DHA YURT BÜLTENİ-13

Gölcük Müftüsü\'nün paylaşımına tepki



KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi Müftüsü Mehmet Yazıcı\'nın, Facebook hesabından \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklindeki paylaşımı, tepkilere yol açtı.

Gölcük Müftülüğü görevini 4 yıldır sürdüren Mehmet Yazıcı, Facebook hesabından, \'Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana…\' şeklinde paylaşımda bulundu. Müftü Yazıcı\'nın bu paylaşımı kısa süre içersinde yayıldı. Birçok kişi, bu imalı paylaşıma tepki göstermeye başladı. Attığı mesajda başı açık kadınları hedef aldığı yorumları yapılan Yazıcı, tepkilerin giderek artması üzerine bu paylaşımını sildi.



Görüntü Dökümü:

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-Müftü Mehmet Yazıcı\'nın fotoğrafı

- Facebook\'tan yaptığı paylaşım fotoğrafı

Haber: GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)

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Kayıp meteoroloji memurunun cesedi ormanda bulundu

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi Meteoroloji Müdürlüğü\'nde memur olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olan 38 yaşındaki Mevlüt Demir\'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Gazipaşa Meteoroloji Müdürlüğü\'nde memur olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Demir salı günü ortadan kayboldu. Demir\'den haber alamayan ailesi aynı gün kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma Demir\'i arama çalışmasını sürdürürken ailesi de kendi imkanlarıyla çevrede araştırma yaptı. Aile bu sabah Kahyalar Mahallesi çıkışında bulunan yol üzerindeki bir işletmecinin Demir\'i fotoğrafından tanıması ve gittiği yönü bildiğini söylemesi üzerine bölgeye doğru gitti. D400 karayolundan orman yolu boyunca yaklaşık 3 kilometre ilerleyen aile Mevlüt Demir\'i ormanlık alandaki yol üzerinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Demir\'in cenazesinin bulunduğu yer şeritle çevrilirken, cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Mevlüt Demir\'in cenazesi daha sonra morga konuldu.

Mevlüt Demir\'i en son gören Hüseyin Akbuz, \"Salı sabahı 9 gibi bir dolmuştan indi, başka bir yöne doğru gitti. 15 dakika sonra döndü, geldi. Gördüm, terlemiş, \'gel bir çay iç, su iç\' dedim, \'yok çayı sevmem, suyum da var, karşıya geçeceğim\' dedi. Bana \'Doğayı, sporu seviyorum. Bu yol nereden geçer\' dedi, gitti. Kılık kıyafeti iyiydi, elinde poşet vardı. Şüphe hissettim, jandarmayı aradım. Bu sabah da iki araba geldi, eşi, ailesi geldi. \'Böyle bir adam gördünüz mü\' dedi. Ben de salı sabah geldi, bana yol sordu, ben de gösterdim. Ailesi yolu takip ederek gitti. Sonra da duydum adamın cesedi orada bulunmuş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarmanın olay yerine gelişi

- Olay yeri

- Cenaze aracının gelişi

- Görgü tanığı Hüseyin Akbuz röportaj

- Detaylar

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Antalya\'da öğrenci servislerine sıkı denetim

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerini denetledi.

Kentin çeşitli cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde, servis şoförlerinin ehliyetleri, ruhsatları, sigorta belgeleri, izin belgesi, servis belgesi, öğrenci sayısı, araç sesli ikaz sistemi, emniyet kemeri gibi kontroller yapıldı. Son 1 haftada 475 servis minibüsü denetlenirken, 24\'üne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde araç içerisine giren trafik polisleri öğrencilere emniyet kemerinin önemini ve okul çantalarının koltuk altına alınması uyarısında bulundu. Uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, geçen yıl yapılan denetimlerde toplamda 945 araca ceza kesildiğini hatırlatarak, bu cezaların 329\'unun sürücünün kendisine, 616\'sının ise plaka kesildiğini söyledi. Sincanlıoğlu, \"Ayrıca denetimlerde arkadaşlarımız araçlarda hareketlilik arz eden çantaların koltuk altlarına konulması gibi uyarılarda bulunuyor. Belirlenen kurallara uymayanlara ceza kesiyoruz\" dedi. Servis şoförü Çağlar Muratoğlu, denetleme yapan polislere teşekkür ederek, \"10 yıllık şoförüm. İki okuldan öğrenci taşıyorum. Öğrencilerin sağlıklı ve sıhhatli evlerine ulaşmalarını sağlıyoruz. En çok emniyet kemeri ve evraklara dikkat ediyoruz\" dedi. Türkiye\'de yaşanan olaylardan etkilendiklerini sözlerine ekleyen Muratoğlu, \"Türkiye\'de bir servis şoförünün hatası, 3 milyon şoför varsa hepsini etkiliyor. Ceremesini onlar çekiyor. Buradakiler hepimizin çocukları. Denetimler sürekli yapılsın\" diye konuştu. Fazla yolcu taşımaktan 95 TL ceza kesilen servis şoförü Hüseyin Peker ise 7 yılda ilk kez ceza yediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Servis denetimlerinden görüntü

- Şoförlerle röp

- Servislerde öğrencilere uyarıda bulunan polislerden görüntü

- Ceza yiyen soförden görüntü

- detaylar



256 MB - 4.12\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

BURSA\'da 3 evi soyarak yüklü miktarda ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 3 kadın, bir eve girerken suçüstü yakalandı. Kadınların hırsızlık yaptıkları evlerden çaldıkları kimliklerle dolaştığı öğrenildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Nilüfer ilçesinde yakın zamanlarda 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydetiği görüntüleri izleyen ve parmak izleri üzerinde çalışma yapan polis, şüphelilerin çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan ve başka illerde de hırsızlıktan aranan O.K., A.Y. ve K.K. adlı kadınlar olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan polis, bir eve girmeye çalışan 3 kadını suçüstü yakaladı. Kadınların üst aramasında, piyasa değeri 20 bin lira olan ziynet eşyası ve 2 bin lira nakit para ele geçirildi.

O.K., A.Y. ve K.K.\'nin, hırsızlık için girdikleri evlerde yaşayanların kimliklerini de aldığı, bu kimliklere kendi fotoğraflarını yapıştırarak sahte kimlikle dolaştıkları ortaya çıktı. 10 bin liralık ziynet eşyasının Nilüfer ilçesinde bir öğretmeninin evinden çalındığı belirlenirken, 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

BOYUT: 77 MB, SÜRE: 0.40 saniye

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)