DHA YURT BÜLTENİ-13

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İzmir Torbalı\'da bulunan Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulu\'nda eğitim- öğretim yılının açılışının Kur\'an-ı Kerim okunarak yapılmasıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, önergesinde Milli Eğitim Bakanlığı\'nın görevinin çocukları topluma, hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu, bunu da ancak çağdaş ve kanıtlanmış eğitim anlayışıyla gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Altıok önergesinde, \"Bizlerin laik, bilimsel ve ilerici eğitim istediğimiz günlerde İzmir\'de yaşanan bu olay açıkça hem laikliğe meydan okumak hem de toplumun din duygularını suiistimal etmektir\" dedi. Laikliğin çağdaş ve özgürlükçü eğitim anlayışının olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Altıok, \"Bunu yapan idareciler Anayasa\'nın 2. Maddesi\'ne ve devrim kanunlarına açıkça karşı gelmişlerdir. Haklarında gereken idari işlem ve soruşturmalar en hızlı şekilde açılmalı. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bu tip kafalardan uzak tutmak her yurttaşın ve her milletvekilinin sorumluluğudur\" diye konuştu. Altıok, önergesinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'dan şu sorulara yanıt istedi: \"Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği\'nde okulların ne şekilde açılacağı ve törenlerin ne şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Yönetmelikte böyle bir uygulama olmamasına karşın bahsi geçen okulda bu şekilde bir açılış yapılması hangi mevzuat ya da yönetmeliğe göre yapılmıştır? Böyle bir anlayışla çağdaş bir eğitim ve öğretim verilebileceğine inanıyor musunuz? Okul müdürü ve sorumlular başta olmak üzere yetkililer hakkında laikliğe ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği\'ne aykırı davrandıklarından dolayı herhangi bir idari soruşturma açılmış mıdır? Velilerden gelen konuyla ilgili şikayetler ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından alınmıştır? Değerlendirmeleri ne zaman yapılacaktır? Bu ve buna benzer başka şikayetlerde bulunulmuş olan okul ya da okullar bulunmakta mıdır? Varsa hangi okullar hakkında, ne tür nedenlerden dolayı şikayetlerde bulunulmuş ve bunların sonuçları ne olmuştur?\"

Bakan Elvan, Divan Otel\'de Gaziler Günü nedeniyle verilen yemeğe katıldı. Gazi ve şehit yakınlarının masalarına giderek hepsi ile tek tek ilgilenen Bakan Elvan, daha sonra yaptığı konuşmada, \"Esasında, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizi düşündüğümüzde bizim için her gün şehitler günüdür, her gün gaziler günüdür, her an bu topraklarda şehitlerimizin gazilerimizin nabzı atmaya devam etmektedir. Çünkü Türk tarihi aynı zamanda bir şehitlik ve gazilik tarihidir. Cumhuriyetimiz şehitlerimizin ve gazilerimizin kurduğu cumhuriyettir. Huzurumuz, istikrarımız şehit ve gazilerimizin sağladığı huzur ve istikrardır\" dedi. Tüm şehitlerin ruhlarını Türkiye\'ye armağan ettiğini ifade eden Elvan, \"Burada, yurdun dört bir köşesinde, terörle mücadele ederken, milletinin rahatını, huzurunu, istiklalini kendi canından özge bilip söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen şehitlerimizin ruhu var. Burada, 40 yıldır Doğu ve Güneydoğu illerimizde kökü dışarıda Türkiye düşmanı hainlere karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan kardeşlerimizin ruhu var. Burada FETÖ darbe kalkışmasında, ikinci bir İstiklal Mücadelesi verircesine bayrağını alıp darbeci hainlere karşı duran 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu var. Burada bataklıkları kurutmak için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtında verdiğimiz şehitlerimizin ruhu var. Türkiye olarak onlara minnettarız. 80 milyon Türk milleti olarak onlara minnettarız\" diye konuştu.

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, hükümet olarak Türk sanayisi için çok önemli adımlar attıklarını belirterek, \"Özellikle gençlerimizin önünü açmak için bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz\" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temel atma törenlerine katılmak için Osmaniye\'ye gelen Bakan Faruk Özlü ilk olarak organize sanayi bölgesinde Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Tesislerini gezip Tosyalı Holding Yönetim kurulu Başkanı Fuat Tosyalı\'dan bilgi aldı. Organize Sanayi Bölgesi Karakol Komutanlığı ziyaretinin ardından Bakan Özlü, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Özlü, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ortak hedeflerinin başında kendi teknolojisini üreten bir Türkiye geldiğini söyledi. Bu hedefi çok önemsediklerini ve bu hedefi çok değerli bulduklarını belirten bakan Özlü şöyle konuştu: \"Çünkü bilgi üretmeden, teknoloji üretmeden, Türkiye\'nin gelişmesinin kalkınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde sanayi ve üniversitenin birbirlerini tamamlayan kurumlar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar bu alanda bu anlamda en büyük eksiğimiz kurumsallaşma eksiğiydi. Bu önemli eksiği üretim reform paketimizde gidermiş olduk. 1 Temmuz\'da kanunlaşan üretim reform paketi işyeri odaklı eğitimin de önünü açmıştır. Yüksek öğretim programları danışma kurulunu hayata geçirdik. Fen ve mühendislik programlarının işyerlerinde eğitim yapabilmesini teşvik ettik. Bilimsel araştırma bütçelerini araştırmacılarımızın ve insan kaynakları hizmetine sunduk. Üniversitelerimizin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketleri korumalarının önünü açtık.\"

TÜRKİYE İŞİN ERBABI USTALARLA BÜYÜYECEK

Organize sanayi bölgelerinin yetişmiş insan kaynağını karşılamak için bu alanlarda teknik liseler ve meslek yüksek okullarının açılmasını sonuna kadar desteklediklerini belirten Bakan Özlü, şöyle devam etti: \"Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri içinde yapılacak teknik kolejler için kredi desteği sağlıyoruz. Çocuklarımız bu kolejlerde bu okullarda tam burslu okuyacaklar mesleklerini iş merkezlerinde öğrenecekler. Tüm bu yeni projelerle hanımlarla ve teşviklerle insana yatırım yapıyoruz. Bugün ve gelecekte teknolojiye yazılıma makinelere hakim olanlar hiç şüphesiz kazançlı çıkacaklardır. Türkiye iyi yetişmiş ara elemanlarla, iyi yetişmiş mühendislerle işin erbabı ustalarla büyüyecek ve gelişecektir. Hükümet olarak Türk sanayisi için çok önemli adımlar atıyoruz. Özellikle gençlerimizin önünü açmak için bütün kapıları ardına kadar açıyoruz. Fakat teknoloji inovasyon ve Ar-Ge gibi vazgeçilemez alanlarda ne yazık ki toplumsal bir farkındalık oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sadece hazır teknoloji kullanma alışkanlığından kurtarmamız gerekiyor. Teknoloji tüketen değil onun arkasındaki süreçleri anlayan geliştiren ve üretebilen nesiller yetiştirmek durumundayız. Bunun içinde kolektif bir toplumsal bilinçle adımlar atmak durumundayız. Organize sanayi bölgeleri planlı kalkınmanın en önemli unsurlarından birisidir. Sanayinin gelişmesi modernize olması ve dışa açılması için organize sanayi bölgelerini daha da büyütmemiz gerekiyor. Türkiye\'de bugüne kadar kurulan 300\'ü aşkın organize sanayi bölgesinde 50 bini aşkın parselde üretim yapılıyor. Boş parsellerin de üretime kazandırılmasıyla organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyon 200 bini bulacak.\" Konuşmaların ardından Bakan Faruk Özlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, işadamları ve protokol üyeleri, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nin temelini attı. Bakan Özlü ve beraberindekiler, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası\'ndaki, \'Osmaniye Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni\' programına ve ardından Polis Evi\'nde düzenlenen Osmaniye Polisevi Şehit Gazi Yakınları Derneği Yemeği\'ne katıldı.

BİNGÖL merkez Yenimahalle sakinleri, şehit mezarlarının da bulunduğu mahalledeki mezarlığa baz istasyonunu kurulması için belediye tarafından alınan karara, yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Yenimahalle Çiğiltepe Sokak\'ta bulunan ve mezarlıklarla dolu imara kapalı arazinin üzerine, bir GSM operatörünün baz istasyonu yapılması için Bingöl Belediyesi tarafından alınan karara tepki gösteren mahalleli, mezarlık önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri adına konuşan Abdulaziz Burkay, belediye yönitcilerinin mahalledeki çocukların sağlığını 3 kuruşa kurban verdiğini savunarak, \"Yaklaşık 60 yıldır burada iskan ediyoruz. Şu ana kadar mutluyduk. Bugün belediyemiz bize danışmadan, buradaki kutsalımızı 100 lira gibi bir rakama kurban ettiğini öğrendik. Burası sit alanı. Burada büyüyecek çocukların sağlığını 3 kuruş paraya kurban eden belediye yönetimini aklı selim davranmaya davet ediyorum. Yetkilileri bu işi çözmeye davet ediyorum. Burada GSM firması, 4.5 G baz istasyonu kuracakmış. Bizim kutsalımıza ve sağlığımıza dokunmasınlar. Başka yerler seçsinler. Çocuklarımızın sağlığını bu işlere kurban etmesinler, çocuklarımıza yazık. Ölülerimize ve şehitlerimize saygı gösterilsin. Burası 70 yıllık, aralarında şehit mezarlarının olduğu bir mezarlık\" dedi. Mahalle sakinlerinden Nizamettin Basugay ise, ailesinden 10 kişinin cenazesinin baz istasyonu yapılması planlanan mezarlıkta olduğunu belirterek, \"50 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Ailemden 10 kişinin cenazesi var burada. Biz mahalleli olarak rahatsızız. Belediye 3 yıllık sözleşme yapıp satmış burayı. Biz bunu istemiyoruz. Devlet büyüklerimizin alınan kararı durdurmalarını istiyoruz\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından mahalle sakinleri sesiz bir şekilde dağıldı.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, \"Yerel yönetimler sadece şehrin fiziki ihtiyacını karşılayan kurumlar değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmanın da, özellikle yerel kalkınmanın da öncü kurumlardır. Biz yerel yönetimlere çok önem veren bir siyasi partiyiz\" dedi.

AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi. Sivil Toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Yılmaz daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yatırım ve ekonomi konuları üzerinde Şanlıurfa\'ya bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirten Yılmaz, \"AK Parti olarak, yerel yönetimler sadece şehrin fiziki ihtiyacını karşılayan kurumlar değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmanın da, özellikle yerel kalkınmanın da öncü kurumlardır. Biz yerel yönetimlere çok önem veren bir siyasi partiyiz. AK Parti bir anlamda yerel yönetimlerden doğarak, büyüyerek merkezi idareye geldi. Yerel yönetimlerdeki çalışmasıyla, başarısıyla halkın güvenini kazanan cumhurbaşkanımız ve o dönemki ekip zaman içerisinde merkezi idarede de ülke genelinde halkımızın yine güveniyle büyük hizmetler yaptı. Önümüzdeki süreçlerde de en fazla önem verdiğimiz alanlardan biri yerel yönetimlerdir. Bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gören, güzel şehir ortamları, yaşanabilir ortamlar oluşturan yönetimler, diğer taraftan da insanımızın gönlüne dokunan, özellikle de garip gurebaya sahip çıkan her köşede yaşayan vatandaşımıza ulaşan, onlarla gönül bağı kuran bir yerel yönetim bizim temel yaklaşımımız. Şanlıurfa Belediyemiz bu konuda çok önemli. Bu güne kadar çok güzel işler yaptı\" diye konuştu.

BURSA\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1\'i hamile 3 kadın, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Mücadele Şube ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi\'nde A.Ç., K.Ç., N.K., H.S.Y. ve E.Ö.\'nün üzerinde sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. Şüpheliler \'madde satın almak ve bulundurmak\' suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında bonzaiyi C.P., G.P. ve G.Ö. isimli üç kadından aldıkları söylemeleri üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı küçük S.Ö.\'nün de bu kişiler tarafından madde temininde kullanıldığını öğrendi. Biri hamile 3 kadınla birlikte C.P., G.P. ve G.Ö.\'nün evlerinde değişik miktarlarda satışa hazır bonzai ele geçirildi. Toplam 9 şüpheliden A.Ç., K.Ç., N.K., H.S.Y. ve E.Ö. hakkında \'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak\' suçlarından işlem yapılırken, C.P., G.P. ve G.Ö. ise \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan S.Ö. ise Çocuk Şube\'ye teslim edildi.



