma ulaşılamadı. Ben de bayiye gittim. Saat 16.20 civarında sim kartı çıkardım. Bana telefonumun arızalı olduğunu ve sim kartının değişmesi gerektiğini söylediler. Yeni sim kartını aldık ve telefona taktık. Sonra ben arama yapabiliyorken, birileri beni arayamıyor. Ardından bir daha bayiye gittik. Yine telefonun arızalı deyince, müşteri hizmetlerini aradım bir kod verdiler. Verilen kodu telefona girdim ve telefon açıldı. Biz de evimize döndük. Öbür gün bayram. Bayramdan sonra bankadan \'hesabınız eksi bakiyeye düşmüştür\' şeklinde bir mesaj geldi. Bunun üzerine telaşla müşteri hizmetlerini aradım. Önce 16 bin lira dediler. Sonra öğrendim ki toplam 36 bin lira. Bir kredi kartımın limiti, artı vadeli hesabım, vadesiz hesabım bozdurulup kredi kartına aktarılıyor. İstanbul\'da yeri belli olan bir yerde 7 adet alışveriş yapılıyor. Bunun bilgi belgelerini aldım polis karakoluna gittim\" dedi.

SİM KARTI KOPYALANMIŞ

Olayın bilgisi dışında gerçekleştiğini ve bu yüzden yaklaşık 20 gündür büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren Yarız, bankaya bugüne kadar verdiği 15 dilekçeden hiçbir sonuç alınamadığını anlattı.

Yarız, \"Bankaya faksladım. \'Asla benim öyle bir harcamam yok ve bilgim dışında gerçekleşen bir olaydır\' dedim. Alışveriş yapan yere ulaştım. Öyle bir alışverişimin olmadığına dair dilekçe yazdım. 20 gündür ilgili bankaya yazı yazdım. Banka ve alışveriş yapılan site bana, \'şifreyle yapılmış\' dedi. Sonra öğreniyorum ki sim kartım kopyalanmış. Aynı gün 13.20 sıralarında bilgim dışında bayiden sim kartı kopyalanmış. Sim kartı kopyalandığı için gelen mesajların hiçbiri bana gelmemiş. Saat 13.21\'de kart çıkarılmış ve saat 13.28\'de 5 defa banka müşteri hizmetleri aranmış. İşlemlerin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Arkasından internetten alışveriş yapılmış\"dedi.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN KIZIM DOLANDIRICILARIN MAĞDURU OLDU

Nakit parayla birlikte 20 bin lira da borca girdiğinden dolayı Artvin Çoruh Üniversitesi\'ni kazanan kızını okula gönderemediğini belirten Yarız,\"Sistemle ilgili problem var. Defalarca bankayı arıyoruz, yüzlerce defa şubeye uğruyoruz, binlerce yazı yazıyoruz; ne geri dönen, ne bilgi veren var. Böyle bir mağduriyet yaşıyorum. İlginç bir olay, büyük bir dolandırıcılık vakası bu kadar basit olmamalı. Kızım Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı, gönderemedim. Çünkü elimizdeki nakit paranın gitmesiyle birlikte, aynı zamanda 20 bin lira da borca girdim. Banka ödemeyi durdurmalı en azından. Şu olay araştırılsın işin içinde bu kadar şey var \"dedi.

AYNI ŞEKİLDE 5 KİŞİ DAHA DOLANDIRILMIŞ

Bankadaki bilgilerin ele geçirilmesinin bu kadar basit olmaması gerektiğini de anlatan Yariz,şöyle konuştu:

\"Sistemle ilgili problemler var bu araştırılsın. Birileri bilgilerimizi ele geçiriyor. Annemin kızlık soyadını başkasının bilmesi imkansız bir olay. Bu kadar basit olmamalıdır. Bunun için önlem alınsın. En azında başkaları mağdur edilmesin. Bu olay çok detaylı bir şekilde incelenebilir. Benim durumumda olan 5 kişi daha aynı yöntem ,aynı banka ve aynı alışveriş sitesinde benim gibi dolandırıldığını öğrendim. Ben bütün yasal haklarımı arayacağım. Ama bu süre içinde ben mağdur oluyorum. Sistemden, güvenliğimden banka sorumludur. Bundan sonra olacak olaylar için de önlemini banka alacak. Bilgim dışında olan bir şeyse banka bunu iade etmek zorundadır. İlgisiz alakasızlıktan çok şikayetçiyim. Bir şekilde bunlara prim tanınıyor diye düşünüyorum.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cesim Yariz dolandırıldığı ile ilgili belgelere bakarken

-Detaylar

-Yariz, çalıştığı Eğitim Gönüllüleri Vakfı önüne çıkarken

-Yariz, bankaya verdiğ dilekçeleri göstermes

-Yarız ile röportaj

-Detaylar

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

=========================================================

6)POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA\'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda 314 gram esrar, 741 gram eroin, 1 tabanca, 3 bin 225 TL ile 20 Euro ve 10 dolar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildere Mahallesi\'nde iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evlerde yapılan aramalarda 314 gram esrar, 741 gram eroin, 1 adet tabanca, 3 bin 225 TL ile 20 Euro ve 10 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda, A.Ü., H.Ü. ve temizlik işçisi olarak çalışan H.K.

gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Şüphelilerin sağlık merkezi çıkışı görüntüleri

Polis aracına binmeleri

Araçların şubeye gidişi

58 MB // 00.31\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)