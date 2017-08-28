DHA YURT BÜLTENİ-13

Kırıkkale\'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

KIRIKKALE yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 yaşındaki Yiğit Efe ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza, Kırıkkale-Samsun eski karayolunun Etiler mevkiinde sürücülerin aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Burak Zengin idaresindeki 06 KYB 03 plakalı otomobil, Kırıkkale\'nin Etiler Kavşağı yakınında Hıdır Turgut idaresindeki 71 EH 286 plakalı otomobil ve Cihan Yıldız\'ın kullandığı 34 N 2012 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 71 EH 286 plakalı otomobil, refüjdeki ağacı kırarak karşı yönden gelen Serkan Ceylan yönetimindeki 34 HB 8018 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 34 N 2012 plakalı otomobil karşı yola düştü. Kaza ile birlikte olay yerine çok sayıda ambulans, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi geldi, yaralılar, sıkıştıkları otomobilden güçlükle çıkarıldı.Kazada yaralanan sürücüler Burak Zengin ve Serkan Ceylan ile araçlarda bulunan Zümrüt Turgut, Hıdır Turgut ile Yiğit Efe Turgut (9) 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 9 yaşındaki Yiğit Efe Turgut\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan Kırıkkale-Samsun eski karayolu, otomobillerin kaldırılması ile trafiğe açıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinden detay görüntüler

- Otomobillerin kaza sonrası durumu

- Kırılan ağaçların durumu

- Kalabalık bir vatandaş grubunun toplanması

- Araçların cekici vasıtasıyla kaldırılması



Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

============================================

Erbaa\'da iki katlı ahşap evde yangın

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Yangın öğle saatlerinde ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Üzümlü Köyünde yaşandı. Adem Hezenci\'ye ait ahşap evin ikinci katı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin bir saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(169 mb)

===========================================

Polisten hayvan pazarı esnafına sahte para bilgilendirmesi

BOLU İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarına giderek, hayvan satıcılarına sahte paralara karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Köroğlu Mahallesi\'nde bulunan hayvan pazarına gitti. Pazar esnafı KOM ekiplerini görünce şaşırdı. Ekipler tek tek pazar esnafını gezerek sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı\'nda daha da arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yönünde esnafa bilgiler verdi. İl Emniyet Müdürlüğü\'nün halkı bilinçlendirmek konusunda başka çalışmalar da yapacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Kurban pazarında polislerin görüntüsü

-Polislerin sahte para uyarıları

-Esnafla konuşmaları

-Hayvanların görüntüsü

-Detaylar

Süre: 04.47 Boyut: 152 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=========================================

Rezidansta ölümün ardından zehir tacirlerine operasyon

ANTALYA\'da 38 yaşındaki Yalçın Bozarslan\'ın rezidansta uyuşturucudan ölümünün ardından uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya\'da Yalçın Bozarslan\'ın iki arkadaşıyla birlikte kaldığı rezidansta aldığı uyuşturucu madde yüzünden yaşamını yitirmesinin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, Muratpaşa İlçesi Lara Bölgesi\'nde 3 kişinin oturduğu eve düzenledi. Operasyonda D.R.H., R.Y. ve Y.Ö. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisin evde ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Şüphelilerin ekip arabasından inmesi

- Birlikte adliyeye yürümeleri

- İçeri girmeleri

- Adliye dış plan

\"64 MB- 37 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

=========================================

Kurban pazarında polisten dolandırıcılık uyarısı

TEKİRDAĞ\'da polis Kurban Bayramı öncesi kurban pazarındaki hayvan satıcıların dolandırıcılara karşı uyarıp, uyarı broşürleri dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Hayrabolu karayolu üzerinde kurulan kurban pazarına gitti. Hayvan satıcılarına broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Ekipler, dolandırıcıların hayvan pazarlarındaki kalabalıktan istifade ederek satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sıkça başvurduğu \'tırnakçılık\' diye bilinen eksik para verme olayını da uygulamalı anlatan ekipler, satıcılardan aldıkları paraları mutlaka saymalarını istedi. Daha önce böyle uyarıların yapılmadığını belirten kurban satıcıları ise kendilerini bilinçlendiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Polis ekiplerinin kurban pazarına girişi

-Polisin broşürleri dağıtması

-Polisler ile hayvan satıcılarının diyalogları

-Pazardaki satılık hayvanlar

-Broşürü alıp cebindeki parayla karşılaştırma yapan satıcı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

==========================================

40 yıllık çifti ölüm bile ayıramadı



SAMSUN\'da 20 gün önce, 40 yıllık eşi 75 yaşındaki Murat Gündoğdu\'nun kalp krizinden ölmesi üzerine fenalaşan 68 yaşındaki Adifiye Gündoğdu da, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun\'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde yaşayan Murat Gündoğdu 20 gün önce kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. 40 yıllık eşini toprağa verdikten sonra acısına dayanamayan 5 çocuk annesi Adifiye Gündoğdu\'nun sürekli tansiyonu yükselmeye başladı. 1 hafta önce de tansiyonu yükselen ve fenalaşan kadın, çocukları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Adifiye Gündoğdu doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Adifiye Gündoğdu\'nun cenazesi bugün yapılan tören sonrasında Derecik Mezarlığında eşinin yanına defedildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-çiftin fotoğrafı

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, (DHA)