DHA YURT BÜLTENİ -12

KİLİS\'TEN TEL RIFAT\'A ASKERİ SEVKİYAT

Kars\'tan komandolar ile askeri malzemelerin taşındığı askeri araçlar, Kilis\'e getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen konvoyun Suriye\'deki Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi.

Kars\'ta konuşlu komando birlikleri ile askeri malzemelerin taşındığı konvoy, bugün Kilis\'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoyun, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye\'nin Tel Rıfat bölgesine gideceği öğrenildi. Kilis\'te, sınır hattında yoğunluk meydana gelirken, sevkiyatın sürdürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Otobüs ve mühimmat taşıyan araçlar

- Çeşitli açılardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:78MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) -

===================

ULUDERE ANMA PROGRAMINDA HDP\'LİLERE TEPKİ

Şırnak\'ın Uludere ilçesi Ortasu köyündeki Irak sınırında hava operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi mezarları başında anıldı. Anma programında ölenlerin yakınları arasında bulunan Veli Encü, davaya bakan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş\'a tepki gösterdi.

Uludere ilçesi Ortasu köyü Irak sınırında 28 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen hava operasyonunda, Irak\'tan kaçak mal getiren 34 kişinin hayatını kaybetti. Olayın 7\'nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler düzenlenen programla anıldı.

Anma programı Ortasu köyündeki mezarlık ziyaretiyle başladı. Ziyarete HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Milletvekilleri Nuran İmir, Ayşe Acar Başaran, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nejat İpekyüz ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi.

\"7 yıl önce bugün sadece 34 insanımız can vermedi. Bugün kendisine insanım diyen herkes can verdi. Öyle büyük bir acıydı ki, öyle unutulmaz bir acıydı ki her ne kadar yüreğimize, beynimize gömsek bile bu acı hiçbir zaman yüreğimizden çıkmadı. Sorumlular mutlaka hesap verecek.\"

Olayda yakınlarını kaybedenlerin kendilerine yönelik eleştirilerine de cevap veren Buldan, \"Ailemizin yaptığı eleştiriler başımız gözümüz üstünedir. Parti olarak varsa bir eksikliğimiz, yetmezliğimiz bunu telafi etmek en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Bizden kaynaklı yaşanmış her türlü eksiklik karşısında özeleştiriyi bu mezar başında, bugün ben veriyorum. Ama ailelerimiz şunu da bilsin ki hiçbir zaman yalnız olmadılar, bundan sonra da olmayacaklar. Biz bu ailelerin hangi zulümlerle karşılaştığını çok iyi biliyoruz\" dedi.

AİLELERDEN HDP\'Lİ BEŞTAŞ\'A TEPKİ

Hayatını kaybedenlerin yakınlarından olan Veli Encü, 34 kişinin ölümüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'nce davanın kabul görülmemesinin sorumlularının HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi olduğunu savunarak, şunları söyledi:

\"Davanın yürütülme biçimi hakkında aileleri kendi iradelerine bırakmayan, davanın nasıl yürütüleceği konusunda bütün aileleri ikna eden, parti adına davanın siyasal yükünü omuzlayan Meral Danış Beştaş ile mahkemeye bir evrakı zamanında teslim etmeyi beceremeyen Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi\'nin önce Uludereli, sonra da bütün Kürt halkı ve Türkiye kamuoyuna bir özeleştiri borçları, bir hesap verme sorumlulukları vardır.\"

Görüntü Dökümü

----------

- Mezarlığa gelenler

- Mezarlıktan detaylar

- Veli Encü ve Pervin Buldan\'ın konuşması

- Genel ve Detay Görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 525 MB

Haber-Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

=======================

ELAZIĞ\'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI

Elazığ\'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 60’ncı kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Bingöl\'den Elazığ\'a giden 46 VD 605 plakalı midibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağaca çarparak durabilen midibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi\'ne getirilerek, acil serviste tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Midibüsün vinç ile kaldırılması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

Haber: Nursel ŞENGEZER- ELAZIĞ - Kamera: ELAZIĞ-DHA

==================

BİNANIN DIŞ YALITIMI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kahramanmaraş\'ta bir binanın dış cephe yalıtımı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, otomobiller kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez Gedemen Mahallesi\'ndeki Kaplan Sitesi\'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sitenin A bloğunun dış cephe yalıtımının bir bölümü koparak büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Sese uyanan site sakinleri, dışarı çıktıklarında park halindeki 2 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini 2 otomobilde ise hasar meydana geldiğini gördü.

Site sakinlerinden Cengiz Evren, gürültü üzerine dışarı çıktıklarına karşılaştıkları manzara karşısında şoke olduklarını belirterek, \"Gürültüyü duyunca hemen aşağı koştuk. Bu manzarayla karşılaştık. Benim otomobilim de kullanılmaz halde. Mağdur durumdayız, hakkımızı arıyoruz. Müteahhitle görüştük. Kendisi 4 yıl önce apartmanı teslim ettiğini söyledi\" dedi.

Olayda diğer ağır hasar gören otomobilin sahibi Mehmet Uçar ise olayın saat 05.20 sıralarında meydana geldiğini belirterek, \"O esnada bir ses duydum, çıktığımda arabalar bu şekildeydi\" dedi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

- Yerdeki molozlar

- Hasar gören otomobillerden detay

- Cengiz Evren ile röp.

- Mehmet Uçar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 468 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==================

YOLA İNEN AYILARI GÖRÜNTÜLEDİ

DİYARBAKIR-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi. Diyarbakır\'ın Lice ilçesi ile Bingöl\'ün Genç ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.

Görüntü Dökümü:

----------

- Karayolundan görüntü

- Ayılardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

===================================

FOTOĞRAFTAN İZ SÜRÜP, İÇİNDE PARA VE ALTIN BULUNAN CÜZDANI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Hatay\'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil Çopur, bulunan içinde 750 lira, 5 altın yüzük ve bir çocuk fotoğrafı olan cüzdanı, yaptığı araştırmaların ardından ulaştığı sahibine teslim etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemil Çopur\'a iki kişi yolda buldukları cüzdanı teslim etti. Çopur, cüzdanı açarak içinde 750 lira, 5 altın yüzük ve bir çocuk fotoğrafı olduğu gördü. Fotoğraf üzerindeki, fotoğrafçının ismi ve telefonunu gören Çopur, iş yerine gitti. Fotoğrafı çeken iş yeri sahibinden çocuğun adını öğrenen Çopur, daha sonra kayıtlardan aileye ulaştı. Ayrıca Çopur, aileden cüzdanda bulunan fotoğraftan bir tane daha getirmesini istedi. Ailenin fotoğrafla birlikte muhtarlığa gelmesi üzerine Çopur, cüzdanın aileye teslim etti. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak İskenderun\'a geldiklerini belirten Suriyeli kadın Salam Bakflouni, para ve altınlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, \" Cüzdanı kaybedince polis merkezine başvurduk. Geceleri uyuyamıyorduk, bulunduğu için çok mutluyuz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Cüzdanın sahibi Suriyeli aile çocukları ile muhtarlığa gelişi

- Muhtar ile röp.

- Cüzdanın sahibi Suriyeli kadının arapça konuşması

- Muhtarın para, cüzdan ve altınları teslim etmesi

- Muhtarlık önünde görüntüleri

SÜRE:2,37 sn BOYUT:117 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

================

ESKİŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Eskişehir\'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerinin dün sabaha karşı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11\'i satıcı, 22\'si içici olan 33 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda 109,76 gram skunk, 9,62 gram esrar, 6,39 gram eroin maddesi ile 33 ecstasy, 24,5 subaxone, 3,5 metadon hap ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 2 kurusıkı ve 3 şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden 22\'si, \'uyuşturucu madde kullanmak\'tan haklarında yasal işlem yapılıp, serbest bırakılırken, 3 kişi de ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Adliye binasını dışından,

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden çekilen görüntüler.

Polis kamerasından;

-Ekip araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışları,

-Özel haraket polislerinin evlere baskın yapması,

-Evde yapılan aramalar ve ele geçirilen uyuşturucunun görüntüleri

Boyut: 571.33 MB

ESKİŞEHİR,(DHA)

======================

PERVARİ\'DE KOPAN ENERJİ İLETİM HATLARI YENİLENDİ

SİİRT\'in Pervari ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan enerji iletim hatları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan çalışmayla onarıldı. Onarım çalışmasının ardından 11 köy ve 5 mezraya yeniden elektrik verildi.

Güneydoğu\'da kar yağışı etkisini sürdürürken, önceki gece, Siirt\'in Pervari ilçesine bağlı 11 köy ile 5 mezraya enerji sağlayan iletim hatları şiddetli rüzgarda koptu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle sabahı bekleyen DEDAŞ arıza onarım bakım ekipleri, sıfırın altında 5 derecede ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışma yaparak, enerji iletim hatlarını yeniledi. Onarım çalışmasının ardından köy ve mezralara yeniden elektrik verildi.

DEDAŞ Siirt İl Müdürü Naci Obut, enerji hattının kopmasının ardından yapılan ihbar üzerine ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade ederek, \"Bu durumdan 11 köy ve 5 mezramız olumsuz etkilendi. Arızayı haber alır almaz 12 personelden oluşan 3 ekibimizi buraya yönlendirdik. Oldukça zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz arızanın yaşandığı yere ulaşarak gerekli onarımları yaptılar. Kış nedeniyle arıza onarım ve bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda beklemektedirler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Ekiplerin bölge gitmeleri

- Enerji hattında çalışmalar

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14,7 MB

Haber-Kamera: SİİRT-DHA

====================

İMO, BURSA\'DA ULAŞIMI VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRDI

Bursa’da yaşanan çevre ve ulaşım sorunlarını masaya yatıran İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi (İMO) Başkanı Mehmet Albayrak, kent içi ulaşımın yanlış planlandığını savundu.

İMO, Bursa’da yaşanan ulaşım ve kentsel dönüşüm problemlerini masaya yatırdı. Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde gerçekleşen toplantıda konuşan İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak, kent içindeki ulaşım projelerinin doğru planlanmadığını ve ulaşımın daha da içinden çıkılmaz hale getirildiğini savundu. Albayrak, \"Bursa kentinin çözüm bekleyen önemli sorunlarından biri de hiç kuşkusuz kent içi ve kent dışı ulaşımı ya da ulaşılamaması. Bursa ulaşımı sil baştan yeniden ele alınıp, köklü çözümler plana işlenirken bugüne kadar önemli tespitler ve öneriler sunmuş olan Odamızın ve ilgili akademik odaların, planın hazırlayıcıları arasında olmamasını doğru bulmuyoruz. Ulaştırmayı ergonomik ve ekonomik hale getirmek için toplu ulaşımın planlı ilerlemesi gerekli. Oysa kentimizde hafif raylı sistem, planlamadaki eksiklikler ve yapılan değişikliklerle verimli şekilde kullanılamamaktadır. Sonrasında verimi artırmak için yapılan tüm çalışmalar Büyükşehir Belediyesi bütçesine ek maliyetler getirmeye devam etmektedir. Sinyalizasyon sistemi ile ilgili 9.5 milyon euro’luk bir bedel ödenerek düzenlemeler yapılacak\" diye konuştu.

‘T2 PROJESİ METRO OLMALI’

İstanbul Caddesi’nde çalışmaları süren ve bölgede büyük bir karmaşaya yol açan T2 Tramvay hattının metro olarak yeraltından planlanmasının gerekli olduğunu ifade eden İMO Başkanı Albayrak, \"T2 Tramvay Projesi ile ilgili olumsuz yönde yaptığımız tüm uyarılarımıza rağmen proje devam etmiştir. Kentin geleceğine yeni bir problem yüklememek, yeni ekonomik külfetler getirmemek için yol yakınken gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. T2 Hattı’nın metroya dönüştürülmesi en doğru ve rantabl karardır. Zira kentin önemli bölgelerinden biri olan bu hat boyunca TÜYAP Fuar Alanı, yakında hizmete girecek olan Adalet Sarayı, Terminal, DOSAB ve Ovaakça Mahallesi bulunmaktadır. Gelişmekte olan Panayır Mahallesi\'ni de düşünürsek büyük bir nüfusu taşıyacak olan ulaşım aracının buna uygun yeraltından ve diğer hatlara entegre olması gereklidir\" ifadelerini kulandı.

ÖNCELİKLERİNİ SIRALADI

İnşaat mühendislerinin depreme dayanıklı yapıların planlanmasında göz ardı edildiğini belirterek, şehirle ilgili önceliklerini sıralayan Albayrak, şunları kaydetti:

\"Ne yazık ki geçtiğimiz 19 yılda fayları konuşmaktan öteye gidilememiştir. Meslek odalarını devre dışı bırakan, sadece kamuda çalışan konunun ilgililerinin bilgilendirileceğini ifade eden AFAD\'ın tavrı anlaşılamaz niteliktedir. Depreme dayanıklı şehir planının oluşturulmasında aktif olan biz inşaat mühendislerini ve meslek odamızı devre dışı bırakmak son derece yanlış bir yoldur. Buradan sizlerin aracılığınızla ruhsat kesen kurumlarımıza (Belediyeler ve OSB) sesleniyorum; Yeni deprem yönetmeliğinin doğru uygulanması ve yönetmeliğe uygun projelerin üretilmesinde en doğru denetim meslek odamızca yapılabilecektir. Meslek odalarıyla işbirliği yapmak kamu yararı taşımaktadır. Bu nedenle bütün belediyelerimizi odalarla işbirliğine davet ediyorum. Yarım kalacak bir sürü yatırım yapmak yerine aşağıda sıraladığımız yatırımların tamamlanmasına öncelik verilmesi önemlidir. 1\'inci öncelik Stadyum ve Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi de düşünüldüğünde Acemler\'in bütününün tamamlanması olmalıdır. 2’nci öncelik T2 Hattı\'nın Hafif Raylı Sisteme dönüştürülmesi ve istasyonların buna göre düzenlenmesidir. 3\'üncü öncelik de Şehir Hastanesi’ne ulaşımın düzenlenmesi ve entegrasyonu olmalıdır\" tespitlerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Toplantı görüntüleri

-Soru soranlardan görüntü

-Mahmet Albayrak konuşması

-Detaylar

Süre:5 dk 34 sn- Boyut:623 mb

Haber-Kamera:Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)