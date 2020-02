DHA YURT BÜLTENİ-12

KAZADA KAPISI AÇILAN ARAÇTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Sakarya\'nın Serdivan İlçesinde, 4 gencin içerisinde bulunduğu otomobil virajda savrularak aydınlatma direğine çarptı. Aracın açılan kapısından aşağı düşen 17 yaşındaki Hilal Söğütlü, başının bariyerlere çarpması sonucu ölürken, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi\'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne gitmekte olan Ferdi Nefes idaresindeki 34 KR 9689 plakalı otomobil virajda kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak paramparça oldu. Kaza anında aracın açılan sol arka kapısında yere düşen Hilal Söğütlü yol kenarındaki bariyerlere başını çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralanan Ferdi Nefes, Rümeysa Odabaş (16) ve Yunus Emre Sülman (18) ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölen genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası morga götürüldü.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin viraja girdiği sırada savrularak direğe çarpması ve ölen genç kızın yola fırlaması yer aldı. Kaydedilen görüntülerde arka koltukta da olsa emniyet kemeri takmanın önemini gözler önüne serildi.

2)ADIYAMAN\'DA YAĞIŞA DAYANAMAYAN TOPRAK EV ÇÖKTÜ

ADIYAMAN\'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü şehirde yayalar ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Eskisaray Mahallesi\'nde Sıdık Aydık\'a ait olan tek katlı toprak ev ise yağışa dayamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken ve paniğe neden olan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak eşyaları dışarıya çıkardı.

3)KAHRAMANMARAŞ\'TA AŞIRI YAĞIŞLAR HEYELANA NEDEN OLDU

KAHRAMANMARAŞ\'ta şiddetli yağışlar nedeniyle kırsal kesimlerde heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle kapanan grup yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.

Son haftalarda aralıklarla devam yağmur ve kar, özellikle şehrin kırsal mahallelerinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle toprak kaymaları ve heyelanlar yaşandı. Heyelanlarla birlikte toprak, kopan kaya parçaları ve ağaçlar bazı yolların kapanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi, heyelanların ardından tüm ekipleri seferber ettiklerini söyledi. Erdi, şöyle konuştu:

\"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kış çalışmaları kapsamında Topçalı Sulu Yayla, Çukurhisar Kaynar, Kumarlı, Ayşepınarı, Ilıca, Muratlı, Kısık, Saygılı, Şuur, Çokran, Sır, Ekinözü Alişar, Yenikale Bekirli, Yenicekale Başkonuş, Yenicekale Halıtlı, Hacıibrahim Uşağı, Kozcağız, Öşlü, Dulkadiroğlu Bulanık, Dereli, Kalekaya, Payamlı Kabaktepe, Göksün Mürsel, Keklikoluk, Göynük, Bozhüyük, Altınova grup yollarımızda meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları sonucu yollarımızda temizlik çalışmaları yapılmış ve ulaşımda aksama yaşanmamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.\"

4)RİZE’DE BALIKÇI BARINAĞI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

RİZE\'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle dere suları ve dalgaların taşıdığı çöpler kıyıya vurdu. Balıkçı barınaklarının olduğu alanda biriken çöplerin temizlenmesi için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. Balıkçılar, deniz yüzeyinde oluşan çöp nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadıklarını belirterek, bölgeye kaçak çöp döküldüğünü de öne sürdü.

Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi sahilinde bulunan balıkçı barınağı, etkili sağanak nedeniyle taşan dere ve yağmur sularının taşıdığı çöplerle doldu. Barınağın yer aldığı sahil kıyısının her tarafı pek çok evsel atık ve odun parçaları ile kaplandı. Barınaktaki balıkçılar kendi imkânlarıyla temizlik başlatırken, durumu belediyeye bildirdi. Rize Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek temizlik çalışması başlattı. Çöplerin temizlenmesi için başlatılan çalışmalarda, bir kısım çöpler toplanarak taşındı. Bazı balıkçılar da, barınakların içine dolan çöpü temizlemeye çalıştı.

\'KAÇAK ÇÖP DÖKÜLÜYOR\'

Balıkçılık yapan Kamil Topçu, kıyıya dökülen çöplerin dalgaların da etkisiyle barınağa dolduğundan yakınarak, \"Az ileride yer alan alana kaçak çöp dökülüyor. Dolgu alanına da toprakla karışık çöp dökülüyor. Denizin dalgaları bu toprağa çarpıp çöpleri de açığa çıkartıyor. Aşırı fırtınalarla dalgalar bu çöpleri sahile vuruyor. Bu dolgu alanlarına tahkimat yapılmalıdır. Limanımız iç liman oldu. Burayı kapatıp üzerine bize yeni bir liman yapılmasını istiyoruz. Kayıklarımızı buraya çekemiyoruz.ö dedi.

\'PERİŞAN OLDUK\'

Her taraflarının çöp olduğunu anlatan balıkçı Hüseyin Huylu da, “Dolgu sahasında hafriyatla beraber dökülen çöpler şiddetli yağmurlar sonrası limanımızın içine giriyor. Şu an her tarafımız çöp oldu. Sabahtan bu yana uğraşıyoruz. Perişan olduk. Kayıklarımızla balığa çıkamıyoruz çünkü çöpler pervanelere sarılıyorö diye konuştu.

\'DENİZE AÇILAMIYORUZ\'

Kayıklarıyla denize açılmakta zorluk yaşadıklarını belirten İlyas Ömerçapoğlu ise, “Belediye dolgu alanına çöple karışık toprak döküyor. Bu dolgunun içinde tonlarca çöp var. Deniz taştığı zaman bu çöpleri alıp bizim barınaklara atıyor. Kayıklarımızla denize çıkamıyoruz. Her taraf perişan nereye bakarsan çöp yığını haline geldi. Bu yine olacak, çünkü oraya çöp dökülmeye devam ediyor. Bizi yetkililer zor duruma getirdiler. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Ne olur çöplerinizi derelere denize atmayın\" ifadesinde bulundu.

5)İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, KOAH hastası olan babasının Karabük’e sevk edilmesine sinirlenen Gökhan G.(28), ilçe emniyet müdürlüğü önünde elindeki benzin dolu şişeyi üzerine dökerek kendisini yakacağını söyledi. Gökhan G., bir süre sonra polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, KOAH hastası olan babası Muhammet G.\'yi (57) Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götüren, babasının Karabük\'e sevk edileceğini öğrenerek sinirlenen Gökhan G., benzin dolu şişeyle emniyet müdürlüğü önüne gitti. Üzerine benzin döken Gökhan G., kendisini engellemek isteyen polisleri yaklaştırmadı. Polis memurları, kendisini yakacağını söyleyen Gökhan G.\'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Polis, arkasından yaklaştığı Gökhan G.\'nin elindeki şişeyi almasının ardından etkisiz hale getirdi. Gökhan G., ilçe emniyet müdürlüğü binasına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ BİNADAN DÜŞÜP ÖLEN ASKER TOPRAĞA VERİLDİ

RİZE\'de vatani görevini yaparken, çarşı izninde misafir olarak gittiği 6\'ncı kattaki daireden düşerek yaşamını yitiren er Cafer Işık (21), Antalya\'nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu\'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, dün çarşı iznine çıktı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6\'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Işık, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Jandarma Er Cafer Işık\'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya\'nın Finike ilçesine gönderildi.

3 aylık asker olan Cafer Işık\'ın cenazesi, uçakla getirildiği Antalya\'da Uncalı Mezarlığı morguna kondu. Bugün Finike\'nin Gökbük Mahallesi\'ndeki ailesinin evine getirilen Cafer Işık için helallik alındı. Baba Veli Işık, anne Cennet ve abla Damla Işık, Türk bayrağına sarılan tabuta kapanıp gözyaşı döktü.

Cafer Işık\'ın cenazesi evinin önünden alındıktan sonra Gökbük Mahallesi Mezarlığı\'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Şentürk Kurt, Finike Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, Finike ve Antalya\'dan çok sayıda vatandaş katıldı. Finike Müftüsü Abdurrahim Durmuş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Toprağa verilmeden önce oğlunu son kez gören anne Cennet Işık, mezarlıkta fenalık geçirip, bayıldı. Yakınlarının yardımıyla kenara alınan Cennet Işık, zor sakinleştirildi. Cafer Işık, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

7)BURDUR\'DA KAZA: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

BURDUR\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tefenni- Burdur karayolunun Çallıca köyü kavşağında meydana geldi. Kadir Köse\'nin (59) kullandığı 48 GR 398 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı\'nın kullandığı 48 PY 200 plakalı TIR\'ı sollamak istedi. Köse\'nin bu sırada direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç, takla atarak, TIR\'ın önüne savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kadir Köse ile yanında bulunan Zeynep Bolel (20) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Kadir Köse ve Zeynep Bolel\'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı Yunus Köse\'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

