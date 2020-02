DHA YURT BÜLTENİ-12   

Terör örgütü mevzileri vuruldu

Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile jetler tarafından ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

Kırıkkale\'ye helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut\'un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında bugün saat 13.00 sıralarında, TSK\'nın ATAK tipi bir helikopteri kırıma uğrayarak Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düştü. Helikopterde bulunan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden birinin, Kırıkkale\'nin Çalılıöz Mahallesi\'nde oturan Ali ve Ayşe Mut çiftinin 3 çocuğundan ortancısı, Pilot Üsteğmen Erdem Mut olduğu öğrenildi. Acı haber, Mut Ailesi\'ne askeri görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin anne ve babası fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve il protokolü mahalleye gelerek şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa ve evin balkonuna itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un Malatya\'da görev yaptığı ve eşi Ayşe Mut\'un da bu kentte bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale'ye helikopter şehidi üsteğmenin acı haberi ulaştı (2)



ACI HABER EŞİNE DE VERİLDİ

Suriye\'nin Afrine kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\' operasyonunda düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut\'un (32), Malatya\'da oturan 4 yıllık evli olduğu eşi Gizem Mut\'a acı haber askerler tarafından verildi.

Malatya\'daki 2\'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'ndan havalanan ATAK tipi helikopterin bugün öğle saatlerinde kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erdem Mut\'un şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından Çilesiz Mahallesi\'nde ikamet eden eşi iki çocuk annesi Gizem Mut\'a verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ikamet ettiği evine dev Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan arkadaşları ikamet ettiği eve geldi.

Elazığ\'daki kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi



ELAZIĞ\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Recep Seven\'in (32) cenazesi memleketi Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

Siirt\'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli bir vatandaşı rapor almak üzere Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesi\'ne götüren Ali Teğin idaresindeki 56 AG 256 plakalı otomobil dün gece, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 18. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında devrilerek takla attı. Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin yaşamını yitirdi, polis memuru Recep Seven de şehit oldu.

Polis memuru Recep Seven\'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar\'ın Emirdağ ilçesi Gözeli köyüne getirildi. Burada Recep Seven için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Kaymakam Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı MHP\'li Uğur Serdar Kargın, asker ve polis teşkilatı mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.

Recep Seven\'in Türk bayrağına sarılı tabutu önce annesi Nurdan Seven\'in oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında gözyaşı döken anneyi, Milletvekili Hatice Dudu Özkal teskin etmeye çalıştı. Recep Seven\'in 6 ay önce evlendiği öğretmen Gülçin Seven de gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra cenaze tören için köy mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından Recep Seven\'in cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi. 6 yıllık polis memuru Recep Seven\'in, eşi Gülçin Seven\'in de Eruh\'ta görev yaptığı ve çiftin çocuğunun bulunmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin\'de askerimizin İslam ahlakına göre savaştığı belirterek, \"Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin\'de\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adapazarı\'nda yeni kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneği\'nin kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ilk genel kuruluna katıldı. Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin yürütülen \'Zeytin Dalı\' harekatında Türk askerinin İslami ahlaka göre savaşıp sivil hassasiyeti gösterdiği için yavaş ilerlediğini belirterek, \"Bizim askerimiz Afrin\'de niye bu kadar yavaş ilerliyor? Biliyorsunuz Irak\'ı bombalayanlar çoluk çocuk, masum insanlar demeden 1 milyon insanı katlettiler. Kimdi bunlar? Kim oldukları belli, Müslüman olmayan Amerikan askerleri. 1 milyon insanı öldürdüler. Suriye\'de ölen insanların sayısı yine 1 milyona çıktı. Bizim Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin\'de. Hiçbir masum insanın burnu dahi kanamasın bilinci içinde hareket ediyor ki bu zaten İslam\'ın emridir. Müslüman askerin yapması gereken de budur. Bunu yapıyor bizim askerimiz elhamdülillah\" dedi.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanlış dini algılarla ortaya çıktığını ifade eden Erbaş, \"DEAŞ nasıl ortaya çıktı, Boko Haram nasıl ortaya çıktı? Şebap nasıl ortaya çıktı? FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yanlış dini bir takım algılarla ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 1 yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda DEAŞ raporunu kitaplaştırdık. Nasıl bir din algısıyla camiye dalıp namaz kılan insanları, öldürebilecek, öldürtebilecek bir ruha kavuşturabiliyorlar onlar, nasıl bir din algısıdır bu, FETÖ gibi işte 15 Temmuz gecesi yaşadığımız olay. Bu hale nasıl getirdiler insanları? Bu konuda kimin ne kadar eksiği var? Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hangi konularda eksik kalmışız onları gördük. Bundan sonra daha iyi bir şekilde çalışmak konusunda büyük bir gayretin içine girdik\" diye konuştu.

Çorum\'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

ÇORUM’da Yunus Emre Parkı kaşsınıdaki otobüs durağında bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile patlatıldı.

Çorum\'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı karşısındaki belediye otobüs durağında çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çantayı şüpheli görmeleri üzerine bomba imha ekiplerine haber verildi. Ekipler, fünyeyi patlatmadan önce sinyal akışını kesici (jammer) cihazı kurdu. İmha ekiplerinin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden bir adet bıçak, bisküvi gibi yiyecekler çıktı. Bu sırada çok sayıda vatandaş, fünye patlatma olayını cep telefonu ile kaydetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

