DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKANDAN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ

ESKİŞEHİR\'de Ak Parti İlçe kongeresine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Taşerona kadro\" diye bağıran kadınlara, \" Ak Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz\" dedi. Ankara\'da Eskişehir\'e gelen bakan Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Özdemir Çakacak ile sohbet eden Sarıeroğlu daha sonra Porsuk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Kongeresi\'ne katıldı. Bakan Sarıeroğlu ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve eski bakan Nabi Avcı salona girerken kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

TRİBÜNDEKİ KADINLAR \'TAŞERONA KADRO\' DİYE BAĞIRDI

Bakan Jülide Sarıeroğlu konuşma yaptığı sırada tribünlerde bulunan ve çoğunuluğu kadın olan bir grup \"Taşerona kadro\" diye bağırdı. Bakan Sarıeroğlu dabu konuda çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle dedi:

\"Beklenti içinde bir çok kesim var taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. Ak Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine, taleplerine, ihtiyaçlarına yeni yasama döneminde, yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız, bunun da müjdesini vereyim.\"

\'ERDOĞAN\'A DA AYNEN MENDERES\'E YAPILANLAR YAPILMAK İSTENMİŞTİR\'

Bakan olduktan sonra şehir dışında katıldığım ilk kongre Odunpazarı İlçe kongrasi olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, Eskişehir\'e de ilk kez geldğini söyledi. Eskişehir\'in demokrasi adına önemli bir kent olduğunu, Adnan Menderes\'in ilk demokrasi mitingini bu kentte yaptığını ifade eden sarıeroğlu şöyle konuştu:

\" Eskişehir deyince merhum Hasan Polatkan aklımıza gelir, içimiz sızlar. Eskişehir deyince 9\'uncu başbakanımız bu ülkenin kalkınması adına, demokrasi adına ülkemizin onuruyla gururuyla dimdik bir yürüyüş sürdürmesi adına önemli adım atan merhum Adnan Menderes aklımıza gelir. İlk demokrasi mitinginin Adnan Menderes\'in yaptığı mitingin yapıldığı yer Eskişehir\'in Çifteler ilçesidir. Son demokrasi mitingini de Eskişehir\'e yapmıştır. Eskişehir\'den yola çıktıktan sonra darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ve bugün de idam edilmesinin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen milletimizin gönlünde büyük bir yer edinen rahmetli Adnan Menderes\'in ölüm yıldönümü. Ona yapılanların biz AK Parti olarak bizler defalarca yaşadık. Gerçekten büyük sınavlardan geçtik, büyük badireler atlattık. Merhum Menderes\'i halkına değer verdiği için, halka hizmet etmeyi düstur ettiği için hazmedememişlerdi. Türkiye\'yi büyütüp itibarına itibar kattığı için rahmetli Adnan Menderes\'e tahammül edememişlerdi. Türkiye\'nin gücüne güç kattığı için yaptıklarından rahatsız olmuşlardı. Aynen son dönemlerde son 15 yıla baktığımızda gördüğümüz yaşadığımız şeyler, manşetler geçmişe baktığımızda aynı manşetler. Senaryolar aynı senaryolar, yapılan algı çalışmaları aynı algı çalışmaları. Büyük güçlü Türkiye\'nin yoluna devam etmesinden rahatsızlık duyanların ortaya koymuş oldukları girişimler. Millete hizmet etmeyi yine kendine düstur edinmiş, millete efendi değil hizmetkar olunur diyen, yeni halka hizmet hakka hizmettir diyen. Milletin gücüne inanan, bu bağlamda canını ortaya koyan 15 Temmuz gecesi de onu gördük, adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a da aynen Adnan Menderes\'e yapılanlar yapılmak istenmiştir.\"

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Bakan Sarıeroğlu\'nun taşeronlarla ilgili konuşması,

-Tribündeki kadıarın taşeronlara kadro diye bağırmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

====================================================

2)MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ: BİZ 2019 YILININ SONUNA KADAR İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAZ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaklarını belirtirek, \"Buda istediğiniz ilave derslik yapacaz anlamına geliyor. 4 kişilik bir köy varsa bundan sonra taşımalı eğitimi mümkün olduğu kadar en aza indirmek istiyoruz\"dedi. Mardin\'in Kıızıltepe ilçesinde AK Parti ilçe Kongresinde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlık görevine yeni başlarken Başbakan\'ın kendisine 3 talimat verdiğini belirtirek, \"Başbakanımız önce ikili eğitimi kaldırmamı istedi. İkili eğitimi kaldırmak, yeni yeni derslik yapmaktır. Biz gerçekten 270 bin yeni derslik yaptık, 600 binin üzerinde yeni derslik sahibi olduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde otuz altı iken, yirmi dörte düşürüdük. Bunu yeni derslikler yaparak düşürdük\"dedi. Kendisinin Haydar Paşa lisesinde 70 kişilik sınıflarda okuduğunu, 70 kişilik sınıfa bir öğretmen gelse bir öğrenciye bir dakika ayırmasının zor olduğunu da söyleyen Milli eğitim Bakanı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bizim zamanımızda ders 50 dakikaydı, sonradan 45 dakika yaptılar, şimdi kırka indirdiler. İster 50 dakika olsun ister 40 dakika olsun 70 kişilik sınıfta öğretmen bir dakika ayıramaz. Kaliteli bir eğitim için mutlaka öğrenci sayısını derslik başına mutlaka otuzun altına düşürmek lazım. Daha aşağı düşerse isabet olur. Biz 36\'dan 24\'e düşürdük. Ancak, daha yapmamız gerekenler var. Genelde büyükşehirlerde 70 bin derslik yapacağız. Allah nasip ederse biz 2019 yılının sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracaz. Buda istediğiniz ilave derslik yapacaz anlamına geliyor. 4 kişilik bir köy varsa bundan sonra taşımalı eğitimi mümkün olduğu kadar en aza indirmek istiyoruz. Şanlıurfa\'da hergün 100 bin kişi taşınıyor. Yazık değilmi bu kadar öğrencimizin ömrü yollarda geçiyor. Dolayısıyla büyük köylere okulu ile birlikte öğretmen lojmanı da yapacağız ve öğretmen sayısınıda artıracaz.\"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nusaybin ilçesine geçerek Partisinin ilçe kongresine katıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-AK Parti Kızıltepe ilçe kongresinden detaylar

-Bakan Yılmaz\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE,(DHA)-

======================================================

3)SİİRT\'TE 2\'Sİ KADIN 9 PKK\'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



SİİRT\'in Eruh İlçesi kırsılında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 2\'si kadın 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikte basın toplantısı düzenleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün bölücü terör örgütüne ait iki farklı grubun büyük bir saldırı hazırlığı için Eruh İlçesi kırsalında saldırı planlaması maksadıyla toplantı yapacaklarına dair duyum alındığı belirtilerek, şöyle konuştu: \"Bunun üzerine 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığında oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH timleri, Güvenlik Korucuları ve 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar ile başlatılan (İHA) destekli müşterek operasyonda 14 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü gurubunun tespit edilmesine müteakip F-16’larla yapılan hava harekatı neticesinde şuana kadar 2’si kadın olmak üzere 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede arama/tarama faaliyeti devam etmektedir. Şu ana kadar 2 adet M16, 2 adet Kaleşnikof, 1 adet Kanas, el yapımı patlayıcı dolu çanta, 1 el bombası dolu çanta ve mühimmat dolu çanta ele geçirildi.\"



Görüntü Dökümü

--------------------

-Siirt Valisi nin açıklamaları

SİİRT, (DHA)

==========================================================

4)18 SAAT KURTARILMAYI BEKLEDİ

ADANA\'da yaşındaki 50 yaşındaki Yaşar Ödemir, dün gece saat 22.00 sıralarında motosikletiyle sulama kanalının yan tarafında bulunan atık su deresine düştü. Derenin içinde yaklaşık 30 metre sürüklenen Özdemir, sesini duyuramadığı için yaklaşık 18 saat kurtarılmayı bekledi.

Olay, geçtiğimiz gece merkez Seyhan İlçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Yaşar Özdemir, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedip Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalının yanında bulunan atık su deresine düştü. Sürüklenmeye başlayan Özdemir, derinliği yer yer 2 metreyi bulan derede yaklaşık 30 metre sürüklendi. Dere içindeki sığ bir alana çıkan Özdemir, tüm çabasına rağmen sesini kimseye duyuramadı. Bugün saat 16.00 sıralarında bir vatandaş derede yardım isteyen Yaşar Özdemir\'i görünce durumu polise bildirdi. Büyükşehir Beledisi Can-Kur ekipleri derenin içine girerek Özdemir\'i bulunduğu yerden çıkardı. 18 saat yardım beklediğini belirten Yaşar Özdemir, çağrılan ambulansla Adana Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Yaşar Öztürk\'ün kurtarılma çalışmalarından detay

- Yaşar Öztürk\'ün ambulansa alınması

- Ambulans ve Can-Kur araçları

- Olayı gören bir vatandaş ile röp

- Motosikletin düştüğü dere

- Motosikletten detay

Haber-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)

Süre: 2\'42\"

Boyut: 165 MB

=====================================================

5)MERSİN KIYILARINDA 1000 İLE 2700 YILLIK 18 GEMİ BATIĞI BULUNDU

Mersin kıyılarında yapılan sualtı araştırmalarında, 100 kilometrelik şeritte 1000 ile 2700 yaş arasında 18 gemi batığı bulundu. Antalya Kemer\'de bulunan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hakan Öniz, üniversiteye ait Selçuk 1 araştırma ve uygulama gemisiyle yaklaşık 30 kişilik sualtı arkeoloğundan oluşan uluslararası ekiple Mersin kıyılarında verimli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yrd.Doç.Dr. Öniz, \"Mersin\'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçesi kıyılarında yaklaşık 100 kilometrelik kıyı şeridinde 18 antik gemi batığı tespit ettik. Batıklar M.Ö. 7\'inci yüzyıldan M.S. 11\'inci yüzyıla kadar tarihlendirdiğimiz 16\'sı amfora yüklü, 1\'i tabak yüklü, diğeri ise muhtemelen bir savaş gemisi ya da yükünü boşalttıktan sonra limanına geri dönen bir gemiye ait batık. Amforalar uluslararası ticareti gösteriyor. Batıkların yaklaşık yarısı Kilikya olarak tanımladığımız Antalya\'nın doğusu ile Mersin kıyı şeridindeki amfora atölyelerinde üretilmiş amforalar. İçerisinde şarap ya da zeytinyağı olduğunu tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- RÖP: Hakan Öniz

- Hakan Öniz\'in sualtında çektiği batıkların ve çapaların videoları

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

======================================================

