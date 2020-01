DHA YURT BÜLTENİ-13

Habur\'daki TSK\'nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi (YENİDEN)

IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumu kararı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında 18 Eylül\'de başlatılan askeri tatbikat devam ederken, tatbikata katılmak için dün gece askeri uçakla gelen yaklaşık 30 Irak askeri tatbikat alanına getirildi.

Siyah camlı otobüslerle tatbikat alanına getirilen Irak askerleri bir çadıra alınarak kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildiği belirtildi.Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin yaptığı referanduma mesaj niteliği taşıyan TSK\'nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Türkiye\'nin Irak\'a açılan sınır kapısı olan Habur sınır kapısındaki TIR parkının karşasında 18 Eylül\'de başlatılan ve tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma sistemlerini taşıyan askeri araçların katıldığı tatbikatın bugün misafirleri vardı. Irak\'tan dün gece Türkiye\'ye askeri uçakla gelen ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'na inen yaklaşık 30 Irak askeri buradan araçlarla Silopi ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde ise Irak askerleri camları siyah iki midübüs ile tatbikat alanına getirildi. Araçtan inen Irak askerleri tatbikat alanındaki bir çadıra geçerek burada kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildi. 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karamahmut\'un yönettiği tatbikatta, çadırdaki eğitimden çıkan Irak askerleri, Türk askerleriyle birlikte ellerinde Türk ve Irak bayraklarıyla zırhlı personel taşıyıcılara bindi. Araçların üzerinde Türk ve Irak bayrakları olduğu görülürken, askerler tank ve zırhlı araçlarla manevra eğitimi yaptı.

Van\'da 1 PKK\'lı teslim oldu



VAN\'da, terör örgütü PKK\'nın kırsal alandaki dağ kadrosundan kaçan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Valiliği, terör örgütünden kaçan bir PKK\'lı teröristin, Sualtı Hudut Karakol Komutanlığı\'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristin, silahsız ve teçhizatsız olduğu, jandarmadaki sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

Meslekten ihraç komiser, FETÖ\'den gözaltında

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesinde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma sırasında meslekten ihraç edilen komiser F.D. gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı olan meslekten ihraç komiser F.D., gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevliyken ihraç edilen ve Bodrum\'da tatile geldiği öğrenilen F.D.\'nin, ByLock kullandığının belirlendiği kaydedildi. \'FETÖ\'ye üye olmak\' suçundan gözaltına alınan F.D.\'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Van\'da kurulan kilim atölyelerinde 80 kadın çalışıyor

VAN Büyükşehir Belediyesi, dokumacılık sanatının yeniden canlanması için kentin dört ayrı bölgesine kilim atölyesi kurdu. Açılan atölyelerde 80 kadın, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatına yeniden hayat veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamı sağlamak ve unutulan değerleri gün yüzüne çıkarmak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, kentin 4 ayrı bölgesinde kurulan kilim atölyelerinde 80 kadın unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatına yeniden can veriyor. Her ilmeğinde bir alınteri, her desenin bir hikayesi olan el dokuması Van kilimleri, yine ayrı ayrı hikayeleri olan kadınlar tarafından göz nuru ile dokunuyor. Dokuduğu kilimleri satan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken, yok olmaya yüz tutan bir değer de yaşatılıyor. Van Kilimlerinin dünyaca ünlü olduğunu belirten kilim atölyesi usta öğreticisi Enver Özkahraman, atölyelerinde yok olmanın eşiğinde olan bir kültürü yaşattıklarını söyledi. Özkahraman, “Van Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde 4 ayrı noktada oluşturulan kilim atölyelerinde, Van kilimi dokunuyor. Aslında biz burada yok olmanın eşiğinde olan bir kültürü yaşatıyoruz. Van kilimi gerçekten çok kıymetli ve dünyaca ünlü. Bunu çok eski tarihi yapıtlarda görebiliriz. Yine bu kilimler bundan 50 yıl önce kızlarımızın çeyizlerinin en önemli parçasıydı. Kilim dokumak hamaratlığı en güzel motifi yapmaksa gelinin zekasını temsil ederdi\" dedi. Piyasada ucuz kilimlerin satılması, dünyaca ünlü Van kilimlerinin değerini düşürdüğünü söyleyen Özkahraman, “Biz burada kök boyadan elde ettiğimiz iplikler ile kilim yapıyoruz. Ve bu kilimlerin her santiminde el emeği göz nuru ve tarih var. Her bir kilim yaklaşık bir ayda dokunuyor ve satışa sunuluyor. Satışa sunulan kilimlerin ücreti de kadınlara veriliyor. Burada çalışan kadınlar bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlıyor\" diye konuştu. Kilim yapmayı Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde öğrendiklerini söyleyen kadınlar ise, “Daha önceleri kilim yapmayı bilmiyorduk. Kilim yapmayı buradaki usta öğreticilerden öğrendim. Metre kare başı para kazanıyoruz. Aldığımız ücretle ev ekonomimize katkı sunuyoruz. Burada olmaktan ve kilim yapmayı öğrenmekten dolayı mutluyuz’ diye konuştular. Kadınlar tarafından dokunan Van kilimleri, Büyükşehir Belediyesinin el sanatları atölyesinde satılırken, aynı zamanda kentin simgesel değeri olarak da ziyaretlerde devlet büyüklerine de hediye ediliyor.

Sivas\'ta narkotik operasyonu

SİVAS\'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Sivas merkez ve Yıldızeli ilçesinde sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, K.Ç. ve M.B. ile bu kişilerle bağlantısı olduğu tespit edilen H.Ö., M.E., E.A., İ.K. ve S.K. gözaltına alındı. M.E., E.A., İ.K.,S.K. isimli şahısların konutlarında yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden H.Ö., emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.



DJ Karaduman\'ı bıçaklayan Aleyna Tilki hayranına 12.5 yıl hapis

ESKİŞEHİR\'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile arkadaşı 36 yaşındaki Volkan Karaca\'yı bıçakla yaralayan, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen tutuklu sanık 33 yaşındaki Enis Duman, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 10 Mart gecesi İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Eskişehir\'e bir eğlence merkezindeki programı için gelen DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen Enis Duman\'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve karnından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan bıçakla yaralanan arkadaşı Volkan Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan Enis Duman\'ı yakaladı. Duman polislere, genç şarkıcı Şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgi duyduğunu, Emrah Karaduman\'ın Aleyna Tilki\'nin sevgilisi olduğunu düşünerek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Enis Duman 11 Mart\'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Duman, savcının itirazı üzerine 13 Mart\'ta yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca ise bir süre tedavi gördükleri ESOGÜ Hastanesi\'nde daha sonra taburcu edildi. Tutuklu sanık Enis Duman\'ın bugün son kez Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya çıktı. Duruşmaya DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca katılmadı. Karaduman ve Karaca\'nın avukatları mahkeme heyetinden, sanığın tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık Enis Duman\'ın avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme heyeti Duman\'ın avukatını talebini kabul etmedi. Heyet, tutuklu sanık Enis Duman\'ı, Emrah Karaduman\'ı öldürmeye teşebbüs suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ardından olayın teşebbüste kalması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 4 aya indirdi. Mahkeme heyeti Enis Duman\'ı, Volkan Karaca\'yı yaralama suçundan da 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 12 yıl 6 ay hapse mahkum olan Enis Duman jandarmalar tarafından duruşma sonrası tekrar kaldığı Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



