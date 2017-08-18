DHA YURT BÜLTENİ-13

O kreşin sahibi hakkında yakalama kararı çıkartıldı /EK

SERVİS HOSTESİ ADLİYE YE SEVKEDİLDİ

İzmir Çiğli\' de Özel Sevgi Yumağı anaokuluna giden 3 yaşındaki Alperen Sakin\' in okul servisinde unutulması sonucu ölmesi nedeniyle servis hostesi Dilara K. (Kuman) gözaltına alınarak tutuklama talebiyle adliyeye sevkedildi.Kreşin sahibi Yurdagül İşgören hakkında ise yakalama kararı çıkarltıldı



Haber: İZMİR,(DHA)

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Lastiği patlayan Ankara uçağı 10 saatlik rotar yaptı

ÇANAKKALE Havalimanı\'na inerken arka sol lastiği patlayan AnadoluJet\'in \'Mardin\' adlı uçağının, bugün saat 06.05\'de Ankara\'ya gerçekleştireceği sefer iptal edildi. Çanakkale\'de yedek lastik ve onarım imkanı bulunmadığı için İstanbul\'dan yedek lastik getirilirken, yolcular şuana kadar 10 saatlik rotar nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı\'ndan saat 00.05\'de hareket ederek Çanakkale Havalimanı\'na saat 01.15\'de iniş yapan AnadoluJet\'e ait 189 kişi kapasiteli boeing 737-800 tipi yolcu uçağının arka sol lastiği, pistten aprona seyrederken büyük bir gürültüyle patladı. Lastik uçağın inişinden sonra patladığı için iniş sırasında bir tehlike yaşanmadı. Ancak aynı uçak sabah 06.05\'de, Çanakkale\'den Ankara\'ya, THY 7179 sayılı seferi gerçekleştirecek olmasına rağmen, Çanakkale\'de ne patlayan lastiğin onarımı yapılabildi ne de yedek lastik bulunabildi. Sabah Ankara\'ya gitmek için Çanakkale Havalimanı\'na gelen yolculara durum iletildi. Bazı yolcular karayoluyla Ankara\'ya gitmeyi tercih ederken, uçağın kalkışını bekleyen bazı yolcular ise otele yerleştirildi. Bazı yolcular da havalimanında bekledi. Kalkış için kendilerine birkaç kez saat verilmesine rağmen saat 16.00\'ya kadar uçağın halen Ankara seferini gerçekleştirememesi nedeniyle 10 saattir bekleyen yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yolculardan Hüseyin Akbulut (46), \"Biletimi aldım sabah saat 05.00\'de havalimanındaydım. Ankara\'dan Çanakkale\'ye işlerimi halletmek için geldim. İşlerimi hallettim. Ankara\'da saat 10.00\'daki toplantıma yetişmek için üzere biletimi saat 06.05\'e almıştım. Sabah saat 05.00\'de geldiğimde uçağın saat 14.00\'de kalkacağını bildirdiler. Gerekçesini sorduğumda, uçağın lastiğinde problem olduğunu ve bu sorun çözüldükten sonra uçağın kalkacağını bildirdiler. Ben kendilerinden başka yolcular gibi başka çözüm bulmalarını istedim. Çözüm üretilemeyeceği söylendi. Biz daha sonra şehre döndük. Telefonla bize verilen bilgi doğrultusunda saat 13.30\'da havalimanına geldik. Bize uçağın saat 17.15\'den önce kalkamayacağı ikinci kez bildirildi. Bunun gerekçesini sorduğumuzda uçağın lastiğinin başka bir şehirden buraya nakledildiğini ve buraya geldikten sonra lastiğin değiştirilerek uçağın kalkacağını bildirdiler. Sözlü ya da telefonla doğru bir bilgilendirme yapılmadı. İnsanların mağduriyetlerinin çözüleceği konusunda yardım alamadık. Şuanda hali hazırda saat 15.20 ve uçağın ne zaman kalkacağını ve ne zaman Ankara\'ya döneceğimizi bilmiyoruz. Bu durumun yaşanmasından dolayı çok üzgünüz. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması çok önemli diye düşünüyorum. Dört tane ve yahut iki tane uçak lastiğinin olmamasından dolayı bir uçak 10 saat bekletilmemeli. Bunun çözümü üretilmeli diye düşünüyorum\" dedi. Öte yandan şirket yetkililerinin İstanbul\'dan teknik ekip ve yedek bir lastik temin ederek saat 16.00 sıralarında bunu Çanakkale\'ye getirdikleri öğrenildi. Kısa süre içinde de patlayan lastiğin değiştirilerek, gerekli kontrollerin ardından uçağın Ankara seferini ne zaman yapacağının yolculara açıklanacağı bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Apronda bekleyen uçaktan görüntü

- Patlayan lastikten görüntü

- Havalimanında bekleyen yolculardan görüntü

- Yolcu Hüseyin Akbulut ile röp.

- Havalimanından görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Ağrı\'da kaza: Baba öldü, oğlu yaralı

AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde şarampole uçan minibüs içerisinde bulunan baba ölürken, oğlu yaralandı.

Kaza bugün, Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt çıkışında meydana geldi. Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan Sedat Sayraç yönetimindeki 36 SA 723 plakalı minibüs yağmurdan dolayı zeminin kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.Kazada sürücü Sedat Sayraç (57) olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Emrah Özgür Sayraç (25) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağrı\'ya sevk edilen Emrah Özgür Sayraç\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrendildi. Kaza sırasında yoldan geçen görgü tanıklarından TIR sürücüsü Şakir Karatay \"Yol kaygandı. Minibüs, beni geçti. Sonra fren mi tutmadı nasıl olduysa direksiyon hakimiyetini sağlayamadı kaydı, dere kenarından takla atarak gitti. Kaza yerine gitmeden 112 yi aradım. Ambulanslar hemen geldiler. Yaralıyı aldılar\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yaralının taşınması

-Polis ekipleri

-Ambulansla götürülmesi

Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı),(DHA)

(90 mb-2 dk)

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Bu kızlardan korkulur

MANİSA\'da fabrika işçisi anne ve babanın 13 yaşındaki kızları Damla Dinçer, 2 yıl önce başladığı muay thaide dünya şampiyonu olurken, kızların da uzakdoğu sporlarında başarılı olabileceğini gösterdiğini belirterek, hemcinslerine muay thai yapmayı tavsiye etti. Kendisi gibi muay thai yapan kardeşini antrenmanlara getirip götürürken bu spora ilgi duyduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Damla Dinçer, 2 yıl önce düzenli olarak antrenmanlara başlayıp, kısa sürede yarışmacı olduğunu, şu ana dek bölgesel ve ulusal müsabakalarda 12 madalya kazandığını dile getirdi.

Türkiye şampiyonu olduktan sonra 3-11 Ağustos tarihlerinde Tayland\'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası\'na katılarak 58 kiloda altın madalya kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Damla, en büyük hedefine ulaştığını belirterek, \"Dünya şampiyonası için çok sıkı hazırlandım. Günde 3 antrenman yaptım. Beslenmeme dikkat ettim ve altın madalya kazandım. Ülkemi temsil edip gururlandırdım. İstiklal Marşımızı okuttum. Çok gurur vericiydi\" diye konuştu. Kızların bu tür sporları yapamayacağını düşünenler olduğunu ancak onları yanılttığını ifade eden Damla, kızların da dövüş sporlarında başarılı olabileceğini savundu. Esprili bir dille pek çok arkadaşının kendisinden korktuğunu aktaran Damla, \"Muay thai sert bir spor. Dünya şampiyonu olduğum için birçok arkadaşım benden korkuyor. İyi geçinmeye çalışıyorlar\" dedi. Aynı şampiyonada dünya 3\'üncüsü olan 13 yaşındaki Betül Durmuş da, çok mutlu olduğunu söyledi. Durmuş şöyle konuştu: \"İki önce arkadaşımı örnek alıp bu spora başladım. Dünya şampiyonasında ülkemi temsil ettim, çok gurur verici bir duyguydu. İnsanlar \'Kızlar yapamaz, kızlar güçsüzdür, bunlar erkek sporu\' diye düşünüyorlar. Ama diğer kadınlar da bu sporu çok rahatlıkla yapabilir, hatta benim gibi dünya üçüncüsü olabilirler.\" Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Betül Durmuş, daha sıkı çalışacağını söyledi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Muay Tthai Antrenörü Ediz Barış da, erkeklerden çok kızların dövüş sporlarına ilgi duyduğunu ve sporcularının çoğunun kızlardan oluştuğunu ifade etti. İstenirse görüntü geçilebilir

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dünya şampiyonu Damla Dinçer ve dünya 3.\'sü Betül Durmuş\'un antrenmanından görüntü

- Dünya şampiyonu Damla Dinçer\'in konuşması

- Dünya 3. Betül Durmuş\'un konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Zonguldak\'ta polis ve zabıtadan dilenci denetimi

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polis ve zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halkın dini duygularını sömürerek dilencilik yapanlarla karşı denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Cuma namazı çıkışında cami ve park önlerinde dilendirilen çocuklar ile dilencilik yapanlara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ve zabıtayı gören bazı dilenciler kaçarken, yakalananlar ise gazetecilere tepki gösterdi. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, denetimde dilendirilen ve dilencilik yapan 2 çocuk, 4 kadın ve 2 erkek yakaladıklarını söyledi. Denetimleri her Cuma günü yapacaklarını ifade eden Dursun, şöyle dedi:

\"Alınan dilencilerin üst aramalarını yapıyoruz. Topladıkları paraları bizim mali hizmetler kasasına yatırıyoruz. Kabahatler kanununda da para cezası kesiyoruz. Ardından ise sebest bırakılıyorlar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Camide namaz kılan vatandaşlar

-Zabıta ekiplerinin toplanması

-Zabıta görevlisinin tutmaya çalıştığı bayan grubu

-Zabıta görevlisinden kurtulan bayanların kaçması

-Alptekin Dursun\'un açıklaması



Süre: (4.03) Boyut: (124 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Engelliler, \'Aşmak İçin Hareket\' sloganıyla mavi derinliklere daldı

EDİRNE\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Keşan İlçesi\'ne bağlı İbrice Limanı\'nda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Beyazay Derneği ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen \'Aşmak İçin Hareket\' isimli sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında engellilerle dalış yapıldı.

Türkiye’nin her yerinde engelli ve engelsiz bireylerin birlikte spor yaparak farkındalığın geliştirmesi amacıyla Bağcılar Belediye Başkanı Ak Parti\'li Lokman Çağırıcı, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, oyuncu Wilma Elles ve Nurullah Çelebi ile dalgıçlar, 7 engelliyle İbrice Limanı\'nda tüplü dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve engellilerin aileleri de katıldı.

ÇAĞIRICI: ENGELLİ SPORUNDA ÇOK İYİ NOKTADAYIZ

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerle ilgili birçok projeye imza attıklarını belirterek, \"Daha önce aynı projeyi İstanbul Boğazı ve havuzda uyguladık. Bugün de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Beyazay Derneği ile birlikte Saros Körfezi\'nde gerçekleştiriyoruz. Birçok engelli kardeşimiz katıldığı yarışmalarda dünya birincilikleri aldı. Uluslararası yarışmalarda dereceler aldılar. Yine engelli sporunda çok iyi noktadayız. Özellikle uluslararası müsabakalarda, en son engelliler dünya şampiyonasında dereceler ve madalyalar aldık. Olimpiyatlara katıldık. Engelli basketbol takımımız Türkiye süper liginde mücadele ediyor\" dedi. Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi ve hükümetin engelliler ve ailelerini her konuda iyi bir noktaya taşıdığını söyledi.

AYVA: ENGELLİ VE ENGELSİZLER HER ALANDA BİRLİKTE HAREKETY EDEBİLİR

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da engelli ve engelsizlerin birlikte dalarak aynı heyecanı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: \"Engelli ve engelsizlerin toplumun her alanında birlikte hareket edebilir. Engelsizlerin bile çok fazla dalmadığı dönemde, başka dünya işlerine dalıp gittiği bir dönemde engellilerin dalıyor olması çok önemli bir şey. Hayatı, dünyayı, denizin altını birlikte paylaşmanın önünde engel yok diyoruz\"

WİLMA ELLES: HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR

Oyuncu Wilma Elles ise çok farklı bir deneyim yaşadığını ifade ederek, \"Hem engelli hem de engelsiz bireyler olarak hep birlikte dalış yapıyoruz. Çünkü bizim projemiz, \'aşmak için hareket\'. Burada engelliler bize bir şey öğretiyorlar. Herkesin badisi var. Benim ki Muhammet Ali ve o bana dalış öğretecek. Engeliniz varsa evde kalmayın, dışarı çıkın. Yakın zamanda da rafting projemiz olacak. Herkes her şeyi yapabilir, bunu bu projede görüyoruz\" dedi. Engellilere yönelik etkinliklerde yer almaya devam edeceğini ifade eden Elles, kampanyayı destekleyenlere teşekkür etti. Etkinlik, engelli dalıcılar ve konukların uzman dalgıçlar eşliğinde Saros Körfezi\'nde dalış yapmasıyla sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı röp.

-Wilma Elles röp.

-Türkiye Beyazay Derneği Lokman Ayva röp.

-Dalışa hazırlanan dalgıçlar

-Suya giren dalgıçlar

-Engelli dalgıçlar ve aileleri

-Engelli dalgıçların denize girmesi

-Katılımcıların pankart açması

-Genel ve detay gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)