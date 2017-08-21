DHA YURT BÜLTENİ-13

Erdoğan\'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (4)



\'TİMİ BEN SEÇTİM, BEN GÖREVLENDİRDİM\'

Duruşmada tutuklu sanıklardan MAK tim komutanı Binbaşı Taner Berber, savunma yaptı. Berber, \"Darbe teşebbüsünden sonra 10 gün kaçıp kendi isteğimle teslim oldum. Teslim olduktan sonra polisler sonra da polislerin arasında halk bizleri linç etmek istedi\" dedi. Berber, sanıklardan ve emrindeki askerlerden Gökhan Güçlü\'nün üzerinde \'hero\' yazılı tişörtü giymesiyle başlayan tartışmaları da hatırlatırken, \"Hero\' yazısı gerekçe gösterildi, linç kampanyası başlatıldı. Uluslararası çapta rezil edecek şekilde benzer tişörtü giyenler gözaltına alındı\" dedi.

PROTESTOCULARA, \'KİRALIK\' DEDİ

Kendilerinin cezaevi araçlarından zorla indirildiğini ileri süren Taner Berber, kendilerini protesto edenler içinde yakışıksız ve tepki çeken benzetmede bulundu. Taner Berber, \"Biz jandarmanın zorlamasıyla araçlardan zorla indirildik. Bu sırada günlüğü 80 TL\'ye kiralanmış kişiler tarafından protesto edildik, galeyana gelen halkın önünden geçirildik\" dedi.

\'FETHULLAH GÜLEN\'İN İADESİ İÇİN BİZE SUİKAST TİMİ DENİYOR\'

15 Temmuz\'dan sonra kendilerini \'suikast timi\' gibi göstermek adına algı operasyonları yapıldığını iddia eden Taner Berber, \"Diğer davalarda suikast suçlaması yokken bize \'suikast timi\' denmesi suikastte vurgu yapılması kamuoyu nezlinde sıcak tutuluyor. Neden bu faaliyet bir suikast işlemi gibi bu kapsamda bir yargılama yapılıyor? FETÖ lideri Fethullan Gülen\'in iadesi için yasal zemin hazırlamak adına bize suikast timi deniyor. Bizleri bu vahim tuzağın içine çeken karanlık ellerin amacı buydu\" dedi.

\'TİMİ BEN SEÇTİM, GÖREVLENDİRDİM\'

FETÖ üyeliği ve Marmaris\'e giden MAT timine yönelik açıklamalarda da bulunan Taner Berber, şunları söyledi: \"Operasyonlarda FETÖ üyesi askerlerin kullanıldığı söyleniyor. 15 Temmuz\'un FETÖ tarafından yapıldığını savcılık iddia ediyor. İddianamede örgütün yapılmasıyla ilgili olarak bilgilere yer veriliyor. İddianamedeki bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bir örgüt üyesinin diğer örgüt üyesinden haberi, bilgisi olmamaktadır. Hal böyleyken MAK timini göreve çağıran bir kişi olarak benim örgütü ve işleyişi bilmem iddianameyle çelişmektedir. Benim kimin örgüt üyesi olduğunu bilmem izahtan uzaktır. Ancak MAK timini ben seçtim ve ben görevlendirdim. İcra edilen faaliyetin terör operasyonu olacağı söylendiğinden ben de personelimi buna göre seçtim. Mazereti olan personelim haricinde herkesi birliğe çağırdım. Personelimi bilgilendirdik. Risklerden bahsettim. Amirleri olarak benim verdiğim emirleri yerine getirmek haricinde hiçbir şey yapmadılar. İlk kez böyle bir operasyona katılacakları için telaşlıydılar. Birliğimizin personeli olan Murat Üçer ve Erdal Akgün yargılanmaktır. Bunların FETÖ\'den bir süre tutuklu kaldıklarını biliyorum. Örgüt üyeliğini esas kabul etseydim bu iki ismin de benim yanımda olması lazımdı. Zekariya Kuzu\'yla ast üst ilişkisi vardı. Örgüt üyeliğini bilemem.\"

\'BİR SÜRE ARAZİDE GİZLENDİK\'

Sanıklardan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile ilgili olarak tanışıklıklarının 10 yılı geçtiğini ifade eden Taner Berber, şöyle devam etti: \"Bayramlarda Gökhan Şahin Sönmezateş\'i arardım. Bu bayramda da aradım ancak kendisi açmadı. Sonra 8 Temmuz\'da beni aradı konuştuk. Bayramlaşma konuşması geçti. Herkes tarafından sevilen bir komutandı. MAK gelişmesinde önemli katkıları oldu. Bizlere sıkıyönetim ilan edildiğini ve emir komuta içerisinde faaliyet gösterildiğinden devam ettik. Olayların bizim bildiğimiz gibi olmadığını anlayınca bir süre arazide gizlendik sonra polise teslim olduk. İfademde Sönmezateş\'le telefon görüşmelerimi kabul ettim. O gün yüz yüze görüştüğüm ve görev almış gibi gösterilmem için baskı gördüm. Bu şekilde daha az suçlanacağım ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacağım söylediği için ses çıkarmadım. Yazılan şeylere imza attım. O zaman savcılık ve mahkemede aynı hususları tekrar ettim aksi halde sevdiklerime zarar verileceğini düşündüm. Aileme zarar vermekle tehdit ediliyordum.\"

Haber: MUĞLA (DHA)

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Keşan’da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

EDİRNE’nin Keşan İlçesi\'nde akşam üstü başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan\'da sağanak yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağış genel gör.

-Araç üstlerine düşen dolu

-Yağıştan kaçanlar

-Saçak altlarına sığınanlar

-Yere düşen dolu

-Trafikteki araçlar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

(SÜRE: 05.00 - BOYUT: 159 MB)

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Eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı (2)



TUTUKLANDI

Kütahya\'da eski sevgilisi Sevgi Ç. ve erkek arkadaşı Kubilay Y. ile yanlarında bulunan Koray A. ve Ebru Ş.\'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve dün gece Hatay\'da yakalanan İrfan K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. İrfan K., Hatay\'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GENÇ KIZ YOĞUN BAKIMDA

Bu arada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavileri süren yaralılardan Sevgi Ç.\'nin halen yoğun bakım ünitesinde olduğu ve henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Suriyeli kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu/EK

ADANA\'da 2 gün önce kaybolan Suriyeli 10 yaşındaki Bilal Şıhıp\'ın cesedi sulama kanalında bulundu.

19 Ağustos\'ta merkez Yüreğir İlçesi\'nde Kozan Bulvarı Kavşağı\'ndaki trafik ışıklarında su satan Bilal Şıhıp\'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu. Polis,küçük çocuğun çalıştığı yerleri kontrol etti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuğu cesedi, bugün Ali Hocalı Mahallesi\'ndeki Devlet Su İşleri \'ne (DSİ) ait sulama kanalına bulundu. Su altı polisinin kanaldan çıkardığı ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Suriyeli çocuğun babasının olayı anlatması

- Cesedin cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Adli tıp kurumu tabelası

SÜRE: 02\'02\" BOYUT:124 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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Önündeki TIR\'a çarpan kamyonun şoförü öldü



ÇORUM’da şaftı kopan hafriyat yüklü kamyon. önünde giden çay yüklü TIR\'a çarptı. Kazada kamyon şoförü öldü.

Kaza bugün saat 14.10 sıralarında Samsun- Çorum Karayolu Burun Çiftlik Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Kayar yönetimindeki 19 EA 646 plakalı hafriyat yüklü kamyon, iddiaya göre şaftının kopması sonucu önünde giden Hüseyin Yıldız yönetimindeki 53 KA 2387 plakalı çay yüklü TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İsmail Kayar, araç içerisinde sıkıştı. Sürücünün kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Kayar, araçtan çıkarılarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İsmail Kayar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Kamyondaki hafriyat ise yola döküldü. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık bir saat süreyle aksadı. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü Hüseyin Yıldız polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA\'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya-Seydişehir Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Ahmet Ermiş yönetimindeki 42 DJS 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Ermiş ile torunu Ela Ermiş yaralandı, eşi 57 yaşındaki Nimet Ermiş de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı dede ve torun, ambulanslarla Konya Eğitim Uyguluma ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nimet Ermiş\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden genel ve detay

Haber- Kamera: KONYA,(DHA)

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Aleksandra Stan, Pamukkale\'ye hayran kaldı

DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde bu yıl 22\'incisi düzenlenen Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Romanyalı dünyaca ünlü sarkıcı Alexandra Stan rüzgarı esti. Tripolis antik kentini gezen ve Pamukkale\'de suya girerek beyaz travertenler üzerinde poz veren Stan, Denizli\'yi çok beğendiğini ifade ederek, \"Pamukkale\'nin suyu harika ve çok sağlıklı. Buradaki güzellikleri blogumda yazarak, fotoğraflarımı paylaşacağım\" dedi.

Buldan\'da bu yıl 22\'incisi düzenlenen Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde, Romanyalı ünlü sarkıcı Alexandra Stan 19 Ağustos Cumartesi günü sahne aldı. Mr. Saxo beat şarkısıyla YouTube\'de 313 milyon izlemeye sayısına ulaşan ve Türkiye\'de de ciddi bir hayran kitlesi oluşturan Alexandra Stan; kısa sortu, kıyafeti ve sahnedeki performansıyla yürek hoplattı. Dokuma ürünleriyle ünlü Buldan\'da hareketli şarkılarını seslendiren Stan, sahnede bir süre de Buldan işi el dokuması şal taktı. Konseri dışında Denizli\'yi gezmeyi de ihmal etmeyen Stan, Yenicekent Mahallesi\'ndeki üzüm bağlarına giderek, çekirdeksiz üzümlerin tadına baktı. Tripolis Antik kentini de gezen Romanyalı Stan, dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale\'ye de gidererek travertenlerinde suya girdi. Stan, beyaz travertenler üzerinde bol bol fotoğraf çektirerek takipçileriyle paylaştı.

\"TERÖRİZMLE MÜSLÜMANLIĞI EŞ TUTMAK YANLIŞ\"

Pamukkale ilçesinin şifalı sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi\'ndeki bir otelde konaklayan Alexandra Stan, \"Türkiye çok güzel bir ülke, gerçekten burada çok harika insanlar var. Terörizmle Müslümanlığı eş tutan bazı insanlar var bence bu doğru değil. Terörizm çok kötü ama bu bir gerçek ama terörizmi İslam\'la bağdaştırmak çok kötü bir olay. Bütün Avrupa\'yı gezdim ben döndükten iki gün sonra terör saldırıları yaşandı. Ben oradayken de olabilirdi. Bunun ülkesi veya bölgesi yok\" diye konuştu.

\"PAMUKKALE\'NİN SUYU HARİKA\"

İlk kez makyaj yapmadan kameraların karşısına geçtiğini ifade eden Stan, \"Ben ilk defa makyaj yapmadan bir röportaj yapıyorum üstelik de hamamdan yeni çıktım. Yüzde yüz doğal halim bu. Türkiye\'nin gerçek manada hazineleri var. Birçok yerden buraları görmeye gelenler oluyor. Özellikle Pamukkale\'nin suyu harika ve çok sağlıklı. Bloglarımda yazacağım ve fotoğraflarımı paylaşacağım. Muhakkak herkese buraya görmelerini tavsiye edeceğim. Üzümler de harikaydı, çok lezzetliydi\" dedi.

ROMANYA\'YA TEŞEKKÜR

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ise, geçtiğimiz yıl Rusya\'yla yaşanana siyasi problemler sebebiyle, Yenicekent\'te üretilen üzümleri Romanya üzerinden ihraç ettiklerini ifade ederek, \"Bizim çok önemli değerlerimiz var Buldan\'a dair. Bunlardan birisi de Tripolis antik kenti diğeri de üzümümüz. Yeterince duyurabilmiş değiliz. Dünyanın belirli yerlerinde tanınıyor ama yetirince tanınmıyor hem ülkemizde hem de dünyada tanınması için böyle bir yol izledik. Geçen yıl Rus pazarında sorunlar vardı ve bizim Yenice\'ye ait üzümlerimiz Romanya üzerinden Rusya\'ya yine gitti. Bir anlamda Aleksandra Stan ve Otilla Bruma\'nın buraya gelişini Romanya\'ya teşekkür olarak değerlendirebiliriz\" dedi.

ALEKSANDRA STAN\'IN ARDINDAN OTİLİA

Aleksandra Stan\'ın konserinin ardından 20 Ağustos\'ta konser vermesi planlanan Otilia ise, hava şartlarında yaşanan olumsuzluk sebebiyle sahne alamadı. Serdar Ortaç\'la geçtiğimiz yıl düet yapan ve popçu Sinan Akçıl\'la birlikte olan Otila bu akşam sahneye çıkarak Buldanlıları coşturacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aleksandra Stan\'ın konserinden detaylar

- Stan\'ın Tripolis ve Pamukkale gezilerinden detay

- Stan rop.

- Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbüy rop.

Haber -Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



