DHA YURT BÜLTENİ-13

ZEYBEKCİ, MODDY\'S\'İN BÜYÜME TAHMİNİNİ DEĞERLENDİRDİ

DENİZLİ\'de partililerle bayramlaşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moddy\'s\'in Türkiye\'nin büyüme tahminini güncellemesini değerlendirdi. Mood\'s\'in Türkiye\'nin büyümesini ikinci kez revize ettiğini belirten Zeybekci, \"Lütfetmiş, 3.7 demiş Türkiye\'nin 2017 büyümesine. Bir daha revize edecek, bir daha yakalayamayacak. Bir daha revize edecek yine yakalamayacak. Açıkça söylüyorum\" dedi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı öncesi memleketi Denizli\'ye gelerek bayramlaşma törenlerine katıldı, ziyaretler yaptı. Asri Mezarlık\'taki Anıt Şehitlik\'i ziyaret eden Zeybekci\'ye; Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da eşlik etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Zeybekci, dua etti ve şehit aileleriyle sohbet etti. 0-6 Yaş Çocuk Yuvası ve Huzurevi\'ni ziyaret eden Zeybekci, yaşlıların ellerini öptü, bayram hediyelerini verdi. Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Zeybekci, yaşlılarla birlikte Çanakkale Türküsü\'nü söyledi. Zeybekci yaptığı konuşmada Huzurevi ve Çocuk Yuvası\'nda çalışmanın fedakarlık ve özveri gerektirdiğini söyledi. Huzurevinin ardından Korucuk Mahallesi\'nde şehit uzman çavuş Özkan Bilgiç\'in evini ziyaret eden Bakan Zeybekci, ailenin bayramını kutladı. Ziyarette Kuran ve dua okundu.

AK Parti İl Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Zeybekci\'yi kalabalık bir partili grubu karşıladı. Partililerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Zeybekci, yaptığı konuşmada Türkiye\'nin 2017 yılında ekonomik anlamda rekorlar kıracağını, 2017\'nin şahlanma yılı olacağını söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s\'in Türkiye\'nin büyümesini revize etmesini değerlendiren Zeybekci, \"Dün akşam geç saatlerde Moody\'s açıklama yaptı. Türkiye\'yle ilgili görünüm raporunu yayınlıyor. Yine de yaptılar dercesine bunu söylüyor. İkinci defa revize ediyor büyümeyi. Lütfetmiş, 3.7 demiş Türkiye\'nin 2017 büyümesine. Bir daha revize edecek, bir daha yakalayamayacak. Bir daha revize edecek yine yakalamayacak. Açıkca söylüyorum. 3.7 demiş, göreceksin sen. 11-12 Eylül\'de açıklanacak Türkiye\'nin ikinci çeyreği. Üçüncü çeyrekte göreceksin yüzde 7-7.5 büyüme nasıl oluyor? Dördüncü çeyrekteki büyümeyi göreceksin. Bu gece ihracat rakamları belli olacak, yarın açıklanacak. İlk defa söylüyorum. Bakın tahmin bile edemiyorlar. Olsa olsa yüzde 6-7 olur diyorlar. İki katı olacak göreceksiniz. 2017 yılı Türkiye\'nin ekonomik anlamda şahlanma yılı olacak. IMF geçen hafta açıkladı. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13. ekonomisi Türkiye ekonomisi. Avrupa\'nın 5. büyük ekonomisi Türkiye ekonomisi\" dedi.

FRANSA CUMHURBAŞKANINA: \"BÖBÜRLENEREK ANLATACAKSIN\"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un siyasetle ilgili yaptığı açıklamaları da eleştiren Zeybekci, \"Birileri açıklama yapmış. Demiş ki, bu politikaya girdim, devlet başkanı da oldum. O kadar da iyi bir şey değil bu, demiş. 10 günde bir demiş, Recep Tayyip Erdoğan\'la konuşmak gibi filan böyle kendi aklınca üç kuruşluk aklıyla ironi yapmaya çalışmış. Sana söyleyeyim buradan, milletin evladı olarak söylüyorum. Bir gün gelecek, hatıralarını anlatırken, Recep Tayyip Erdoğan\'la konuşmuştum diye bunu gurur duyarak, böbürlenerek anlatacaksın. O günleri de unutma. Recep Tayyip Erdoğan\'ın seninle konuşmasının da bir lütuf olduğunu unutma\" dedi.

\"G20\'DE EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE OLMAYI HEDEFLİYORUZ\"

Bakan Zeybekci daha sonra Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte vatandaşlarla bayramlaşan Zeybekci, üçüncü çeyrekte G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olmayı hedeflediklerini söyledi. Zeybekci, \"Türkiye\'nin 2017 ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Dün Moody\'s\'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Türkiye\'nin büyümesiyle ilgili yeni bir revizyona gitti. Ama yapmış olduğu revizyonla 2017 büyümesini 3.7 olarak revize etti. Ama yetişemeyecekler. Tahminleri konusunda sanırım şöyle bir şey de oluyor. Tahminleri ile gönüllerinden geçen birbirine karışıyor. İnşallah Türkiye, 12 Eylül\'de ikinci çeyrek büyümesini ilan edecek. Üçüncü çeyrek büyümesi ile inşallah Türkiye tüm dünyaya G20 içinde en hızlı büyüyen ikinci olmak gibi bir başarıyı hedefliyoruz. Dördüncü çeyrekte de 2017 yılını Türkiye\'ye yakışır bir şekilde gerek büyümede, gerek ihracatta, gerek istihdamda, gerek enflasyonla mücadelede, bir çok alanda cari açıkta ve bütçe açığından elde ettiğimiz o disiplinin sonuçlarıyla Türkiye olarak güzel bir sonuca doğru gideceğiz\" diye konuştu.

\"TARIM VE ETTE KORUMA DUVARLARI SPEKÜLATÖRLERE YARIYOR\"

Tarım ürünleri, et ve gıdada yüksek koruma duvarlarının düşürülmesinin üreticiyi olumsuz etkilediği, kendisinin tarım düşmanı olduğu yolundaki haberlerin sorulması üzerine Zeybekci, \"Eksik bilgi, yanlış bilgi, kasıtlı olarak sipariş üzerine gazetecilik olarak yapılan bazı haberler bizi üzüyor. Ekonomi Bakanlığı olarak bizim uygulamalarımız özellikle son dönemde tahıl, arpa buğday, mısır, ayçiçeğiyağı, küspe, et, canlı hayvan, besilik hayvan ve karkas ette vergi oranlarını daha realist bir orana çekmek. Önceki gibi buğday, arpa ve mısırı yüzde 140\'la koruma duvarı arkasına almak, gümrük vergisi uygulamak gerçekçi değil. Bu gerçekçi olmamanın yanında da spekülatörlere çok önemli bir oyun alanı ve haksız kazanç elde etme alanı yaratıyor. Bundan çiftçi, köylü, sanayici kazanmıyor, besici de kazanmıyor, bundan spekülatör kazanıyor. Gıda Komitesi\'nde bunları gündeme getirdik, son derece hassas çalıştık. Yeni dönemde de gerek canlı ette, besilik hayvanda, buğday, arpa, mısır gibi ürünlerde daha gerçekçi bir gümrük duvarıyla korumayı hedef olarak aldık\" dedi.

\"DEMEK Kİ, DOĞRU YAPMIŞIZ\"

Geçen yıl hasat döneminde arpa fiyatının 750-800 lira seviyesinde iken kasım ayında 1200 liraya yükseldiğini, üreticinin bunun üzerine arpa ekmeye yöneldiğini, bu yıl hasat döneminde arpanın fiyatının yine 800 lira civarında olduğunu belirten Bakan Zeybekci, \"Et fiyatlarıyla ilgili de öyle. Canlı karkas et fiyatları dünyada 13-14 lira, Türkiye\'de 23-24 lira. Aradaki farkı tüketici ödüyor ama bizim için de gerekli Türkiye\'de et üretebilmek için. Üreticimizin maliyeti 23-24 lira. Biz bunu yüzde 100\'le koruduğumuz zaman spekülatörlere yarattığımız o alandan dolayı etin maliyeti 23-24 lira ama sen bunu 35 liraya kadar speküle edebilirsin diyoruz. Oraya kadar koruyoruz. Yapmış olduğumuz uygulamalar çiftçiyi koruyan, Türkiye\'de tarımın, hayvancılığın ve gıdanın sürdürülebilir şekilde gelecekteki üretimimizi garanti altına almaya yönelik bir çalışmadır. Bu uygulamamız eksik anlaşılmış olabilir veya kasıtlı olabilir. Demek ki, birilerinin rantına ve spekülasyonuna dokunmuşuz. Demek ki doğru yapmışız\" diye konuştu.

\"GÜMRÜK BİRLİĞİ\'NİN GÜNCELLENMESİNDE SUSMAYI TERCİH EDİYORUZ\"

Almanya\'nın Gümrük Birliği\'nin güncellenmesini veto eden kararını AB\'ye bildirmesine de değinen Zeybekci, \"Gümrük Birliği\'nin güncellenmesi halinde bundan en kazançlı çıkacak olan Avrupa Birliği\'dir. AB\'nin en güçlü ekonomisi de Almanya\'dır. Almanya bundan en çok kazançlı çıkacak ülkedir. Gümrük Birliği\'nin güncellenmemiş hali demek, şu andaki halimiz demek. AB ile ihracatımızın yüzde 50\'sini, ithalatımızın yüzde 40\'ını yaptığımız bir ortam. Yaklaşık olarak yıl sonu itibariyle 160 milyar dolarlık ticaret yaptığımız ortam Gümrük Birliği\'nin güncellenmemiş halidir. Türkiye\'nin birinci çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5\'in üzerinde, üçüncü çeyrekte yüzde 7\'nin üzerinde büyüyeceği ve ihracatta da tarihi rekorlara gideceği ortam Gümrük Birliği\'nin güncellenmediği ortamdır. Gümrük Birliği\'nin güncellenmesi halinde AB kazanacaktır, Almanya ve Türkiye kazanacaktır. Güncellenmemesi halinde böyle bir kazancı, artıyı ıskalamış olan bir AB, Almanya ve Türkiye olacaktır. Buna biz üzülüyoruz. Almanya\'da, AB\'de ekonomik olarak üzülür. Alman dostlarımıza bunu söylüyoruz. Kim sevinir ona baksınlar. Onun için biz susmayı tercih ediyoruz. Onların bu konuyla ilgili yaklaşımlarını realist ve akli bulmuyoruz, müttefikliğe uygun bulmuyoruz. İleride inşallah bu konuda daha sağlıklı konuşabileceğimiz ortamlarda buluşmayı ümit ediyoruz\" dedi.

Zeybekci, Ağustos ayı ihracat rakamlarında önemli bir artış yaşanacağını da belirtti.

2)ELİTAŞ, \"FETÖ\'CÜLERLE BAYRAMDA KUCAKLAŞMAYIN\"\'

AK Parti grup başkanvekili, eski bakan ve Kayseri milletvekili Mustafa Elitaş, partililere nasihat ederek, \" Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız, hiç bir araya gelemeyeceğiz dargın olarak değil, düşman olarak göreceğimiz gruplar var. FETÖ\'cülerle bayramlaşmamız, kucaklaşmamız mümkün değildir. Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını göz ardı etmeyeceğiz.\" dedi

AK Parti Kayseri il Merkezindeki bayramlaşmaya AK Parti Grup başkan vekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekillileri eski bakan Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İl başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyeleri kadın ve gençlik kollarından partililer katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in il dışında oldukları için hazır bulunamadıkları parti merkezinin bahçesindeki bayramlaşmada, AK Parti Grup başkan Vekili Mustafa Elitaş, partililere, Türk düşmanları, İslam düşmanlarını FETÖ\'cüleri, PKK\'lıları DAEŞ’ çileri gözardı etmeyip, bunlarla bayramlaşılmamasını istedi. Kripto FETÖ\'cülerin ihbar edilmesini de isteyen ve partililere Elitaş, partililere şu mesajları verdi:

\"ONLARLA HASIMLIĞIMIZ DEVAM EDECEK\"

\"Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız, hiç bir araya gelemeyeceğiz dargın olarak değil, düşman olarak göreceğimiz gruplar var. FETÖ terör örgütü 15 temmuz günü bu milletin bekasına, birliğine bütünlüğüne kastederek ülkemizi işgalcilere teslim etmek amacıyla üniformalı teröristler ile bu vatanı bölmek ve bu vatanı birlerine teslim gayreti ile ortaya çıktılar. FETÖ’cülerle bayramlaşmamız ve kucaklaşmamız mümkün değildir. Nerede kripto FETÖ\'cü varsa, nerde gizli Türkiye, vatan millet düşmanı varsa bayram demeden ilgili kuruluşlara söyleyeceğiz. Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını göz ardı etmeyeceğiz. PKK ve DEAŞ\'lı varsa milletin bütünlüğüne kim engellemeye çalışıyorsa onlarla hasımlığımız devam edecektir. Bu işleri sosyal medyadan paylaşarak değil, yetkili kurum ve kuruşlara söyleyerek onların görevlerini hızlı şekilde yapmalarını sağlayacağız.\"

Elitaş, partililere hitaben yaptığı konuşmada, il, ilçe, kadın ve gençlik kollarında görev alanların AK parti\'de her türlü göreve gelebileceklerini, dışarıdan emek sarf etmeden gelenleri \"Paraşütle inenler\" diye gördüğünü belirterek \" Önümüzdeki milletvekili seçimde yüzde 51\'i alabilmek için çok ama çok çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşmalıyız\" diye sözlerini tamamladı.

AK PARTİ İZMİR İL ÖRGÜTÜ\'NDE BAYRAMLAŞMA BULUŞMASI

3)PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

AK Parti İzmir İl Örgütü, Kurban Bayramı öncesi arife günü, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekillerinin de katıldığı törende, yerel seçim ve kongre vurguları yapıldı. Hamza Dağ partilileri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar konusunda da uyardı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nda arife günü bayramlaşma töreni düzenlendi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile milletvekillerinin de katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Bülent Delican, yerel seçim mesajları verdi. İzmirliler\'in memnunu olmadığını söyleyen Bülent Delican, \"Bu kentin birinci temel sorunu ulaşım, ikincisi alt yapı sorunları, üçüncüsü kentsel dönüşüm. İzmirliler\'in memnuniyetsizlik oranı yüzde 70\'lere ulaşıyor. İzmirli memnunu değil. Yılmayacağız daha fazla çalışacağız. 2019\'da İzmir Büyükşehir Başkanlığı\'nı alıp AK Parti hizmetleriyle buluşturacağız. Birlik ve beraberlikle her şeyi yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımız \'metal yorgunlugu var\' dedi. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar hepsi bizde. Asla asla rehavete kapılmamamız lazım. Cumhurbaşkanımız onun için bu sözleri söyledi. Aramızda egosu yükselmiş, siyasetten yorulmuş, partinin sırtına çıkıp kendisine menfaat sağlamak isteyenler çıkabilir. Bizler partimizi sırtımızda taşımaya geldik, taşıyacağız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın İzmir gezisi hakkında da konuşan Bülent Delican, \"İzmir\'in kaptanı Binali Yıldırım 8 Eylül\'de İzmir\'e olacak. Selçuk\'a kadara uzanan İZBAN\'ı açacak. Göztepe, Alsancak Stadyumu\'nunu temelini atacak. İzmir - Manisa Sabuncubeli Tüneli\'nde 8 Eylül\'ü 9 Eylül\'e bağlayan gece ışık gördü töreni yapılacak, iki tünel birleşecek. Başbakanımız da orada olacak. Başbakanımız her geldiğinde müjdelerle geliyor, bu sefere açılış ve temel atmalarla gelecek. Yaptığımız hizmetleri yeterince anlatamıyoruz. Aziz Kocaoğlu da, \'Devlet İzmir\'i cezalandırıyor\' diye her seçimde bunu tekrarlıyor\" diye konuştu.

\"KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK\"

Milletvekilleri Atilla Kaya ve Necip Kalkan\'dan sonra Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ kürsüyü çıktı. İzmir\'in Buca ilçesinde cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıya tepki gösteren Hamza Dağ, \"15 Temmuz\'da bu millet canını siper edip sizi işgal düşüncesinden uzaklaştırdı. Bundan sonda diz çöktüremeyeceksiniz. 9 Eylül\'de Yunan bayrağını indiren Yüzbaşı Şerafettin ruhu ne ise bugün de AK Parti ruhu aynıdır. Yüzbaşı Şerafettin nasıl kalbiyle hareket ediyorsa, bugün de herkes aynı ruhta. Çok mutlu günlerimiz de üzüntülü günlerimiz de oldu. Bayramlaşmalar hep ayrı ve güzel oldu. Birlik, beraberlik, kardeşlikteki coşkuyu yaşadık\" dedi.

CHP\'YE YÜKLENDİ

CHP\'yi ve Adalet Kurultayı\'nı sert sözlerle eleştiren Hamza Dağ, \"Birileri samimiyeti başaramadı. Bunun için her seçimde milletin tokadını yediler. Samimiyet kendini her sefer ortaya koyması lazım. Adalet yürüyüşü yaptığını söyleyenler, adalet konusunda bir takım iddiada iseler, sadece Enis Berberoğlu tutuklandığı zaman onu yapamazlardı. Mademki adaletsizlik vardı AK Parti\'ye kapatma davası açıldığı zaman neredeydiniz diye sorarlar. Madem adaletsizlik var diyorsun, başörtülü bacılarımız üniversite kapılarında inim inim inlediği zaman sesin çıkmadı. Samimiyet, burada sesin çıktığı zaman olur. Adalet kurultayı düzenlediler. Yine samimiyet yok. Sözüm ona adalet kurultaylı düzenlediler. Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Günler öncesinden ilanlar yaptılar. Şehitlik dediler, kimin ne içtiğine karışacak değiliz ama bu milletin değerlerinde kime sorarsanız sorun söyleyecekleri yegana şey şehitliklerde ve mezarlıklarda içki içilmez. Siz samimiyetten uzak olduğunuz için bunu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bunu da tüm Türkiye gördü. Biz Allah\'a hamdolsun teslimiyeti de sadakatı da samimiyeti de iyi biliriz\" diye konuştu.

PARTİLİLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Kurban bayramının aynı zamanda fedakarlık olduğunu da vurgulayan Hamza Dağ, partililere de uyarılarda bulunup, \"Maddiyatımızdan, zamanımızdan fedakarlıktır. Aynı zamanda bir yardımlaşma, dayanışma vardır. Bayramlaşma ve sevmek için bir arada isek, hiçbir kişi başka birisinin önüne geçmek suretiyle bir takım mekanizmalarda başkanın yerini alması mümkün değil. Mevki ve makamı korumak için siyaset yaparsak ne mevki kalır, ne de parti kalır. Öncelikte teslimiyet, sadakat hep birlikte vermemiz lazım\" dedi.

Sosyal medya uyarısı da yapan Hamza Dağ, \"Her gittiğim yerde söyledim. Hiç kimsenin şu parti içinde birinin adamı olmasına gerek yok. AK Parti\'nin birer neferiyiz. Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım\'ın yol arkadaşıyız ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal medya icat oldu mertlik bozuldu. Sosyal medyayla ilgili iki tane hatamız var. Birincisi yaptığımız çalışmalar önemli çalışmalar. 10 tane çalışma yapıp 100 tane paylaşım yaptığımız zaman samimiyet kalmıyor. Bu partinin bir neferi, bir şekilde kızdığı ilçe başkanı hakkında, milletvekiliyle ilgili gidip ona konuşmak varken, bunu sosyal medya üzerinden paylaşması, bu partinin dava adamlığına, arkadaşlığına terstir. Bunu herkes bilmeli. Bizim bunu en iyi şekilde hayata geçirmemiz lazım\" dedi.



4)BODRUM\'DA BAYRAM YOĞUNLUĞU

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatilin ilk günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun ardından sahiller hareketlendi. Kente gelen tatilciler, soluğu sahilde alarak denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Bodrum\'a gelen tatilciler, ilçe merkezindeki Kumbahçe sahili ve Paşa Tarlası sahilinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Tatilciler, güneşte 35 dereceye ulaşan sıcaklıkta, bol bol denize girip güneşlendi. Sahilleri dolduran tatilciler esnafın da yüzünü güldürdü. Bazı tatilciler kitap okumayı tercih ederken, bazıları da Barlar sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde alışveriş yaptı.

GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

5)EREN BÜLBÜL’ÜN FOTOĞRAFININ YER ALDIĞI BİLBOARDA SALDIRI

TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün kente fotoğrafının bulunduğu bilboardın camı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı ‘Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren’ yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan bilbordlara astı. Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı bilboardın camı akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince şikayette bulunulması sonrası polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit ve yakalamak için soruşturma başlattı.

6)ELEKTRİK HATTINDAKİ PATLAMA KORKUTTU

BURDUR\'da, kaldırımın altından geçen orta gerilim hattında şase nedeniyle patlama meydana geldi.

İnönü Bulvarı\'nda 15 Temmuz Anadolu Şehitler Lisesi önündeki kaldırımın altından geçen orta gerilim hattı kabloları saat 14.30 sıralarında şase nedeniyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kaldırım taşları havaya fırladı. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Doğal gaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın elektrik kablosundan kaynaklandığını belirledi. Patlama sebebiyle İnönü Bulvarı, Bakırcılar arastasında elektrik kesildi. Elektrik şebekesi ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.

7)KURBAN PAZARINDA ARİFE GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

SİVAS\'ta belediye tarafından kurulan canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk gözlendi. Özellikle büyükbaş hayvanların ilgi gördüğü pazarda, besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.Kurban Bayramı öncesi arife gününde Ahırlar Bölgesi\'ne kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşandı. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 500 lira ile bin lira, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Vatandaşlar, besiciler ile sıkı pazarlıklar sonucunda kurbanlıklarını almanın sevincini yaşadı. Kurbanlıkların götürülmesi sırasında da ilginç görüntüler oluştu. Vatandaşlardan bazıları küçükbaş hayvanları sırtlarında taşırken, bazıları otomobillerinin bagajına koymaya çalıştı. Büyükbaş hayvanların ise kamyonların kasalarına yüklenmesi sırasında zorluklar yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir inek çevredekilere zor anlar yaşattı. Kısa bir kovalamaca sonrası kaçan hayvan yakalandı.

8)KARABÜK\'TE \'DRONE\' DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde trafik ekipleri arife günü \'drone\' destekli trafik denetimi yapıp sürücülere lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

Trafik ekipleri, tarihi ilçenin giriş noktalarından biri olan Karayolları 153\'üncü Şube Şefliği önünde \'drone\' destekli trafik denetimi yaptı. Araç yoğunluğunun olduğu güzergah havadan izlendi. Sürücüler durdurularak gerekli kontroller ve uyarılar yapıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de denetimde hazır bulunarak ekiplerin durdurduğu sürücülerle sohbet etti ve tafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra lokum ikram etti.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, bayram öncesi emniyet ve jandarma ekiplerinin kentin değişik noktalarında asayiş ve trafik yönünden denetlemelerde bulunduğunu söyledi. Amaçlarının sürücüleri, bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kuralları tekrar hatırlatmak olduğunu belirten Ürkmezer şöyle dedi:

\"\'Kentimize gelen yerli ve yabancı vatandaşların aileleri ile birlikte sağ salim bayramı huzurlu bir şekilde geçirmesi için tüm emniyet, asayiş ve sağlık ekiplerimiz 24 saat esası ile çalışmaya devam ediyor. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz ilçemizin değişik noktalarında asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürüyor. Bugün ekiplerimiz ayrıca drone cihazını da kullanarak ışık ihlallerinin önüne geçmek, hem de ilçenin girişinde buraya gelen vatandaşlara kuralları hatırlatmak, trafik bilincini tekrardan hatırlatmak adına uygulama yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde temel noktamız ‘frene değil kurala güven.’ Buraya gelen bütün vatandaşlarımıza bunları hatırlatıyoruz.\"

