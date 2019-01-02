DHA YURT BÜLTENİ-12

İKİ AY ÖNCE FRANSA\' DAN GELDİLER

1)DEAŞ ŞÜPHELİLERİNİN EVİNDEN ÖRGÜTSEL FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

KAYSERİ\'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Murat Y. ile beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.\'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulundu. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Fransa\'dan Türkiye\'ye gelip, kente yerleşen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Murat Y. ve beraberindeki Fas uyruklu Nadia N.\'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yılbaşı eylem arayışında olabileceği değerlendirilen şüphelilerin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda örgütsel fotoğraf bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat Y., sevk sırasında \"Allah\'ın şeriatı tüm kainata hakim olacak, kafirler istese de istemese de\" diye bağırdı.

Görüntü Dökümü

------------------

-Zanlıların adli tabipliğe getirilişi

- DEAŞ şüphelisinin \'Allah\'ın şeriatı dünyaya bir gün hakim olacak\' diye bağırmasından görüntü

- Diğer detay- genel görüntüler

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA

DV 1 Dosya 2 dakika 12 saniye / 269

===============================================

2)TEKİRDAĞ SAHİLİNDE DENİZ TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

TEKİRDAĞ\'da denizin 20 metre çekildiği Marmara Ereğlisi sahilinde su seviyesi normale dönerken, denizin rengi bazı kısımlarda turuncuya büründü. Balıkçılar turunca renge ölen denizanalarının neden olduğunu söyledi.

Marmara Ereğlisi\'nde halk plajının olduğu deniz, dün kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da ölü olarak kıyaya vurmuştu. Bugün kıyıda su seviyesi normale dönerken, suyun renginin de bazı kısımlarda turuncu olduğu görüldü. Marmara Ereğlisi\'de balıkçılık yapan Ahmet Kaçarlı, denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu ifade ederek turuncu renge ölü denizanalarının sebep olduğunu söyledi. Kaçarlı, \"Genelde deniz Mart ve Nisan aylarında çekilir ama bu yıl çok fazla geri çekilme oldu. Bu nedenle çok sayıda denizanası ve yavrusu öldü. Denizin turuncu rengi almasının da bu nedenle olduğunu söyleyebiliriz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Turuncu renge dönen denizden detay

-Kıyıya bağlı balıkçı teknelerinden genel detay

-Balıkçılar ile röp.

-Farklı açılardan görüntüler

Haber-Kamera: Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)-

===============================================

3)SOBA KURBANI ÇİFT, TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Ramazan (52) ve eşi Ayten Elcil\'in cenazesi (46), bugün toprağa verildi. Hamidiye Mahallesi Şehit Ahmet Akyüz Caddesi\'ndeki bir apartmanın giriş katında oturan Ramazan ve Ayten Elcil çifti, yılbaşı gecesi ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Dün aynı apartmanda oturan babasını evini kontrole gelen Yusuf Koçer, komşuları Ramazan Elcil\'in beslediği kuşun her zaman duyduğu sesini duymadı. Durumdan şüphelenen Koçer, zili çaldığı halde kapıyı açan olmayınca evdekilere telefonla ulaşmak istedi, ancak telefon da açılmadı. Bu sırada Ramazan Elcil\'in baldızı da ablası ve eniştesinden haber alamadığı için daireye geldi. Birbirine endişelerini dile getiren ikili, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp, eve girdiğinde Ramazan- Ayten Elcil çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Evde beslenen kuşun da telef olduğu görüldü.

Ramazan ve eşi Ayten Elcil\'in cenazeleri bugün öğlen Ulu Camii\'ne getirildi. Burada kılanan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Cenaze namazının kılınması -

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)

=====================================

4)MANAVGAT\'TA AĞAÇ KESİMİ PROTESTOSU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde aquapark yapımı dolayısıyla ağaç kesimi protesto edildi.

Manavgat\'ın Titreyengöl Turizm Merkezi\'ndeki Sorgun Ormanı\'nda aquapark yapımı ve ağaç kesimi Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Yağmur altında gerçekleşen basın açıklamasına TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Teoman Akçalı, Şube İkinci Başkanı Zübeyde Özkan Aksu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı, CHP ve İYİ Parti üyeleri katıldı.

Milletvekili Tuba Vural Çokal, \"Bir Manavgatlı olarak tüm Manavgatlıları bu konuda hassasiyete davet ediyorum. Bu orman hepimizin, hepimizin burada biriktirdiği anıları var. İlk yakan top oynadığım yer, ilk ip atladığım yer, babamla ilk araba kullanmayı öğrendiğim yer. Sorgun Ormanı\'nda anısı olmayan 1 tane Manavgatlı var mı? Bir firma bakanlığın verdiği izinle ormanları katlediyor. Türkiye\'nin gözleri önünde ağaç katliamı yapıyor. 20 bin 285 metrekarelik bir alan. İçeri gidip gördüm. Temel atmışlar. Yapılacak yer aquapark ve dükkan. Biz aquapark ve dükkan istemiyoruz\" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, \"Manavgat olarak daha önce de bunları yaşadık. Bu muhtemelen son da olmayacaktır. Buradaki tahsis, tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın ihalesi ve arkasından Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın onayıyla gerçekleşmiştir\" diye konuştu.

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube İkinci Başkanı Zübeyde Özkan Aksu da Sorgun Ormanı\'na yapılacak olan aquapark yatırımının bölgenin ekosistemini bozacağını kaydederek, \"Manavgat Irmağı\'nın su kalitesinin bozulmaması adına buradaki ekosistemin ve mikro canlıların korunması gerekiyor. Aquapark kullanımı buraya uygun değil. Dolayısıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Aquapark kullanımının doğal ortama zarar vereceğini ve taşıma kapasitesini zorlayacağını düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Ağaçların kesilmesi (Arşiv)

- Ağaçların kesildiği alandan görüntü

- Basın açıklamasına katılanlar

- Tuba Vural Çokal\'ın açıklaması

- Şükrü Sözen\'in açıklaması

- Zübeyde Özkan Aksu\'nun açıklaması

- Basın açıklamasından detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

=====================================

5)ÖĞRENCİLERE TİYATROLU DEPREM EĞİTİMİ

BURDUR\'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından anasınıfı öğrencilerine deprem hakkında tiyatro oyunuyla bilgilendirme yapıldı. Burdur AFAD İl Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri işbirliğinde anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine deprem ve afetlere karşı bilinçlendirmek için tiyatro ekibi kuruldu. Ekip ilk gösterisini kent merkezindeki bir ilkokulda eğitim gören anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine sergiledi.

Burdur AFAD Şube Müdürü Ali Gökhan Toklu, amaçlarının çocuklara küçük yaşlarda afet bilincini yerleştirmek olduğunu söyledi. Toklu, \"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet ve Acil Yönetim Bölümü öğrencileri kurumumuza staja geliyor. Onlarla ilkokullarda afet bilinci oluşturma, öğrencilerde farkındalık oluşturmak için bir tiyatro grubu kurduk ve ilk oyunumuzu oynadık\" dedi.

Burdur\'un birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını da aktaran Toklu, \"Bunun için de farkındalığı oluşturmak, afet bilincini yerleştirmek için anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik böyle bir uygulamaya başladık. İlimizdeki okullardan talep geldiği takdirde bütün okullarımıza gidip öğrencilerimize oyunumuzu sergileyeceğiz\" diye konuştu.

Tiyatroyu izleyen öğrencilere Doğal Afet Sigortaları Kurumu kumbaraları dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Salondan detay

- Oyundan detay

- Ali Gökhan Toklu ile röp.

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



