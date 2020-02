DHA YURT BÜLTENİ -12

Paramotor düştü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla Mevkii\'nde meydana geldi. 1 kişinin bulunduğu paramotor, karla kaplı yaylaya düştü. Hemen yardıma koşan çevredekiler, hafif yaralı kişiyi kayak tesislerinde bulunan otelin revirine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli)

Sürat teknesindeki kaçaklar yakalandı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kos Adası\'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında dün (pazartesi) devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.30 sıralarında, şüphelenilen bir sürat teknesini durdurdu. Silivri Limanı\'na kayıtlı teknede yapılan kontrolde; 11\'i Yemen, 5\'i Filistin ve 1\'i Irak uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı G.G. (38) yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ile G.G., Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edileceği, G.G.\'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Marketlerde ücretli poşet uygulamasına başlandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı\'nın doğayı korumak amacıyla, 1 Ocak\'tan itibaren yürürlüğe koyduğu ücretli poşet uygulaması bugün marketlerde uygulamaya başlandı. Edirne\'de markete alışveriş yapmaya gidenler, satın aldıkları ürünleri 25 kuruş ücret ödeyerek satın aldıkları poşetlerde taşırken, bazıları ise yanlarına getirdikleri poşetlere koydu.

Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın 1 Ocak\'tan itibaren yürürlüğe girmesine karar verdiği ücretli poşet uygulaması bugün başladı. Edirne\'de marketlere alışveriş yapmaya giden vatandaşlar, satın aldıkları ürünlere her poşet için 25 kuruş ücret öderken, bazı vatandaşlar ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetlerleri kullandı.

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneli vatandaşlar ücretli poşet uygulamasını yerinde bularak geç kalınmış bir uygulama olduğunu dile getirdi. Marketten aldığı ürünlerini 25 kuruş karşılığında satın aldığı poşetle taşıyan Harun Kalender, \"Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yinede çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum\" dedi. Alışverişe bez poşetiyle gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, \"Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim\" şeklinde konuştu.

\'POŞET BAŞINA 25 KURUŞ ÜCRET ALIYORUZ\'

Edirne\'nin Dilaverbey Mahallesi\'nde ücretli poşet uygulamasını başlatan market sahibi Rifat Mitrani, gramajı ve hacmi belirlenen standartlarda olan poşetlerden 25 kuruş ücret uygulaması başladıklarını söyledi. Mitrani, \"Bugün ücretli poşet uygulamasına başladık. Devletin vermiş olduğu bir standart var. Bu standart doğrultusunda 25 kuruş alıyoruz. Fakat gramajı düşük satın alınan ürünlere konulan poşetlerden ücret almıyoruz. Bununla ilgili gramaj olarak standart var. Gramajı düşük olan poşetler bedelsiz, uygun olanlardan ise 25 kuruş ücret alıyoruz\" dedi.

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye\'de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Bülbül, \"Çevreyi kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan, satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edilecek\" dedi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE

Ücretli poşet uygulamasına vatandaş hazırlıksız yakalandı

Antalya\'da, marketlerde ücretli poşet uygulamasını bazı vatandaşlar yerinde, bazıları ise mantıksız bulduğunu söyledi. Çoğu vatandaş evlerinden hazırlıksız geldiği için poşete para ödemek zorunda kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 itibarı ile plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı. Bugün hayata geçirilen uygulama kapsamında zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalardan okutularak geçirilirken, kimi marketlerde ise elde kalan eski poşetler, barkodu ayrı okutularak geçirildi.

Antalya\'da yeni uygulamanın ilk gününde, alışveriş sonrası kasaya gelen müşterilere kasiyerler tarafından, \"Poşet ister misiniz\" sorusu yöneltildi. Müşterilerin çoğu poşet almayı tercih ederken, bazıları ise aldıkları ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere aktardı.

Uygulamayı desteklediğini söyleyen müşterilerden Yurdagül Görür (60), \"İyi oldu, herkes fazla fazla alıyordu poşetleri. 3\'er, 5\'er dolduruyorlardı, onlara müstahak. Ben poşet ziyanına çok karşıydım başından beri. File almayı düşünüyorum, hem daha sağlıklı. Eskiden poşet mi vardı sanki? Fileyle büyüdük biz\" açıklamasında bulundu.

Uygulamayı mantıksız bulduğunu söyleyen Karaca Akay (29) ise, \"O kadar alışveriş yapıyoruz, kalkıp bir de poşete para vereceğiz. Eski sisteme de dönüş olmaz bu saatten sonra. Millet poşete para vermeye razı, benim poşete para veresim gelmiyor açıkçası\" dedi.

Haber- Kamera: Berkay KUNT - ANTALYA

Çorum, yeni yıla silah sesleri altında girdi

Çorum’da vatandaşlar yeni yıla alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, havaya silah sıkarak girdi. Polis ekipleri 6 adet kurusıkı tabanca, üç adet pompalı tüfek ve silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Kentte bazı vatandaşlar yeni yıla girildiği andan itibaren, yeni yıl sevincini silahla havaya ateş ederek kutladı. Gün boyunca polis ekiplerinin mahallelerde devriye atarak, havaya silah sıkılmaması konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, vatandaşlar uyarıları dikkate almadı. Yeni yıla girildiği andan itibaren ilçenin çeşitli semtlerinden birçok kişinin ardarda silahlarını ateşlediği duyuldu. Yüzlerce merminin havaya sıkıldığı kentte, silah sesleri korka ve paniğe de neden oldu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve uygumada; 6 kurusıkı tabanca ve 3 adet pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermiyi ele geçirdi.

Öte yandan, bölgede bir vatandaş ise havaya ateş açılma anını cep telefonuna kaydetti.

Haber-KameraYusuf ÇINAR/ÇORUM

Manavgat\'ta ağaç kesme protestosu

Antalya\'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı\'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen alanda firmanın aquapark yapmak için ağaçları kesmesi vatandaşlar tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar, firmanın inşaat yaptığı alanın yanında bir araya geldi. Yağmur altında düzenlenen basın açıklamasına CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve ellerinde dövizlerle bir grup vatandaş katıldı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını Onurcan Kaplan okudu. Basın açıklamasında, insanları yeşilin özgürleştirdiği daha üretken, dinamik ve sevecen yaptığı belirtilerek, \"Doğanın sunduğu olanaklar aslında hepimize yeter de artar bile. Fakat sanayileşmenin vermiş olduğu hazımsızlık ve doyumsuzlukla beraber, tüketimin bir üretim haline geldiği dünyada doğa kelimesinin de anlamı değişiyor\" denildi.

Manavgat\'ta Temmuz 2013\'te Türkbeleni\'nin yandığı hatırlatılan açıklamada, \"Yakan bulunamadı, yakılanın da hesabı sorulamadı. Türkbeleni\'ni hepimiz görüyoruz. Taş kalpli insanların eseri beton yığını. Türkbeleni bitti, şimdi sıra Sorgun Ormanı\'na geldi. Buraya turistik tesis yapacaklarmış. Ne tesisi, ne oteli, ne de golf sahasını istemiyoruz. Rant ve betona verecek ağacımız yok bizim\" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama sırasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT

Ölüme terk edilen yaralı at, tedaviye alındı

Çorum\'da yolda yaralı halde yatarken bulunan, işkence gördüğü öne sürülen at, tedaviye alındı. Atın sahibi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ulukavak Mahallesi\'nde cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yoğun ihbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, tedavisi için, hayvan barınağına götürüldü.

Polis ekipleri, yaralı atın sahibi olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan atın sahibi, \"Ben bu atı artık istemiyorum. Sağlık sorunlarından dolayı bakamıyorum. Alın sizin olsun\" diyerek belediyeye vermek istediğini söyledi.

Tutulan tutanaklar karşılığında at, barınakta koruma altına alınırken, atın sahibi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Serkan Barış-Yusuf ÇINAR/ÇORUM