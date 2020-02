DHA YURT BÜLTENİ -12

İzmir\'de çerez fabrikasında yangın (1)

İzmir\'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İZMİR, (DHA)

=======================

Bodrum\'da cadde ve sokaklar dereye döndü

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde dünden beri aralıklarla süren sağanak yağmur sonrası kentte dere taştı. Yollar suyla dolup taşarken, kentteki hayat olumsuz etkilendi.

Etkili olan sağanak yağmur sonrası, Bitez Mahallesi\'nde dere yatağı taştı. Adliye Caddesi, taşkın sularıyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bu vatandaşlardan biri olan ve bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen bir kadının güçlükle ilerlediği görüldü. Esnaftan bazıları, dükkanlarının önüne kum torbası koyarak önlem aldı. Bazı araçlar ise suyla dolu yolda arıza yaparak kaldığı görüldü. Yarımadanın farklı bölgelerinde de su baskınları yaşandı. Bazı duyarsız sürücüler hızlı giderek kaldırımda yürüyen vatandaşların ıslanmasına neden olması tepki çekti. Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmasması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte 64 kilogram yağış düştüğünü belittti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Bitez Adliye Caddesinden görüntü

- Kum torbası koyan dükkanlardan görüntü

- Yürümekte zorlanan vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

======================

Düzce\'de 4 araçlı zincirleme kaza:1 ölü 1 ağır yaralı

Düzce TEM Otoyolu\'nda 1’i TIR 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Duran idaresinde ki 16 SCD 91 plakalı TIR\'ın iddialara göre lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran TIR\'ı fark etmeyen Bilal Çelik idaresinde ki 34 FF 1855 plakalı otomobil TIR\'a çarptı. Daha sonra kazayı gören Talip Ekşi idaresinde ki 34 JS 0898 plakalı otomobil yavaşlayarak diğer şeride geçmeye çalışırken arkasından gelen Semra Parlak idaresinde ki 34 BB 7224 plakalı otomobil, Talip Ekşi idaresinde ki otomobile çarptı. Kazada TIR aracına çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı.

Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince aracın içinden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Zerrin Çelik ise ağır yaralandı. Diğer kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Diğer yandan lastiği patlayan TIR aracı zorlukla yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip Ekşi, “Kazayı gördük. Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Bizde yaralı yok. Kaza anında çok korktumö dedi.

Görüntü Dökümü

---------

Kaza alanından görüntü

Ambulans içinde yaralılara müdahale görüntüsü

Lastiği patlayan TIR aracının yolun kenarına çekilmesi görüntüsü

Kaza yapan sürücülerden Talip Ekşi ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

===============

Besni’de iş yeri yangını

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, tuhafiye dükkanında elektrik kontağından çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın Besni Hasan Tütün mahallesinde kadın eşyaları satan tuhafiye dükkanında meydana geldi. İşyeri sahibi Gülay Çiğdem, ısınmak için elektrik sobasını prize takınca alevler bir anda işyerini kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında işyeri kullanılamaz hale geldi.

İşyeri sahibi Gülay Çiğdem, ısınmak için elektrikli sobayı yakmaya çalıştığı esnada prizden çıkan alevlerin bir anda işyerini kapladığını belirtti. İşyerindeki yangın bir apartmanın altında olduğundan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

---------------

- Olay yeri ve itfaiye ekipleri

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Polislerin olay yerine gelişi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- İşyerinde yanan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

================

İzmir\'de CHP önünde ilginç açıklama

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak ile beraberindeki yaklaşık 50 kişilik grup, CHP İl Başkanlığı önünde, basın açıklaması yaptı. Grup, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır\'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilmesini istedi. Kendisinin Demokratik Sol Parti (DSP) üyesi olduğunu belirten Çakmak, açıklamaya katılan grubun içinde başka parti mensuplarının da bulunduğunu öne sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvurusu bulunmayan Tacettin Bayır\'ın aday gösterilmesini isteyen yaklaşık 50 kişilik grup adına konuşan Oda Başkanı Paşa Çakmak, bu açıklamayı Tacettin Bayır\'ın bilgisi dışında yaptıklarını belirtti. Kendisinin DSP üyesi olduğunu söyleyen Paşa Çakmak, CHP\'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının en kısa sürede açıklanması gerektiğini dile getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetiminden taleplerini sıraladı. Çakmak, \"İzmir\'de doğmuş yaşamış, kenti iyi tanıyan, kentin sorunlarını bilen ve örgütüyle barışık, partiliği tartışılmayan, örgütü sahaya indirebilecek, iş dünyası ve odalarla barışık, kendi iş yaşamında başarı hikâyesi olan Tacettin Bayır\'ı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istiyoruz\" dedi.

\'İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ\'

Bayır\'ın, demokrasi adına, kısa süreliğine İYİ Parti\'ye geçerek TBMM\'ye girmesini sağladığını ve İYİ Partililerin tamamının oylarını alabileceğini savunan Çakmak, \"Günlük yaşamında mütevazılıktan ödün vermeyen, insanlara dokunan, tepeden bakmayan, kapısı her zaman açık, istenildiği zaman ulaşılabilecek Bayır\'ın, kenti daha iyi yöneteceğini düşünüyoruz. Bayır, sivil toplum kuruluşlarıyla barışık, \'Ben yaptım oldu\' anlayışı ile değil, ortak yönetim dilini kullanabilecek biri. Aynı zamanda partisine ve Genel Başkanı\'na olan sadakati tartışılmayacak, rüştünü ispat etmiş, tabanına hâkim olan bir vekil\" diye konuştu.

Paşa Çakmak\'ın aralarında çeşitli partilere mensup olanların bulunduğunu söylediği yaklaşık 50 kişilik grup, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

-CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan gruptan görüntü

- İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak\'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

====================

Alperen\'in öldüğü gün düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri incelenecek

İzmir\'in Çiğli ilçesinde, 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in unutulduğu anaokulu servisinde ölümüne ilişkin ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan öğretmen Nurcan A.\'nın yargılanmasına devam edildi. Olaydan önce okul bahçesinde düzenlenen doğum günü partisinde Alperen\'inin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla görüntülerin bilirkişiye gönderilerek incelenmesine karar verildi.

Olay, 15 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir çocuğu alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında \'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek\' suçlarından dava açıldı. Geçen yıl 19 Temmuz\'da Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında, Alperen\'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklardan Taner İşgören\'e 9 yıl, rehber personel Dilara K.\'ye 9 yıl, servis minibüsü şoförü Taner İşgören\'in eşi ve aynı zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül İşgören\'e 5 yıl, diğer görevliler Arzu G.\'ye 6 yıl, Bekir G.\'ye 5 yıl, Ahmet S.\'ye 5 yıl hapis cezası verildi.

Daha sonra kreş öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da Alperen\'in ölümünde ihmali bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Karşıyaka 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuksuz sanık Nurcan A. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya Alperen\'in anne ve babası gelmedi. Duruşmada olayın yaşandığı gün okul bahçesinde kızının doğum günü partisi düzenleyen O.K., tanık olarak ifade verdi. Doğum günü partisinde sigara içmek için okulun dışına çıktığını söyleyen O.K., servis aracına yakın olmasına rağmen, camlarının filmli olmasından dolayı içeriyi göremediğini belirterek, \"O gün benim kızımın doğum günü partisi vardı. Kızımla birlikte okula gittik. Eşim pasta almak için bizden ayrılmıştı. Okul bahçesinde Nurcan A., Dilara K. ve Yurdagül İşgören doğum günü partisi için süsleme yapıyordu. Ben sigara içmek için bir kez okulun dışına çıktım. Servis aracına 1-2 metre uzaklıktaydım. Aracın camları filmli olduğu için, içini görmedim. Daha sonra eşim pastayı getirdi ve çocuklar müzik eşliğinde bahçeye çıktı. Doğum gününde 1 saat kadar kaldık. Alperen\'i tanımıyorum. Olaydan sonra tanıdım. Doğum gününde Alperen yoktu\" dedi.

\'ALPEREN BAYGIN HALDEYDİ\'

Olaydan sonra Alperen\'i doğum günü partisinde görüp görmediğini kızına sorduğunu söyleyen O.K., \"Benim kızım 4 yaşında. Olaydan sonra Alperen\'i sordum. Kızım bana \'Doğum gününde yoktu. İkindi kahvaltısında kendi öğretmeninin kucağında baygın haldeydi. Hastaneye götürdüler\' diye karşılık verdi. Bunun dışında bir bilgim yok\" diye konuştu.

O.K. kızının doğum gününde çektiği fotoğraf ve görüntülerini de mahkemeye sundu. Sakin ailesinin avukatları, görüntülerde Alperen\'in olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

Hakim, Sakin ailesinin avukatının talebini kabul ederek, görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)-

==================

Seri katil Kayapınar\'ın \'Akıl sağlığı\' yerinde çıktı

Kayseri\'de aralarında kardeşinin de bulunduğu 7 kişiyi öldüren, cezaevinden tahliye olduktan sonra da geçen yıl özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz\'ı (47) beğendiği tabancasını almak için pompalı tüfekle vurarak öldüren \'Avcı\' lakaplı Hamdi Kayapınar\'ın (39) cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra \'Şartlı Salıverme Yasası\'ndan yararlanarak tahliye edildi. Kayapınar, 1998- 2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin\'i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar\'ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, \'Denetimli Serbestlik Yasası\' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017\'de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRÜP TABANCASINI GASP ETTİ\'

Avcı\' lakaplı Hamdi Kayapınar, geçen yıl 2 Ağustos günü, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi’nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz\'ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan 4 gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'ndeki evine yapılan baskınla yakalanan Kayapınar, tutuklandı.

Kayapınar hakkında, \'tasarlayarak adam öldürme\', \'yağma\', \'ruhsatsız silah bulundurma\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Kayapınar, geçen yıl 7 Kasım\'daki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

ADLİ TIP KURUMU\'NA SEVK EDİLDİ

Sanık Kayapınar, mahkemedeki savunmasında, \"Ben öldürmedim. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok\" dedi. Daha sonra konuşurken yere kapanan sanık, \"Üzerime gelmeyin, vurmayın\" diye bağırıp ağladı. Mahkeme salonunda olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar\'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilmesine karar verdi.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

İstanbul Adli Tıp Kurumu 4\'üncü İhtisas Kurulu\'nun sanık hakkında düzenlediği rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, \"Sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğu tamdır\" denilerek cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİ AV OLARAK GÖRÜYORMUŞ

Önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Kayapınar, 2002 yılında seri cinayetlerin katil zanlısı olarak yakalandığında Emniyet Müdürlüğü\'nde verdiği ifadesinde, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve toplum tarafından dışlandığını ileri sürerek, bu nedenle insanlara karşı kin beslediğini, öldürdüğü kişileri \'av\', gasbettiği para ve eşyaları \'av ganimeti\' olarak gördüğünü, kendisini de \'avcı\' diye isimlendirdiğini anlatmıştı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-