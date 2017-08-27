DHA YURT BÜLTENİ-13

Antalya\'da orman yangını /EK

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45\'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 1 amfibik uçak ve 12 arazözle müdahale etti. Sarp alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesine çok sayıda orman işçisinin yanı sıra çevre sakinleri de destek verdi. Ekipler, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürdü. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını evlerinin balkonlarından izledi. Söndürme çalışmalarına özellikle yerleşim yerlerine yakın noktada ağırlık verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerek, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından detay

- Söndürme çalışmaları

- vatandaşlardan

- Helikopterlerden

- Kara ekipleri

- Balkonlardaki vatandaşlar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Yangına müdahaleye giden arazöz takla attı: 3 yaralı



KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken kontrolden çıkan arazözün takla atması sonucu 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın-Kadirli karayolunun 15\'inci kilometresindeki Harboğazı mevkinde meydana geldi. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait Alparslan Koyuncu yönetimindeki 46 F 0655 plakalı arazöz, Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde çıkan orman yangına müdahaleye giderken virajı alamayarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Alparslan Koyuncu ile İsmet Özaktürk ve Musa Abacı yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İsmet Özaktürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerde yatan yaralılar

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Takla atan arazöz

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 626 MB



Haber: İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)

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Atatürk heykeline boyalı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı



ESKİŞEHİR\'de belediye binası önündeki bronz Atatürk heykeli kaidesinin üzerindeki yazıyı sprey boya sıkıp, çarpı işareti yapan Osman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan Atatürk heykelinin kaidesindeki \'Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır\' yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı. Osman M., özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp polislere teslim edildi. Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi\'nde sorgulaması yapılan Osman M. bugün adliyeye sevk edildi. Osman M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.



Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)

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Uyuşturucudan öldü

ANTALYA\'da günübirlik daire kiralanan lüks sitede geceyi 2 arkadaşı ile geçiren 38 yaşındaki Yalçın Bozarslan, iddiaya göre kullandığı uyuşturucudan dolayı öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2365 Sokak üzerindeki bir sitenin 8\'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalçın Bozarslan, gece yarısı iki arkadaşı ile birlikte lüks sitedeki günübirlik kiralanan daireye gelerek eğlenmeye başladı. İddiaya göre uyuşturucu madde de kullanan Bozarslan, bugün öğle saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının çağırması üzerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Bozarslan\'ın öldüğünü belirledi. Polis arkadaşlarının ifadesini alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozarslan\'ın cansız bedeni Adli Tıp Morgu\'na götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis araçlarının görüntüsü

-Siteden genel görüntü

-Polis araçlarının siteye girişi

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

-Site sakini bir kadınla röportaj

-Detaylar



240 mb --02.09

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Cinayetten aranan suç makinesi kardeşler yakalandı /EK



TUTUKLANDI

Kayseri\'de 20 gün önce Volkan Şahin\'i öldüğü suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan 23 yaşındaki Ekrem Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: KAYSERİ,(DHA)

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Kurbanlık boğasıyla şov yaptı

DENİZLİ\'de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarları hareketlenirken, pazarda bin 200 kiloluk ‘Mareşal\' isimli boğa alıcı bekliyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi İbrahim Kurt, sahibi olduğu ve 25 bin lira değer biçtiği Mareşal\'in büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu göstermek için tek hamlede boğanın üzerine çıkıp, poz verdi.

Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra doğu illerinden gelen hayvanlar da alıcılarını bekliyor. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veteriner hekimler kontrolünde satılıyor.

ARABA FİYATINA

Acıpayam ilçesinden İbrahim Kurt\'a ait büyükbaş kurbanlık olan 1200 kilogram canlı ağırlığa sahip Mareşal isimli boğa, hayvan pazarında dikkat çekiyor. Kurban Pazarına gelen vatandaşlar Mareşal\'e yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğrafını çekiyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, Mareşal\'in fiyatının 25 bin lira olduğunu belirterek, \"Mareşal Denizli Canlı Hayvan Borsası\'nın en büyük hayvanı. 3 yaşında ve canlı ağırlığı 1200 kilogram. Pazarın en büyük hayvanı olduğu için ismini Mareşal koyduk. 4 gündür buradayız. Pazar gayet iyi durumda. Biz de müşterilerimizi bekliyoruz. Mareşali, arpa buğday ve kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yemlerle besledik. Onu görenler bol bol fotoğraflar çektiriyor\" dedi.

SAKİN DİYE ÜSTÜNE BİNDİ

Büyükbaş hayvan üreticisi İbrahim Kurt, Mareşal isimli büyükbaş kurbanlığının büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu vurguladı. Ayakta olan büyükbaş hayvanın sırtına tek hamlede çıkan Kurt, Mareşal\'in sırtında poz verdi. Rodeoları aratmayan Kurt, \"Ben sakin bir insanım, Mareşal\'de, sahibi gibi sakin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mareşal\'den görüntüler,

-Hayvan pazarındaki vatandaşlardan görüntü,

-Mareşalin sahibi İbrahim Kurt ile görüntüsü,

-İbrahim Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



