DHA YURT BÜLTENİ -12

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, REİNA SALDIRGANININ EV ARKADAŞI ADANA\'DA YAKALANDI

Adana polisi, düzenlediği operasyonla terör örgütü El-Kaide\'nin Suriye\'deki yapılanmasında faaliyet gösteren \'Heyet Tahrir Şam\' terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G.\'yi yakaladı. A.G.\'nin Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov\'un odasında parmak izi bulunduğu, kendisinin de yılbaşı gecesi terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla ülkeye giriş yaptığı değerlendiriliyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle A.G. isimli Rus vatandaşını yakaladı. A.G., 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği saptandı.

MISIR\'DAN DA GÖNDERİLMİŞ

\'Yabancı terörist savaşçı\' şüphesiyle 2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gidip terör örgütü El Kaide’nin Suriye yapılanması \'Fetih El Şam Cephesi\' ve \'Heyet Tahrir Şam\' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği öğrenildi. Kod adı kullandığı belirlenen şüpheli A.G.’den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, Çeçenistan ve Suriye’de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu saptandı.

REİNA SALDIRGANIYLA ODA ARKADAŞI

A.G.\'nin yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017’de İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırıda tutuklanan Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov’un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G.ye ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Türkiye\'ye gelmiş olabileceği değerlendirildi. Şüpheli A.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Zanlının silahlı fotoğrafları

SÜRE:01\'16\" BOYUT:140 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

=================

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Adıyaman merkezli 3 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri Adıyaman, Karabük ve Şanlıurfa\'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda A.T., M.G.G., S.E., V.D., M.Ö. ve Z.D.K.\'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Şüpheliler araçtan indirilmesi

- Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

=====================

LATMOS\'TA TAŞ OCAĞINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Aydın\'ın Söke ilçesindeki Beşparmak (Latmos) Dağları\'nda açılmak istenen taş ocağıyla ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Bölgede yaşayanların ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin olumsuz görüş belirtmesine rağmen, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kırsal Sakarkaya ve Çavdar mahalleri yöresinde açılması düşünülen taş ocaklarına dair proje ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısını 4 Ocak 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yazılı açıklama ile kaya resimleriyle ünlü Latmos Dağları\'nda maden ocağı açılmasına karşı olduklarını, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin de benzer tutum taşıdıklarını ve ÇED raporlarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

\'ÇED RAPORUNDA OLUMSUZ GÖRÜŞLER EKSİK, İDDİASI\'

EKODOSD açıklamasında, \"Hazırlanan raporda, halkın katılımı toplantılarında olumsuz herhangi bir görüş beyan edilmediği, proje kapsamında toz oluşumunun meydana geleceği her aşama için önlem alınması istendiği belirtilmektedir. Oysa hem Muğla\'nın Milas ilçesi Sakarkaya Mahallesi hem de Aydın\'ın Söke ilçesi Çavdar Mahallesi\'nde yapılan toplantılarda, gerek yöre insanları gerekse sivil toplum kuruluşlarının tamamı olumsuz görüşlerini beyan etti. Maden ocaklarının başta insan sağlığı olmak üzere, doğaya, çevreye, tarihe, yaban hayatına vereceği zararları belirterek, bu bölgelerde maden ocaklarının açılmasını istemediklerini söyledi. Raporda diğer kurumlar maden ocakları için olumlu görüş verenler olsa da olumsuz görüş bildiren iki kurumun tespitleri çok önem taşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, planlanan sahaların, Beşparmak Dağları Milli Parkı teklif sahası içerisinde kalması nedeniyle uygun bulunmadığı ifade etmiş. Aydın Büyükşehir Belediyesi de yörenin doğa ve çevre turizmi adına değerini azaltıcı etkilerinin oluşması, kırsal kalkınma odaklı projeleri olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle karşı çıkmıştır\" ifadelerine yer verildi.

\'TARİH ÖNCESİ KAYA RESİMLERİ VAR\'

Sakarkaya ve Çavdar bölgesinin, Latmos Dağları\'nda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin en zengin olduğu yerler olarak bilindiği vurgulanan EKODOSD açıklaması şöyle devam etti:

\"Tarih öncesi kaya resimlerinin yoğun olarak bulunduğu Sakarkaya bölgesi, antik dönem buluntularının ve Bizans döneminin en güzel örneklerinin olduğu Söke\'nin kırsal Bağarcık ve Çavdar mahalleleri yöresinde maden ocaklarının açılması bu kültürel varlıkların yok olması demektir. Buradaki doğal ve kültürel zenginlikler bir planlama yapılarak tüm dünyaya tanıtılmalı. Bu değerler ülke turizmine önemli katkısı olacak ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillerinde çok kazanımlar elde edeceği zenginliklerimizdir. Dağların bir yandan UNESCO\'ya alınması için çalışmalar sürdürülürken bir yandan da dağın bütün doğal peyzajını ve zenginliklerini yok edecek maden ocaklarına açma girişimleri devam etmektedir. Türkiye olarak imza attığımız Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında, Latmos Dağları\'nın doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin korunması esas alınmalıdır. Üniversiteler önümüzdeki aylarda Ege\'nin Peyzaj Atlası\'nın çıkarılmasına yönelik bir çalışma yapacaklardır. Bu atlas çıkarılıncaya kadar burada yeni ocakların açılmasına izin verilmemelidir.\"

\'BÖYLE BİR DAĞ, DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK\'

Latmos Dağları\'ndaki doğal ve kültürel zenginliğe dikkat çeken EKODOSD, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Bu dağlardan çıkan maden her yerde vardır ancak antik yazıtlarda kutsal kabul edilen böylesine bir dağ, bırakın Türkiye\'yi, dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Latmos Dağları\'nda şu ana kadar tespit edilebilen, insanlık yaşamı 8 bin yıldır sürüyor. Bu yaşam kesilmemeli ve bu kültür devam etmelidir. Hiçbir kazı çalışması yapılmadan bile, buraları tarih öncesi, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin insanlık izlerinin görülebileceği yegane yerdir. Daha nice bilim insanları bu bakir doğada araştırmalarını belki de onlarca yıl sürdürmesi gerekecek. Belki de bu araştırmalardan Göbeklitepe\'de olduğu gibi dünya tarihini değiştirebilecek buluntular çıkacaktır. Jeologlar tarafından 500 milyon yıl olduğu söylenen bu kayaların içinden, belki de bir gün milyonlarca yıl önce yaşamış hayvanların fosilleri çıkacaktır. Tüm bu zenginlikleri bir anda bembeyaz bir toz haline getirmeye kimsenin hakkı olmamalıdır. Latmos\'u korumak insanlık borcudur. Latmos Dağları bizlere kadar ulaşan doğal ve kültürel mirasımızdır. Bu mirasın korunması için herkesin sorumlu ve duyarlı olması gerekir. Aksi halde Latmos Dağları köstebek çukurlarıyla dolu, bembeyaz bir çöle dönüşecektir. Latmos Dağları\'nın yollarında tozu dumana katan maden kamyonları değil, turistleri taşıyan tur otobüsleri dolaşmalıdır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Latmos Dağları\'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

===================

ÜZERİNE DALGIÇ POMPASI DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Adıyaman\'da, maden ocağında çalışırken üzeride dalgıç pompası düşen Fatih Aktaş (30) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 30\'uncu kilometresinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Burada çalışan Fatih Aktaş\'ın üzerinde mermer ocağında kullanılan dalgıç pompası düştü. Yaralanan işçi, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===============

MAÇ SIRASINDA SAHAYA GİREN KÖPEK, OYUNU DURDURDU

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde amatör futbol karşılaşması sırasında sahaya giren köpek, oyunun durmasına neden oldu.

İlçe merkezinde dün, Erbaa Güreş İhtisasspor ile Turhalspor U15 takımları arasında oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın ilk yarısının başlamasının hemen ardından tel örgülerle çevrili sahanın açık kapısından içeri sokak köpeği girdi. Köpeğin sahaya girmesiyle maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir süre sahada kalan köpek, daha sonra yanına gelen futbolculardan birinin yönlendirmesiyle kapıdan dışarı çıkarıldı. Bu anlar saha kenarındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Köpeğin sahadaki görüntüsü

-Futbolcuyla birlikte saha dışına çıkarılması

(62 mb)

Haber:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

===============================

TAVŞANLI\'DA SİS KAZASI: 2 YARALI

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışıp şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Tavşanlı - Çavdarhisar karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Saide Uğur yönetimindeki 07 NML 88 plakalı otomobil ile Hüseyin Tetik\'in kullandığı 43 U 3205 plakalı otomobil yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. 2 otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole uçarak ters döndü. Kazada 43 U 3205 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Tetik ile yanında oturan kızı Merve Tetik yaralandı. Yaralılar ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer otomobilin sürücüsü Saide Uğur yaralanmazken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------

- Kaza yerindeki araçların,

-İtfaiye ve jandarma ekiplerinin,

-Jandarma ekiplerinin kaza yerinde ölçüm yapmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Boyut: 159.01 MB

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya)/DHA

========================

BODRUM MANDALİNASI FESTİVALLE HASAT EDİLECEK

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 13\'üncüsü düzenlenecek Bodrum Mandalina Hasat Festivali\'nin 29-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılanlar mandalinayı dalından kopartma fırsatını yakalayacak.

Bodrum\'un ilçesinde kendine has kokusu ve tadıyla yetişen mandalinayı korumak için yapılan çalışmalar her yıl düzenlenen festival ile taçlandırılıyor.

Bu yıl 13\'üncüsü düzenlenecek Bodrum Mandalina Hasat Festivali öncesinde Bitez Mahallesi\'nde bulunan bir mandalina bahçesinde basın toplantısı düzenlendi. Bitez eski Belediye Başkanı İbrahim Çömez\'in bahçesinde düzenlenen toplantıya Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Funda Akçalı, Bodrum Ticaret Odası Temsilcisi Ahmet Aras, Bitez Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) Başkanı Mustafa Menkü, Bodrum Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İsmail Akpınar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan BİTAV Başkanı Mustafa Menkü \"Düzenleyeceğimiz festivale katılacaklar mandalinayı dalından kopartma fırsatını yakalayacak. Ayrıca çeşitli müzik ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra etkinliğimizin her iş gününde 12.00-15.00 arasında Köyiçi Mevkisi\'ndeki bir kahvehanede mandalina üreticisinin sorunları ve çözüm yollarını birlikte tartışacağız. Beklentimiz, etkinliğimizin faydalı ve kalıcı sonuçlar üretmesi\" dedi.

\'İNŞAAT VE YARIMADADAKİ SU AZLIĞI EN BÜYÜK PROBLEM\'

Bodrum Ticaret Odası Temsilcisi Ahmet Aras da festivalde organizasyonunu üstlendiklerini belirterek, \"Festivalin asıl amacı, arkadaşlar hem çevresel hem de ekonomik öneme sahip olan mandalina bahçelerini korumak. Ancak son zamanlarda biz mandalina bahçelerini korumaktan çok ağaçları korumaya çalışlıyoruz. Artık bahçelerimiz ciddi şekilde azalıyor. Mandalina bahçelerimiz özellikle inşaatlara kurban gitmekte. Bahçelerimizi azaltan başka faktörler de var. Bunlardan biri de Yarımada\'daki suyun azlığı. Mandalina susuz yaşamaz. Bakım masraflarının artması, toplayacak işçi bulmanın zorlaşması mandalina bahçelerini azaltmasındaki diğer faktörler. Festivalde tüm bunlara dikkat çekmek istiyoruz\" diye konuştu.

\'BU BİR FARKINDALIK FESTİVALİ\'

Bodrum Belediyesi CHP\'li Meclis Üyesi Funda Akçalı ise mandalinanın Bodrum\'un öz değeri olduğuna dikkat çekerek, \"Mandalinamız için yapılan bu festival aslında bir farkındalık festivali. Görüyoruz ki mandalinamız gerektiği değeri bulamıyor, pazarlanamıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerin ne yapması konusunda çeşitli paneller düzenledik, birliği güçlendirmemiz konusunda hemfikir olduk. Aslında yarımada da bir entegre tesisin kurulması ve bunun mandalina ve yan ürünlerinin işletilmesi gerektiğini de vurguladık. Bu seneki festivalimizde hem mandalinamızı nasıl korururuz hem de onu daha sağlıklı nasıl yetiştirebiliriz onu tartışacağız. Bu anlamda da yerel yönetimlere düşen görev ne ise bizler yerel yöneticiler olarak bunu yapmak durumundayız\" dedi.

\'COĞRAFİ İŞARET ALDIK AMA EKONOMİYE KAZANDIRAMADIK\'

Bodrum Turunçgil Üreticiler Birliği Başkanı İsmail Akpınar, birliklerinin kuruluş amacının yeni mandalina bahçeleri yaratmak değil mevcut mandalina bahçelerini korumak için konulduğuna dikkati çekerek, \"Ancak, Bodrum\'da arsa rantının çok olması bizleri kendine has aroması ve kokusu olan bu ürünü elden çıkarmaya zorluyor. Birliğimiz 2006 yılından itibaren ufak tefek çabalarla da olsa belli bir mesafe aldı. Coğrafi işaret alındı ama biz bunu ekonomiye çeviremedik. Zor şartlarda mandalinamızı yaşatmaya çalışıyoruz\" dedi. Mandalina bahçesi sahiplerinden Özlem Çömez ise \"Değişen Dünya ile birlikte ben yeni nesilin doğallığa daha çok önem vereceğini düşünüyorum. Bu sebeplede mandalinamızın daha iyi yerlere geleceğini umut ediyorum\" dedi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarına Bodrum Mandalinası ile yapılan farklı ürünler tanıtılırken, festival öncesi ilk hasat

da toplantının düzenlendiği bahçede yapıldı.

BODRUM (Muğla), (DHA)

----------

-Mandalina bahçelerinden görüntü

-Toplantıdan görüntü

-Mandalina ürünlerinden görüntü

-Hasat alanlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

BODRUM (Muğla), (DHA)

========================